Болид НВП Bolid
|06.12.2024
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«Болид» обновила АРМ «Орион Икс»
Компания «Болид» представилаобновление версии 1.0.1 ПО АРМ «Орион Икс» для систем охранной сигнализации и пожарной автоматики. Новая версия АРМ «Орион Икс» 1.0.1 может работать на одной из самых популярн
|29.10.2024
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«Болид» выпустила новую версию АРМ «Орион Про»
Компания «Болид» представила новую версию программного обеспечения АРМ «Орион Про». Новые возможности версии 1.20.3.8: трансформация разделов в зоны, разделение зон на аппаратные и системные; импорт и эк
|04.10.2024
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«Болид» начала выпуск приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального блока «Сигнал-GSM-Р»
Компания «Болид» начала выпуск блока приёмно-контрольного охранно-пожарного радиоканального «Сигнал-GSM-Р». «Сигнал-GSM-Р предназначен для организации автономных или централизованных систем охраны зданий
|28.06.2016
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ПО «Болид» включено в реестр российских программ
Научно-внедренческое предприятие (НВП) «Болид» объявило о том, что программное обеспечение компании официально признано российским пр
|26.11.2010
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"Болид" выпустил обновленную версию теплового пожарного извещателя
Компания "Болид" обновила тепловой пожарный извещатель С2000-ИП-02-02. Новый датчик за счет меньших размеров менее заметен на фоне потолка. При работе с контроллером С2000-КДЛ он поддерживает все преимущ
|22.11.2010
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«Болид» начал поставки новых источников питания РИП-12
Компания «Болид», российское научно-внедренческое предприятие по разработке охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и автоматизации зданий, начала поставки нового источника резервированного питан
|15.03.2010
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Болид на шоколаде
пользования топлива не отличается от того, что применялся в машине, которая работала на кофе (Техноблог CNews писал об этом на прошлой неделе). Студенты университета Варвика сделали новый двигатель в болид Formula 3, который позволяет разогнать его до скорости в 60 миль в час за 2.5 секунды на топливе из шоколада.
|16.02.2009
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Пятница, тринадцатое: болид над Кентукки
Как сообщает Space Weather, в минувшую пятницу, 13 февраля 2009 года, около 10 часов по местному времени над центральными районами штата Кентукки (США) наблюдался болид, сопровождавшийся звуковыми эффектами. В качестве одной из версий рассматривается вход в атмосферу фрагментов аппаратов Iridium 33 и/или Космос-2251, за три дня до этого, 10 февраля, встр
|04.02.2008
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«Болид» выпустил новую версию контроллеров управления доступом
Компания "Болид" начала поставки обновленной версии контроллеров управления доступом со встроенным бесконтактным считывателем "Proxy-Н1000" вер.11. Контроллер управления доступом Proxy-Н1000 Применяется
|01.10.2007
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Огромный болид взорвался над Лапландией
Как сообщает финская Yle Uutiset, в ночь с 28 на 29 сентября 2007 года (с пятницы на субботу) над северными и восточными районами Финляндии пролетел болид беспрецедентной яркости - по оценкам наблюдателей, его блеск на два порядка превосходил блеск полной Луны. Болидов подобной яркости не наблюдалось над Финляндией уже как минимум 30 лет. М
|23.04.2007
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Яркий болид наблюдали над штатом Колорадо
Как сообщает SpaceWeather, в пятницу, 20 апреля, в США над штатом Колорадо наблюдался очень яркий болид. По сообщению наблюдателей, его блеск затмил Луну (ее блеск составлял минус 8,3 звездных величины). В воскресенье, 22 апреля, наблюдался максимум метеорного потока Лириды, однако болид
Болид НВП и организации, системы, технологии, персоны:
|Ксенин Алекс 311 7
|Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 26 6
|Павлов Андрей 40 2
|Ширшов Павел 76 2
|Alonso Fernando - Алонсо Фернандо 8 2
|McKenna Martin - Маккена Мартин 2 2
|Коробков Александр 6 1
|Платонов Антон 10 1
|Шумай Михаил 1 1
|Клиновский Роман 1 1
|Шуваев Артем 1 1
|Березий Екатерина 10 1
|Широких Алексей 72 1
|Питиримов Александр 1 1
|Майков Александр 1 1
|Сергунина Наталья 369 1
|Терентьев Алексей 23 1
|Святенко Инна 9 1
|Хитров Михаил 25 1
|Нечипоренко Олег 1 1
|Карабанов Евгений 2 1
|Крахмалев Александр 1 1
|Щипицын Сергей 1 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Шелепов Владимир 24 1
|Филиппов Андрей 4 1
|Цессарский Алексей 4 1
|Пермяков Сергей 2 1
|Сударева Галина 7 1
|Старожук Евгений 2 1
|Фролов Павел 84 1
|Абрамов Игорь 6 1
|Сидоров Юрий 6 1
|Серов Дмитрий 3 1
|Наумов Максим 98 1
|Романов Александр 13 1
|Пономарев Илья 72 1
|Зуев Евгений 4 1
|Сушкевич Антон 66 1
|Богданов Иван 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8144 4
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
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