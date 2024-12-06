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Болид НВП Bolid

Болид НВП - Bolid


06.12.2024 «Болид» обновила АРМ «Орион Икс»

Компания «Болид» представилаобновление версии 1.0.1 ПО АРМ «Орион Икс» для систем охранной сигнализации и пожарной автоматики. Новая версия АРМ «Орион Икс» 1.0.1 может работать на одной из самых популярн
29.10.2024 «Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про»

Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про». Новые возможности версии 1.20.3.8: трансформация разделов в зоны, разделение зон на аппаратные и системные; импорт и эк
04.10.2024 «Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р»

Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий
28.06.2016 ПО «Болид» включено в реестр российских программ

Научно-внедренческое предприятие (НВП) «Болид» объявило о том, что программное обеспечение компании официально признано российским пр
26.11.2010 "Болид" выпустил обновленную версию теплового пожарного извещателя

Компания "Болид" обновила тепловой пожарный извещатель С2000-ИП-02-02. Новый датчик за счет меньших размеров менее заметен на фоне потолка. При работе с контроллером С2000-КДЛ он поддерживает все преимущ
22.11.2010 «Болид» начал поставки новых источников питания РИП-12

Компания «Болид», российское научно-внедренческое предприятие по разработке охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и автоматизации зданий, начала поставки нового источника резервированного питан
15.03.2010 Болид на шоколаде

пользования топлива не отличается от того, что применялся в машине, которая работала на кофе (Техноблог CNews писал об этом на прошлой неделе). Студенты университета Варвика сделали новый двигатель в болид Formula 3, который позволяет разогнать его до скорости в 60 миль в час за 2.5 секунды на топливе из шоколада.
16.02.2009 Пятница, тринадцатое: болид над Кентукки

Как сообщает Space Weather, в минувшую пятницу, 13 февраля 2009 года, около 10 часов по местному времени над центральными районами штата Кентукки (США) наблюдался болид, сопровождавшийся звуковыми эффектами. В качестве одной из версий рассматривается вход в атмосферу фрагментов аппаратов Iridium 33 и/или Космос-2251, за три дня до этого, 10 февраля, встр
04.02.2008 «Болид» выпустил новую версию контроллеров управления доступом

Компания "Болид" начала поставки обновленной версии контроллеров управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем "Proxy-Н1000" вер.11. Контроллер управления доступом Proxy-Н1000 Применяется

01.10.2007 Огромный болид взорвался над Лапландией

Как сообщает финская Yle Uutiset, в ночь с 28 на 29 сентября 2007 года (с пятницы на субботу) над северными и восточными районами Финляндии пролетел болид беспрецедентной яркости - по оценкам наблюдателей, его блеск на два порядка превосходил блеск полной Луны. Болидов подобной яркости не наблюдалось над Финляндией уже как минимум 30 лет. М
23.04.2007 Яркий болид наблюдали над штатом Колорадо

Как сообщает SpaceWeather, в пятницу, 20 апреля, в США над штатом Колорадо наблюдался очень яркий болид. По сообщению наблюдателей, его блеск затмил Луну (ее блеск составлял минус 8,3 звездных величины). В воскресенье, 22 апреля, наблюдался максимум метеорного потока Лириды, однако болид

