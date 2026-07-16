Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФО Алтайский край Алейск
СОБЫТИЯ
Публикаций - 18, упоминаний - 20
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
|ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 435 1
|VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
|Телефон.Ру 92 1
|Бочкари - Бочкарёвский пивоваренный завод 3 1
|ОЭЗ ТРТ Бирюзовая Катунь - Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 11 1
|ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6506 3
|Левин Дмитрий 47 4
|Соловьев Александр 118 4
|Петропавловская Екатерина 13 1
|Терентьев Юрий 16 1
|Зданович Сергей 8 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458032, в очереди разбора - 728051.
Создано именных указателей - 197894.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.