Болид НВП - Bolid

«Болид» обновила АРМ «Орион Икс» Компания «Болид» представилаобновление версии 1.0.1 ПО АРМ «Орион Икс» для систем охранной сигнализации и пожарной автоматики. Новая версия АРМ «Орион Икс» 1.0.1 может работать на одной из самых популярн

«Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про» Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про». Новые возможности версии 1.20.3.8: трансформация разделов в зоны, разделение зон на аппаратные и системные; импорт и эк

«Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р» Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий

ПО «Болид» включено в реестр российских программ Научно-внедренческое предприятие (НВП) «Болид» объявило о том, что программное обеспечение компании официально признано российским пр

"Болид" выпустил обновленную версию теплового пожарного извещателя Компания "Болид" обновила тепловой пожарный извещатель С2000-ИП-02-02. Новый датчик за счет меньших размеров менее заметен на фоне потолка. При работе с контроллером С2000-КДЛ он поддерживает все преимущ

«Болид» начал поставки новых источников питания РИП-12 Компания «Болид», российское научно-внедренческое предприятие по разработке охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и автоматизации зданий, начала поставки нового источника резервированного питан

Болид на шоколаде пользования топлива не отличается от того, что применялся в машине, которая работала на кофе (Техноблог CNews писал об этом на прошлой неделе). Студенты университета Варвика сделали новый двигатель в болид Formula 3, который позволяет разогнать его до скорости в 60 миль в час за 2.5 секунды на топливе из шоколада.

Пятница, тринадцатое: болид над Кентукки Как сообщает Space Weather, в минувшую пятницу, 13 февраля 2009 года, около 10 часов по местному времени над центральными районами штата Кентукки (США) наблюдался болид, сопровождавшийся звуковыми эффектами. В качестве одной из версий рассматривается вход в атмосферу фрагментов аппаратов Iridium 33 и/или Космос-2251, за три дня до этого, 10 февраля, встр

«Болид» выпустил новую версию контроллеров управления доступом Компания "Болид" начала поставки обновленной версии контроллеров управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем "Proxy-Н1000" вер.11. Контроллер управления доступом Proxy-Н1000 Применяется

Огромный болид взорвался над Лапландией Как сообщает финская Yle Uutiset, в ночь с 28 на 29 сентября 2007 года (с пятницы на субботу) над северными и восточными районами Финляндии пролетел болид беспрецедентной яркости - по оценкам наблюдателей, его блеск на два порядка превосходил блеск полной Луны. Болидов подобной яркости не наблюдалось над Финляндией уже как минимум 30 лет. М