«М.Видео» объявляет старт продаж смарт-часов Huawei Watch D3

«М.Видео» объявляет старт продаж новинок в сегменте смарт-часов — Huawei Watch D3. Huawei Watch D3 обладает усовершенствованными технологиями измерения артериального давления на запястье, предлагая новый гибридный метод мониторинга. Цена в каналах продаж «М.Видео» в промо период с 8 октября до 8 ноября 2026 г. составит 36 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Корпус Huawei Watch D3 стал тоньше и легче предыдущего поколения: толщина составляет 11,3 мм — на 17,7% меньше, чем у Huawei Watch D2, а вес корпуса без ремешка — 40 г. Общий вес с ремешком размера L составляет 75 г, что на 9% меньше, чем у часов предыдущего поколения. Ремешок с ультраузкой манжетой шириной 25,5 мм делает процесс измерений практически незаметным и минимизирует ощущение давления на запястье.

Умные часы оснащены экраном AMOLED диагональю 1,92 дюйма с более узкими рамками, благодаря чему полезная площадь экрана увеличена на 6,4%, и пиковой яркостью 3000 нит для отображения данных даже при ярком солнце. Huawei Watch D3 представлены в трех цветах: черном — с ремешком из прочного эластомера, золотом, а также в оттенке «кофейное золотое» — с ремешками из композитной кожи. Автономность работы батареи достигает 6 дней при обычном использовании.

Huawei Watch D3 развивает технологии измерения давления, заложенные в Huawei Watch D и Huawei Watch D2 в 2021 и 2024 гг. В основе Huawei Watch D3 — исследование с многократным автоматическим измерением артериального давления с минимальным вмешательством, которое сочетает две технологии: осциллометрический метод измерения с помощью механической манжеты и микронасоса и непрерывное оптическое отслеживание изменений объема крови в сосудах (фотоплетизмографию).

Устройство выполняет четыре подробных измерения манжетой в течение дня и три — в ночное время, а в остальные смарт-часы динамика давления непрерывно отслеживается методом фотоплетизмографии. Такой подход сокращает количество измерений манжетой по сравнению с классическими суточными регистраторами, сохраняя при этом ритм повседневной жизни и качество сна. Днем пользователь может выбрать интервал автоматических измерений — 15, 20, 30, 45 или 60 минут (по умолчанию 30 минут) — или запускать измерения вручную, а ночью умные часы автоматически накачивают манжету с интервалом 30 минут практически бесшумно, не мешая сну.

Новая функция Huawei Watch D3 — измерение артериального давления до и после тренировки. Перед началом физической нагрузки смарт-часы позволяют быстро измерить давление и предупреждают, если оно повышено, рекомендуя воздержаться от интенсивных упражнений. После завершения тренировки повторное измерение показывает, как организм отреагировал на нагрузку, и помогает скорректировать план тренировок.

Стоимость продуктов в каналах продаж

Huawei Watch D3 будут доступны по цене 39 999 руб. В период с 8 октября по 8 ноября 2026 г. действует скидка 3000 руб., а также в подарок предоставляются один год Huawei Care и шесть месяцев подписки Huawei Health+ за 2 руб.