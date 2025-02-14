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Индексная книга (каталог) CNews*
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Apple Health



14.02.2025 Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 готовы к эксплуатации в экстремальных условиях 1
20.03.2023 Цифровизация здравоохранения движется в сторону использования ИИ и больших данных 1
19.02.2022 Умные напольные весы: хиты продаж 1
02.12.2021 В Ornament появилась интеграция с Apple Health 1
21.09.2018 Ondoc запустили личный кабинет для клиентов страховой компании «Капитал Полис» 1
23.03.2017 Лучшие «умные» весы. Выбор ZOOM 1
01.11.2016 Как проект Ondoc помогает клиникам оставаться на связи с пациентами 1
31.10.2016 Новое приложение Facebook намертво «подвешивает» iPhone 1
26.08.2016 Ondoc теперь собирает отчеты по курсам приема лекарств и побочным действиям 1
12.02.2015 Самые ожидаемые умные часы: всё, что нужно знать об Apple Watch 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Apple Health и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12136 3
OnDoc - МедКарта 10 2
Meta Platforms - Facebook 4444 2
Lenovo Motorola 3502 1
Samsung Electronics 10282 1
Xiaomi 1747 1
X Corp - Twitter 2848 1
LG Electronics 3618 1
Sony 6550 1
Fitbit 57 1
Pebble Technology 60 1
Picooc 6 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Yandex - Яндекс 7405 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
Tanita 7 1
Kitfort 58 1
Uber 331 2
Капитал Полис СК 2 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 139 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 49 1
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 10 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 199 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
Generium Pharmaceutical - Генериум 1 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 4
Умные платформы 1697 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11187 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2012 3
Оповещение и уведомление - Notification 4658 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50849 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15787 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9420 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 2
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1488 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4244 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 785 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4162 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1209 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12223 2
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 409 2
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Sensors and sensory information processing 1799 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12592 2
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3874 2
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 317 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4793 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9353 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1759 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 1
WR - Water Resistant - водонепроницаемость - водозащита 103 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 53 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 376 1
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 970 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 1
ABS-пластик - АБС-пластик 30 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 30 1
Google Android 14047 4
Apple iOS 7835 4
OnDoc - МедКарта - Медицинский ИТ-сервис 26 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 3
Apple iPhone 6 4862 2
Xiaomi Mi Fit 13 2
Redmond Skybalance 6 2
Apple Watch Digital Crown 13 1
Apple iPad 3866 1
Apple iPad mini 419 1
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 328 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 106 1
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 1
Samsung Galaxy Gear 141 1
Apple - App Store 2897 1
Apple Siri - Голосовой помощник 398 1
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 190 1
Apple Pay 490 1
Google Android Wear OS 98 1
Apple iPhone 4 783 1
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 1
Xiaomi Mi Smart Band - Фитнес браслет 73 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 665 1
Apple Taptic Engine 14 1
OnDoc Dent 5 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 433 1
Apple iTunes Store 1068 1
MyFitnessPal 7 1
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 1
Polaris IQ Home 28 1
Xiaomi Mi Body Composition Scale 5 1
Huawei Health 12 1
Google Fit 9 1
Huawei Scale - умные весы 4 1
Tanita BC - умные весы 3 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 1
Apple iPod Touch 745 1
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 1
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 135 1
Константинов Александр 19 3
Холод Максим 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 381 1
Ive Jony - Айва Джони 9 1
Садеков Ильяс 2 1
Волков Виктор 8 1
Сафрыгин Егор 37 1
Мураховский Эдуард 38 1
Анкудинов Николай 17 1
Коровин Дмитрий 5 1
Тыров Илья 27 1
Лебедева Ольга 19 1
Попов Евгений 8 1
Нечипорук Алексей 7 1
Pogue David - Пог Дэвид 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
Япония 13303 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
США - Калифорния - Купертино 271 1
Солнечная система - Solar system 2524 1
Южная Корея - Республика 6659 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
Индия - Bharat 5463 1
Европа 21799 1
Россия - УФО - Свердловская область 1506 1
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9866 5
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6144 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 27 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 298 1
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 835 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7014 1
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Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9995 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3432 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 241 1
PhoneArena 74 1
Yahoo! Tech 4 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2015 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 602 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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