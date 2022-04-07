Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России

Минэкономразвития расширило перечень регионов, которые смогут получить субсидию на создание промышленных и технологических парков в рамках нацпроекта МСП. Решением Правительства список был дополнен регионами с потенциалом развития производственного сектора МСП. В него вошли Республика Хакасия, Мордовия, Коми, а также Астраханская, Орловская, Ульяновская, Саратовская, Кировская, Новгородская и Брянская области.

Раньше получать субсидии могли только 10 регионов России с индивидуальными программами развития. Теперь претендовать на поддержку смогут еще 10 регионов, которые имеют схожие социально-экономические показатели и потенциал для развития обрабатывающих производств и инновационных компаний.

Таким образом, значительно возрастает количество МСП, которые смогут получить доступ к помещениям и необходимой инфраструктуре. Это внесет дополнительный вклад в развитие отечественных производств. Как отметил председатель Правительства России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме 7 апреля, необходимо активно заниматься импортозамещением, перестраивать логистические цепочки, налаживать связи с потенциальными поставщиками и искать новые рынки сбыта.

На реализацию этой программы в рамках нацпроекта МСП в 2022-2023 гг. Правительством выделено 9,1 млрд руб. По программе регион может получить субсидию в размере до 500 млн руб. на проект. Средства можно направить на создание производственной площадки, включая необходимую инфраструктуру, здания, коллективное оборудование, при условии обязательного частного софинансирования в размере 20% от стоимости. Отбор заявок и заключение соглашений с регионами будет осуществляться до конца этого года. Всего будет создано не менее 24 площадок за 2 года, что позволит разместить 150 компаний МСП и создать не менее 1,5 тыс. рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций составит не менее 2,6 млрд руб.

В 2022 г. по программе будут запущены 9 новых промышленных и технологических парков. Уже в апреле начнут работу агрологистический парк «Уфимский» в Башкортостане, промпарк «Мастер» в моногороде Сердобске Пензенской области, промпарк «Нагорный» в Камчатском крае, технопарк «Юг Алтая» в Рубцовске Алтайского края, технопарк «Машиностроение» в Выксе Нижегородской области, промпарк «Достояние» в Кропоткине Краснодарского края.

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Сейчас в 38 регионах России для МСП работает 64 промышленных и технопарка. На этих площадках размещено 1892 компании малого и среднего бизнеса: от ИТ-компаний до сложных химических производств. Работает более 35 тыс. сотрудников.

Перечень регионов: Республика Тыва; Республика Калмыкия; Курганская область; Республика Алтай; Республика Марий Эл; Псковская область; Чувашская Республика; Республика Адыгея; Республика Карелия; Алтайский край; Республика Хакасия; Республика Мордовия; Астраханская область; Орловская область; Республика Коми; Ульяновская область; Саратовская область; Кировская область; Новгородская область; Брянская область.