Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ПФО Кировская область
СОБЫТИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Быков Алексей 62 5
|Женихов Алексей 55 3
|Максимов Александр 42 2
|Целиков Дмитрий 3 2
|Козырев Алексей 326 2
|Иванов Михаил 110 2
|Смирнов Михаил 70 2
|Мишустин Михаил 737 2
|Иванов Владимир 65 2
|Рябченко Александр 7 2
|Качанов Олег 120 2
|Хоржевский Андрей 1 1
|Сиделев Андрей 1 1
|Тетерин Андрей 2 1
|Лебеденков Сергей 1 1
|Дудоладов Сергей 1 1
|Польский Дмитрий 1 1
|Хитров Максим 1 1
|Назарова Снежана 1 1
|Янина Марина 4 1
|Куприянова Арина 1 1
|Загоруйко Арина 1 1
|Черепанова Марина 3 1
|Демченко Марина 1 1
|Сергеев Арсений 1 1
|Евсеева Валерия 1 1
|Гладчук Валерий 1 1
|Хорова Валерия 1 1
|Финк Игорь 1 1
|Панасеня Владимир 1 1
|Андреева Светлана 1 1
|Петрова Кристина 3 1
|Смирнов Ярослав 1 1
|Великанов Даниил 1 1
|Поминов Даниил 1 1
|Мельников Тимофей 4 1
|Фомина Галина 2 1
|Монастырева Дарья 1 1
|Абдрахманова Зульфия 1 1
|Борисова Эльвира 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
|ВГТРК РТР-Планета 10 1
|Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
|МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
|Euronews - телеканал 52 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
|In-Stat/MDR 70 1
|S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
|In-Stat 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1410178, в очереди разбора - 730895.
Создано именных указателей - 188092.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.