Максимов Александр


СОБЫТИЯ


17.12.2025 Более 600 жителей Кировской области впервые смогут воспользоваться мобильным интернетом 1
02.12.2025 «МегаФон» запустил интернет у археологического памятника в Кировской области 1
27.11.2025 «МегаФон» нарастил покрытие для 20 тыс. жителей Кировской области 1
18.11.2025 Новые звонки и гирлянды: как кировчане готовятся встречать Деда Мороза 1
14.10.2025 Интернет до 100 Мбит/с впервые пришел в два кировских села 1
06.10.2025 Кировчане держатся за Nokia: кто и почему до сих пор пользуется телефонами из нулевых 1
18.09.2025 «МегаФон» подключил к мобильной связи и интернету деревню Пиштань в Кировской области 1
20.08.2025 «МегаФон» усилил покрытие на трассах и в кировских селах 1
14.08.2025 «МегаФон» первым из операторов запустил 4G-оборудование внутри аэропорта Кирова 1
16.07.2025 У кировчан вырос интерес к театру и кино 1
09.07.2025 «МегаФон» запустил для кировчан интернет по дороге в сказку 1
25.06.2025 Молодые кировчане увлеклись онлайн-играми из 90-х 1
10.06.2025 «МегаФон» увеличил радиус действия сети 4G в Кировской области 1
28.05.2025 Связь накрыла Опытное Поле: «МегаФон» запустил интернет в Яранском районе 1
16.05.2025 «МегаФон» запустит мобильную связь в 10 населенных пунктах Кировской области 1
23.04.2025 «МегаФон» запустил мобильный интернет до 100 Мбит/с на севере Слободского 1
17.04.2025 «МегаФон»: кировчане массово присматривают глэмпинги на майские праздники 1
25.03.2025 «МегаФон»: дачные вопросы все чаще занимают молодых кировчан 1
20.03.2025 «МегаФон»: онлайн-активность сельчан в Кировской области выросла на четверть 1
12.02.2025 «МегаФон» подключил к мобильному интернету еще 40 кировских поселений 1
05.02.2025 «МегаФон» увеличил территорию 4G-покрытия в месте вдохновения художника Васнецова 1
30.01.2025 «МегаФон» расширил 4G-покрытие кировских трасс 1
15.01.2025 Аналитика «МегаФона»: как общались туристы в новогодней столице России 1
18.12.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в новогодней столице России 1
09.12.2024 «МегаФон» впервые обеспечил 13 кировских поселений связью и мобильным интернетом 1
28.11.2024 Мобильная связь впервые стала доступна дальнобойщикам на севере Кировской области 1
07.11.2024 «МегаФон» увеличил покрытие сети 4G вдоль транспортных артерий Кировской области 1
16.10.2024 Увидеть Копакабану: кировчане борются с осенней хандрой виртуальными турами в необычные места 1
09.10.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в северо-западной части Кирова 1
11.09.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в кировских поселениях 1
05.09.2024 К сезону деловой активности «МегаФон» ускорил интернет в Кирове 1
07.08.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в любимых парках кировчан 1
01.08.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 100 кировских поселений 1
03.07.2024 В 13 кировских селах и деревнях впервые появится мобильная связь и интернет 1
25.06.2024 «МегаФон»: кировчане заинтересовались фестивалями за пределами региона 1
11.06.2024 «МегаФон» обеспечил новое 4G-покрытие в Советске и Оричевском районе 1
31.05.2024 «МегаФон» усилил сеть в центральном районе Кирова 1
17.05.2024 «МегаФон» на треть ускорил мобильный интернет в двух районах Кировской области 1
03.04.2024 Вузы Москвы, Питера и Казани привлекают кировских абитуриентов 1
20.03.2024 «МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов 1

Публикаций - 42, упоминаний - 44

