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Рождество Христово Рождественские каникулы

СОБЫТИЯ


17.12.2024 «Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города

ь). Планируют поездки раньше, чем в прошлом году. К концу ноября запланировано уже 35% новогодних и рождественских поездок в малые города. В декабре к ним добавляется ещё около 40%, и ещё приме
24.12.2014 Электронная карта рождественских ярмарок появилась в Москве

На портале открытых данных правительства Москвы появился перечень всех рождественских ярмарок, которые будут работать в столице до 11 января 2015 г. Данные можно по
25.11.2013 Garmin готова к Рождеству

Компания Garmin в преддверии рождественских каникул представила на российском рынке целую серию разнообразных мобильных устройств. Среди представленного ассортимента устройства с GPS для кинологов Garmin Astro 320, Garmin

05.12.2011 Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали

Прошлогодний рождественский подарок небес в виде совершенно необычной гамма-вспышки до сих пор будоражит астрономов. В последнем номере журнала Nature появилось сразу два возможных объяснения происшедшему,

28.12.2010 На смартфонах Google к Рождеству стерли все данные

Некоторые пользователи смартфонов Google Nexus S жалуются на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные. Воздержаться от обновления рекомендует журналист британского издания Guardian Чарльз Артур (Charles Arthur). Он рассказал, что

27.12.2010 Владельцы смартфонов Google получили неприятный сюрприз к Рождеству

Часть пользователей смартфонов Google Nexus S жалуется на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные, сообщает Guardian. После обновления прошивки сбросились настройки почты, камеры, рабочего стола и исчезли все скачанные приложе
22.12.2010 Рождественский ролик Bulletstorm

Компания People Can Fly решила порадовать всех геймеров рождественским видео игры Bulletstorm. Минутную видеооткрытку можно посмотреть здесь или скачать с нашего сервера (18 МБ).Напомним, что согласно сюжету Bulletstorm, порядок в конфедерации будущ
03.11.2010 Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству

нительные приложения. В Google пока не называли конкретную дату открытия, но обозреватели согласны, что компания сделает все возможное, чтобы оба компонента стратегии Chrome OS были запущены к началу рождественского сезона продаж.
22.10.2010 Bone выпустила рождественские наборы флешек

Компания Bone представила на российском рынке рождественские наборы флеш-накопителей Bone в праздничной упаковке. Флешки выполнены в форме снеговиков, оленей и имбирного человека и изготовлены в силиконовом корпусе, не притягивающем пыль.

12.07.2010 HTC выпустит обновления Android к Рождеству

HTC выпустит обновления Android к Рождеству. Об этом сообщается в релизе, подготовленном международным PR-отделом компании. Речь идет о версии Android OS 2.2 FroYo. К августу-месяцу первую прошивку с новой ОС может получить H
19.08.2009 Британцы начали скупать рождественские товары на eBay

овары. Об этом говорится в новом отчете крупнейшего онлайн-аукциона eBay. По данным отчета, продажи рождественских украшений на сайте выросли на 240% в августе, продажи праздничных открыток к Р
06.08.2008 Вероятно, к Рождеству Apple выпустит новый iPhone

Компания Apple планирует выпустить новую версию iPhone – «nano», по аналогии с плеером iPod. Новый телефон, который предположительно появится в рождественские праздники, будет обладать более тонким корпусом и меньшими размерами, сообщает dailymail.co.uk. Ожидается, что новый телефон появится, в том числе, и в Европе. При этом его стоим
29.12.2007 С Новым годом и Рождеством!

