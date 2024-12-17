«Яндекс Путешествия»: новогодние и рождественские путешествия россиян в малые города ь). Планируют поездки раньше, чем в прошлом году. К концу ноября запланировано уже 35% новогодних и рождественских поездок в малые города. В декабре к ним добавляется ещё около 40%, и ещё приме

Электронная карта рождественских ярмарок появилась в Москве На портале открытых данных правительства Москвы появился перечень всех рождественских ярмарок, которые будут работать в столице до 11 января 2015 г. Данные можно по

Garmin готова к Рождеству Компания Garmin в преддверии рождественских каникул представила на российском рынке целую серию разнообразных мобильных устройств. Среди представленного ассортимента устройства с GPS для кинологов Garmin Astro 320, Garmin

Год спустя: "рождественскую вспышку" объяснили, но не разгадали Прошлогодний рождественский подарок небес в виде совершенно необычной гамма-вспышки до сих пор будоражит астрономов. В последнем номере журнала Nature появилось сразу два возможных объяснения происшедшему,

На смартфонах Google к Рождеству стерли все данные Некоторые пользователи смартфонов Google Nexus S жалуются на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные. Воздержаться от обновления рекомендует журналист британского издания Guardian Чарльз Артур (Charles Arthur). Он рассказал, что

Владельцы смартфонов Google получили неприятный сюрприз к Рождеству Часть пользователей смартфонов Google Nexus S жалуется на то, что после обновления до последней версии прошивки, Android 2.3.1, выпущенной к Рождеству, с устройств пропали персональные настройки и данные, сообщает Guardian. После обновления прошивки сбросились настройки почты, камеры, рабочего стола и исчезли все скачанные приложе

Рождественский ролик Bulletstorm Компания People Can Fly решила порадовать всех геймеров рождественским видео игры Bulletstorm. Минутную видеооткрытку можно посмотреть здесь или скачать с нашего сервера (18 МБ).Напомним, что согласно сюжету Bulletstorm, порядок в конфедерации будущ

Ноутбуки под управлением Chrome OS появятся вместе со специализированным магазином веб-приложений к Рождеству нительные приложения. В Google пока не называли конкретную дату открытия, но обозреватели согласны, что компания сделает все возможное, чтобы оба компонента стратегии Chrome OS были запущены к началу рождественского сезона продаж.

Bone выпустила рождественские наборы флешек Компания Bone представила на российском рынке рождественские наборы флеш-накопителей Bone в праздничной упаковке. Флешки выполнены в форме снеговиков, оленей и имбирного человека и изготовлены в силиконовом корпусе, не притягивающем пыль.

HTC выпустит обновления Android к Рождеству HTC выпустит обновления Android к Рождеству. Об этом сообщается в релизе, подготовленном международным PR-отделом компании. Речь идет о версии Android OS 2.2 FroYo. К августу-месяцу первую прошивку с новой ОС может получить H

Британцы начали скупать рождественские товары на eBay овары. Об этом говорится в новом отчете крупнейшего онлайн-аукциона eBay. По данным отчета, продажи рождественских украшений на сайте выросли на 240% в августе, продажи праздничных открыток к Р

Вероятно, к Рождеству Apple выпустит новый iPhone Компания Apple планирует выпустить новую версию iPhone – «nano», по аналогии с плеером iPod. Новый телефон, который предположительно появится в рождественские праздники, будет обладать более тонким корпусом и меньшими размерами, сообщает dailymail.co.uk. Ожидается, что новый телефон появится, в том числе, и в Европе. При этом его стоим

С Новым годом и Рождеством! тыс. в сутки) и журнала CNews (70 тыс.) постоянно растет. За прошедший год нам удалось реализовать целый ряд крупных проектов, а количество сотрудников компании превысило 100 человек. C Новым годом и Рождеством! Сентябрь Посещаемость английской версии CNews Eng.CNews достигла 5000 посетителей в сутки. Октябрь Запуск нового дизайна портала CNews.ru, учитывающего новые масштабы портала и улуч

Сверхтяжелая авиабомба: «рождественский подарок» Boeing две авиабомбы - по одной на каждый из двух бомбоотсеков. Вероятно, в перегрузочном варианте - по официальной информации Northrop Grumman, самолет может брать на борт немногим более 20 т бомб. Новый «рождественский подарок» компании Boeing, очевидно, не сможет сколь-нибудь эффективно применяться против стран с эффективной ПВО, подчеркивая тем самым особую важность последней в XXI веке.

Livejournal открыл рождественский аукцион Компания «Суп» объявила о том, что Livejournal-базар открывает рождественский благотворительный аукцион. На онлайн-аукционе выставлены лоты известных в Живом Журнале и не только в нем людей – певцов, писателей, сетевых деятелей. В дальнейшем коллекция лото

Банковские трояны активизируются в праздники ми кодами и составили 24,10% от числа инфекций, вызванных троянами. «Количество онлайн-транзакций в рождественский сезон заметно увеличивается. А значит, киберпреступники выводят в обращение бо

Stranger: Рождественское дополнение Компания 1C опубликовала специальное подарочное рождественское дополнение к ролевой игре с элементами стратегии в реальном времени Stranger (разработчик Fireglow Games, зарубежный издатель Fireglow Publishing). Скачать дополнение, содержащее

Рождественские события в Tale of Pirates анием для подписчиков станет поиск гейм-мастеров, которые появятся на острове Icicle. В обмен на 99 рождественских леденцов, они вручат свиток призыва ездового снежного оленя.

