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Индексная книга (каталог) CNews*
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Канада Квебек

Канада - Квебек

СОБЫТИЯ


27.05.2026 Новый уровень жадности. HP начала удаленно убивать старые принтеры, чтобы покупали новые 1
19.04.2022 Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось 1
17.12.2021 В Канаде запретили распознавать лица без согласия людей. То есть совсем 1
27.08.2019 Рынок гипермасштабируемых ЦОДов вырастет с $20 до $65 млрд к 2025 году 1
30.04.2019 Найден хитрый способ бесплатно заказывать еду в McDonald's через приложение 1
24.04.2019 Российская «лучшая в мире» система распознавания лиц интегрирована в американскую платформу безопасности 1
13.01.2016 В Квебеке запущена система выдачи новых поликарбонатных водительских удостоверений от Gemalto 1
26.05.2015 Чудеса на виражах. И рекорды 1
11.12.2014 «Первый БИТ» построил единую информационную систему Groupe ABS 1
20.03.2014 Бывший сотрудник Microsoft из России попал под следствие за «слив» тайн Windows 8 1
18.10.2013 Врачи-женщины лучше, чем врачи-мужчины? 1
12.09.2013 Ericsson откроет 3 глобальных ИКТ-центра 1
03.09.2013 Астероид кардинально изменил развитие нашей цивилизации 1
26.03.2013 Дарвин ошибался: эволюция взялась за людей всерьез 1
03.09.2012 Летом 2050 года Арктика останется без льда 1
27.12.2010 Fujitsu Canada защитилась от сетевых угроз с помощью устройств FortiGate 1
08.09.2010 Монреаль приостанавливает тендер на закупку Microsoft Office 1
13.08.2010 Табак против гриппа: вакцина будет готова в этом году 1
12.05.2010 Assassin’s Creed: Brotherhood. Официальный анонс 1
10.09.2009 Supreme Ruler 2020 GOLD. Демоверсия 1
07.07.2009 Ubisoft открывает студию в Торонто 1
11.11.2008 Жидкостные телескопы: новый всплеск интереса 1
08.07.2008 Бытовые отходы будут перерабатывать в этанол 1
01.07.2008 Supreme Ruler 2020 в печати 1
25.06.2008 Плато Путорана могут внести в Список всемирного наследия объектов природы 1
26.02.2008 Канада: разоблачена крупная группировка хакеров 1
03.10.2007 Project Gotham Racing 4 на полках 1
26.09.2007 Project Gotham Racing 4: Скриншоты 1
18.09.2007 Авиадвигатели для ВВС США и ВВС России будет производить одна компания 1
13.09.2007 Project Gotham Racing 4: "На золото", Видео, Скриншоты и многое другое 1
10.09.2007 Project Gotham Racing 4: Скриншоты 1
03.09.2007 Project Gotham Racing 4: Видео и скриншоты 1
23.08.2007 Project Gotham Racing 4: Скриншоты 1
01.08.2007 Разработчикам PGR4 не хватает места на DVD9 1
11.07.2007 Project Gotham Racing 4: Видео 1
10.07.2007 Project Gotham Racing 4: Скриншоты 1
21.06.2007 Начата разработка жидкого зеркала для лунного телескопа 1
21.06.2007 Создано металлизированное жидкое зеркало 1
20.06.2007 Project Gotham Racing 4: Новое видео 1
21.05.2007 Канадская сеть магазинов внедрила систему безопасности ISS 1

Публикаций - 66, упоминаний - 67

Канада и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 8
Intel Corporation 12811 6
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 6
Microsoft - Activision Blizzard - Bizarre Creations 41 4
Red Hat 1378 4
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 3
X Corp - Twitter 2938 3
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 3
Google LLC 12690 3
Ubisoft Montreal 46 2
Paradox Interactive 136 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
AOL Inc - America Online 1883 2
Netscape Communications Corporation 426 2
Ubisoft Toronto 7 1
SonicWall 59 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 45 1
Samtech InfoNet 6 1
TongYi Transportation Technology 6 1
Rank One Computing 6 1
Dermalog 6 1
VCognition 6 1
Neurotechnology 6 1
Thales Group 143 1
Clearview AI 12 1
Cavium 7 1
1С Первый Бит - FirstBIT 13 1
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 51 1
WatchGuard Technologies 76 1
TurboLinux - Pacific HiTech 98 1
Zayo Group - 360networks 29 1
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 1
Quebecor - Videotron - Vidéotron 2 1
ISS Group - ISS Technology 7 1
Lineo - Lineo Solutions 20 1
Battlegoat Studios 2 1
Lynx Software Technologies - LynuxWorks 14 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 1
Dell EMC 5180 1
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 2
Québec City Jean Lesage International Airport - Международный аэропорт Квебек-сити имени Жана Лесажа 1 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
RBC Royal Bank of Canada - Королевский банк Канады 17 1
Carlyle Group 24 1
Dubai International Airport - Международный аэропорт Дубай 2 1
GreenField Ethanol 1 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
eBay Inc 1640 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 1
McDonald’s - Макдоналдс 220 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. IARPA - Intelligence Advanced Research Projects Activity - Агентство передовых исследований в сфере разведки США 16 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 8
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 5
Clone - Клонирование 540 4
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ILMT - International Liquid Mirror Telescope - Международный телескоп с жидким зеркалом 4 2
ISTOP - Integrated Satellite Tracking of Oil Pollution 2 2
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Fortinet - FortiGate VM - Fortinet FortiGate NGFW - Fortinet FortiGate Next-Generation Firewall Virtual Appliance - Fortinet Virtualized Next-Generation Firewall - Fortinet FortiGate Enterprise Firewall 121 1
Nokia Alcatel-Lucent AnyMedia Access System 4 1
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 91 1
Lockheed Martin - F-35 Raptor, Lightning, Joint Strike Fighter (JSF), STOVL - истребитель-бомбардировщик 242 1
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Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Navis AnyMedia Element Management System 1 1
Google YouTube - Видеохостинг 3002 1
Microsoft Office 4170 1
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Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
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Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 1
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Vorilhon Claude - Ворийон Клод 4 4
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Zavos Panos - Завос Панос 4 2
O’Rourke Patrick - О’Рурк Патрик 1 1
Левкевич Михаил 59 1
Vestberg Hans - Вестберг Ханс 33 1
Константинов Евгений 5 1
Leszczynski Dariusz - Лещински Дариус 6 1
Papineau Dominic - Папино Доминик 1 1
Кибкало Алексей 5 1
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 1
Guillemot Yves - Гилемот Ювес 15 1
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Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 20 1
Шарапов Денис 5 1
Coleman Brian - Коулман Брайан 2 1
O'Donnell Brett - О’Доннелл Бретт 1 1
Taylor Lauren - Тейлор Лорен 1 1
Duke Patty - Дьюк Патти 1 1
Soltys Douglas - Солтис Дуглас 1 1
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 10
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Великобритания - Лондон 2432 10
Солнечная система - Solar system 2569 10
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Индия - Bharat 5870 9
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Европа 24964 8
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Global Market Insights 16 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 4
LSU - Louisiana State University - Университете штата Луизиана 16 1
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UdeM - Université de Montréal - Montreal University - Монреальский университет - Университет Монреаля, ЮдеМ 19 1
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SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 28 1
LinuxWorld 52 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
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