тыс. в сутки) и журнала CNews (70 тыс.) постоянно растет. За прошедший год нам удалось реализовать целый ряд крупных проектов, а количество сотрудников компании превысило 100 человек. C Новым годом и Рождеством! Сентябрь Посещаемость английской версии CNews Eng.CNews достигла 5000 посетителей в сутки. Октябрь Запуск нового дизайна портала CNews.ru, учитывающего новые масштабы портала и улуч
27.12.2007 Сверхтяжелая авиабомба: «рождественский подарок» Boeing

две авиабомбы - по одной на каждый из двух бомбоотсеков. Вероятно, в перегрузочном варианте - по официальной информации Northrop Grumman, самолет может брать на борт немногим более 20 т бомб. Новый «рождественский подарок» компании Boeing, очевидно, не сможет сколь-нибудь эффективно применяться против стран с эффективной ПВО, подчеркивая тем самым особую важность последней в XXI веке.
25.12.2007 Livejournal открыл рождественский аукцион

Компания «Суп» объявила о том, что Livejournal-базар открывает рождественский благотворительный аукцион. На онлайн-аукционе выставлены лоты известных в Живом Журнале и не только в нем людей – певцов, писателей, сетевых деятелей. В дальнейшем коллекция лото
25.12.2007 Банковские трояны активизируются в праздники

ми кодами и составили 24,10% от числа инфекций, вызванных троянами. «Количество онлайн-транзакций в рождественский сезон заметно увеличивается. А значит, киберпреступники выводят в обращение бо
25.12.2007 Stranger: Рождественское дополнение

Компания 1C опубликовала специальное подарочное рождественское дополнение к ролевой игре с элементами стратегии в реальном времени Stranger (разработчик Fireglow Games, зарубежный издатель Fireglow Publishing). Скачать дополнение, содержащее
30.11.2007 Рождественские события в Tale of Pirates

анием для подписчиков станет поиск гейм-мастеров, которые появятся на острове Icicle. В обмен на 99 рождественских леденцов, они вручат свиток призыва ездового снежного оленя.
30.12.2006 С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые посетители сайта «Боевой Народ»! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2007-ым годом и Рождеством! Желаем Вам счастья, успехов и исполнения всех ваших заветных желаний в Новом году. Пусть 2007 год будет наполнен только радостными, добрыми и запоминающимися событиями. Нас ожидают

22.12.2006 Английская королева впервые запишет рождественский подкаст

Поздравительная рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II впервые будет записана в формате подкаста и размещена на официальном сайте Британской монархии. В своей речи Елизавета II будет говорить
22.06.2005 Xbox 360 появится в продаже уже к рождественским праздникам

Новая игровая приставка Xbox 360, выпущенная корпорацией Microsoft, поступит в продажу к рождественским праздникам, сообщает BBC. Xbox 360 была представлена Питером Муром, директором по маркетингу Microsoft, на ежегодной конференции издателей и разработчиков видеоигр в Лондоне. В п
25.01.2005 Японских производителей игр ждут тяжелые времена

Microsoft. Новые машины, по всей видимости, вызовут фурор у потребителей, но появятся они не раньше рождественских продаж в конце 2005 года, что означает, что на протяжении года движения в отра
15.12.2004 Новый червь поздравляет с Рождеством

тронную почту и распространяющимся через списки адресатов на зараженных компьютерах. Поздравление с Рождеством приходит на языке получателя в зависимости от доменной зоны в его электронном адре
21.01.2003 Оборот рождественских интернет-продаж в Британии составил 949 млн. фунтов стерлингов

Оборот рождественских продаж через интернет в Британии составил 949 млн. фунтов, при этом он был на

27.12.2002 NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки

ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima
27.12.2002 NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки

ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima
26.12.2002 Британцы разводятся с помощью интернета даже в рождественские праздники

ce-Online, открытого три года назад, никак не ожидали, что люди будут использовать их сервер даже в рождественский вечер. Руководитель проекта г-н Кинан просто поражен случившимся. Но именно на
24.12.2002 Наступает 2010 год от рождества Христова?

ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп
24.12.2002 Наступает 2010 год от рождества Христова?

ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп
01.11.2002 На рождественские онлайновые покупки европейцы потратят в этом году больше американцев

Согласно исследованиям компании GartnerG2, в этом году во время периода рождественских распродаж европейцы потратят в онлайновых магазинах больше денег, чем американ
31.10.2002 Amazon.com откроет онлайновую торговлю одеждой к началу рождественских продаж

ернет-магазин Amazon.com собирается открыть новый отдел по торговле одеждой совместно с крупнейшими оффлайновыми поставщиками одежды. Ожидается, что новая секция будет открыта как раз к началу сезона рождественских продаж. Amazon предложит покупателям одежду таких известных в мире марок, как Gap, Old Navy, Sears, Lands' End и Nordstrom. Покупателям будет предоставлена возможность включать в
02.09.2002 Nielsen NetRatings: онлайновым магазинам будет непросто привлечь покупателей в период рождественских каникул

ому компанией Nielsen-Netratings, интернет-магазинам, рассчитывающим на приток покупателей во время рождественских каникул, придется не поскупиться на выгодные предложения и скидки. По данным N
28.12.2001 Рождественские скидки British Telecom разочаровали абонентов

Неприятный сюрприз приготовила своим абонентам компания British Telecom - по сообщению газеты Evening Times, оператор отменил действовавший в течение трёх последних лет рождественский тарифный план, позволявший клиентам BT совершать междугородние звонки в пределах Великобритании по цене не более 50 пенсов. Абонентам пришлось платить по обычным тарифам, составл
27.12.2001 NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах

ии выполнить прогнозы по квартальным показателям. Уверенность участников рынка в хорошей статистике рождественских продаж окончательно окрепла после публикации обзора розничного рынка компании

27.12.2001 NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах

Хорошие новости об объемах рождественских продаж, как у онлайновых, так и у оффлайновых торговых компаний, привели к рос
25.12.2001 "Инталев" и "ИТРП" объявили о рождественских скидках

Консультационно-внедренческая фирма "Инталев" и компания "ИТРП" объявили о рождественских скидках на новое решение для автоматизации управления производственным предприятием - "ИТРП+Инталев: Производство и финансы". Программный продукт "ИТРП+Инталев: Производство и фи
03.12.2001 Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе

Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat C. С 20 по 25 декабря - перед рождественскими праздниками - пересылка электронной почты через систему будет бесплатной. "Inmarsat C" пользуются, в основном, моряки. С 56 тысяч терминалов они обмениваются факсами, электронны
26.11.2001 NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте

торгово-розничных компаний, в том числе компаний электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не пр
22.11.2001 Рождественские праздники не оправдают надежд сетевых коммерсантов

мерции на предстоящие праздники, и, что самое интересное, выводы аналитиков разных компаний не совпадают. В отчете, представленном компанией Conference Board, утверждается, что в этом году расходы на рождественские покупки будут ниже прошлогоднего уровня. А эксперты из компании Accentor считают, что в текущем году онлайновые продажи в праздничный период останутся на уровне прошлого года. По
02.11.2001 Jupiter: торговля в онлайне вырастет в канун рождества на 11%

После террористических актов 11 сентября американские маркетологи крайне озабочены перспективой рождественских продаж. Традиционно этот период является пиком потребительской активности, одн

Публикаций - 664, упоминаний - 746

Рождество Христово и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 78
Sony 6739 58
Intel Corporation 12811 46
Apple Inc 13156 45
Amazon Inc - Amazon.com 3277 38
Samsung Electronics 11065 32
Dell EMC 5180 27
Yahoo! 3726 26
Nintendo 823 24
Cisco Systems 5372 21
Dell Technologies - Dell Computer 2219 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 20
МегаФон 10742 19
HP Inc. 5883 19
Google LLC 12690 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 18
Lenovo Motorola 3566 17
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Acer Group - Acer Inc 2776 15
Nvidia Corp 4002 15
HP - Hewlett-Packard 3662 14
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 13
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 13
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 11
Yandex - Яндекс 9216 11
LG Electronics 3735 11
HTC Corporation 1512 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
Ростелеком 10948 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 9
AMD - Advanced Micro Devices 4641 9
Toshiba Corporation 2980 9
EA - Electronic Arts 1317 9
Applied Materials 305 9
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 9
X Corp - Twitter 2938 8
Oracle Corporation 7074 8
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 35
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 29
eBay Inc 1640 18
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Merrill Lynch 454 10
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 7
Walt Disney Company 647 7
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 7
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 7
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 6
Dixis - Диксис - Dиксис 371 6
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 5
Россети Ленэнерго 1699 5
Alcoa 49 4
Wedbush Securities - Wedbush Morgan Securities 48 4
McDonald’s - Макдоналдс 220 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
American Express - Amex 338 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 4
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 4
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 4
Резонанс НПП 407 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 3
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 3
Actua Corporation - Internet Capital Group 31 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
DuPont - Дюпон 101 3
Prudential Financial 52 2
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 12
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 8
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 6
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 3
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 2
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 30 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 2
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 78 2
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 2
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Великобритания - Королева Великобритании - монархия Британских островов 9 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
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Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 28
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 28
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 28
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 27
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 25
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 24
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 23
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 23
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 21
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 21
Аксессуары 4282 20
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 20
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 19
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 18
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 44
Microsoft Windows 16882 35
Microsoft Windows 2000 8678 35
Google Android 15244 29
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 29
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 28
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 23
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 16
Apple iOS 8583 15
Apple iPhone 6 4861 14
Microsoft Windows XP 2431 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 13
Nintendo Wii - игровая консоль 760 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 12
Apple iPod 1553 10
Apple - App Store 3109 9
SAP Ariba 309 9
Oracle Java - язык программирования 3469 8
Apple iPad 4012 7
Intel Celeron - Серия процессоров 979 7
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 7
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Sony Playstation Portable - Sony PSP 666 7
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 7
Google YouTube - Видеохостинг 3002 6
Linux OS 11533 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 6
Intel Core i - Cерия процессоров 534 6
Dell Inspiron - Серия ноутбуков 317 6
Intel Core - Семейство процессоров 1251 6
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 6
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 5
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 5
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 5
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 7
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Ken Cassar - Кэссар Кэн 11 5
Dell Michael - Делл Майкл 193 5
Pachter Michael - Пачтер Майкл 46 4
Mancuso Peter - Манкузо Питер 13 4
Шлыков Андрей 14 3
Loverde Loren - Ловерд Лорен 34 3
Максимов Александр 59 3
Cassar Ken - Кассар Кен 9 3
Рождественский Алексей 19 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 3
Fiorina Carly - Фиорина Карли 99 3
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Архипов Константин 21 2
Токарев Валерий 19 2
Постных Олег 13 2
Neuberger Berman 2 2
Reitzes Ben - Райтз Бен 3 2
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 2
Фоменко Анатолий 2 2
Presley Elvis - Пресли Элвиса 10 2
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II - в миру Алексей Михайлович Ридигер 15 2
Fils-Aimé Reggie - Филс-Айме Реджи 13 2
Rollins Kevin - Роллинс Кевин 20 2
Goldman Al - Голдман Ол 14 2
Cunningham Marty - Каннигхэм Марти 14 2
Спиваков Владимир 4 2
Кононович Эдвард 2 2
Zander Ed - Зандер Эд - Zander Edward - Зандер Эдвард 39 2
Piskorowski Bryan - Пискоровски Брайан 36 2
Zafirovski Mike - Зафировски Майк 27 2
McArthur William - МакАртур Уильям 16 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 2
Williams Jennifer - Уильямс Дженнифер 6 2
Сухих Алексей 11 2
Skrainka Alan - Скраинка Алан 16 2
Orr Jimmy - Орр Джимми 4 2
Porpora Stephen - Порпора Стивен 9 2
Ackerman Alan - Акерман Алан 41 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 200
Россия - РФ - Российская федерация 166168 157
Европа 24964 94
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
Япония 13807 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 45
Земля - планета Солнечной системы 10865 30
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Франция - Французская Республика 8177 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 21
Китай - Тайвань 4245 18
Южная Корея - Республика 7052 16
Финляндия - Финляндская Республика 3697 16
Азия - Азиатский регион 5920 15
Италия - Итальянская Республика 4508 15
Индия - Bharat 5870 14
Африка - Африканский регион 3641 14
Канада 5082 13
Ближний Восток 3154 13
Америка - Американский регион 2206 12
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 12
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
США - Нью-Йорк 3180 11
Беларусь - Белоруссия 6289 10
Казахстан - Республика 6048 9
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 9
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Ирак - Республика 709 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 7
Европа Восточная 3138 7
Великобритания - Лондон 2432 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 7
Испания - Королевство 3840 7
Нидерланды 3746 7
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 142
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 86
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 55
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 53
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 49
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 40
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 37
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 34
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 30
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 22
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 21
Английский язык 7030 21
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 19
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 15
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 15
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 15
Фондовая биржа - Blue chips - Голубые фишки - акции крупнейших компаний 535 14
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 14
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 13
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 13
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 13
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 12
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 12
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 11
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 11
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 11
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 11
ISDEX интернет-индекс 250 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 10
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 10
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 10
Физика квантовая - Квантовая механика - Экситоника - Экситон - Excito 42 10
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 10
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 37
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 36
CNET Networks - CNET News 1643 16
Dow Jones - MarketWatch 334 13
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 10
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
The Register - The Register Hardware 1784 9
DigiTimes - Издание 1331 7
CNews - ZOOM.CNews 1866 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 5
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 5
FT - Financial Times 1296 4
NYT - The New York Times 1100 4
Inquirer 463 4
AP - Associated Press 2007 4
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 4
ИгроMoney 58 3
Bloomberg 1627 3
The Guardian - Британская газета 406 3
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 3
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 3
Mercury Center 309 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks - ИгроWeek 75 2
TheStreet 26 2
Казинформ 30 2
Al Jazeera - Аль-Джазира 54 2
ZDnet 663 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
DRAMeXchange 42 2
Wired - Издание 276 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 2
Известия ИД 770 2
AppleInsider 400 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
MacWorld 134 2
Silicon 494 2
Space Daily 528 2
Internet Stock Report 994 36
IDC - International Data Corporation 4975 19
S&P 500 565 19
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
Gartner - Гартнер 3658 16
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 15
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 8
Forrester Research 834 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 6
comScore 379 6
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 5
Thomson Financial - Thomson First Call 386 5
PC Data 50 3
NDP 53 3
comScore Networks 35 3
Bear Stearns 79 3
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 2
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 2
CIBC World Markets 41 2
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 2
Strategy Analytics 285 2
Harris Interactive 81 2
eMarketer 206 2
NPD Group 140 2
Gartner - Dataquest 353 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
Consumer Reports 40 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
PMA - Pacific Media Associates 7 1
ActivMedia Research 12 1
Flurry Analytics 6 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
ABI Research 236 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
TrendForce 187 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Астрономо-геодезическое объединение (АГО) 2 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
Brera Astronomical Observatory - Osservatorio Astronomico di Brera - Астрономическая обсерватория Брера 1 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 1
Cardiff University - University College of South Wales and Monmouthshire - Кардиффский университет 31 1
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 1
Академия хорового искусства имени В.С. Попова 2 1
ВНИИОФИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений 3 1
IAA-CSIC - Instituto de Astrofísica de Andalucía - Институт астрофизики Андалусии 1 1
Sorbonne Université - Sorbonne University - Сорбоннский университет 4 1
Université Laval - Laval University - Университет Лаваля 8 1
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 1
Harvard University - Harvard Medical School - Гарвардская медицинская школа 42 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Ростех - Швабе - Полюс НИИ - Полюс имени М.Ф. Стельмаха Научно-исследовательский институт - Полюс технопарк 24 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
РГБ - Российская государственная библиотека ФГБУ 114 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 134 1
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 26
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 15
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 3
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 3
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Gartner Symposium ITxpo 27 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 2
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 37 2
MacWorld Expo 35 1
Путешествие в Рождество - фестиваль 8 1
Масленица - Масленая неделя 26 1
FPD International 17 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Евровидение - Eurovision Song Contest - Concours Eurovision de la chanson 20 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
CNews AWARDS - награда 571 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CeBIT 614 1
Подмосковные Вечера 7 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
FeelRussia - Фестиваль российской культуры 5 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Apple Expo 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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