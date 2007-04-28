Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты

Новая сила спама: HTTP сменит SMTP atin MeSpam. Марк Саннер (Mark Sunner), старший аналитик безопасности MessageLabs, отметил рост случаев распространения вредоносного кода именно через сайты, а не по электронной почте. «HTTP заменило SMTP [протокол отправки почты], идя по пути наименьшего сопротивления», — сказал он, имея в виду, что системы блокирования спама и рассылки троянцев по почте стали более надежными. В апреле, по

Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов бщила о выходе новой утилиты для получения отчетов, дополняющей популярный факс-сервер для Exchange/SMTP - GFI FAXmaker 12. GFI FAXmaker ReportPack - полнофункциональный помощник для GFI FAXmak

Выйдет "Антивирус Касперского" для MIMESweeper хакерских атак и спама, анонсирует выход "Антивируса Касперского 5.0 для Clearswift MIMESweeper for SMTP". "Антивирус Касперского" интегрируется с Clearswift MIMESweeper для SMTP, что об

В GoodTech SMTP Server найдены критические уязвимости Эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в программе GoodTech SMTP Server, которые позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость проявляется при обработке входных данных в команде RCPT TO. Удаленный пользовате

"Касперский" обновил антивирус для Linux/Unix атак и спама, сообщает о начале продаж новой версии антивирусного программного комплекса Kaspersky SMTP-Gateway 5.5 для Linux/Unix. Система защиты сочетает в себе функции антивирусной обработк

В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей орая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе с привилегиями SMTP-службы. Уязвимость проявляется при обработке расширения SMTP verb в библиотеке xl

В продуктах Symantec найдена уязвимость c, производителе антивирусов и брандмауэров, найдена уязвимость, которая позволяет маршрутизировать SMTP-трафик через недоверенную сеть. Уязвимость существует в реализации механизма load-balanc

"Лаборатория Касперского" начала продажи SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, начала продажи программного продукта Kaspersky(r) SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix. Kaspersky SMTP-Gateway предназначен для антивирусной

Проект "АнтиСпам": только фильтрации SMTP-трафика недостаточно фильтрация показала, что около 43% из прошедших первичную фильтрацию писем, прошли через open relay SMTP-сервера, то есть с высокой вероятностью являются спамом. Выборочный визуальный просмотр

Panda Software презентовала серию антивирусных решений для Linux-систем Компания Panda Software объявила о выпуске новой линейки продуктов для защиты почтовых SMTP-шлюзов в системах Linux. Представленные технологии разработаны для защиты SMTP-тр

Новый вирус распространяется через SMTP-протокол по электронной почте в виде присоединенного к письму файла длиной около 12K. Для передачи зараженных писем в интернет червь устанавливает соединение с сервером "mail.bezeqint.net", используя протокол SMTP, т.е. не использует какие-либо почтовые программы и способен к распространению даже при их отсутствии, сообщает "Лаборатория Касперского". Адреса жертв червь I-Worm.Invalid получает из HTM

Новый вирус распространяется через SMTP-протокол пояснил CNews.ru главный системный администратор РБК Михаил Левин, опасность заключается не столько в самом вирусе, сколько в технологии его распространения и будущем количестве его клонов, ведь все smtp-серверы перекрыть невозможно. Для обеспечения безопасности необходимо ограничить перечень серверов, с которых и на которые можно посылать почту. Firewall можно настроить таким образом, что

"Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер корреспонденции, не зависящей от типа используемого почтового сервера. "Антивирус Касперского" для SMTP-шлюзов является программным комплексом, осуществляющим антивирусную обработку входящего

Новый "Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер равитель и получатель получат сообщение об этом по e-mail. Бета-версия "Антивируса Касперского" для SMTP-шлюзов предоставляет пользователям возможность внедрения системы централизованной антиви