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ISS SecurOS

Российская ИТ-компания ISS — разработчик систем безопасности и контроля на базе видеонаблюдения и видеоаналитики (SecurOS)

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


28.04.2022 X-Com разработала пакет предложений по импортозамещению систем безопасности 1
10.11.2021 Максим Паняшкин -

Видеонаблюдение — это не только про безопасность

 2
20.08.2021 В Подмосковье установлена первая интеллектуальная система предотвращения ДТП SecurOS Soffit 1
02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 5
24.02.2021 Украина ввела санкции против российских разработчиков ПО 1
09.11.2016 ISS представил бесплатную редакцию платформы видеоменеджмента SecurOS 3
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 1
12.09.2008 В городе Бор установили систему видеонаблюдения на базе SecurOS 1
30.01.2008 Компания ISS представит универсальные ИБ-решения на базе SecurOS 1
06.06.2007 «Смарт Тек» вступила в партнерскую сеть ISS 1
21.05.2007 Канадская сеть магазинов внедрила систему безопасности ISS 1
07.03.2007 Анонсирована новая версия 4.2.2. системы «Авто-Инспектор» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 20

ISS SecurOS и организации, системы, технологии, персоны:

ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 5
Болид НВП - Bolid 104 2
PERCo - Пэрко 24 2
RusGuard - РусГард 10 1
АРС - Арктик Регион Связь 4 1
Бевард НПП - Beward 10 1
ISS Group - ISS Technology 7 1
ИСС-Софт 3 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Ростелеком 10948 1
Broadcom - VMware 2610 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Dr.Web - Доктор Веб 1294 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Yandex - Яндекс 9216 1
ИКС 538 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
9594 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 1
Крок - Croc 1964 1
Xerox - The Haloid Company 1168 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Honeywell 309 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 86 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 346 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 199 1
X-Com - Икс ком 188 1
Hikvision - Хиквижн 73 1
Сонет 173 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Сигурд-Айти - Sigur 29 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Роснефть - РН-Лисичанский НПЗ - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод 3 1
Кременчугский НПЗ - Кременчугский нефтеперерабатывающий завод 1 1
Укрспирт ГП - Государственный концерн спиртовой и ликеро-водочной промышленности - Червонослободской спиртовый завод - Краснослободской спиртовый завод 3 1
Glencore - Николаевский глинозёмный завод (НГЗ) 2 1
Металлимпресс НПФ 3 1
Метинвест - СевГОК - Северный ГОК - Северный горно-обогатительный комбинат - ЦГОК - Центральный горно-обогатительный комбинат 4 1
DoorHan - ДорХан 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Транснефть 335 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
LATAM Airlines Group 12 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 1
Президент Украины 128 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4637 8
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 7
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 4
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
ИндаСофт - I-EMS - InduSoft EnergyManagement System 1 1
ИндаСофт - I-DS - InduSoft Dispatching System 2 1
ИндаСофт - I-LDS - InduSoft Laboratory Data System 1 1
ИндаСофт - I-DRMS - InduSoft Data Reconciliation Management System 1 1
Motorola Solutions - Pelco Net 1 1
ААМ Системз - LyriX 16 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
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НКТ - Р7-Офис 543 1
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