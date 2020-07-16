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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Yahoo News
Yahoo!Actualites



16.07.2020 Трамп разрешил ЦРУ вести кибервойну против России и других стран 1
17.10.2019 Закрывается крупнейшая в мире площадка веб-форумов. Весь контент будет уничтожен 1
04.06.2018 Microsoft купила Github, крупнейший в мире сайт разработчиков открытого ПО 1
07.10.2016 В Yahoo развернуты гонения на сотрудников-мужчин 1
19.05.2015 Обзор кнопочного телефона Nokia 215 Dual SIM: сбалансированная «звонилка» 1
31.07.2009 Samsung представил новую серию LED-телевизоров 1
19.09.2008 Yahoo меняет дизайн 1
12.09.2008 Yahoo откроет свой музыкальный сайт для сторонних компаний 1
09.07.2007 Yahoo.com упал 1
29.03.2007 Yahoo: новый новостной источник – McClatchy 2
25.09.2006 Поисковые машины давят "черных оптимизаторов" 1
14.06.2006 BBC разместила на своем сайте рейтинг популярности 1
23.05.2006 Google - самый популярный поисковый портал в апреле 1
28.03.2006 "60 минут" станут доступны пользователям Yahoo 1
28.11.2005 В Японии арестован программист, использовавший Yahoo News для разжигания войны с Китаем 1
05.10.2005 Symantec купит антифишера за $209 млн. 1
04.08.2005 Yahoo добавит видео к новостям 1
04.07.2003 Microsoft SMS 2003 выйдет в сентябре 1
06.06.2003 Планы Microsoft: ожидание затягивается 1
19.05.2003 Тераволны приходят на смену рентгену? 1
17.04.2003 Убытки Handspring увеличиваются 1
25.03.2003 Corel ищет себе покупателя 1
21.03.2003 Microsoft CRM выходит в онлайн 1
26.02.2003 Macromedia переиздает продукты приобретенной компании Presedia 1
14.02.2003 France Telecom пообещал наполовину сократить свой долг 1
14.02.2003 Рынок Wi-Fi вырос за год на 23% 1
14.02.2003 Corning сокращает производство оптических компонентов 1
13.02.2003 Orange отрицает слухи об увольнении финансового директора 1
12.02.2003 Alcatel продал Thomsons 50% акций совместного предприятия Atlinks 1
11.02.2003 MmO2 отрицает факт переговоров с KPN по поводу слияния немецких подразделений компаний 1
24.01.2003 Японская NTT и новозеландская Telecom лидируют по уровню возврата инвестиций среди телекоммуникационных компаний 1
24.01.2003 Американские и канадские операторы унифицируют SMS-услуги 1
24.01.2003 Годовые потери AT&T составили $13,08 млрд. 1
24.01.2003 Таиландский оператор AIS ожидает 34%-ного увеличения числа абонентов в 2003 г. 1
24.01.2003 Cingular теряет абонентов второй квартал подряд 1
24.01.2003 Квартальная прибыль BellSouth сократилась на четверть 1
24.01.2003 Zingy предоставит полифонические мелодии для абонентов Nextel 1
24.01.2003 Motorola: мировой объём поставок мобильных телефонов возрастёт в 2003 г. на 7-10% 1
24.01.2003 Virgin Mobile рассматривает возможность приобретения сети Sonera 1
24.01.2003 Cisco обвинила Huawei в нарушении патента 1

Публикаций - 686, упоминаний - 689

Yahoo News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yahoo! 2966 187
Microsoft Corporation 18724 34
AOL Inc 1084 19
Lenovo Motorola 2809 13
Amazon Inc - Amazon.com 2133 12
Orange France Télécom 486 12
Nokia Corporation 4687 10
Sony 4786 9
Google LLC 8935 8
AT&T Inc 1188 7
IBM 7231 7
Vodafone Group 1073 7
Verizon - WorldCom 356 6
NTT DoCoMo 849 6
Cisco Systems 3896 6
RealNetworks 208 6
Apple Inc - Эппл Рус 9321 6
Sprint Corporation 415 5
Deutsche Telekom 671 5
Nokia Alcatel-Lucent 1201 5
AT&T Mobility - The American Telephone and Telegraph Mobility - Cingular Wirelss 256 5
HP - Hewlett-Packard 2752 5
Intel Corporation 9068 5
Ericsson 1892 4
Nortel Networks 927 4
Dell EMC 4069 4
KPN 186 4
Orange S.A. 795 4
Verizon 762 4
Deutsche Telekom - T-Mobile 533 4
Samsung Electronics 8211 4
Siemens AG - Сименс Россия 1958 4
Lumen Technologies - CenturyLink - Qwest Communications 146 3
HP - palmOne - Handspring 238 3
SEC Consult Services 1192 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 827 3
HP Compaq 1174 3
Sony Ericsson 975 3
Tiscali 39 3
Twitter 2208 3
Sony Music Entertainment 114 11
eBay Inc 1303 8
UMG - Universal Music Group 210 6
Expedia Group 113 4
Danone - Данон 54 3
SoftBank Group 166 3
Warner Bros. International Television Distribution 250 3
Ford 279 3
Boeing 420 3
Renault - Рено Россия 109 2
Sony Pictures Entertainment 127 2
SNCF - Nationale des Chemins de fer Français - Национальная компания французских железных дорог 15 2
GM - General Motors 328 2
The Walt Disney Company 403 2
Walmart - Wal-Mart Stores 289 2
United Airlines - авиакомпания 69 2
WMG - Warner Music Group 177 2
Stellantis PSA Peugeot Citroën 70 2
Paramount Pictures Corporation 64 2
Continental AG 49 2
American Express 272 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 357 2
Gucci - Дом моды Гуччи 17 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 187 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов 81 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 80 1
AstraZeneca - АстраЗенека 36 1
Air Canada - авиакомпания 12 1
Honda 142 1
MIG - Metromedia International Group 45 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 94 1
Vector Capital 15 1
La Redoute 4 1
BNP Paribas 53 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer 21 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 291 1
Ticketmaster 24 1
Coca-Cola Company 210 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 55 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1488 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 905 13
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 289 7
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 103 7
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 371 5
Пентагон - Министерство обороны США 737 4
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 67 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 449 3
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 131 3
Конгресс США - U.S. Congress legislation 321 3
Совет Европы 58 2
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 456 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 239 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 130 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 207 1
FTC USA - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 255 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 63 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 53 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 10 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 57 1
Верховный суд Российской Федерации 266 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 271 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2218 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 443 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1096 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 130 1
Президент Российской Федерации 1590 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1235 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 232 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1783 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 9
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 526 7
IFPI - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 111 7
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 206 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 339 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 93 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 16 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 48 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 8265 24
3G - Стандарт мобильной связи 4729 9
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8134 4
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 654 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3825 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1272 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3651 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5493 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9191 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 693 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 982 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2809 2
Website - Вебсайт 211 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 688 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1007 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 449 1
Wiki - Вики - режим Википедии 45 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 442 1
DLNA - Digital Living Network Alliance 377 1
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 131 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 550 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1798 1
DOCSIS - Data Over Cable Service Interface Specifications - Стандарты передачи данных по сетям кабельного телевидения по коаксиальному (телевизионному) кабелю 73 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1659 1
DGA - Domain Generation Algorithms - алгоритмы генерации доменов 9 1
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 127 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 25 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 761 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 160 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 37 1
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 169 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1382 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2814 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 461 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4311 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 394 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2606 1
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1435 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3183 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 329 38
Microsoft MSN - Microsoft Network 522 11
Nokia Alcatel-Lucent SA 860 4
Flickr - Фотохостинг 224 3
Java - Язык программирования 2078 3
Microsoft Windows XP 1911 3
Microsoft Windows 10 9473 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 167 2
Microsoft Windows 2000 668 2
Google Marketing Platform - DoubleClick 152 2
Apple iTunes Store 937 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3060 2
