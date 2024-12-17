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Рождество Христово Рождественские каникулы
СОБЫТИЯ
|17.12.2024
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«Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города
ь). Планируют поездки раньше, чем в прошлом году. К концу ноября запланировано уже 35% новогодних и рождественских поездок в малые города. В декабре к ним добавляется ещё около 40%, и ещё приме
|24.12.2014
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Электронная карта рождественских ярмарок появилась в Москве
На портале открытых данных правительства Москвы появился перечень всех рождественских ярмарок, которые будут работать в столице до 11 января 2015 г. Данные можно по
|25.11.2013
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Garmin готова к Рождеству
Компания Garmin в преддверии рождественских каникул представила на российском рынке целую серию разнообразных мобильных устройств. Среди представленного ассортимента устройства с GPS для кинологов Garmin Astro 320, Garmin
|05.12.2011
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Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали
Прошлогодний рождественский подарок небес в виде совершенно необычной гамма-вспышки до сих пор будоражит астрономов. В последнем номере журнала Nature появилось сразу два возможных объяснения происшедшему,
|28.12.2010
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На смартфонах Google к Рождеству стерли все данные
Некоторые пользователи смартфонов Google Nexus S жалуются на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные. Воздержаться от обновления рекомендует журналист британского издания Guardian Чарльз Артур (Charles Arthur). Он рассказал, что
|27.12.2010
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Владельцы смартфонов Google получили неприятный сюрприз к Рождеству
Часть пользователей смартфонов Google Nexus S жалуется на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные, сообщает Guardian. После обновления прошивки сбросились настройки почты, камеры, рабочего стола и исчезли все скачанные приложе
|22.12.2010
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Рождественский ролик Bulletstorm
Компания People Can Fly решила порадовать всех геймеров рождественским видео игры Bulletstorm. Минутную видеооткрытку можно посмотреть здесь или скачать с нашего сервера (18 МБ).Напомним, что согласно сюжету Bulletstorm, порядок в конфедерации будущ
|03.11.2010
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Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству
нительные приложения. В Google пока не называли конкретную дату открытия, но обозреватели согласны, что компания сделает все возможное, чтобы оба компонента стратегии Chrome OS были запущены к началу рождественского сезона продаж.
|22.10.2010
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Bone выпустила рождественские наборы флешек
Компания Bone представила на российском рынке рождественские наборы флеш-накопителей Bone в праздничной упаковке. Флешки выполнены в форме снеговиков, оленей и имбирного человека и изготовлены в силиконовом корпусе, не притягивающем пыль.
|12.07.2010
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HTC выпустит обновления Android к Рождеству
HTC выпустит обновления Android к Рождеству. Об этом сообщается в релизе, подготовленном международным PR-отделом компании. Речь идет о версии Android OS 2.2 FroYo. К августу-месяцу первую прошивку с новой ОС может получить H
|19.08.2009
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Британцы начали скупать рождественские товары на eBay
овары. Об этом говорится в новом отчете крупнейшего онлайн-аукциона eBay. По данным отчета, продажи рождественских украшений на сайте выросли на 240% в августе, продажи праздничных открыток к Р
|06.08.2008
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Вероятно, к Рождеству Apple выпустит новый iPhone
Компания Apple планирует выпустить новую версию iPhone – «nano», по аналогии с плеером iPod. Новый телефон, который предположительно появится в рождественские праздники, будет обладать более тонким корпусом и меньшими размерами, сообщает dailymail.co.uk. Ожидается, что новый телефон появится, в том числе, и в Европе. При этом его стоим
|29.12.2007
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С Новым годом и Рождеством!
тыс. в сутки) и журнала CNews (70 тыс.) постоянно растет. За прошедший год нам удалось реализовать целый ряд крупных проектов, а количество сотрудников компании превысило 100 человек. C Новым годом и Рождеством! Сентябрь Посещаемость английской версии CNews Eng.CNews достигла 5000 посетителей в сутки. Октябрь Запуск нового дизайна портала CNews.ru, учитывающего новые масштабы портала и улуч
|27.12.2007
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Сверхтяжелая авиабомба: «рождественский подарок» Boeing
две авиабомбы - по одной на каждый из двух бомбоотсеков. Вероятно, в перегрузочном варианте - по официальной информации Northrop Grumman, самолет может брать на борт немногим более 20 т бомб. Новый «рождественский подарок» компании Boeing, очевидно, не сможет сколь-нибудь эффективно применяться против стран с эффективной ПВО, подчеркивая тем самым особую важность последней в XXI веке.
|25.12.2007
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Livejournal открыл рождественский аукцион
Компания «Суп» объявила о том, что Livejournal-базар открывает рождественский благотворительный аукцион. На онлайн-аукционе выставлены лоты известных в Живом Журнале и не только в нем людей – певцов, писателей, сетевых деятелей. В дальнейшем коллекция лото
|25.12.2007
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Банковские трояны активизируются в праздники
ми кодами и составили 24,10% от числа инфекций, вызванных троянами. «Количество онлайн-транзакций в рождественский сезон заметно увеличивается. А значит, киберпреступники выводят в обращение бо
|25.12.2007
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Stranger: Рождественское дополнение
Компания 1C опубликовала специальное подарочное рождественское дополнение к ролевой игре с элементами стратегии в реальном времени Stranger (разработчик Fireglow Games, зарубежный издатель Fireglow Publishing). Скачать дополнение, содержащее
|30.11.2007
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Рождественские события в Tale of Pirates
анием для подписчиков станет поиск гейм-мастеров, которые появятся на острове Icicle. В обмен на 99 рождественских леденцов, они вручат свиток призыва ездового снежного оленя.
|30.12.2006
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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые посетители сайта «Боевой Народ»! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2007-ым годом и Рождеством! Желаем Вам счастья, успехов и исполнения всех ваших заветных желаний в Новом году. Пусть 2007 год будет наполнен только радостными, добрыми и запоминающимися событиями. Нас ожидают
|22.12.2006
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Английская королева впервые запишет рождественский подкаст
Поздравительная рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II впервые будет записана в формате подкаста и размещена на официальном сайте Британской монархии. В своей речи Елизавета II будет говорить
|22.06.2005
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Xbox 360 появится в продаже уже к рождественским праздникам
Новая игровая приставка Xbox 360, выпущенная корпорацией Microsoft, поступит в продажу к рождественским праздникам, сообщает BBC. Xbox 360 была представлена Питером Муром, директором по маркетингу Microsoft, на ежегодной конференции издателей и разработчиков видеоигр в Лондоне. В п
|25.01.2005
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Японских производителей игр ждут тяжелые времена
Microsoft. Новые машины, по всей видимости, вызовут фурор у потребителей, но появятся они не раньше рождественских продаж в конце 2005 года, что означает, что на протяжении года движения в отра
|15.12.2004
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Новый червь поздравляет с Рождеством
тронную почту и распространяющимся через списки адресатов на зараженных компьютерах. Поздравление с Рождеством приходит на языке получателя в зависимости от доменной зоны в его электронном адре
|21.01.2003
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Оборот рождественских интернет-продаж в Британии составил 949 млн. фунтов стерлингов
Оборот рождественских продаж через интернет в Британии составил 949 млн. фунтов, при этом он был на
|27.12.2002
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NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки
ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima
|27.12.2002
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NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки
ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima
|26.12.2002
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Британцы разводятся с помощью интернета даже в рождественские праздники
ce-Online, открытого три года назад, никак не ожидали, что люди будут использовать их сервер даже в рождественский вечер. Руководитель проекта г-н Кинан просто поражен случившимся. Но именно на
|24.12.2002
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Наступает 2010 год от рождества Христова?
ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп
|24.12.2002
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Наступает 2010 год от рождества Христова?
ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп
|01.11.2002
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На рождественские онлайновые покупки европейцы потратят в этом году больше американцев
Согласно исследованиям компании GartnerG2, в этом году во время периода рождественских распродаж европейцы потратят в онлайновых магазинах больше денег, чем американ
|31.10.2002
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Amazon.com откроет онлайновую торговлю одеждой к началу рождественских продаж
ернет-магазин Amazon.com собирается открыть новый отдел по торговле одеждой совместно с крупнейшими оффлайновыми поставщиками одежды. Ожидается, что новая секция будет открыта как раз к началу сезона рождественских продаж. Amazon предложит покупателям одежду таких известных в мире марок, как Gap, Old Navy, Sears, Lands' End и Nordstrom. Покупателям будет предоставлена возможность включать в
|02.09.2002
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Nielsen NetRatings: онлайновым магазинам будет непросто привлечь покупателей в период рождественских каникул
ому компанией Nielsen-Netratings, интернет-магазинам, рассчитывающим на приток покупателей во время рождественских каникул, придется не поскупиться на выгодные предложения и скидки. По данным N
|28.12.2001
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Рождественские скидки British Telecom разочаровали абонентов
Неприятный сюрприз приготовила своим абонентам компания British Telecom - по сообщению газеты Evening Times, оператор отменил действовавший в течение трёх последних лет рождественский тарифный план, позволявший клиентам BT совершать междугородние звонки в пределах Великобритании по цене не более 50 пенсов. Абонентам пришлось платить по обычным тарифам, составл
|27.12.2001
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NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах
ии выполнить прогнозы по квартальным показателям. Уверенность участников рынка в хорошей статистике рождественских продаж окончательно окрепла после публикации обзора розничного рынка компании
|27.12.2001
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NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах
Хорошие новости об объемах рождественских продаж, как у онлайновых, так и у оффлайновых торговых компаний, привели к рос
|25.12.2001
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"Инталев" и "ИТРП" объявили о рождественских скидках
Консультационно-внедренческая фирма "Инталев" и компания "ИТРП" объявили о рождественских скидках на новое решение для автоматизации управления производственным предприятием - "ИТРП+Инталев: Производство и финансы". Программный продукт "ИТРП+Инталев: Производство и фи
|03.12.2001
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Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе
Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat C. С 20 по 25 декабря - перед рождественскими праздниками - пересылка электронной почты через систему будет бесплатной. "Inmarsat C" пользуются, в основном, моряки. С 56 тысяч терминалов они обмениваются факсами, электронны
|26.11.2001
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NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте
торгово-розничных компаний, в том числе компаний электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не пр
|22.11.2001
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Рождественские праздники не оправдают надежд сетевых коммерсантов
мерции на предстоящие праздники, и, что самое интересное, выводы аналитиков разных компаний не совпадают. В отчете, представленном компанией Conference Board, утверждается, что в этом году расходы на рождественские покупки будут ниже прошлогоднего уровня. А эксперты из компании Accentor считают, что в текущем году онлайновые продажи в праздничный период останутся на уровне прошлого года. По
|02.11.2001
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Jupiter: торговля в онлайне вырастет в канун рождества на 11%
После террористических актов 11 сентября американские маркетологи крайне озабочены перспективой рождественских продаж. Традиционно этот период является пиком потребительской активности, одн
Рождество Христово и организации, системы, технологии, персоны:
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