Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS

Расширенный функционал web-клиента SecurOS, переход детекторов подсистемы «Компьютерное зрение» на 64-битную архитектуру, шифрование TCP-соединений, а также новые шаблоны номеров в SecurOS Auto в релизе 10.9.

Главные новости SecurOS 10.9

SecurOS WebConnect

Новшества и улучшения основного web-клиента SecurOS:

Добавлена возможность выбрать один из трех потоков камер для отображения;

Поддерживается автоматическая группировка камер в списке;

Размер пиктограмм объектов меняется в зависимости от выбранного масштаба Карты, что повышает ее читаемость;

Добавлены новые шаги масштабирования Карты;

Реализовано отображение объектов интегрированной СКУД Bolid;

Кликом на объект СКУД осуществляется переход к просмотру видео с камер, ассоциированных с этим объектом;

Обеспечивается работа со встроенными видеоархивами камер и других устройств, подключенных с помощью EdgeStorage Gate.

SecurOS Tracking Kit III

Обновления коснулись всех детекторов ситуационной видеоаналитики в составе подсистемы «Компьютерное Зрение».

Подсистема переведена на 64-битную архитектуру. Это дает возможность увеличить количество каналов аналитики, поддерживаемых одним видеосервером;

Появилась возможность выбирать видеопоток камеры, используемый детекторами для анализа изображения;

Добавлена возможность выбрать режим классификации объектов. Каждый классификатор поддерживает три режима, отличающиеся по вычислительной сложности, и, соответственно, точности.

Защита TCP-соединений

Реализована возможность шифрования соединений клиент-сервер и сервер-сервер. Для защиты TCP-соединений между программными модулями используется криптографический протокол TLS версии 1.2. Шифрование выполняется для внешних соединений (не localhost) каждого видеосервера и рабочего места оператора.

Также был выполнен ряд задач, касающихся индивидуальных проектов заказчиков ISS. И среди них — новый программный модуль определения температуры тела человека. Модуль консолидирует данные интегрированных тепловизионных камер с результатами работы детектора лиц SecurOS FaceX. Для сопоставления с измерениями температуры, выданными тепловизионной камерой, используются координаты лица в кадре. По результатам измерения конкретному человеку присваивается соответствующее показание.

В релизе 10.9 вы найдете еще много других интересных новинок и улучшений, включая оптимизацию производительности для работы в очень больших конфигурациях; подписки на события из приложений HTML5 FrontEnd и JSON-backup'ы конфигурации.

Главные новости SecurOS Auto 10.9

В список государств текущего релиза, для которых расширен перечень шаблонов распознаваемых номеров и улучшено качество распознавания, попали страны Ближнего Востока: ОАЭ, ОМАН, Катар и другие, США, Мексика и Украина. А новым государством в SecurOS Auto стал Ирак.