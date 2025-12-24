Разделы

Россия ПФО Кировская область

Россия - ПФО - Кировская область

СОБЫТИЯ


24.12.2025 Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области 1
14.08.2025 Минцифры: почти 80% абитуриентов при поступлении в вуз пользовались «Госуслугами» 1
14.08.2025 «МегаФон» первым из операторов запустил 4G-оборудование внутри аэропорта Кирова 1
13.08.2025 Каждый второй россиянин кроме основной работы вынужден искать еще и подработку на осень 1
02.07.2025 Кировская область вошла в число лидеров по количеству умных устройств 1
18.06.2025 Кировская область и фонд «Сайберус» договорились о продвижении образования в сфере кибербезопасности среди молодежи 1
21.02.2025 Команда «Билайна» по работе с большими данными и ИИ внедрила «Единого Кардиолога» в Кировской области 1
27.01.2025 В Кировской области заработали первые отечественные базовые станции от МТС 1
19.12.2024 «Билайн» в 2025 г. переведет спектр 3G в LTE в 15 субъектах России 1
10.10.2024 МТС запустила LTE в селах поволжских переселенцев 1
20.09.2024 МТС запустила цифровой гастрономический гид по вятской кухне 1
12.09.2024 МТС: Казань вошла в пятерку городов-лидеров деловой активности в России 1
03.09.2024 «Магнит Маркет» начал открывать ПВЗ в деревнях 1
11.04.2024 Аналитика МТС Travel: покататься на горных лыжах в Губаху чаще всего приезжают из Свердловской области 1
20.03.2024 «МегаФон» в Кировской области возглавил Александр Максимов 1
14.02.2024 Радиотелескопы мешают запуску сетей 5G в России 1
08.02.2024 В Кировской области пассажиры транспортных хабов увеличили интернет-трафик на 44% 1
21.11.2023 Гостей Кировской области будет встречать цифровой гид МТС 1
09.11.2023 «Мегафон» оснастил умной системой мониторинга крупнейший газопровод Якутии 1
11.09.2023 «Мегафон» помогает сохранять леса Кировской области 1
31.08.2023 Алексей Быков назначен директором МТС в Кировской области 1
15.06.2023 Продажи брендов — участников программы «Сделано в Москве» выросли на четверть 1
08.06.2023 МТС «разогнала» мобильный интернет на участке трассы Нижний Новгород – Киров в Уренском районе 1
02.03.2023 «Мегафон» установил базовые станции 4G на пригородных территориях Кирова 1
16.01.2023 «Яндекс доставка» запустила междугороднюю доставку для предпринимателей более чем в 100 городах России 1
15.12.2022 «Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края 1
01.12.2022 «РТ МИС» модернизировал подсистему «Поликлиника» 1
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи 1
31.08.2022 Минцифры: число регионов с сервисом Карты болельщика в МФЦ выросло до 34 1
18.08.2022 Минцифры и Минэкономразвития запускают технологию для дистанционных проверок бизнеса 1
16.06.2022 К сервису вызова врача на дом через Госуслуги подключились 58 регионов 1
06.06.2022 Названы лучшие 1С-студенты СПО по итогам 2022 учебного года 1
07.04.2022 Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России 1
06.08.2021 В Segezha Group введена в промышленную эксплуатацию система контроля за движением древесины 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
01.10.2020 Разработчики «1С» из 36 регионов приняли участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы» 1
04.04.2019 Почта России и «Ростелеком» запустили цифровую рекламу в почтовых отделениях 1
25.08.2017 Сотовая связь в России подорожала из-за будущей отмены роуминга 1
09.02.2017 От ремонта оргтехники в российском регионе до сервисного агентства федерального уровня: «ЮНИТ-Оргтехника» становится «Нашим Агентством Сервиса» 1
29.08.2016 Минкомсвязи представила методические рекомендации по продвижению электронных госуслуг через МФЦ 1

