Разделы

Техника
|

«М.Видео» объявляет старт продаж смарт-часов Huawei Watch D3

«М.Видео» объявляет старт продаж новинок в сегменте смарт-часов — Huawei Watch D3. Huawei Watch D3 обладает усовершенствованными технологиями измерения артериального давления на запястье, предлагая новый гибридный метод мониторинга. Цена в каналах продаж «М.Видео» в промо период с 8 октября до 8 ноября 2026 г. составит 36 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Корпус Huawei Watch D3 стал тоньше и легче предыдущего поколения: толщина составляет 11,3 мм — на 17,7% меньше, чем у Huawei Watch D2, а вес корпуса без ремешка — 40 г. Общий вес с ремешком размера L составляет 75 г, что на 9% меньше, чем у часов предыдущего поколения. Ремешок с ультраузкой манжетой шириной 25,5 мм делает процесс измерений практически незаметным и минимизирует ощущение давления на запястье.

mvi1.jpg

М.Видео

Умные часы оснащены экраном AMOLED диагональю 1,92 дюйма с более узкими рамками, благодаря чему полезная площадь экрана увеличена на 6,4%, и пиковой яркостью 3000 нит для отображения данных даже при ярком солнце. Huawei Watch D3 представлены в трех цветах: черном — с ремешком из прочного эластомера, золотом, а также в оттенке «кофейное золотое» — с ремешками из композитной кожи. Автономность работы батареи достигает 6 дней при обычном использовании.

Huawei Watch D3 развивает технологии измерения давления, заложенные в Huawei Watch D и Huawei Watch D2 в 2021 и 2024 гг. В основе Huawei Watch D3 — исследование с многократным автоматическим измерением артериального давления с минимальным вмешательством, которое сочетает две технологии: осциллометрический метод измерения с помощью механической манжеты и микронасоса и непрерывное оптическое отслеживание изменений объема крови в сосудах (фотоплетизмографию).

Устройство выполняет четыре подробных измерения манжетой в течение дня и три — в ночное время, а в остальные смарт-часы динамика давления непрерывно отслеживается методом фотоплетизмографии. Такой подход сокращает количество измерений манжетой по сравнению с классическими суточными регистраторами, сохраняя при этом ритм повседневной жизни и качество сна. Днем пользователь может выбрать интервал автоматических измерений — 15, 20, 30, 45 или 60 минут (по умолчанию 30 минут) — или запускать измерения вручную, а ночью умные часы автоматически накачивают манжету с интервалом 30 минут практически бесшумно, не мешая сну.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Новая функция Huawei Watch D3 — измерение артериального давления до и после тренировки. Перед началом физической нагрузки смарт-часы позволяют быстро измерить давление и предупреждают, если оно повышено, рекомендуя воздержаться от интенсивных упражнений. После завершения тренировки повторное измерение показывает, как организм отреагировал на нагрузку, и помогает скорректировать план тренировок.

Стоимость продуктов в каналах продаж

Huawei Watch D3 будут доступны по цене 39 999 руб. В период с 8 октября по 8 ноября 2026 г. действует скидка 3000 руб., а также в подарок предоставляются один год Huawei Care и шесть месяцев подписки Huawei Health+ за 2 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские лоукод-платформы 2026

Налоговая служба одной из богатейших стран мира полностью откажется MS Office в пользу суверенного ПО

CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

В мире внезапная эволюция CD-проигрывателей. В них встраивают модные «фишки» iPhone, которых нет даже в дорогущих смартфонах Samsung

Как внедрить безопасную автоматизацию на основе искусственного интеллекта

Под угрозой крупнейшая инвестиция Google в Европе. Финские власти остановили стройку двух ЦОДов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще