Email SMTP Simple Mail Transfer Protocol Сетевой протокол передачи электронной почты
|28.04.2007
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Новая сила спама: HTTP сменит SMTP
atin MeSpam. Марк Саннер (Mark Sunner), старший аналитик безопасности MessageLabs, отметил рост случаев распространения вредоносного кода именно через сайты, а не по электронной почте. «HTTP заменило SMTP [протокол отправки почты], идя по пути наименьшего сопротивления», — сказал он, имея в виду, что системы блокирования спама и рассылки троянцев по почте стали более надежными. В апреле, по
|26.02.2007
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Анонсирован GFI FAXmaker ReportPack для создания отчетов
бщила о выходе новой утилиты для получения отчетов, дополняющей популярный факс-сервер для Exchange/SMTP - GFI FAXmaker 12. GFI FAXmaker ReportPack - полнофункциональный помощник для GFI FAXmak
|21.09.2006
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Выйдет "Антивирус Касперского" для MIMESweeper
хакерских атак и спама, анонсирует выход "Антивируса Касперского 5.0 для Clearswift MIMESweeper for SMTP". "Антивирус Касперского" интегрируется с Clearswift MIMESweeper для SMTP, что об
|25.07.2005
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В GoodTech SMTP Server найдены критические уязвимости
Эксперты по информационной безопасности обнаружили критические уязвимости в программе GoodTech SMTP Server, которые позволяют удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе. Уязвимость проявляется при обработке входных данных в команде RCPT TO. Удаленный пользовате
|17.05.2005
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"Касперский" обновил антивирус для Linux/Unix
атак и спама, сообщает о начале продаж новой версии антивирусного программного комплекса Kaspersky SMTP-Gateway 5.5 для Linux/Unix. Система защиты сочетает в себе функции антивирусной обработк
|13.04.2005
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В продуктах Microsoft "залатано" множество критических уязвимостей
орая позволяет удаленному пользователю выполнить произвольный код на целевой системе с привилегиями SMTP-службы. Уязвимость проявляется при обработке расширения SMTP verb в библиотеке xl
|02.03.2005
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В продуктах Symantec найдена уязвимость
c, производителе антивирусов и брандмауэров, найдена уязвимость, которая позволяет маршрутизировать SMTP-трафик через недоверенную сеть. Уязвимость существует в реализации механизма load-balanc
|06.10.2004
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"Лаборатория Касперского" начала продажи SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix
систем защиты от вирусов, хакерских атак и спама, начала продажи программного продукта Kaspersky(r) SMTP-Gateway 5.0 для Linux/Unix. Kaspersky SMTP-Gateway предназначен для антивирусной
|05.08.2003
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Проект "АнтиСпам": только фильтрации SMTP-трафика недостаточно
фильтрация показала, что около 43% из прошедших первичную фильтрацию писем, прошли через open relay SMTP-сервера, то есть с высокой вероятностью являются спамом. Выборочный визуальный просмотр
|13.05.2002
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Panda Software презентовала серию антивирусных решений для Linux-систем
Компания Panda Software объявила о выпуске новой линейки продуктов для защиты почтовых SMTP-шлюзов в системах Linux. Представленные технологии разработаны для защиты SMTP-тр
|31.08.2001
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Новый вирус распространяется через SMTP-протокол
по электронной почте в виде присоединенного к письму файла длиной около 12K. Для передачи зараженных писем в интернет червь устанавливает соединение с сервером "mail.bezeqint.net", используя протокол SMTP, т.е. не использует какие-либо почтовые программы и способен к распространению даже при их отсутствии, сообщает "Лаборатория Касперского". Адреса жертв червь I-Worm.Invalid получает из HTM
|31.08.2001
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Новый вирус распространяется через SMTP-протокол
пояснил CNews.ru главный системный администратор РБК Михаил Левин, опасность заключается не столько в самом вирусе, сколько в технологии его распространения и будущем количестве его клонов, ведь все smtp-серверы перекрыть невозможно. Для обеспечения безопасности необходимо ограничить перечень серверов, с которых и на которые можно посылать почту. Firewall можно настроить таким образом, что
|28.08.2001
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"Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер
корреспонденции, не зависящей от типа используемого почтового сервера. "Антивирус Касперского" для SMTP-шлюзов является программным комплексом, осуществляющим антивирусную обработку входящего
|28.08.2001
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Новый "Антивирус Касперского" не пропустит зараженные письма через почтовый сервер
равитель и получатель получат сообщение об этом по e-mail. Бета-версия "Антивируса Касперского" для SMTP-шлюзов предоставляет пользователям возможность внедрения системы централизованной антиви
|26.07.2001
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GFI пополнила линейку программных продуктов
Компания GFI выпустила два новых программных продукта - Mail essentials for Exchange/SMTP 5 и LANguard Security Event Log Monitor, сообщила СофтЛайн.Mail essentials for Exchange/
Email и организации, системы, технологии, персоны:
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