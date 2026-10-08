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Huawei Health Huawei Breathing Training

СОБЫТИЯ

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08.10.2026 «М.Видео» объявляет старт продаж смарт-часов Huawei Watch D3 2
09.02.2024 Умные часы, которые не подведут: лучшие защищенные модели 1
04.12.2023 Как получить eSIM в России в 2023 году 1
18.05.2022 Huawei представила новые гаджеты для здорового образа жизни 6
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 1
26.05.2021 Huawei представляет в России умные весы Huawei Scale 3 1
12.05.2021 Huawei представила смарт-часы Watch Fit Elegant Edition с новыми интеллектуальными функциями. Цена. Фото 1
09.11.2020 Huawei при поддержке пользователей создала самый большой GPS-рисунок в России 1
02.09.2020 Huawei везет в Россию сверхдешевые смарт-часы, очень похожие на Apple Watch. Видео 1
18.10.2019 Huawei представила умные часы Huawei Watch GT 2 в России. Цена. Фото 1
23.09.2019 Huawei представила новый фитнес-браслет Band 4e. Цена 1
09.08.2019 Лучшие умные часы и браслеты с GPS: выбор ZOOM 1
15.01.2019 Обзор умных часов Huawei Watch GT: ничего лишнего 1

Публикаций - 13, упоминаний - 19

Huawei Health и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4721 9
Samsung Electronics 11146 3
Apple Inc 13291 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 3
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 2
Минцифры РФ - Восход ФГБУ НИИ 724 2
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 135 1
Tanita 7 1
Picooc 10 1
Kitfort 79 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3387 1
МегаФон 10953 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16152 1
Xiaomi - Сяоми 2289 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9576 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5073 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1588 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 226 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 173 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1088 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13903 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3357 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5776 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27173 10
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1406 9
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 8007 7
Часы - Watch 1075 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8607 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13378 5
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 195 5
Умные платформы 2018 5
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1428 5
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10846 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13615 4
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1883 3
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 66 3
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 905 3
Оповещение и уведомление - Notification 6141 3
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1248 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9404 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 2
AOD - Always On Display 231 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13144 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 328 2
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 100 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2100 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 629 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18513 2
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2532 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10814 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11645 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7434 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2586 2
БТиЭ - Защита от протечек воды - системы контроля протечек воды 212 2
Монохромное изображение - Monochrome image 647 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10061 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23897 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3288 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование - Software testing - Тестирование ПО 415 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9699 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 586 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4921 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11962 1
Huawei Watch - Умные часы 153 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5277 7
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 595 5
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 4
Huawei Watch Fit 61 4
Huawei Band - Умный браслет 33 3
Huawei TruSeen 16 2
Huawei Scale - умные весы 4 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7712 2
Apple iOS 8658 2
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1228 2
Huawei TruSleep 23 1
Huawei TruRelax 1 1
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 434 1
HP EliteBook - серия ноутбуков 86 1
HP Spectre Folio - Ноутбук-трансформер 22 1
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 446 1
Силтэк - S-TAG SCAT - S-Tag 3D Multilock - многоразовые RFID-метки 16 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 381 1
Google Fit 10 1
Apple Health 15 1
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 146 1
Honor SuperCharge 200 1
Samsung Galaxy Gear 154 1
МСК мобайл ID.Link 2 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 137 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 69 1
ASUS Transformer - серия ноутбуков и планшетов 58 1
Apple iPhone 13 195 1
Apple iPad Pro 321 1
Xiaomi Mi Fit 13 1
Huawei TruFit 1 1
Tanita BC - умные весы 3 1
Минцифры РФ - Госключ КЭП 229 1
Polaris IQ Home 35 1
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 1
Garmin Forerunner 20 1
Redmond Skybalance 6 1
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 1
Романов Алексей 51 1
Калякин Владимир 1 1
Прыгунов Михаил 1 1
Тукмачева Анастасия 1 1
Серябкина Ольга 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 168556 5
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1551 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5524 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19376 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 500 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 320 1
Сатурн - Титан (спутник) 544 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55097 1
Земля - планета Солнечной системы 10911 1
Япония 13853 1
Германия - Федеративная Республика 13300 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1100 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Солнечная система - Solar system 2575 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 938 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 481 1
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Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1257 3
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 232 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1735 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9250 2
Сон - Somnus 493 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5575 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3822 1
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M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4823 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8987 1
Паспорт - Паспортные данные 2890 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1964 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1386 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1897 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4747 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1719 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2082 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11498 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 513 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 519 1
Кремний - Silicium - химический элемент 1807 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1907 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1543 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1394 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1636 1
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 641 1
Спорт - Баскетбол - Basketball 96 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 120 1
Спорт - Ходьба - Athletic walking 62 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4619 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5055 1
CNews - ZOOM.CNews 1913 2
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
CISS - China Institute of Sport Science - Китайский институт спортивных наук - Beijing Sport University - Пекинский спортивный университет 1 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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