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Часы Безель внешнее поворотное кольцо (рамка) вокруг циферблата часов



14.02.2025 Новые защищенные часы Amazfit T-Rex 3 готовы к эксплуатации в экстремальных условиях 1
03.12.2024 Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы 1
21.10.2024 В «М.Видео-Эльдорадо» стартуют продажи обновленных умных часов Huawei Watch Ultimate 1
05.10.2024 Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все 1
19.09.2024 Обзор смарт-часов HUAWEI WATCH GT 5 46 мм: первый тест в России 1
24.05.2024 Обзор умных часов HUAWEI Watch 4 Pro Космический дизайн: звезда первой величины 1
07.05.2024 Обзор фитнес-браслета Huawei Band 9: легкий и умный 1
04.04.2024 В магазины «М.Видео-Эльдорадо» поступила в продажу новая серия смартфонов Realme 12 Pro 1
04.04.2024 Серия Realme 12 Pro поступила в продажу в России 1
26.01.2024 Лучшие умные часы начала 2024 года: выбор ZOOM 1
22.02.2023 Неубиваемые умные часы: лучшие модели с защитой от воды и ударов 1
18.10.2022 Лучшие умные часы 2022 года: выбор ZOOM 1
10.12.2021 Huawei объявляет о начале продаж смарт-часов серии Watch GT в России 1
01.11.2021 Обзор Amazfit GTR 3 Pro: умные часы с GPS и AMOLED 1
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 1
19.05.2021 Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания 1
08.12.2020 Выбираем подарки на Новый год: лучшие смарт-часы 1
23.11.2020 Обзор умных часов Amazfit GTR 2: с заботой о здоровье 1
10.10.2020 Умные часы и браслеты с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
27.07.2020 Обзор умных часов Amazfit Stratos 3 1
18.11.2019 Умные часы с NFC, которыми можно платить: выбор ZOOM 1
25.02.2019 Обзор смарт-часов Honor Watch Magic: магия спорта 1
15.01.2019 Обзор умных часов Huawei Watch GT: ничего лишнего 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 1
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
28.03.2017 Huawei Watch 2 начнут отсчёт времени с апреля 1
30.12.2016 Подарки на Новый год и Рождество. ZOOM выбирает самое инновационное 1
01.09.2016 Samsung Gear S3 метят в премиум-класс 1
29.08.2016 TIM и Samsung в сотрудничестве с Gemalto запускают первые в Италии умные часы со встроенной SIM-картой 1
18.11.2015 Samsung Gear S2: умный друг человека 1
08.10.2015 Samsung открыла предзаказ на Samsung Gear S2 и Gear S2 Classic 1
02.10.2015 Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 представлены в России 1
02.10.2015 Продажи Samsung Galaxy Note 5 и Samsung Gear S2 стартуют в России в октябре 1
27.05.2013 Новое поколение часов Suunto - для активного поколения 1

Публикаций - 34, упоминаний - 34

Часы и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10282 14
Huawei 3946 13
Apple Inc 12136 10
Google LLC 11818 6
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 43 6
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 22 6
Garmin - Гармин 201 5
Xiaomi 1747 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 402 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 711 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 929 2
Sony 6550 2
Fossil 20 2
OmniVision Technologies 30 2
Suunto 4 2
BBK Realme Design 2 2
Ростех - Автоматика Концерн 1641 1
Amazon Inc - Amazon.com 3010 1
X Corp - Twitter 2848 1
Yandex - Яндекс 7405 1
Microsoft Corporation 24661 1
Lenovo Group 2296 1
Qualcomm Technologies 1829 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 392 1
HP Inc. 5691 1
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 188 1
Seagate Technology 741 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 1
HTC Corporation 1499 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3941 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 605 1
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 119 1
Samsung - Harman - JBL 218 1
Thales - Gemalto 182 1
HERE Technologies 108 1
HiPER - High Perfomance - Хайпер Ритейл 74 1
Titanium 84 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 110 1
Polar - Полар 96 1
Victor Hasselblad AB 52 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2380 2
Visa International 1950 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1883 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 58 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 25 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7358 1
Связной ГК 1372 1
BMW Group 448 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 856 1
Альфа-Банк 1775 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 388 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 246 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 1
Nike 186 1
TripAdvisor 41 1
Dyson 122 1
KGI Securities 50 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1219 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5467 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 94 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24248 30
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1143 26
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9653 23
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1205 19
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7622 19
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12515 19
Оповещение и уведомление - Notification 4658 18
Часы - Watch 945 17
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7320 15
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 160 15
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24237 13
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6059 13
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2965 12
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1344 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12565 11
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1582 10
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9353 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25480 10
AOD - Always On Display 193 10
Умные платформы 1697 9
Микрофон - Microphone 2512 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24549 8
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 779 8
Силиконы - полиорганосилоксаны 259 8
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20861 7
Наушники - Headphones 4025 7
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2248 7
Аксессуары 3898 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13842 7
Здравоохранение - ЭКГ - Электрокардиография - Электрокардиостимулятор, ЭКС - кардиостимулятор - искусственный водитель ритма, ИВР 227 7
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 928 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7902 6
SpO2 - Пульсоксиметрия - Метод определения насыщения крови кислородом 40 6
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1793 6
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2111 6
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 66 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10010 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8493 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66543 5
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7042 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4983 18
Google Android 14047 14
Apple iOS 7835 14
Huawei Watch - Умные часы 92 14
Apple iPhone - серия смартфонов 7099 8
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 8
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 489 8
Samsung Galaxy Watch - умные часы 53 8
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 244 7
Samsung Galaxy Gear 141 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1559 6
Samsung Galaxy 959 6
Samsung Pay 292 6
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit GTR - серия умных часов 14 6
Google Android Wear OS 98 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 497 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2764 4
Huawei Здоровье 13 4
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 185 3
Samsung Galaxy Note 695 3
Apple Pay 490 3
Huawei TruSleep 19 3
Garmin Pay 22 3
Qualcomm Snapdragon Wear 15 3
BBK Realme UI 46 3
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 791 3
Xiaomi - Zepp Health - Huami BioTracker PPG 8 3
Mobvoi Ticwatch 8 3
Huawei TruSense 6 3
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1108 2
Apple - App Store 2897 2
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 366 2
Apple Siri - Голосовой помощник 398 2
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 2
Apple Music 108 2
Honor Watch Magic - умные часы 49 2
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 357 2
Samsung S-Pen - Стилус 138 2
BBK Realme - серия смартфонов 54 2
Huawei TruSeen 15 2
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Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 87 1
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Россия - РФ - Российская федерация 145113 19
Солнце - звезда Солнечной системы 5190 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17110 4
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Европа 21799 2
Сатурн - Титан (спутник) 470 2
Южная Корея - Республика 6659 1
Индия - Bharat 5463 1
Африка - Африканский регион 3485 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
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США - Калифорния - Купертино 271 1
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UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 33 1
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