Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Huawei Technologies
Публикаций - 388, упоминаний - 543
Huawei Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 89 7
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 27 6
|Исмаилов Рашид 47 6
|Ping Guo - Пин Го 23 6
|Рейман Леонид 992 4
|Сюй Виктор 29 4
|Ming Zhao - Мин Чжао 9 4
|Chambers John - Чемберс Джон 115 3
|Умаров Михаил 55 3
|Hu Ken - Ху Кэнь 12 3
|Носков Константин 205 3
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 368 3
|Конарев Дмитрий 5 3
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 336 3
|Jun Zhang - Цзюнь Чжа 11 3
|Никифоров Николай 1131 3
|Лебедев Александр 17 2
|Слободин Михаил 55 2
|Китаев Роман 3 2
|Кузнецов Сергей 137 2
|Калугин Сергей 168 2
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 154 2
|Смирнов Владимир 33 2
|Климов Андрей 23 2
|Козырев Алексей 274 2
|Распопов Олег 14 2
|Головин Леонид 25 2
|Likun Zhao - Ликунь Чжао 9 2
|Солдатенков Сергей 154 2
|Хасис Лев 98 2
|Родин Евгений 3 2
|Кисляков Евгений 86 2
|Лысов Денис 28 2
|Суслов Андрей 10 2
|Греф Герман 342 2
|Акимов Максим 168 2
|Путин Владимир 2437 2
|van Zadelhoff Marc - ван Задельхоф Марк 3 2
|Филатов Дмитрий 9 2
|Xu Eric - Эрик Сюй 11 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru