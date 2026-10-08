В частную спутниковую компанию с огромным убытком проникло государство. Оно будет контролировать платформу зондирования Земли и широкополосной связи

Созданный после ряда инициатив Владимира Путина Фонд НТИ впервые получил 3% в одной из крупнейших частных космических компаний России — ООО «Спутникс», подконтрольной АФК «Система». В Фонде пояснили, что доля в ООО «Спутникс» дает право получать информацию о его деятельности, знакомиться с бухгалтерской отчетностью и иной документацией, но госструктура намерена отслеживать всего один проект, в который инвестировала, — масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов массой 80–200 кг «Паллада» для оптического зондирования Земли (ДЗЗ), радаров, широкополосного доступа в интернет в составе спутниковых группировок

Как выяснил CNews, Государственный Фонд НТИ (Национальной технологической инициативы, создана по инициативе Владимира Путина) впервые получил 3% в частной космической компании ООО «Спутникс», которую контролирует АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова.

Изменения в ЕГРЮЛ были внесены 7 октября 2026 г. Одновременно сократилась доля бенефициара — ООО «ГК «Спутникс», которое принадлежит структурам Евтушенкова напрямую. Доля снизилась с 75,04% до 72,04%.

В числе владельцев компании остались Ирина Козловская (15,01%), Владислав Иваненко (6,95%), Станислав Карпенко (1,29%), Анатолий Копик (1,08%), Роман Жарких (0,63%).

"Спутникс" "Спутникс" работает над созданием спутниковых группировок для России

«Спутникс» позиционирует себя как частную космическую компанию — производителя высокотехнологичных спутниковых компонентов и технологий.

«Крупнейшая частная спутниковая группировка, которую АФК "Система" строит через дочернюю компанию ["Спутникс"], составляет сегодня 116 спутников», — заявлял в марте 2026 г. Владимир Евтушенков (цитата по ТАСС). Проект развивается в рамках более масштабной программы, которая предусматривает создание орбитальной сети из 157 малых спутников. Она должна обеспечить новые возможности для дистанционного наблюдения Земли, мониторинга природных пожаров и навигации морских судов.

На сегодняшний день на орбиту выведено более 100 космических аппаратов, подтвердили в компании. Структуры группы входят как в российские, так и международные рейтинги. В компании создаются и запускаются на орбиту космические аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) высокого разрешения (спутники «Зоркий-2М»), разворачивается спутниковая автоматическая идентификационная система (АИС) для трекинга судов в мировом океане, создается первый космический аппарат «Киноспутник» группировки ДЗЗ сверхвысокого разрешения (запуск в 2026 г).

Если группировка превышает 100 спутников, то она является крупнейшей в России, следует из открытых данных. Так, Comnews оценивал размеры группировки государственного «Бюро 1440» в чуть более 30 спутников, но с перспективой роста в разы.

В «Спутникс» утверждают, что в обзоре NASA по мировым производителям малых космических аппаратов (State-of-the-Art Small Spacecraft Technology) компания значится как один из лидирующих производителей сверхмалых аппаратов, компания находится в топе мировых лидеров по размеру развернутых спутниковых группировок типа CubeSat.



Смысл сделки

Стороны не раскрыли размер сделки, но пояснили, зачем пошли на этот шаг. После приобретения доли один из проектов «Спутникс» — разработка масштабируемой платформы для низкоорбитальных малых космических аппаратов массой 80–200 кг «Паллада» — станет более контролируем со стороны государства. Как пояснили CNews в пресс-службе Фонда НТИ, цель приобретения доли — обеспечить возможность отслеживать использование и дальнейшее развитие результатов проекта, поддержанного в рамках Национальной технологической инициативы. Для Фонда важно, чтобы созданные технологии получали практическое применение и становились основой новых конкурентоспособных продуктов.

Доля в «Спутникс» дает Фонду НТИ право получать информацию о его деятельности, знакомиться с бухгалтерской отчетностью и иной документацией, указали в Фонде. Это создает дополнительный механизм для отслеживания использования результатов поддержанного проекта. При этом доля 3% сама по себе не означает получения контроля над компанией, особо отметили в НТИ.

«Цель сделки — сопровождение результатов поддержанного технологического проекта, а не переход компании под государственный контроль. Приобретение миноритарной доли следует отличать от приобретения контроля над бизнесом. Также участие Фонда в капитале не является гарантией долгосрочного государственного заказа. Поддержка разработки, участие в капитале и закупка продукции — разные механизмы», — уточнили в Фонде НТИ.

Для Фонда принципиально, чтобы результаты проекта продолжали развиваться: созданная платформа должна стать основой дальнейших разработок, а не остаться результатом отдельной опытно-конструкторской работы, уточнили CNews в пресс-службе организации. Именно такой подход предусмотрен в описании проекта.

В пресс-службе «Спутникса» сделали акцент на финансировании.

«Участие институтов развития и венчурных инвесторов в становлении частных космических компаний характерно для мирового рынка, а для "Спутникс" привлечение стратегических партнеров является одним из инструментов развития наряду с коммерческими контрактами и частными инвестициями», — пояснили CNews в пресс-службе «Спутникс».

В компании добавили, что ранее получила поддержку Фонда НТИ на разработку перспективной спутниковой платформы для малых космических аппаратов. Размер поддержки стороны не раскрыли.

«Вхождение фонда в капитал "Спутникс"» — результат этой инвестиции. Доля Фонда НТИ в компании «Спутникс» не меняет структуру управления компанией. Сотрудничество с Фондом НТИ позволяет получать как экспертную, так и финансовую поддержку. Компания планирует принять участие в новых грантовых конкурсах в рамках Национальной технологической инициативы», — заявили в «Спутниксе».

В компании добавили, что «Спутникс» разрабатывает высокотехнологичные спутниковые решения и создает новые группировки для дистанционного зондирования Земли и связи. Спутниковые проекты капиталоемки, а их реализация занимает продолжительное время, уточнили в компании. Но работа продолжается. В 2026 г. планируется запуск первого малого космического аппарата сверхвысокого разрешения «Киноспутник», который станет новым направлением развития компании.

Контроль всего над одним проектом

Интересующий государство проект «Паллада» — масштабируемая платформа для низкоорбитальных малых космических аппаратов массой 80–200 кг представляет собой набор бортовых служебных систем и конструктивных элементов, который можно адаптировать под разные полезные нагрузки и задачи ДЗЗ, связь, для научных, технологических и связных задач.

«В представленном описании предусмотрены создание платформы «Паллада», аппарата «Киноспутник», изготовленного на ее базе. В рамках проекта предусмотрены изготовление платформы, проведение функциональных испытаний и подготовка аппарата на ее базе к запуску», — пояснили в Фонде.

Презентация на сайте "Спутникс" Платформа "Паллада" создана на базе российских разработок

В презентации «Паллады» указано, что она предназначена для оптического дистанционного зондирования Земли, а также обеспечения широкополосной связи в составе спутниковой группировки, сбора и пакетной передачи данных M2M (интернет вещей). Основным конкурентным преимуществом платформы «Паллада» является то, что большая часть бортовой аппаратуры является собственной разработкой «Спутникс» и часть из них уже имеет летную квалификацию. Это позволяет существенно сократить общую стоимость и сроки разработки КА, а также уменьшить риски, связанные с закупками у сторонних поставщиков бортовых устройств.

Перспективное направление сотрудничества — дальнейшее развитие созданных решений и расширение их применения. Параметры новых проектов и условия поддержки будут определяться по результатам конкурсных процедур Фонда НТИ.

«Его логика предполагает не только создание конкретного аппарата, но и дальнейшее использование платформы для производства спутников различного назначения. Сделка вписывается в более широкую работу Фонда НТИ по развитию космических технологий. Фонд поддерживает Центр компетенций НТИ на базе МФТИ по направлению "Перспективные технологии для космических систем и сервисов", а также сотрудничает с Роскосмосом», — заявили в Фонде.

По мнению Фонда НТИ, перспективы рынка связаны с развитием спутниковых группировок и ростом практического применения данных дистанционного зондирования Земли. Для «Спутникс» важна возможность использовать одну технологическую основу для разных аппаратов и полезных нагрузок.

«В описании проекта предусмотрено применение платформы не только для ДЗЗ, но и для научных, технологических и связных задач», — пояснили в Фонде НТИ. При этом отметив, что следует различать государственную поддержку разработки и государство как заказчика продукции или данных.

Убытки «Спутникса»

«Спутникс» много лет развивался как прибыльный проект. Но по итогам 2025 г. получил чистый убыток в почти 260 млн руб., годом ранее у компании была чистая прибыль на 150 млн руб. Чистая прибыль в 100 млн зафиксирована в 2023 г. Выручка «Спутникса» упала с 1 млрд руб. до 462 млн руб., или на 50%.

Управляющая компания ООО «Спутникс» — ООО «ГК «Спутникс», которая на 90% принадлежит «Системе», а на 10% — «Ситроникс» (бенефициар обеих — Владимир Евтушенков), по итогам 2025 г. увеличила чистый убыток со 195 млн руб. до 937 млн руб. При этом ее выручка выросла в 5 раз, до 166 млн руб.

ГК «Спутникс» также владеет 100% в ООО «Сикс», которое занимается развитием сотовой инфраструктуры Direct-to-Cell, полным циклом разработки и производства спутниковой связи и ключевых модулей 5G D2C NTN. На сайте компании указано о формировании межспутниковой лазерной сети. Его чистый убыток по итогам 2025 г. — 23 млн руб.

Убыток никак не влияет на привлекательность актива для госструктур: технологии важнее, считают в Фонде. «Оценивая перспективы компании «Спутникс», мы рассматриваем не только финансовый результат отдельного отчетного периода, но и технологические компетенции компании, готовность продукта, возможности его тиражирования и применения», — пояснили CNews в Фонде НТИ.

Независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко связал убытки «Спутникса» с высокой капиталоемкостью подобных проектов и длинным циклом возврата инвестиций.

«Отдельный негатив добавили санкции. И, конечно, отсутствие альтернатив в выборе доставщика на орбиту в текущей геополитической ситуации. Поэтому убытки, если и преодолимы, то лишь с горизонтом в несколько лет, если не будет новых "черных лебедей", а, напротив, ситуация будет складываться благоприятным для компании образом: «Киноспутник» выйдет в коммерческую эксплуатацию, госзаказ на данные спутников ДЗЗ будет стабильным и тому подобное», — заявил эксперт.

Для космических компаний отрицательный финансовый результат может быть связан с высокими затратами на НИОКР, созданием производственной базы и масштабированием проектов при длительном цикле окупаемости; по мере роста серийного производства и регулярной выручки такие убытки потенциально могут сокращаться, добавила руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева.

Поддержка — это нормально

Несмотря на заверения Фонда НТИ, что речь идет об усилении доступа к лишь одному проекту, эксперты, опрошенные CNews, считают, что в целом компания важная для государства.

«3% — это так называемая сигнальная доля, что позволяет госфонду Минпромторга (также в учредителях — «Платформа НТИ» — прим. CNews) получать важную информацию о компании. Благодаря статусу "проект НТИ", предприятие получит доступ к госсубсидиям», — заявил CNews Алексей Бойко.

Передача доли выглядит как способ поддержать компанию, усилив государственное присутствие. Как пояснила руководитель проектов Strategy Partners Анна Васильева, вход Фонда НТИ в капитал «Спутникс» с долей 3% можно рассматривать как усиление государственного присутствия и потенциальный доступ компании к дополнительным инструментам финансирования и технологической поддержки.

«Небольшой пакет не дает фонду контроля над компанией, однако участие государственной структуры обычно предполагает более высокие требования к прозрачности проекта и выполнению согласованных показателей», — говорит эксперт.

Финансист, кандидат экономических наук Кирилл Кучинский оценил примерную стоимость «Спутникса» с учетом его выручки в 2-3 млрд руб., а долю — в 75 млн. При этом он отметил, что владение такой небольшой частью компании почти не дает возможности влиять на ее управление, но вот само соглашение о поддержке создает определенные обязательства, которые необходимо выполнять.

Космос без государства

По словам Алексея Бойко, сегодня без участия государства развитие космического направления в России вряд ли возможно, а самая реалистичная модель для развития — государственно-частное партнерство.

«Во-первых, этому мешает де-факто монополия Роскосмоса на доставку грузов на орбиту. Во-вторых, коммерческий рынок услуг ДЗЗ еще только начинает формироваться и крайне зависим от госзаказа. В-третьих, жесткое госрегулирование "космической деятельности". В-четвертых, практически полное отсутствие в России венчурных инвестиций в космос. В перспективе почти все из этого может поменяться, но сейчас трудно говорить о будущем, отдаленном более чем на полгода», — считает эксперт Алексей Бойко.

Космос без поддержки государства сегодня не может развиваться ни в одной стране мира, и даже SpaceX, которая получает внушительную долю выручки от коммерческих проектов, сильно зависит от госзаказов NASA, добавил Кирилл Кучинский.

В России сегодня внутренний коммерческий спрос ограничен, экспортные возможности сужены, а стоимость входа и сроки окупаемости таковы, что частный капитал в одиночку редко берет на себя такие риски, полагает Кристина Гудым, аналитик ФГ «Финам». При этом участие государства не обязательно означает владение долями. Достаточно госзаказа, долгосрочных контрактов, льгот, софинансирования НИОКР и доступа к инфраструктуре, считает эксперт.