МТС объявляет о старте продаж планшета Huawei MatePad Pro 12". Новинка сочетает тонкий корпус, OLED-экран PaperMatte с разрешением 3K, инструменты на базе искусственного интеллекта и возможности для создания цифрового контента. Планшет уже доступен для покупки в салонах и интернет-магазине МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Huawei MatePad Pro 12" представлен в голубом и «космическом сером» цветах. Устройство получило цельнометаллический корпус толщиной всего 4,7 мм и весом 454 г в версии PaperMatte. Благодаря архитектуре Huawei Cloud Falcon корпус стал на 50% устойчивее к изгибу по сравнению с предыдущим поколением.

Стоимость новинок с учетом скидок в МТС: Huawei MatePad Pro 12" (12 ГБ + 512 ГБ) + клавиатура Huawei Glide Keyboard — 114 990 руб.; Huawei MatePad Pro 12" (12 ГБ + 256 ГБ) + клавиатура Huawei Glide Keyboard — 104 990 руб.; Huawei MatePad Pro 12" (12 ГБ + 256 ГБ) + чехол — 94 990 руб.

Huawei MatePad Pro 12" оснащен 12-дюймовым гибким OLED-экраном PaperMatte с разрешением 3K (3036 × 1952 пикселя), пиковой яркостью до 1600 нит и частотой обновления до 144 Гц.

Технология PaperMatte на основе высокоточного нанотравления уменьшает отражения, сохраняя четкость изображения. По сравнению с предыдущим поколением эффективность защиты от отражений выросла на 30%. Экран также получил сертификаты TÜV Rheinland комплексной защиты зрения 5.0 и SGS защиты от усталости глаз профессионального уровня A+ версии 3.0.

Планшет объединяет инструменты для заметок, работы с документами и организации информации. Приложение «Блокнот» поддерживает функции на базе ИИ, включая улучшение рукописного текста, преобразование речи в текст с распознаванием разных говорящих.

Для работы с документами предусмотрена компьютерная версия WPS Office с ИИ, позволяющая создавать и редактировать документы, таблицы и презентации, а также извлекать ключевую информацию из PDF-файлов. В сочетании с клавиатурой Huawei Glide Keyboard и стилусом Huawei M-Pencil Pro планшет становится мобильным рабочим инструментом. Дополнительно поддерживается передача файлов между совместимыми устройствами Huawei и Apple, включая iPhone, iPad и Mac.

Для творчества предусмотрено приложение GoPaint с набором профессиональных кистей и инструментов для цифрового рисования. Пользователи могут создавать собственные цветовые палитры на основе фотографий, экспериментировать с различными художественными стилями и даже превращать рисунки в покадровую анимацию.

Huawei MatePad Pro 12" получил аудиосистему Huawei Sound с четырьмя перекрестными динамиками и отдельным низкочастотным модулем с четырьмя излучателями. По сравнению с предыдущим поколением система обеспечивает на 133% более мощные низкие частоты, на 67% более высокую громкость и на 25% более широкое звуковое поле.

За стабильную работу при интенсивных нагрузках отвечает усовершенствованная система охлаждения, эффективность которой на 30% выше, чем у предыдущего поколения.

Аккумулятор емкостью 10400 мАч обеспечивает до 14,7 часа воспроизведения локального видео. Также предусмотрена проводная обратная зарядка мощностью до 40 Вт, позволяющая подзаряжать другие совместимые устройства.