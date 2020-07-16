Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Yahoo News
Yahoo!Actualites
Публикаций - 686, упоминаний - 689
Yahoo News упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Gartner Dataquest 150 2
|Yankee Group 150 2
|Forrester Research 689 1
|S&P 500 217 1
|comScore 301 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048251, в очереди разбора - 949726.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1048251, в очереди разбора - 949726.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru