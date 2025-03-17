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Сухих Алексей


17.03.2025 МТС обеспечит связью и интернетом еще почти пять тысяч кировчан 1
09.12.2024 «МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом 1
28.11.2024 Мобильная связь впервые стала доступна дальнобойщикам на севере Кировской области 1
03.07.2024 В 13 кировских селах и деревнях впервые появится мобильная связь и интернет 1
15.01.2024 20 сёл и деревень Кировской области впервые вышли на связь 1
28.04.2022 Более 400 школ Кировской области бесплатно получат российское офисное ПО «Мой офис» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Сухих Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9032 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12892 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1921 1
Почта России ПАО 2128 1
Газпром ПАО 1348 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5014 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4567 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 173 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51435 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7177 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10624 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28048 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7882 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67258 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20831 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16120 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13388 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24686 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6329 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7433 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2774 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8160 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2037 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8361 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3507 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5303 3
Новые облачные технологии - МойОфис Азбука 13 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion 124 1
Новые облачные технологии - МойОфис 794 1
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 1
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 30 1
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако - MyOffice Private Cloud 73 1
Максимов Александр 23 3
Соколов Александр 41 1
Путин Владимир 3205 1
Иванов Борис 58 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 594 5
Россия - ПФО - Кировская область - Мурашинское городское поселение - Мураши 11 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 759 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 466 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43565 1
Земля - планета Солнечной системы 10420 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18805 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2693 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51684 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29491 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24364 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9956 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2927 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1765 1
Образование в России 2230 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8841 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 347 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 51 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 646 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
Создано именных указателей - 170928.
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