Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 готовы к эксплуатации в экстремальных условиях

Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 — самое последнее поколение защищенных «умных» часов с GPS-модулем, расширенными возможностями навигации и сверхпрочной конструкцией. Об этом CNews сообщили представители бренда Amazfit.

Двухдиапазонная GPS-навигация с поддержкой шести спутниковых систем для предельной точности позиционирования. Возможность загрузки и просмотра карт, в том числе с лыжными трассами. Улучшенная система построения маршрутов и навигации с возможностью возврата по кратчайшему пути. Прочный корпус, устойчивый к ударам, экстремальным температурам и влаге.

Время работы без подзарядки достигает 3 недель, а водонепроницаемость в 10 ATM и сертификация EN13319 позволяют заниматься фридайвингом.

Amazfit T-Rex 3 сохраняют работоспособность при температурах от −30 °C до +70 °C, не боятся пыли, ударов и погружений в воду.

На больших высотах или при высоких физических нагрузках важно контролировать уровень кислорода в крови. Часы Amazfit T-Rex 3 напомнят о необходимости замера и помогут следить за состоянием организма.

Модель выдерживает жару, холод, удары об твердые поверхности и погружения под воду. Дизайн корпуса подчеркивает надежность — в этом поколении часы получили массивный восьмиугольный безель из нержавеющей стали, защищенные кнопки со специальной текстурой и сверхъяркий экран с режимом работы в перчатках.

Amazfit T-Rex 3 способны работать до трех недель работы без подзарядки при умеренном использовании. При интенсивных нагрузках и периодическом использовании GPS аккумулятора хватит на 13 дней.

Часы Amazfit T-Rex 3 выдерживают давление, эквивалентное глубине 100 м, поэтому они отлично подходят для плавания, дайвинга и активного отдыха у воды. Устройство сертифицировано по стандартам EN13319, ISO 6425, GB/T 18828 для фридайвинга до 45 м.

Amazfit T-Rex 3 представлены с ремешками двух цветов: «Оникс» (сдержанный темно-серый) и «Лава» (яркий оранжевый). Ремешки выполнены из качественного силикона, они не раздражают кожу и обеспечивают комфортное ношение на протяжении долгого времени. Позже будет доступен вариант в Дымчато-сером цвете.

Amazfit T-Rex 3 поддерживают работу с большинством спортивных дисциплин. Также часы умеют фиксировать различные параметры во время активного отдыха — например, рыбалки.

Все тренировки можно задать вручную в фирменном приложении Zepp. В частности, предусмотрено составление планов для 25 видов спорта. Также на часах можно выставить время для интервальных тренировок.

Благодаря ExerSense™ Amazfit T-Rex 3 могут автоматически определять десятки силовых упражнений и анализировать их технику.

Прогрессивная система оценки тренировочного процесса помогает анализировать уровень кислорода в крови (VO2 Max), уровень нагрузки и восстановление, давая ценные рекомендации для улучшения спортивных показателей.

Помимо продвинутой GPS-навигации, Amazfit T-Rex 3 предлагают комплексный мониторинг здоровья: постоянное измерение пульса; измерение температуры поверхности кожи; измерение артериального давления; контроль уровня кислорода в крови; оценка уровня стресса; анализ частоты дыхания.

Все показатели доступны на одном экране и обновляются в реальном времени, чтобы можно было следить за своими данными в любой момент. Более того, всю информацию можно синхронизировать с приложениями Apple Health, Strava и другими.

С 14 по 23 февраля умные часы Amazfit T-Rex 3 можно приобрести за 20,99 тыс. руб. в магазинах ДНС, «МВидео», «Ситилинк» и «Билайн».