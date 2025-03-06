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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 170241
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Picooc


06.03.2025 Лучшие гаджеты для ухода за собой в подарок к 8 марта: выбор ZOOM 1
26.08.2024 9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM 1
17.03.2023 9 гаджетов для домашних тренировок: выбор ZOOM 1
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 1
19.03.2021 Лучшие умные весы в 2021 году: выбор ZOOM 1
18.05.2020 Лучшие умные весы с диагностикой: хиты продаж 1
09.07.2019 Умные весы: хиты продаж 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Picooc и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1759 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 119 3
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 71 3
Huawei 3963 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Tanita 7 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 342 1
Росатом - Атомэнергопром - РАСУ - Русатом Автоматизированные Системы Управления - 176 1
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 23 1
Kitfort 59 1
Withings 17 1
Beurer - Бойрер 18 2
Россети Ленэнерго 1701 1
Groupe SEB - Tefal 92 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12545 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24338 6
Умные платформы 1711 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7346 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 30 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7663 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9685 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12600 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6404 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13879 2
Наушники - Headphones 4042 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5818 1
ABS-пластик - АБС-пластик 30 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1774 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24641 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25583 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2257 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6074 1
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 483 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12267 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1811 1
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2160 1
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1216 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1360 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 998 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1049 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7123 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 475 1
Часы - Watch 950 1
AOD - Always On Display 196 1
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 513 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1156 1
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1430 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 551 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3431 1
MedTech - Тонометр 29 1
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 1
Apple iOS 7861 4
Xiaomi Mi Fit 13 4
Google Android 14094 3
Redmond Skybalance 6 3
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 3
Tanita BC - умные весы 3 2
Polaris IQ Home 28 2
Huawei Health 12 1
Google Fit 9 1
Huawei Scale - умные весы 4 1
Apple Health 10 1
Huawei Body Fat Scale 1 1
Tanita RD 1 1
Tanita MiniTanita 1 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 131 1
Xiaomi Mi Smart Scale 5 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 77 1
HiPER IoT Body Composition Scale 1 1
Samsung Health - Samsung Galaxy Health 22 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit PowerBuds 6 1
Apple Fitness 10 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 492 1
Groupe SEB - Tefal BM - Tefal Bodysignal Glass - Tefal YD - Tefal PP - напольные весы 4 1
Anker Sleep 1 1
Anker Soundcore 15 1
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 16 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 345 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 3
Япония 13313 2
Германия - Федеративная Республика 12715 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1213 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5919 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1258 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4054 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5567 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 698 2
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 281 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11023 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4990 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 420 1
Электрод - Electrode - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 444 1
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 803 1
Сон - Somnus 431 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6332 1
Ergonomics - Эргономика 1604 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4400 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 1
CNews - ZOOM.CNews 1849 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345019, в очереди разбора - 764836.
Создано именных указателей - 170241.
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