Публикаций - 91, упоминаний - 95

Болид НВП и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6550 9
Siemens AG - Siemens Group 2593 8
AMD Graphics Product Group - ATI 944 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 6
Intel Corporation 12214 6
AMD - Advanced Micro Devices 4244 5
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2554 5
Honeywell 282 5
Аргус-Спектр 14 5
Samsung Electronics 10282 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 4
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 124 4
АРМО ГК - АРМО-Системы 292 4
Microsoft Corporation 24661 4
Ростех - Автоматика Концерн 1641 4
ААМ Системз - AAM Systems 17 4
Vocord - Вокорд 183 3
Google LLC 11818 3
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 3
Apple Inc 12136 3
VAIO 334 3
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 2056 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 3
Интегра-С Консорциум 13 3
Codemasters 243 3
Meta Platforms - Facebook 4444 2
DataDome - ДатаДом - Хостинг-провайдер 37 2
GreenMDC - Грин ЭмДиСи 39 2
Сигурд-Айти - Sigur 12 2
Kehua Tech - Xiamen Kehua Hengsheng 8 2
Ниагара Компьютерс - Niagara Computers 13 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8768 2
Формула Безопасности 10 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Cisco Systems 5120 2
HP Inc. 5691 2
Toshiba Corporation 2931 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 2
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 2
Ferrari NV 157 6
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Scuderia Ferrari Formula 1 21 3
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 61 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2810 2
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 2
Газпром нефть 622 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 667 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 59 2
Honda Motor Company 234 2
Россети Ленэнерго 1701 2
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 84 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1031 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 480 1
IKEA - ИКЕА 155 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
Северсталь ПАО - Severstal 483 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 196 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 36 1
Седьмой Континент 64 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Dr. Johannes Heidenhain - Хайденхайн 4 1
ЦКБ ГА - ФБУ Центральная клиническая больница гражданской авиации 4 1
Экспотроника ВК 40 1
Венчурный фонд Пермского края - Пермский венчурный фонд 1 1
Цезарь Сателлит 39 1
InCity - Модный континент 14 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Hugo Boss 8 1
BMW Group 448 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Композит 93 1
Градиент 90 1
Sahara Force India - Сахара Форс Индия 2 1
Сатурн Конверсия ПКФ 1 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3061 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3288 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2516 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5950 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3342 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1369 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4988 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1397 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3407 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3148 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1087 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 51 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 503 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1800 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11710 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации 60 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 337 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 87 1
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 26 1
Министерства обороны Саудовской Аравии - General Directorate of Military Works - Главное управление военной промышленности 5 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6277 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 526 2
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 723 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
АВОК - Ассоциация инженеров - Инженеры по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике 9 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 17 1
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13231 18
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8052 6
Acer Ferrari 39 7
AMD Turion 169 6
Google Android 14047 4
Болид НВП - Орион про 5 4
AMD Mobility Radeon 232 4
AMD Radeon Xpress 62 4
Linux OS 10005 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 1770 3
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 3
VAIO VGN 91 3
Microsoft Windows 15716 3
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 3
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 3
МГТУ Формула Студент - Bauman Racing Team 3 3
Seiko Epson EMP - серия проекторов 131 3
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 411 3
DataDome DataFloor 8 2
Vocord FaceControl 38 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 2
Panasonic Toughbook - серия планшетов и ноутбуков 87 2
Fujitsu LifeBook 167 2
Rover - RoverBook 155 2
Intel Centrino Duo 108 2
Intel Core Solo 86 2
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 627 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4038 2
Microsoft Office Excel 1201 2
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 397 2
ISS SecurOS 12 2
Acer OrbiCam 15 2
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 2
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 47 2
ASUS Lamborghini 17 2
InFocus IN - серия проекторов 7 2
Optoma HD - серия проекторов 11 2
Nedfield NV - Tulip E-Go Diamond 6 2
Nvidia GeForce Go 189 2
Apple AirPort Extreme Base Station - Wi-Fi-роутер 35 2
Apple iOS 7835 2
Ксенин Алекс 311 7
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 6
Павлов Андрей 40 2
Ширшов Павел 76 2
Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 2
McKenna Martin - Маккена Мартин 2 2
Коробков Александр 6 1
Платонов Антон 10 1
Шумай Михаил 1 1
Клиновский Роман 1 1
Шуваев Артем 1 1
Березий Екатерина 10 1
Широких Алексей 72 1
Питиримов Александр 1 1
Майков Александр 1 1
Сергунина Наталья 369 1
Терентьев Алексей 23 1
Святенко Инна 9 1
Хитров Михаил 25 1
Нечипоренко Олег 1 1
Карабанов Евгений 2 1
Крахмалев Александр 1 1
Щипицын Сергей 1 1
Дмитриев Александр 34 1
Шелепов Владимир 24 1
Филиппов Андрей 4 1
Цессарский Алексей 4 1
Пермяков Сергей 2 1
Сударева Галина 7 1
Старожук Евгений 2 1
Фролов Павел 84 1
Абрамов Игорь 6 1
Сидоров Юрий 6 1
Серов Дмитрий 3 1
Наумов Максим 98 1
Романов Александр 13 1
Пономарев Илья 72 1
Зуев Евгений 4 1
Сушкевич Антон 66 1
Богданов Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 13
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Италия - Итальянская Республика 4358 8
Германия - Федеративная Республика 12703 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 6
Япония 13303 6
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13337 5
Украина 7622 4
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Азия - Азиатский регион 5550 4
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Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1459 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7484 2
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