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АИБС Автоматизированная информационно-библиотечная система

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


22.07.2026 В Бурятии продолжают оснащать библиотеки сканерами «Элар» 1
31.10.2025 В России началось массовое производство роутеров с поддержкой Wi-Fi 6 1
07.02.2025 МИД России закупает «Касперского» и фаерволлы, чтобы усилить безопасность и защитить секретный документооборот 1
07.02.2025 Книги онлайн: «Ростелеком» продолжает модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе 1
24.07.2020 Организации Ульяновска продолжают переход на ОС Astra Linux 1
12.07.2017 «Элар» поставила сканер ЭларСКАН А2 в Центральную библиотечную систему Находки 1
10.06.2016 МТС открыла интерактивный читальный зал в Старом Сургуте 1
04.12.2015 Школьные библиотеки ждет масштабная цифровая реформа 1
02.09.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: август 2013 1
19.03.2008 «Систематика» завершила проект RFID-автоматизации библиотеки Высшей Школы Экономики 1
12.11.2007 ТГУ им. Г.Р. Державина закупает ПО: открытый конкурс 1
07.02.2007 Российская государственная библиотека купит рабочие станции 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

АИБС и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10919 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3035 2
Ростелеком - РТК-Электра 25 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15682 1
9562 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1120 1
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 417 1
Google LLC 12652 1
ГПБ - Газпромбанк 1266 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Восток-Запад - EWS Holding 47 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Администрация города Сургут 9 1
Администрация Костромы 4 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3634 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 757 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6526 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1539 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2869 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5413 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3192 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1592 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2845 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 311 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 44 1
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Правительство Красноярского края - органы государственной власти 93 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Правительство Москвы - Мосгосэкспертиза - Московская государственная экспертиза 15 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64779 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36014 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12147 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13444 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13903 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12798 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13071 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17950 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28172 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26052 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2252 2
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1107 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3228 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1095 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска - Онлайн-доски 273 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9882 1
WMN - Wireless Mesh Network - Wi-Fi Mesh - Wi-Fi Certified EasyMesh 189 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34738 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26671 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1523 1
Оцифровка - Digitization 5169 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3190 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3063 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8682 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7167 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1201 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2259 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2226 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9781 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25491 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33358 1
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 776 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4616 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5851 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13027 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 635 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 977 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8485 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7655 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3549 3
Microsoft Windows 16853 2
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Открытый Татарстан 9 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1034 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 380 1
Google Android 15205 1
Apple iOS 8557 1
Linux OS 11494 1
Новые облачные технологии - МойОфис 954 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6238 1
Kaspersky Internet Security 497 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2971 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 315 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 133 1
Kaspersky Endpoint Security - Антивирус Касперского 184 1
ЭЛАР ЭларСкан 189 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 138 1
Физприбор - Корешок - CoreShock - Распределенная СУБД реального времени 75 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 101 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5241 1
МТС Мобильная библиотека 41 1
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 1
Калинина Елена 1 1
Исхизова Александра 99 1
Желоватых Марина 1 1
Мылицын Роман 111 1
Иванов Евгений 46 1
Габов Алексей 2 1
Пелькин Алексей 1 1
Акулов Антон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 165492 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47461 2
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Заиграевский район - Заиграево 6 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Старомайнский район - Старая Майна 8 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19051 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1429 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3435 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1214 1
Финляндия - Финляндская Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19474 1
Россия - УФО - Свердловская область 1935 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3327 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1789 1
Россия - ЦФО - Курская область 744 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2282 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2264 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1786 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1076 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1671 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1396 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 761 1
Россия - ПФО - Пензенская область 636 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 531 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 727 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 461 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 770 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 300 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57469 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33604 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53267 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11267 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1816 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5446 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11672 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6720 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2520 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 607 1
Образование в России 2780 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11593 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7766 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12271 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3967 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4593 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21541 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2323 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5092 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6494 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3013 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1224 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10846 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 280 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 514 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 926 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6028 1
Энергетика - Energy - Energetically 5831 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7383 1
Паспорт - Паспортные данные 2836 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 85 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8594 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3947 1
ТГУ им. Г. Р. Державина - Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина 21 1
МБУК ЦБС Костромы - Централизованная библиотечная система города Костромы - Муниципальное учреждение культуры 1 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1464 1
ТГУ - Томский государственный университет 228 1
МИД РФ - НИЦИ - Научно-исследовательский центр информатизации Министерства иностранных дел Российской Федерации 3 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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