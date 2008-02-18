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Huawei Technologies



18.02.2008 Huawei Technologies: новое назначение в украинском региональном представительстве
08.12.2006 Объем мировых продаж по контрактам Huawei Technologies увеличится на 34%
27.06.2006 Huawei Technologies и Perfectum Mobile успешно запустили сеть CDMA в Узбекистане
26.04.2006 "Скай Линк" заключил контракт с Huawei Technologies на поставку оборудования EV-DO для 25 регионов РФ
27.01.2006 Электронный Оренбург: первый масштабный проект "электронного правительства"
18.01.2006 Объем продаж Huawei Technologies увеличился на 40%
21.01.2005 Huawei Technologies установил рекорд по продажам
02.11.2004 Президент компании Huawei Technologies стал почетным доктором МТУСИ
21.09.2004 Huawei Technologies анонсировала новое оборудование для оптической передачи данных
27.11.2003 "Индиго" запустит GSM-сеть в Новгороде
20.03.2003 Huawei Technologies и 3Com создают совместное предприятие
20.02.2003 Huawei Technologies расширил спектр поставляемого на российский рынок оборудования
07.02.2003 Huawei Technologies укрепляет свои позиции на украинском рынке
07.02.2003 Huawei Technologies обещает урегулировать вопрос с Cisco Systems
04.02.2003 Центр НИОКР Нuawei Тechnologies в Пекине получил международный сертификат качества
06.12.2002 Huawei Technologies на международной выставке ITU Telecom ASIA 2002
25.09.2002 Huawei Technologies и "РУСЛАН Коммуникейшнз" подписали договор о сотрудничестве
12.09.2002 Huawei Technologies претендует на первенство в технологии 3G-связи стандарта CDMA450
07.02.2002 Экспортные поставки китайской Huawei Technologies выросли в 2001 г. на 156%
05.11.2001 Qualcomm продала китайской Huawei Technologies лицензии на CDMA-оборудование
06.02.2001 Китайская Huawei Technologies достигла в 2000 г. оборота в $2,66 млрд.
26.09.2000 IBM станет поставщиком микросхем для китайской Huawei Technologies
14.08.2000 Motorola Electronics и Huawei Technologies начнут совместную работу над GSM-оборудованием в азиатско-тихоокеанском регионе

Публикаций - 388, упоминаний - 543

Huawei Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2979 210
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 41
Ericsson 2274 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 34
ZTE Corporation 637 33
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 33
Cisco Systems 4626 31
Nokia Corporation 5234 31
Lenovo Motorola 3318 29
Samsung Electronics 8933 24
Qualcomm Technologies 1553 22
Vodafone Group 1267 21
Siemens AG - Сименс Россия 2221 20
LG Electronics 3117 18
Nokia Alcatel-Lucent 1416 18
IBM 8665 18
China Mobile 359 17
Nokia Siemens Networks 201 16
NEC 1693 15
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 14
Telefonica - Telefónica España 461 13
Nortel Networks 1286 13
Microsoft Corporation 20979 13
Intel Corporation 10784 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 12
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 11
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 11
HP 3Com 644 11
NTT DoCoMo 1088 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 10
Apple Inc - Эппл Рус 10094 10
Etisalat - Emirates Telecommunications Corporation 79 10
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 9
Orange S.A. 878 9
Ростелеком - Связьинвест 1656 9
Nokia Networks 94 8
Telecom Italia 302 8
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 8
Sony Ericsson 1032 8
Siemens Communications 61 8
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4819 8
РЖД - Российские железные дороги 1322 4
Евросеть 1342 4
SoftBank Group 202 3
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 115 3
Интер РАО ПАО 264 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 75 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 85 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1763 2
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Челябэнерго - Пермэнерго 34 2
X5 Group 635 2
Visa International 1640 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус 55 2
Норникель - Норильский никель 257 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 2
Dixis - Диксис 343 2
Silver Lake Partners 75 1
Ареопаг Бишкек 1 1
Ford 350 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 58 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 210 1
РТК Лизинг 62 1
Беталинк 102 1
Hutchison Whampoa Limited (HWL) 127 1
UMA - United Music Agency 30 1
Мосэнергосбыт АО 81 1
Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 8 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 9 1
Телефорум 91 1
Intel Capital 149 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 78 1
Телефон.Ру 87 1
Robert Bosch GmbH 20 1
Da Vinci Capital 16 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 42 1
AltaIR Capital 11 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Shopping Live 4 1
RBC Capital Markets 49 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1966 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 195 3
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 226 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 353 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1478 3
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 928 2
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 251 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1628 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1237 2
МТПП - Московская торгово-промышленная палата 13 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 594 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 554 2
Правительство Москвы 815 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 148 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1025 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2734 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 130 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
Ростех - Росэлектроника - НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 32 1
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 1
МИК - Московский инновационный кластер 59 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации Минкомсвязи 24 1
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии 10 1
Совет Европы 75 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 32 1
MI6 - Military Intelligence - МИ-6 - Секретная разведывательная служба Великобритании 17 1
ВС КНР - Народно-освободительная армия Китая 3 1
Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 6 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 281 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 179 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 135 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 924 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 930 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2313 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 9
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 4
WiMAX Forum 51 3
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 3
Демократическая политическая партия США 50 3
АРБ - Ассоциация российских банков 147 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 66 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 219 2
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 35 1
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 54 1
Linux Foundation 163 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 48 1
OSI - Open Source Initiative 52 1
Руссофт - Russoft 342 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 57
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 31
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 28
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4196 24
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 23
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 22
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 21
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 19
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 18
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 16
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 15
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 15
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 12
Softswitch - программный коммутатор 65 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2851 12
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 10
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 91 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 9
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 7
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1996 7
NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 160 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 7
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 7
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 7
FTTH - Fiber To The Home 122 7
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4882 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6273 6
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3068 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3957 5
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1028 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 238 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1203 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1487 5
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 238 5
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1886 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 31
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 79 8
Microsoft Skype 1879 7
Huawei WiMAX 6 6
Google Android 11637 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 5
Huawei Softswitch 7 5
Symbian OS 1387 3
Huawei OptiX 8 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 3
Nvidia GeForce GTX 3056 3
Apple iPad 3537 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 3
Huawei UMTS/HSPA 3 3
Huawei MBMS 2 2
Huawei EC360 EV-DO 3 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 838 2
Gilat SkyEdge VSAT 16 2
Huawei E - серия роутеров 35 2
Nvidia Optimus 120 2
Intel Centrino - Intel Sonoma 533 2
Cisco IOS - Cisco Internetwork Operating System 72 2
Huawei IPTime 2 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 2
Huawei U - серия смартфонов 6 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 313 2
Apple - App Store 2351 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1360 2
Google Talk - Google Chat 157 2
Linux OS 7172 2
Microsoft Office Communicator 27 2
Huawei DBS - Распределенная базовая станция 5 2
Huawei 2G/3G 2 2
Intel Core i - Cерия процессоров 374 1
Intel Core - Семейство процессоров 1010 1
Corning Gorilla Glass 559 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 328 1
Huawei M2M 1 1
Huawei MateBook - серия ноутбуков 67 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Солонин Виталий 89 7
Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 6
Исмаилов Рашид 47 6
Ping Guo - Пин Го 23 6
Рейман Леонид 992 4
Сюй Виктор 29 4
Ming Zhao - Мин Чжао 9 4
Chambers John - Чемберс Джон 115 3
Умаров Михаил 55 3
Hu Ken - Ху Кэнь 12 3
Носков Константин 205 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
Конарев Дмитрий 5 3
Trump Donald J. - Трамп Дональд 336 3
Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
Никифоров Николай 1131 3
Лебедев Александр 17 2
Слободин Михаил 55 2
Китаев Роман 3 2
Кузнецов Сергей 137 2
Калугин Сергей 168 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 2
Смирнов Владимир 33 2
Климов Андрей 23 2
Козырев Алексей 274 2
Распопов Олег 14 2
Головин Леонид 25 2
Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 2
Солдатенков Сергей 154 2
Хасис Лев 98 2
Родин Евгений 3 2
Кисляков Евгений 86 2
Лысов Денис 28 2
Суслов Андрей 10 2
Греф Герман 342 2
Акимов Максим 168 2
Путин Владимир 2437 2
van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
Филатов Дмитрий 9 2
Xu Eric - Эрик Сюй 11 2
Россия - Российская федерация - РФ 82186 120
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 92
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 45
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 25
Европа 7250 22
Япония 7890 18
Украина 5524 17
Россия - СФО - Новосибирск 2909 16
Германия - Федеративная Республика 7777 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9494 16
Беларусь - Белоруссия 3197 15
Узбекистан - Республика 1251 14
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1229 14
Китай - Пекин 815 13
Азия - Азиатский регион 3149 13
Европа Восточная 2808 13
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1858 13
Таджикистан - Республика 712 12
Казахстан - Республика 4125 12
Россия - Сибирь 1343 12
Прибалтика - Балтия 1199 11
Испания - Каталония - Барселона 696 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1923 10
Франция - Французская Республика 4921 10
Ближний Восток 2483 10
Турция - Турецкая республика 1474 9
Индия - Республика 4074 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3771 8
Европа Северная - Скандинавия 449 8
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 8
Латинская Америка 1340 8
Малайзия 738 7
Северная Америка 2578 7
Испания - Королевство 2511 7
Канада 3049 7
Армения - Республика 1043 7
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 4
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 371 3
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3625 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 3
Образование в России 551 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 845 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 206 2
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 149 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2231 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
Социальная инженерия - Психологическое манипулирование людьми 8 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 145 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1086 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 18 1
U.S. Entity List USA - Список организаций и лиц, действующих вопреки национальной безопасности и внешнеполитическим интересам США 5 1
ЛПУ - Лечебно-профилактическое учреждение 35 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 300 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 22 1
Ордена СССР - Орденская система СССР 15 1
SAP Best Practices 4 1
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 21 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 19 1
Информационное общество - Государственная программа 301 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 106 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 67 1
Indoor реклама - Внутренняя реклама - Вид рекламы размещаемой на стационарной основе внутри помещений общественного назначения 16 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 221 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 750 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 187 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 20
Thomson Reuters - Рейтер 5677 16
Bloomberg 935 7
FT - Financial Times 1067 3
WSJ - The Wall Street Journal 1193 3
Cellular News 231 2
Стрим-ТВ - телекомпания 111 2
Total Telecom 260 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 818 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 143 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 324 2
MIT Technology Review 58 1
NE Asia Online 312 1
New Scientist 1444 1
Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 1
CRN 39 1
South China Morning Post 23 1
Yahoo Finance 99 1
Quartz 19 1
Viacom - Video & Audio Communications 113 1
Associated Press 1965 1
VNUNet.com 189 1
Telecom.paper 151 1
Telecom Today - Today in Telecom 138 1
Dow Jones Business News 88 1
The Washington Post 287 1
Forbes - Форбс 559 1
Wikipedia - Википедия 398 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 549 1
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