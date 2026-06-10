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Администрация города Сургут

СОБЫТИЯ


10.06.2026 Сургут перевел управление социально-экономическими показателями в единый цифровой контур на базе «БАРС.Web-Своды» 1
10.06.2016 МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте 2
12.04.2016 «Глобус-Телеком» предложил на Сибирском форуме новый подход к информатизации госучреждений 1
23.03.2016 МТС обеспечит связью государственные структуры Урала 1
16.02.2016 В Сургуте запущен портал «Бюджет для граждан» 3
05.02.2016 МТС предоставит услуги связи чиновникам Тюменской области, Югры и Ямала 1
23.12.2015 «Глобус-Телеком» запустил в эксплуатацию первый программный продукт, распространяемый по отраслевой экспертной лицензии 1
21.01.2015 Информация о бюджете Сургута станет доступна на портале «Бюджет для граждан» 3
19.09.2013 Сургут станет «умным городом» с помощью SAP 2

Публикаций - 9, упоминаний - 15

Администрация города Сургут и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15432 3
Ростелеком 10787 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 397 2
Ростелеком - Глобус-телеком 235 2
Бюджетный процесс 66 1
SAP SE 5557 1
SAP CIS - САП СНГ 867 1
АСАП Разработка - ASAP Development - АСАП Консалтинг - ASAP Consulting - АСАП софт 25 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Администрация города Нефтеюганск 3 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 83 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 140 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13512 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5440 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 562 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 80 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Администрация Тамбовской области - Тамбовская областная Дума - органы государственной власти 62 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63638 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9931 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26429 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60556 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35484 2
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 449 2
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 400 2
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2616 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12971 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2451 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9269 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22637 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2254 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2367 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17740 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 970 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1564 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2174 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8515 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24895 1
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 532 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 652 1
Email - SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 481 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6129 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5796 1
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 559 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8417 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2172 1
NFS - Network File System - протокол сетевого доступа к файловым системам 275 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6791 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1242 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4508 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 584 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2029 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1997 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11995 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14651 1
Часы - Watch 1029 1
АИБС - Автоматизированная информационно-библиотечная система 11 1
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.Трафик 11 2
Ростелеком - Глобус-телеком СКИТ.СП ПАК 53 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Финансы 73 2
Ростелеком - БФТ-Холдинг - АЦК-Планирование 44 2
Google Android 15101 1
Apple iOS 8510 1
Microsoft Windows 16737 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 74 1
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МТС Мобильная библиотека 41 1
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Калинина Елена 1 1
Красюков Дмитрий 43 1
Рыбаков Сергей 30 1
Попов Дмитрий 38 1
Акулов Антон 5 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 363 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1375 5
Россия - РФ - Российская федерация 163701 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нягань 53 2
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Россия - УФО - ЯНАО - Ноябрьск 120 2
Россия - УФО - ЯНАО - Муравленковский район - Муравленко 30 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21255 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11618 1
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2719 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33172 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6626 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1871 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11123 1
РАМН СО - Томский НИМЦ - Томский НИИ медицинской генетики - Генетическая клиника НИИ медицинской генетики СО РАМН - НИИ кардиологии ТНЦ - Тюменский кардиологический научный центр 11 2
Тюменский ГМУ - Тюменский государственный медицинский университет ВО ФГБОУ 4 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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