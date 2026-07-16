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Россия СФО Алтайский край Алейск

Россия - СФО - Алтайский край - Алейск

СОБЫТИЯ


16.07.2026 Т2 ускоряет мобильный интернет с помощью искусственного интеллекта 1
28.03.2019 МТС построила в Алтайском крае сеть NB-IoT для интернета вещей 1
26.01.2017 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае четверть миллиарда рублей 2
23.08.2016 МТС открыла почти 100 новых салонов в Сибири 1
10.02.2016 Магазины «Телефон.Ру» открылись в 26 городах Сибири 1
24.09.2015 МТС за год в шесть раз увеличила LTE-покрытие в Алтайском крае 1
28.04.2015 МТС вложила в развитие сети в Алтайском крае более 1 млрд руб. за два года 1
22.10.2014 МТС улучшила качество связи в 100 населенных пунктах Алтайского края 1
29.04.2013 ТТК расширил сеть ШПД в Алтайском крае 2
19.02.2013 Чистая прибыль «ТТК-Западная Сибирь» в 2012 г. составила 206,8 млн руб. 1
05.09.2012 «ТТК-Западная Сибирь» начал предоставление услуги IPTV в 7 городах региона 1
02.08.2012 ТТК начал предоставлять услуги ШПД в Алейске Алтайского края 1
25.05.2011 «Ростелеком» ввел в эксплуатацию первую очередь транспортной сети DWDM в Алтайском крае протяженностью 856 км 1
29.09.2006 "Сибирьтелеком" ознакомит абонентов с объемом местных телефонных соединений 1
15.09.2006 Запущена в эксплуатацию сеть "Мегафон-Сибирь" в Алтайском крае 1
27.07.2006 Divizion стал крупнейшей федеральной сетью в Алтайском крае 1
30.01.2002 На Алтае появилась GSM-связь 1
30.01.2002 "Мобиком-Барнаул" развернет сотовую сеть стандарта GSM в Алтайском Крае 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15647 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2142 4
Huawei 4642 2
МегаФон - Мобиком 230 2
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком - Алтайсвязь - Индиго-Юнисел 36 2
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Южно-Сибирская сотовая связь 10 2
Samsung Electronics 11023 1
Ростелеком 10902 1
МегаФон 10672 1
Cisco Systems 5362 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5799 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9490 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3086 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 537 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 58 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Divizion 54 1
ВымпелКом - Билайн - ВымпелКом-Р - ВымпелКом-Регион 109 1
Аккорд-Тел 32 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Телефон.Ру 92 1
Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 1
ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10079 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4389 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9427 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22826 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26203 5
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7535 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9778 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29610 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4983 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2258 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 3
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9247 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64628 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17924 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8677 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1149 2
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 2
АОН - технология Автоматического Определения Номера - CLI - Calling Line Identification 336 2
Аксессуары 4260 2
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Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2903 2
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 638 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1873 2
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 993 1
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1752 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5481 1
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1578 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Narrowband Internet of things - узкополосный интернет вещей 314 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2236 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2626 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2220 1
Microsoft Windows 2000 8678 2
Google YouTube - Видеохостинг 2992 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6223 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
МегаФон PRO SIM-портал - WAP-портал 26 1
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География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1629 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7048 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3941 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7750 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2408 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8037 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21505 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2322 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 231 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57395 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6019 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53197 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33552 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5581 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7452 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 966 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1793 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1480 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2312 1
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