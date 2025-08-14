«МегаФон» первым из операторов запустил 4G-оборудование внутри аэропорта Кирова

Инженеры «МегаФона» развернули антенно-фидерную систему внутри здания аэровокзала и обеспечили скорость передачи данных до 60 Мбит/с. Уверенный сигнал можно наблюдать не только в бизнес-зале, но и во всех помещениях транспортного хаба – зонах прилета и вылета, пассажирских терминалах, залах ожидания, магазинах и кафе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Воздушная гавань «Победилово» находится в 22 километрах от областного центра Кировской области и является одним из наиболее удаленных от городской черты аэропортов в стране. Теперь вызвать такси онлайн, чтобы добраться от аэровокзала до города, будет намного легче. А отправляющиеся в полет пассажиры вплоть до выхода на посадку смогут находиться на связи с близкими, скачивать фильмы и музыку, чтобы не скучать в полете и, при необходимости, продолжать решать рабочие вопросы, пользоваться «Госуслугами» и делать онлайн-покупки.

Для того чтобы сигнал связи проходил через многочисленные перегородки в здании аэропорта, инженеры установили телеком-оборудование непосредственно внутри помещений.

Телеком-оборудование работает в современном 4G диапазоне, обладающем высокой емкостью и большой проникающей способностью сигнала. Таким образом все пассажиры и работники аэропорта, который обслуживает ежедневно более десяти внутренних рейсов, могут пользоваться всеми современными цифровыми сервисами в режиме реального времени.

«Турпоток в Кировскую область растет с каждым годом, и нам было важно обеспечить мобильным интернетом региональный аэропорт. Сегодня наше оборудование способно разогнать передачу данных до 60 Мбит/с – теперь в разгар отпускного сезона многочисленные туристы смогут оставаться онлайн, делиться фотографиями и с комфортом проводить время в ожидании рейсов. Кроме того, в здании аэровокзала стала доступна голосовая связь в режиме VoLTE – эта технология позволяет одновременно разговаривать и серфить в сети, обеспечивая высокую скорость соединения и отличное качество звука», – отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

Как отметили в министерстве информационных технологий и связи Кировской области, правительство региона ведет постоянную работу по развитию связи на территории области, чтобы жители могли пользоваться электронными услугами и оставаться на связи с близкими. Проекты по строительству инфраструктуры реализуются совместно с операторами связи. Появление в аэропорту 4G – важный шаг для комфорта жителей и гостей региона. Кроме того, на сайте правительства области размещена карта бесплатных точек доступа Wi-Fi, где можно ознакомиться с перечнем точек доступа к интернету.