Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Рубцовск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 44, упоминаний - 50
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Левин Дмитрий 47 7
|Занько Мария 63 4
|Соловьев Александр 118 4
|Лукаш Сергей 14 2
|Терентьев Юрий 16 2
|Прозоровский Василий 40 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Шамзон Светлана 33 1
|Исаев Александр 35 1
|Уфимкин Анатолий 20 1
|Зима Иван 22 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Конорюков Никита 1 1
|Томашев Михаил 1 1
|Муратов Александр 5 1
|Щеголев Игорь 699 1
|Орловский Виктор 406 1
|Мишустин Михаил 784 1
|Зрюмов Евгений 13 1
|Новодворский Алексей 114 1
|Лысов Денис 32 1
|Провоторов Александр 158 1
|Томенко Виктор 11 1
|Александрович Евгений 3 1
|Попов Алексей 339 1
|Прянишников Николай 316 1
|Насыров Егор 3 1
|Петров Евгений 32 1
|Спорт 1 HD - телеканал 44 1
|Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 894 1
|РИА Новости 1030 1
|Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458016, в очереди разбора - 728035.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.