Публикаций - 78, упоминаний - 78

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14320 18
МегаФон 9949 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9207 10
Ростелеком 10335 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5741 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1539 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 348 3
Siemens AG - Siemens Group 2629 2
Ростелематика 5 2
9031 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2087 2
Lenovo Motorola 3530 2
МегаФон - Мобиком 225 2
Yandex - Яндекс 8496 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 2
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1005 1
Novosoft - Новософт 43 1
ABcraft - ЭйБиКрафт 1 1
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - СМАРТС Ульяновск-GSM 26 1
Простые решения 1 1
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 81 1
МТС - ССС 900 - Сибирские сотовые системы 900 31 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Slovak Telekom - Slovenske Telekomunikacie 9 1
1С-АналитИКС 3 1
МТС - Иртея 79 1
China Eastern Communications - Eastcom 9 1
Сайберус - Cyberus Technology - Сайберус - Кибериспытания - Фонд развития результативной кибербезопасности 64 1
МТС - РеКом 21 1
Пурсатком 1 1
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 1
МедТех ИИ 6 1
Аккорд-Тел 32 1
МТС - Телеком XXI 30 1
Связь АО 10 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 1
1С-Рарус 937 1
АйТи 1440 1
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8223 6
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
Почта России ПАО 2252 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Магнит - Магнит Маркет - KazanExpress - КазаньЭкспресс - маркетплейс 61 1
Сахатранснефтегаз 6 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 654 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 166 1
Сатори ФПК - Финансово-промышленная корпорация - Satori 2 1
Машиностроение Технопарк 1 1
Достояние УК - индустриальный парк - промпарк 1 1
Нагорный - промышленный парк - промпарк 1 1
Трансинжстрой 4 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems - Локхид Мартин Коммершл Спэйс Системз 37 1
Текстильлегпром 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Вятско-Полянское Райпо 1 1
Национальный аэропорт Минск - ИАТА: MSQ – ИКАО: UMMS (УММС) 6 1
Кировский маргариновый завод 2 1
Астекс-ТВ - АСТВ 3 1
Газпром ПАО 1419 1
Связной ГК 1384 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Татнефть 239 1
Евросеть 1417 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 90 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 52 1
Телефон.Ру 92 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 142 1
Mobil - Мобил 52 1
Яндекс.Доставка 95 1
Сбер - Сбербанк Поволжский банк 26 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 146 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 126 1
Газпром трансгаз 154 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12897 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2817 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5237 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6292 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2258 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4803 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 2
Правительство Кировской области 21 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3127 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2936 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 605 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 176 1
Мосгортранс ГУП 127 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 186 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3541 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 395 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 138 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 83 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 164 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 164 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 39 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2085 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3459 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1903 1
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 96 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 94 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6427 5
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 314 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57458 28
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73453 27
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28959 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22007 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25564 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8807 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9374 9
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8949 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23061 7
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4694 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18340 6
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4060 6
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12292 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17136 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12359 6
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3080 5
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12997 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 882 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13085 5
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2571 5
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6642 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34054 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 5
Оповещение и уведомление - Notification 5388 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8931 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13363 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9792 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23227 4
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7424 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6165 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5861 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1532 4
Microsoft Windows 2000 8663 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1050 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2454 2
Siemens IC Mobile - Siemens Information and Communication Mobile Group - Siemens IC Networks - Siemens Information and Communication Networks - Мобильные сети связи и передачи информации - Siemens Mobile Acceleration - SMAC - 98 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа лес АСД - Система цифровой диспетчеризации лесозаготовительного предприятия 4 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson T - серия мобильных телефонов 59 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Direct Connect 3 1
Ростелеком - Астор Ваш магазин 13 1
Магнит Пост 5 1
ВымпелКом - Билайн Big Data & AI - Билайн BI - Beeline BI 34 1