С Новым годом и Рождеством! Уважаемые посетители сайта «Боевой Народ»! От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2007-ым годом и Рождеством! Желаем Вам счастья, успехов и исполнения всех ваших заветных желаний в Новом году. Пусть 2007 год будет наполнен только радостными, добрыми и запоминающимися событиями. Нас ожидают

Английская королева впервые запишет рождественский подкаст Поздравительная рождественская речь королевы Великобритании Елизаветы II впервые будет записана в формате подкаста и размещена на официальном сайте Британской монархии. В своей речи Елизавета II будет говорить

Xbox 360 появится в продаже уже к рождественским праздникам Новая игровая приставка Xbox 360, выпущенная корпорацией Microsoft, поступит в продажу к рождественским праздникам, сообщает BBC. Xbox 360 была представлена Питером Муром, директором по маркетингу Microsoft, на ежегодной конференции издателей и разработчиков видеоигр в Лондоне. В п

Японских производителей игр ждут тяжелые времена Microsoft. Новые машины, по всей видимости, вызовут фурор у потребителей, но появятся они не раньше рождественских продаж в конце 2005 года, что означает, что на протяжении года движения в отра

Новый червь поздравляет с Рождеством тронную почту и распространяющимся через списки адресатов на зараженных компьютерах. Поздравление с Рождеством приходит на языке получателя в зависимости от доменной зоны в его электронном адре

Оборот рождественских интернет-продаж в Британии составил 949 млн. фунтов стерлингов Оборот рождественских продаж через интернет в Британии составил 949 млн. фунтов, при этом он был на

NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima

NASDAQ: слабые рождественские продажи обрушили котировки ивные настроения взяли верх, и индексы ушли в минус. Важную роль в этом сыграла информация о слабых рождественских продажах в США. Согласно данным ShopperTrak RCT's National Retail Sales Estima

Британцы разводятся с помощью интернета даже в рождественские праздники ce-Online, открытого три года назад, никак не ожидали, что люди будут использовать их сервер даже в рождественский вечер. Руководитель проекта г-н Кинан просто поражен случившимся. Но именно на

Наступает 2010 год от рождества Христова? ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп

Наступает 2010 год от рождества Христова? ой прессе. 15 сентября 1993 года в печати появилось множество публикаций, провозглашавших этот день Рождеством-2000. Так что не исключено, что наша эра длится уже несколько дольше, чем мы предп

На рождественские онлайновые покупки европейцы потратят в этом году больше американцев Согласно исследованиям компании GartnerG2, в этом году во время периода рождественских распродаж европейцы потратят в онлайновых магазинах больше денег, чем американ

Amazon.com откроет онлайновую торговлю одеждой к началу рождественских продаж ернет-магазин Amazon.com собирается открыть новый отдел по торговле одеждой совместно с крупнейшими оффлайновыми поставщиками одежды. Ожидается, что новая секция будет открыта как раз к началу сезона рождественских продаж. Amazon предложит покупателям одежду таких известных в мире марок, как Gap, Old Navy, Sears, Lands' End и Nordstrom. Покупателям будет предоставлена возможность включать в

Nielsen NetRatings: онлайновым магазинам будет непросто привлечь покупателей в период рождественских каникул ому компанией Nielsen-Netratings, интернет-магазинам, рассчитывающим на приток покупателей во время рождественских каникул, придется не поскупиться на выгодные предложения и скидки. По данным N

Рождественские скидки British Telecom разочаровали абонентов Неприятный сюрприз приготовила своим абонентам компания British Telecom - по сообщению газеты Evening Times, оператор отменил действовавший в течение трёх последних лет рождественский тарифный план, позволявший клиентам BT совершать междугородние звонки в пределах Великобритании по цене не более 50 пенсов. Абонентам пришлось платить по обычным тарифам, составл

NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах ии выполнить прогнозы по квартальным показателям. Уверенность участников рынка в хорошей статистике рождественских продаж окончательно окрепла после публикации обзора розничного рынка компании

NASDAQ растет на данных о хороших рождественских продажах Хорошие новости об объемах рождественских продаж, как у онлайновых, так и у оффлайновых торговых компаний, привели к рос

"Инталев" и "ИТРП" объявили о рождественских скидках Консультационно-внедренческая фирма "Инталев" и компания "ИТРП" объявили о рождественских скидках на новое решение для автоматизации управления производственным предприятием - "ИТРП+Инталев: Производство и финансы". Программный продукт "ИТРП+Инталев: Производство и фи

Inmarsat к Рождеству предложит бесплатную электронную почту в своей спутниковой системе Компания спутниковой связи Inmarsat решила привлечь внимание к существованию своей услуги обмена данными Inmarsat C. С 20 по 25 декабря - перед рождественскими праздниками - пересылка электронной почты через систему будет бесплатной. "Inmarsat C" пользуются, в основном, моряки. С 56 тысяч терминалов они обмениваются факсами, электронны

NASDAQ завершил неделю на позитивной ноте торгово-розничных компаний, в том числе компаний электронной коммерции, связанным с началом сезона рождественских продаж. В связи с празднованием Дня Благодарения торги в четверг на NYSE не пр

Рождественские праздники не оправдают надежд сетевых коммерсантов мерции на предстоящие праздники, и, что самое интересное, выводы аналитиков разных компаний не совпадают. В отчете, представленном компанией Conference Board, утверждается, что в этом году расходы на рождественские покупки будут ниже прошлогоднего уровня. А эксперты из компании Accentor считают, что в текущем году онлайновые продажи в праздничный период останутся на уровне прошлого года. По