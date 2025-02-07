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Желоватых Марина


07.02.2025 Книги онлайн: «Ростелеком» продолжает модернизацию библиотечной системы в Пермском муниципальном округе 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Желоватых Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9770 1
АИБС - Автоматизированная информационно-библиотечная система 10 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7012 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 645 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344181, в очереди разбора - 765889.
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