Формоза-Софт - Лесохранитель 16 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Wireless Web 2 1
Google Android 14729 1
Apple iOS 8269 1
Linux OS 10940 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 845 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 15 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 1
Ростелеком - Новая телефония 16 1
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 90 1
МегаФон GSM 8 1
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 55 1
Oracle Java - язык программирования 3336 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 163 1
Nokia 7650 63 1
Intel - StrongARM - 121 1
AMSAT OSCAR - спутник любительской радиосвязи 2 1
ESA - Arianespace - Ariane - европейская одноразовая тяжёлая ракета-носитель семейства Ариан - Vulcain (ракетный двигатель) 177 1
Бизнес Навигатор - Monitor CRM 25 1
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 76 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1536 1
Apple iPhone 6 4862 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 291 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 988 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 471 1
Быков Алексей 62 5
Женихов Алексей 55 3
Максимов Александр 42 2
Целиков Дмитрий 3 2
Козырев Алексей 326 2
Иванов Михаил 110 2
Смирнов Михаил 70 2
Мишустин Михаил 737 2
Иванов Владимир 65 2
Рябченко Александр 7 2
Качанов Олег 120 2
Хоржевский Андрей 1 1
Сиделев Андрей 1 1
Тетерин Андрей 2 1
Лебеденков Сергей 1 1
Дудоладов Сергей 1 1
Польский Дмитрий 1 1
Хитров Максим 1 1
Назарова Снежана 1 1
Янина Марина 4 1
Куприянова Арина 1 1
Загоруйко Арина 1 1
Черепанова Марина 3 1
Демченко Марина 1 1
Сергеев Арсений 1 1
Евсеева Валерия 1 1
Гладчук Валерий 1 1
Хорова Валерия 1 1
Финк Игорь 1 1
Панасеня Владимир 1 1
Андреева Светлана 1 1
Петрова Кристина 3 1
Смирнов Ярослав 1 1
Великанов Даниил 1 1
Поминов Даниил 1 1
Мельников Тимофей 4 1
Фомина Галина 2 1
Монастырева Дарья 1 1
Абдрахманова Зульфия 1 1
Борисова Эльвира 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157359 52
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 661 30
Россия - ПФО - Нижегородская область 2116 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45837 22
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 885 21
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3215 18
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18648 16
Россия - УФО - Свердловская область 1758 16
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1654 15
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 15
Россия - ПФО - Самарская область 1458 14
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 14
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 747 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8147 13
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1350 13
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 434 13
Россия - СЗФО - Псковская область 672 13
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2672 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2071 12
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 952 12
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 11
Россия - УФО - Тюменская область 1260 10
Россия - СЗФО - Новгородская область 688 10
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 10
Россия - СЗФО - Вологодская область 746 10
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 10
Россия - ПФО - Ульяновская область 646 9
Россия - ЦФО - Калужская область 1027 9
Россия - УФО - Челябинская область 1397 9
Россия - СЗФО - Архангельская область 771 9
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 9
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1316 9
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 9
Россия - СЗФО - Карелия Республика 734 9
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1431 9
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 492 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 8
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 8
Россия - СЗФО - Калининградская область 1400 8
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55079 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31957 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10542 10
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5977 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51335 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6787 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17430 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6134 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2666 3
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1565 3
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1828 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2503 2
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1750 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 690 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1234 2
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 2
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2598 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 2
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 294 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3737 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2292 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 2
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Euronews - телеканал 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 2
In-Stat/MDR 70 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 349 1
In-Stat 115 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 2
ВСГУТУ - Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления 4 1
РАН ИПА - Институт прикладной астрономии 2 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 1
РАН САО - Специальная астрофизическая обсерватория Российской Академии наук 3 1
РАН ИПА - Бадары РАО - Радиоастрономическая обсерватория 4 1
БашГУ - Башкирский государственный университет 10 1
Магаданский политехнический техникум ГБПОУ 1 1
ТИСБИ Университет управления УВО 8 1
ВЭГУ - Восточная экономико-юридическая гуманитарная академия - Восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права 4 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 200 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 13 1
КГУ - Курский государственный университет 7 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 193 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 33 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 670 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 71 1
РАН - Российская академия наук 2018 1
МЭИ - Московский энергетический институт 159 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 97 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы - МЭИ ОКБ - Особое конструкторское бюро Московского энергетического института 20 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
День молодёжи - 27 июня 1002 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 102 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 105 1
GITEX Technology - международная выставка 42 1
Geek Picnic 8 1
