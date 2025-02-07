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Желоватых Марина
|07.02.2025
|Книги онлайн: «Ростелеком» продолжает модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе 1
Желоватых Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9770 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1474 1
|Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2964 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43459 1
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