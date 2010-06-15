Разделы

Yahoo! IM Yahoo! Instant Messenger Yahoo! Messenger YMSG Y!M

Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger - YMSG - Y!M

15.06.2010 Yahoo откроет платформу Yahoo! Messenger для сторонних разработчиков

Компания Yahoo объявила о том, что планирует в скором времени открыть платформу своего сервиса мгновенных сообщений Yahoo! Messenger для сторонних разработчиков. «С помощью новой платформы RESTful API для Yahoo! Messenger вы сможете разрабатывать свои собственные инновационные программы и инструменты

07.12.2007 Yahoo! запустила Yahoo Messenger для Vista

Компания Yahoo! вчера, 6 декабря, объявила о запуске версии IM-сервиса Yahoo Messenger для операционной системы Windows Vista. По словам представителей Yahoo!, на момент запуска новая версия Yahoo Messenger не имеет большого количества функций, среди которы
30.10.2007 Yahoo! запустил бета-версию Yahoo Messenger 9.0

Компания Yahoo! сегодня, 30 октября, запустила бета-версию своего IM-сервиса Yahoo Messenger 9.0. По словам представителей Yahoo!, интерфейс сервиса был значительно изменен и улучшен, также был полностью обновлен внешний вид списка контактов и добавлены различные мульти
20.09.2007 В Сети появились 0-day эксплоиты для Yahoo! Messenger и AIM

Сегодня в Сети появилась информация о 0-day уязвимостях сразу в двух интернет-пейджерах – Yahoo! Messenger и AOL Instant Messenger; к ним уже опубликованы эксплоиты – для загрузки и, при некоторых условиях, выполнения произвольного файла через Internet Explorer, используя компонент

30.08.2007 В Yahoo! Messenger закрыта критическая уязвимость

Yahoo! выпустила обновленную версию интернет-пейджера Yahoo! Messenger с устранением критической уязвимости, обнаруженной в одном из ActiveX-компонентов. Уязвимость позволяла злоумышленнику выполнить произвольный код в браузере при посещении польз
14.06.2007 Yahoo IM атакован опасным вирусом

Techworld. Согласно сведениям Symantec, компании, которая специализируется на интернет-безопасности, на прошлой неделе в Сети появилась модифицированная версия эксплойта, мешающего нормальной работе Yahoo IM при установке на ПК пользователя. «По крайней мере, один сайт занимается хостингом эксплойта. Всем пользователям мы рекомендуем внести домен n.88tw.net в свой черный список», - говорит
08.06.2007 Yahoo Messenger «открыт» для атак: критическая уязвимость

В интернет-пейджере Yahoo Messenger обнаружена критическая уязвимость. Модуль ActiveX, обеспечивающий видеосвязь через веб-камеры, содержит ошибку типа «переполнение буфера», позволяющую выполнить произвольный код
22.05.2007 Червь для Yahoo IM «выдает себя» за антивирус BitDefender

В Сети появился новый вариант червя Sohanat, распространяющегося через интернет-пейджер Yahoo Messenger, сообщила компания Softwin - разработчик антивируса BitDefender из Румынии. Примечательно, что червь маскирует себя под исполняемый файл именно этого продукта. Попадая в систему
07.12.2006 Lotus Sametime совместим с AIM, Google Talk и Yahoo Messenger

Компания IBM совместила интернет-пейджер Lotus Sametime с AOL AIM, Google Talk, а через несколько недель — и с Yahoo Messenger. За пределами списка остался пейджер от Microsoft — MSN, или Live Messenger. Представитель IBM сказал, что компания «открыта» для работы и с другими протоколами в будущем.

23.05.2006 Червь для Yahoo Messenger притворяется браузером Internet Explorer

Компания защиты сетей мгновенных сообщений FaceTime Communications обнаружила червя «yhoo32.explr», который распространяется через Yahoo Messenger и инсталлирует на компьютер подставной браузер Internet Explorer. Всё начинается со ссылки на зараженную веб-страницу, которую вирус рассылает по списку контактов. При посещении
25.03.2005 "Фишеры" атакуют Yahoo Messenger

Интернет-служба Yahoo Messenger стала целью атак фишеров (мошенников), пытающихся украсть пароли доступа и другую персональную информацию о пользователях. В четверг Yahoo подтвердила, что злоумышленниками была
11.03.2005 В Yahoo! Messenger найдена "дыра"

В программе Yahoo! Messenger обнаружена уязвимость, позволяющая производить удаленное выполнение произвольного кода. Удаленный авторизованный пользователь может послать специально сформированное сообщение

21.02.2005 В Yahoo! Messenger найдены "дыры"

Российские эксперты обнаружили уязвимости в программе обмена мгновенными сообщениями Yahoo! Messenger. Одна уязвимость позволяет подменить имя загружаемого файла, она находится в области отображении длинных имен файлов в диалоговом окне загрузки. Удаленный пользователь может со
08.10.2002 Yahoo Messenger идет в бизнес

Компания Yahoo сообщила, что работает над новой версией своей платформы интернет-пейджинга для корпоративных пользователей. Yahoo Messenger Enterprise будет предлагать такие дополнительные функции, как защита от вирусов, шифрование сообщений, архивирование переписки. Новое предложение компании отражает растущее испо
06.06.2002 CERT: Yahoo! Messenger содержит опасные уязвимости

Центр исследования проблем сетевой безопасности CERT университета Карнеги-Мелоун объявил об обнаружении большого числа системных уязвимостей популярного интернет-пейджера Yahoo! Messenger. Проблемы выявлены в версиях, предшествующих 5.0.0.1064 включительно. Хотя, по заявлениям представителей CERT, ими не было зафиксировано ни одного случая сканирования Сети на п
26.06.2001 Пользователи Yahoo Messenger смогут увидеть друг друга

курировать с аналогичной продукцией компании AOL Time Warner и Microsoft. "Я думаю, это станет хорошим стимулом для скачивания нашего IM", - заявила Лиза Поллок (Lisa Pollock), директор подразделения Yahoo Messenger. Новая услуга предлагается в сотрудничестве с компанией Logitech International SA, которая занимается производством веб-камер. С июля вся продукция компании, продаваемая на терр
23.06.2000 Odigo объединилась с Yahoo Messenger

Компания Odigo, выпустившая одноименную программу мгновенного обмена сообщениями, заявила о достижении договоренности с Yahoo Messenger после того, как AOL перекрыла доступ системы к AOL Instant Messenger и ICQ. AOL заявила, что выступает за открытый стандарт и совместимость, но по предварительному согласованию,

