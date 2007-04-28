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Email SMTP Simple Mail Transfer Protocol Сетевой протокол передачи электронной почты

Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты


28.04.2007 Новая сила спама: HTTP сменит SMTP

atin MeSpam. Марк Саннер (Mark Sunner), старший аналитик безопасности MessageLabs, отметил рост случаев распространения вредоносного кода именно через сайты, а не по электронной почте. «HTTP заменило SMTP [протокол отправки почты], идя по пути наименьшего сопротивления», — сказал он, имея в виду, что системы блокирования спама и рассылки троянцев по почте стали более надежными. В апреле, по
26.02.2007 Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов

бщила о выходе новой утилиты для получения отчетов, дополняющей популярный факс-сервер для Exchange/SMTP - GFI FAXmaker 12. GFI FAXmaker ReportPack - полнофункциональный помощник для GFI FAXmak
21.09.2006 Выйдет "Антивирус Касперского" для MIMESweeper

хакерских атак и спама, анонсирует выход "Антивируса Касперского 5.0 для Clearswift MIMESweeper for SMTP". "Антивирус Касперского" интегрируется с Clearswift MIMESweeper для SMTP, что об
25.07.2005 В GoodTech SMTP Server найдены критические уязвимости

Эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в программе GoodTech SMTP Server, которые позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость проявляется при обработке входных данных в команде RCPT TO. Удаленный пользовате
17.05.2005 "Касперский" обновил антивирус для Linux/Unix

атак и спама, сообщает о начале продаж новой версии антивирусного программного комплекса Kaspersky SMTP-Gateway 5.5 для Linux/Unix. Система защиты сочетает в себе функции антивирусной обработк
13.04.2005 В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей

орая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе с привилегиями SMTP-службы. Уязвимость проявляется при обработке расширения SMTP verb в библиотеке xl
02.03.2005 В продуктах Symantec найдена уязвимость

c, производителе антивирусов и брандмауэров, найдена уязвимость, которая позволяет маршрутизировать SMTP-трафик через недоверенную сеть. Уязвимость существует в реализации механизма load-balanc
06.10.2004 "Лаборатория Касперского" начала продажи SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix

систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, начала продажи программного продукта Kaspersky(r) SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix. Kaspersky SMTP-Gateway предназначен для антивирусной

05.08.2003 Проект "АнтиСпам": только фильтрации SMTP-трафика недостаточно

фильтрация показала, что около 43% из прошедших первичную фильтрацию писем, прошли через open relay SMTP-сервера, то есть с высокой вероятностью являются спамом. Выборочный визуальный просмотр

13.05.2002 Panda Software презентовала серию антивирусных решений для Linux-систем

Компания Panda Software объявила о выпуске новой линейки продуктов для защиты почтовых SMTP-шлюзов в системах Linux. Представленные технологии разработаны для защиты SMTP-тр
31.08.2001 Новый вирус распространяется через SMTP-протокол

по электронной почте в виде присоединенного к письму файла длиной около 12K. Для передачи зараженных писем в интернет червь устанавливает соединение с сервером "mail.bezeqint.net", используя протокол SMTP, т.е. не использует какие-либо почтовые программы и способен к распространению даже при их отсутствии, сообщает "Лаборатория Касперского". Адреса жертв червь I-Worm.Invalid получает из HTM
31.08.2001 Новый вирус распространяется через SMTP-протокол

пояснил CNews.ru главный системный администратор РБК Михаил Левин, опасность заключается не столько в самом вирусе, сколько в технологии его распространения и будущем количестве его клонов, ведь все smtp-серверы перекрыть невозможно. Для обеспечения безопасности необходимо ограничить перечень серверов, с которых и на которые можно посылать почту. Firewall можно настроить таким образом, что
28.08.2001 "Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер

корреспонденции, не зависящей от типа используемого почтового сервера. "Антивирус Касперского" для SMTP-шлюзов является программным комплексом, осуществляющим антивирусную обработку входящего

28.08.2001 Новый "Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер

равитель и получатель получат сообщение об этом по e-mail. Бета-версия "Антивируса Касперского" для SMTP-шлюзов предоставляет пользователям возможность внедрения системы централизованной антиви
26.07.2001 GFI пополнила линейку программных продуктов

Компания GFI выпустила два новых программных продукта - Mail essentials for Exchange/SMTP 5 и LANguard Security Event Log Monitor, сообщила СофтЛайн.Mail essentials for Exchange/

Публикаций - 433, упоминаний - 480

Email и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4740 74
Microsoft Corporation 24425 56
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 496 28
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1686 26
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5664 24
VK - Mail.ru Group 3423 22
Google LLC 11624 21
Yahoo! 3693 20
Dr.Web - Доктор Веб 1250 17
Meta Platforms - Facebook 4418 15
Oracle Corporation 6621 14
Intel Corporation 12078 14
InfoWatch - Инфовотч 986 14
Lenovo Motorola 3498 13
CommuniGate Systems - СталкерСофт 163 13
Trend Micro 597 11
ESET - ESET Software - ИСЕТ Софтвеа 1133 11
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 10
Sophos - SophosLabs 411 10
Yandex - Яндекс 6986 10
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1261 10
Apple Inc 11897 10
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 806 8
Sony 6523 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1660 7
Siemens AG - Siemens Group 2580 7
Cisco Systems 5077 7
Broadcom - VMware 2317 7
Цифра ГК 2362 7
IBM - International Business Machines Corp 9400 7
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 190 6
X Corp - Twitter 2838 6
AltaVista Search Engine 197 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2999 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8618 6
7993 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co 884 5
Samsung Electronics 10153 5
AOL Inc 1593 5
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 425 5
eBay Inc 1617 6
LinkedIn 628 6
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 110 4
Роскосмос РКС - Российские космические системы 138 4
РЖД - Российские железные дороги 1861 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
Россети Ленэнерго 1700 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 651 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7014 2
ГУМ - Государственный универсальный магазин - Верхние торговые ряды 56 2
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 90 2
Honda Motor Company 233 2
Совкомбанк Совесть 270 2
Royal Dutch Shell - Шелл 208 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 530 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 296 2
Почта России ПАО 2086 2
Visa International 1940 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 258 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2706 2
TMT Investments 113 1
UPS 198 1
Газпром ПАО 1313 1
Citi - Citibank - Ситибанк 318 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 821 1
Сургутнефтегаз - СНГ 258 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 269 1
Carl Zeiss AG 292 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 714 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 1
ОрдерКом 13 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
Газпром нефть 597 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 248 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 425 1
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 117 1
Walt Disney Company 620 1
Лента - Сеть розничной торговли 2025 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1249 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11205 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5329 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3817 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4865 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 669 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2796 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3049 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1466 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3222 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3254 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4562 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 171 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 420 2
Евросоюз - Совет Европы 86 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1359 2
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 135 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 455 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1351 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 483 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2941 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 264 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 570 1
СБУ - Служба безопасности Украины 85 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 160 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 213 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2653 1
Федеральное казначейство России 1737 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 416 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2576 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 896 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2663 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 429 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 325 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 400 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 690 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 326 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4334 1
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1012 4
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КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
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Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 9
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Apple iPhone 6 4861 8
Ксенин Алекс 311 5
Оганесян Ашот 116 4
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Кузовкин Алексей 155 4
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Калиниченко Михаил 19 2
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Солнце - звезда Солнечной системы 5105 5
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Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 232 4
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Земля - планета Солнечной системы 10296 4
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