Microsoft Xbox - Игровая приставка 851 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 919 2
ICQ 730 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2245 2
Linux OS 6509 2
Microsoft Office 2731 2
Google YouTube - Видеохостинг 2057 2
Corel WordPerfect - текстовый редактор 47 1
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 57 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 155 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 387 1
Opera Mini 203 1
HPE ProLiant DL - Серия серверов 22 1
FidoNet - Фидонет - Международная любительская некоммерческая компьютерная сеть 8 1
Google News 51 1
Google AdSense 104 1
Microsoft Visual Studio Code - VSCode 13 1
Google Finance 7 1
AltaVista 91 1
Intel Pentium III 317 1
Microsoft Dynamics CRM Online 37 1
Microsoft Xamarin 25 1
Wayback Machine - сервис «Машина времени» 11 1
Microsoft Windows Live Hotmail 206 1
Microsoft Store 230 1
Microsoft Windows Media Center 43 1
Nokia S30 - Series 30+ 6 1
Xperi TiVo 66 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 497 2
Allen Paul - Аллен Пол 83 2
Mayer Marissa - Мейер Марисса 40 2
Bezos Jeff - Безос Джефф 111 2
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 268 1
Avalos Julio - Авалос Хулио 2 1
Kahle Brewster - Брюстер Кейл 6 1
McVeigh Timothy - Маквей Тимоти 5 1
Wyden Ron - Уайден Рон 16 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 3 1
Courtois Jean-Philippe - Куртуа Жан-Филипп 16 1
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 36 1
Скляров Дмитрий 29 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард 30 1
Breton Thierry - Бретон Тьерри 18 1
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 5 1
Steve Jobs - Стив Джобс 927 1
Путин Владимир 2147 1
Hood Amy - Гуд Эми 11 1
Ramaswamy Sridhar - Рамасвами Шридхар 5 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 325 1
Wanstrath Chris - Уэнстрат Крис 4 1
Guthrie Scott - Гатри Скотт 28 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 1
Friedman Nat - Фридман Нэт 15 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 173 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 708 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 113
Франция - Французская Республика 3720 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 39
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 37
Германия - Федеративная Республика 6272 32
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 24
Япония 6118 18
США - Нью-Йорк 2107 15
Европа 6166 14
Испания - Королевство 2060 13
Франция - Иль-де-Франс - Париж 629 13
Италия - Итальянская Республика 2279 13
Нидерланды 1602 11
Канада 2156 10
Индия - Республика 3287 9
Швеция - Королевство 1439 9
Южная Корея - Республика 2698 8
Дания - Королевство 723 8
Израиль 1184 7
Австралия - Австралийский Союз 1878 7
Азия - Азиатский регион 2661 6
Китай - Пекин 628 6
Португалия - Португальская Республика 534 6
Финляндия - Финляндская Республика 1328 6
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1026 5
Европа Восточная 2624 5
Саудовская Аравия - Королевство 408 5
Россия - Российская федерация - РФ 75185 5
Австрия - Австрийская Республика 829 5
Бельгия - Королевство 686 5
США - Калифорния 2112 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1146 5
Африка - Африканский регион 2239 4
Великобритания - Лондон 1507 4
Япония - Токио 714 4
Испания - Мадрид 112 4
Малайзия 598 4
Северная Америка 2209 4
Иран - Исламская Республика Иран 561 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1127 4
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 2
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 69 2
Вторая мировая война 418 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 169 1
Конституция США 37 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 236 28
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 440 24
Total Telecom 181 7
FT - Financial Times 756 5
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 256 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1195 3
Thomson Reuters - Рейтер 5093 3
NYT - The New York Times 825 3
Wikipedia - Википедия 358 2
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 304 2
Le Monde 17 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 146 2
Yahoo Finance 47 2
Associated Press 1080 1
Le Parisien 4 1
The Washington Post 239 1
China Daily 56 1
CNET - Издание 1021 1
Marie Claire 7 1
Chicago Sun-Times 9 1
Axios 7 1
Engadget - Блог о технологиях 395 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 132 1
ABC News 37 1
News Corp 173 1
Viacom - Video & Audio Communications 102 1
Business Insider 183 1
Bloomberg 861 1
The Wall Street Journal 956 1
Gartner Dataquest 150 2
Yankee Group 150 2
Forrester Research 689 1
S&P 500 217 1
comScore 301 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 394 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 106 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 11 1
University of Oxford - Оксфордский университет 65 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 156 3
CeBIT 363 2
Олимпийские игры - Olympic Games 387 1
Defcon 37 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048251, в очереди разбора - 949726.
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