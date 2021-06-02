Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS
Расширенный функционал web-клиента SecurOS, переход детекторов подсистемы «Компьютерное зрение» на 64-битную архитектуру, шифрование TCP-соединений, а также новые шаблоны номеров в SecurOS Auto в релизе 10.9.
Главные новости SecurOS 10.9
SecurOS WebConnect
Новшества и улучшения основного web-клиента SecurOS:
Добавлена возможность выбрать один из трех потоков камер для отображения;
Поддерживается автоматическая группировка камер в списке;
Размер пиктограмм объектов меняется в зависимости от выбранного масштаба Карты, что повышает ее читаемость;
Добавлены новые шаги масштабирования Карты;
Реализовано отображение объектов интегрированной СКУД Bolid;
Кликом на объект СКУД осуществляется переход к просмотру видео с камер, ассоциированных с этим объектом;
Обеспечивается работа со встроенными видеоархивами камер и других устройств, подключенных с помощью EdgeStorage Gate.
SecurOS Tracking Kit III
Обновления коснулись всех детекторов ситуационной видеоаналитики в составе подсистемы «Компьютерное Зрение».
Подсистема переведена на 64-битную архитектуру. Это дает возможность увеличить количество каналов аналитики, поддерживаемых одним видеосервером;
Появилась возможность выбирать видеопоток камеры, используемый детекторами для анализа изображения;
Добавлена возможность выбрать режим классификации объектов. Каждый классификатор поддерживает три режима, отличающиеся по вычислительной сложности, и, соответственно, точности.
Защита TCP-соединений
Реализована возможность шифрования соединений клиент-сервер и сервер-сервер. Для защиты TCP-соединений между программными модулями используется криптографический протокол TLS версии 1.2. Шифрование выполняется для внешних соединений (не localhost) каждого видеосервера и рабочего места оператора.
Также был выполнен ряд задач, касающихся индивидуальных проектов заказчиков ISS. И среди них — новый программный модуль определения температуры тела человека. Модуль консолидирует данные интегрированных тепловизионных камер с результатами работы детектора лиц SecurOS FaceX. Для сопоставления с измерениями температуры, выданными тепловизионной камерой, используются координаты лица в кадре. По результатам измерения конкретному человеку присваивается соответствующее показание.
В релизе 10.9 вы найдете еще много других интересных новинок и улучшений, включая оптимизацию производительности для работы в очень больших конфигурациях; подписки на события из приложений HTML5 FrontEnd и JSON-backup'ы конфигурации.
Главные новости SecurOS Auto 10.9
В список государств текущего релиза, для которых расширен перечень шаблонов распознаваемых номеров и улучшено качество распознавания, попали страны Ближнего Востока: ОАЭ, ОМАН, Катар и другие, США, Мексика и Украина. А новым государством в SecurOS Auto стал Ирак.