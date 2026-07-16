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Россия СФО Алтайский край Рубцовск

Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта 1
25.06.2025 Жители Алтайского края смогут сэкономить, подключая домашний интернет «МегаФона» 1
20.10.2023 «Мегафон» улучшил связь в поселке Победим Алтайского края 1
20.02.2023 Пенсионеры Алтайского края переходят с кнопочных телефонов на смартфоны 1
23.11.2022 «Мегафон» улучшил сеть в Алтайском крае 1
07.04.2022 Минэкономразвития: субсидию на создание промышленных и технологических парков получат ещё 10 регионов России 1
18.02.2022 «УГМК-телеком» приступил к строительству автоматизированной котельной для Рубцовской обогатительной фабрики 1
12.01.2022 Вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО «Ростелеком» стал Евгений Петров 1
22.10.2019 Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов: «Наш потенциал позволяет решать глобальные задачи» 1
05.03.2018 Сменился директор по информационным технологиям «Ростелекома» в ЮФО и СКФО 1
26.12.2017 Tele2 покрыла сетью LTE 50 регионов России 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 2
25.10.2016 МТС представил 4G-рейтинг популярных мест отдыха в Алтайском крае 1
21.09.2016 Сеть 4G МТС появилась в пяти населенных пунктах Алтайского края 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
23.03.2015 МТС запустила 4G в Бийске 1
19.02.2015 Алтайский государственный университет совместно с «Галэкс» внедряет систему управления ИТ-активами 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1
18.08.2014 МТС запустила в Барнауле сеть 4G 2
05.08.2014 МТС в Сибири за полгода построила 800 км новых волоконно-оптических линий связи 1
27.08.2013 Для навигаторов Shturmann стали доступны новые карты 1
29.04.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Алтайском крае 1
06.03.2013 Муниципальные структуры Барнаула обновляют СЭД «Дело» 1
05.09.2012 «ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона 1
02.08.2012 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Алейске Алтайского края 1
31.07.2012 «ТТК-Западная Сибирь» расширила список каналов кабельного ТВ в Заринске 1
23.05.2012 "ТрансТелеком" дополняет реальность 1
04.10.2011 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Рубцовске 3
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 2
03.12.2010 В 2011 году Алтай установит “Альт Линукс Школьный” на половине школьных компьютеров 1
03.09.2010 Сергей Лукаш назначен вице-президентом «Ростелекома» 1
19.03.2010 «Уралсвязьинформ» сменил генерального директора 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
20.01.2009 «Эльдорадо» сократит темпы расширения сети почти в 5 раз 1
06.06.2008 «Энфорта» введет в июне в эксплуатацию сеть WiMAX в 22 городах России 1
03.06.2008 «СтартМастер» открыл два магазина в Бийске 1
08.08.2007 «Сибирьтелеком» подключил школы Алтайского края к интернету 1
15.09.2006 Запущена в эксплуатацию сеть "Мегафон-Сибирь" в Алтайском крае 1
27.07.2006 Divizion стал крупнейшей федеральной сетью в Алтайском крае 1

Публикаций - 44, упоминаний - 50

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 10
Ростелеком 10902 7
МегаФон 10672 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 6
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 2
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Связь-безопасность ФГУП 15 2
Microsoft Corporation 25729 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9488 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1576 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 2
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 2
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
СофтЭксперт 48 1
СтартМастер - сеть магазинов цифровой электроники 62 1
Divizion 54 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Бизнес Технологии 45 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Аккорд-Тел 32 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1825 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3328 1
Huawei 4642 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3020 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
Eltex - Предприятие Элтекс 267 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 1
Viasat Group S.p.A. - Viasat Global - Виасат Глобал 96 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 1
Галэкс НТЦ - Galex - Галэкс Сервис - ГалэксКом 42 1
УГМК Телеком 27 1
Газпром ПАО 1488 2
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
Сибирь-Полиметаллы - РОФ - Рубцовская обогатительная фабрика - Рубцовский рудник 1 1
Машиностроение Технопарк 1 1
Достояние УК - индустриальный парк - промпарк 1 1
Нагорный - промышленный парк - промпарк 1 1
Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 1
Новосибирский муниципальный банк - НМБ КБ 12 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2920 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1053 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
Алтайкрайэнерго СК - сетевая компания 6 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 98 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 346 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2868 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4938 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 782 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 131 1
Администрация Барнаула 16 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13711 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5619 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6520 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3671 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5405 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3191 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1536 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 440 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1590 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2841 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
ГРАВТ НП - Гильдия по развитию аудио-видео торговли 13 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10079 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22825 11
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64623 9
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 7
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Microsoft Windows 16842 1
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Занько Мария 63 4
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Лукаш Сергей 14 2
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Юрченко Евгений 133 1
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Исаев Александр 35 1
Уфимкин Анатолий 20 1
Зима Иван 22 1
Рязанов Михаил 4 1
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Томашев Михаил 1 1
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Щеголев Игорь 699 1
Орловский Виктор 406 1
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