Apple Health
Apple Health и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc 12136 3
|OnDoc - МедКарта 10 2
|Meta Platforms - Facebook 4444 2
|Lenovo Motorola 3502 1
|Samsung Electronics 10282 1
|Xiaomi 1747 1
|X Corp - Twitter 2848 1
|LG Electronics 3618 1
|Sony 6550 1
|Fitbit 57 1
|Pebble Technology 60 1
|Picooc 6 1
|Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
|Yandex - Яндекс 7405 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12723 1
|МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 328 1
|Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 1
|Social Data Hub - SocialDataHub 19 1
|Tanita 7 1
|Kitfort 58 1
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1381 1
|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 189 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145113 3
|Япония 13303 2
|Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
|США - Калифорния - Купертино 271 1
|Солнечная система - Solar system 2524 1
|Южная Корея - Республика 6659 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43360 1
|Индия - Bharat 5463 1
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|Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 25 1
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