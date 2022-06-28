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Рождество Христово Рождественские каникулы



28.06.2022 Мир на пороге обвала цен на смартфоны. В мире переизбыток гаджетов, их некому покупать 1
18.05.2022 «Ситилинк» зафиксировал рост спроса на умные колонки 1
13.05.2022 Господство Intel слабеет с каждым днем. Доля процессоров AMD побила исторический рекорд 1
30.12.2021 Как создать новогоднее настроение с помощью современной техники: советы ZOOM 2
17.12.2021 Детская Tesla — что в ней интересного 1
08.12.2021 Лучшие электронные книги 2021 года: выбор ZOOM 1
31.12.2020 Московские парки представили новогоднюю онлайн-программу на январские праздники 1
20.08.2020 Цены на SSD и оперативную память ждет оглушительный обвал 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 1
23.01.2020 Самые ожидаемые новинки 2020 года на рынке ПК и ноутбуков 1
01.10.2019 Group-IB обнаружила сайты-клоны отелей в Сочи 1
15.08.2019 Запуск 10-нм чипов не решил проблему дефицита процессоров Intel 2
02.08.2019 Процессоры Intel 10-нм пошли в серию после четырех лет задержки 1
19.04.2019 Apple перестала платить российским разработчикам приложений для iPhone и iPad 1
27.12.2018 Дыра в рекламной функции Windows позволяет красть конфиденциальные данные. Видео 1
17.12.2018 Французы из-за «желтых жилетов» обложат ИТ-компании данью на 500 миллионов евро в год 1
14.11.2018 Apple наказала российских разработчиков из-за «налога на Google» 1
14.12.2017 «АльфаСтрахование» в мобильном приложении продает полисы для путешественников со скидкой 1
24.11.2017 Власти обязали «Яндекс.такси» и Uber не мешать конкурентам 1
24.11.2017 ФАС одобрила объединение «Яндекс.Такси» и Uber на территории России 1
03.07.2017 Как гибридные облака меняют ритейл 1
24.01.2017 Вымогатель Locky вылетел из топ-10 угроз впервые с июня 2016 года 1
16.01.2017 В России придумали, как хранить на оптических дисках в миллионы раз больше данных 1
10.01.2017 Сотни банкоматов Сбербанка сломались от мороза 1
30.12.2016 Подарки на Новый год и Рождество. ZOOM выбирает самое инновационное 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
23.12.2016 «Мегафон» подготовил мобильные сети в южных регионах к праздничным нагрузкам 2
20.10.2016 НР готовит Новый год класса "премиум" 1
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 1
21.07.2016 Обзор PS VR: виртуальная реальность по версии PlayStation 1
18.07.2016 Недовольный суд не позволил «Билайну» сэкономить на аренде офиса 1
20.01.2016 Проект «Узнай Москву» расскажет о городе пассажирам автобусов 1
19.01.2016 Сделано на «Пять»: первый взгляд на фотокамеры Nikon D5 и Nikon D500 1
14.01.2016 «Газпром-медиа» проведет съемку спектаклей и концертов Мариинского театра в разрешении 4K 2
12.01.2016 В новогоднюю ночь клиенты «Билайн» совершили более 1 млрд звонков 1
25.12.2015 Сеть «МегаФона» на Востоке России подготовлена к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
25.12.2015 Подарки для всех и каждого, или Итоги ZOOM 1
23.12.2015 В Рождество - на роботах! 1
03.12.2015 «МегаФон» запустил 3G в новых сёлах Ставрополья 1
29.10.2015 Бывший директор бизнес-инкубатора «Ингрия» возглавил консалтинговую компанию 1

Публикаций - 542, упоминаний - 613

Рождество Христово упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 10
Intel Corporation 11624 6
Sony 6468 6
Apple Inc 11103 6
Amazon Inc - Amazon.com 2777 5
Yahoo! 3687 5
IBM - International Business Machines Corp 9167 4
Cisco Systems 4858 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 4
Dell EMC 4892 3
Novellus Systems 80 3
RealNetworks Products and Services 346 2
F-Secure 212 2
Lenovo Motorola 3502 2
Nvidia Corp 3203 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Juniper Networks 420 2
Google LLC 10865 2
PayPal 644 2
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Tibco Software 81 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
HP Inc. 5500 2
Samsung Electronics 9667 2
Dell Technologies - Dell Computer 1918 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
Lenovo Group 2151 2
Altera 89 1
Best Buy 210 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 1
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 204 1
SpyLOG 83 1
Akamai Technologies 139 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Microsoft - Activision Blizzard 471 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 289 1
Masterhost - Мастерхост 52 1
VerticalSoft 4 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком 508 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 5
eBay Inc 1595 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 2
UBS AG 299 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 1
Почта России ПАО 1973 1
Walmart - Wal-Mart Stores 366 1
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 1
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 91 1
First Call 239 1
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 211 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 82 1
IPOC 123 1
Procter&Gamble - P&G 207 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Альфа-Групп 658 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 2
Правительство Москвы 1965 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 1
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 69 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2561 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 14854 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11233 2
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 2
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38237 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
Сетевое оборудование - Gateway - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2333 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 2
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1019 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 123 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 1
ТВ-тюнер - TV tuner 482 1
HD DVD - High-Definition-Density DVD - DVD высокой чёткости-ёмкости 563 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 374 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2405 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
Автофокус - Автофокусировка 2228 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 7
Google Android 12432 5
Microsoft Windows 10 13409 4
Microsoft Windows 2000 12612 3
Broadcom - NortonLifeLock Symantec MessageLabs 83 2
Apple iPad 3726 2
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 2
Microsoft Windows XP 2357 2
Microsoft Edge - браузер 1926 2
MyDoom-Novarg - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь 94 1
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 113 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 130 1
Apple iPad Pro 265 1
Nintendo Wii - игровая консоль 758 1
Rovio Mobile - Angry Birds 111 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 443 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 293 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 683 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 1075 1
Core Design - Tomb Raider - компьютерная игра (action-adventure) 101 1
Yahoo! IM - Yahoo! Instant Messenger - Yahoo! Messenger 117 1
EA Command & Conquer - Компьютерная игра 82 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E-Ink Carta - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 399 1
Работа в России - портал вакансий Минтруда РФ 68 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 1
Apple macOS 1693 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
VK - Mail.Ru Поиск 43 1
Panda ActiveScan 46 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Apple iPad mini 401 1
Google YouTube - Видеохостинг 2406 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Apple iOS 6722 1
Microsoft Windows 7 1874 1
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 647 1
Microsoft Skype 1965 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 1
Microsoft Outlook 1272 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 2
Христос Иисус 32 2
Chambers John - Чемберс Джон 118 2
Меднов Сергей 124 1
Кобзарева Ольга 11 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 146 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 306 1
Торгов Игорь 25 1
Fiorina Carly - Фиорина Карли 94 1
Galmond Jeffrey - Гальмонд Джеффри 54 1
Рожецкин Леонид 48 1
Рейман Леонид 1030 1
Демин Владимир 26 1
Виноградов Александр 50 1
Казак Максим 161 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 1
Мартынов Владислав 113 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 365 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 29
Земля - планета Солнечной системы 9676 13
Россия - РФ - Российская федерация 121478 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 6
Ближний Восток 2636 5
Япония 12847 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 4
Европа 21235 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Азия - Азиатский регион 4633 3
Нидерланды 3287 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 3
Африка - Африканский регион 3256 3
Юпитер - планета Солнечной системы 532 2
Франция - Французская Республика 7068 2
Италия - Рим 200 2
США - Нью-Йорк - Уолл-стрит - Wall Street 380 2
Аргентина - Аргентинская Республика 494 2
США - Калифорния - Купертино 251 2
Турция - Турецкая республика 2045 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 2
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
США - Нью-Йорк 2807 2
Америка 2151 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 2
Южная Корея - Республика 6251 2
Казахстан - Республика 4750 2
Израиль 2600 2
Китай - Тайвань 3659 1
Швеция - Королевство 3449 1
Кувейт 140 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2370 1
Латвия - Юрмала 13 1
Азия Восточная 139 1
Дания - Королевство 909 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 130 1
Ирак - Республика 694 1
Сингапур - Республика 1618 1
Европа Восточная 2989 1
Латвия - Латвийская Республика 788 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1317 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 3
ISDEX интернет-индекс 200 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2957 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 2
Exodus 66 1
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 223 1
Ergonomics - Эргономика 1488 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4225 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2658 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19430 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 2777 1
Здравоохранение - ОРВИ - H1N1 - серотип вируса гриппа А 113 1
Золотое кольцо России 9 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 1
DMCA - Digital Millennium Copyright Act - Закон об авторском праве в цифровую эпоху 137 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4129 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 413 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 5
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
The Register 1388 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 2
CNews TV 747 1
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DigiTimes - Издание 1292 1
Газпром ГПМ Пятница! - телеканал 99 1
Wired - Издание 225 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 1
Silicon.com 364 1
The Verge - Издание 498 1
Newsweek 36 1
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Bloomberg 1071 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
Forbes - Форбс 623 1
Internet Stock Report 992 5
Forrester Research 812 3
S&P - Standard and Poor’s 480 3
comScore 389 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
Juniper Research 501 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
Gartner - Гартнер 3466 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 426 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 867 1
CNews AWARDS - награда 405 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Чёрная пятница (распродажи) 113 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 85 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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