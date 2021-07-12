В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании

Samsung готовится к проведению в августе 2021 г. презентацию Unpacked. За месяц до нее в Сеть утек список всех гаджетов, которые она планирует показать. Это двое смарт-часов, беспроводные наушники и три смартфона – складные Z Flip 3 и Z Fold 3 и бюджетный S21 FE. Раньше каждый год в августе Samsung анонсировала бизнес-флагманы линейки Note. На этот раз, вероятно, Unpacked обойдется без них.

Гигантское количество новинок Samsung

Компания Samsung допустила утечку информации о предстоящей конференции Unpacked 2021. Она пройдет 11 августа 2021 г. Благодаря информатору Эвану Блассу (Evan Blass) теперь известны все устройства, которые Samsung покажет на этом мероприятии.

Согласно сведениям, опубликованной Блассом в своем Twitter, на повестке дня у Samsung будут три смартфона, два из которых складные. Вместе с ними компания покажет пару новых смарт-часов и беспроводные наушники.

В линейку новых смартфонов войдут современные версии «раскладушки» Z Flip и «книжки» Fold, а также S21 FE (Fan Edition) – удешевленная версия обычного флагмана S21, вышедшего в самом начале 2021 г. Упоминаний о смартфонах линейки Note в утечке нет, хотя именно на них Samsung делала ставку на нескольких последних августовских конференций Unpacked.

Samsung может оставить весь мир без новых смартфонов Galaxy Note

Samsung пока не прокомментировала утечку. Вероятность, что новые бизнес-флагманы Note все же находятся в разработке и тоже увидят свет в августе 2021 г., пока сохраняется.

Новые смартфоны Samsung

Эван Бласс не стал раскрывать подробности о технических характеристиках грядущих новинок южнокорейского вендора. Он ограничился лишь демонстрацией внешнего вида устройств.

В числе первых Бласс показал «раскладушку» Galaxy Z Flip 3, которая выйдет в черном, зеленом, фиолетовом и золотом оттенках корпуса. Единственный акцент его внешности, который привлекает внимание – это двойной модуль камеры с сильно выпирающей из корпуса оптикой.

На опубликованных изображениях показан лишь основной экран аппарата, и пока неизвестно, насколько тонкие у него рамки. Наличие у Galaxy Z Flip 3 дополнительного дисплея пока остается под вопросом.

Следующая новинка Samsung – это Galaxy Z Fold 3. Смартфон-книжка третьего поколения внешне отличается от предшественника пока лишь дизайном основной камеры, которая здесь состоит из трех сенсоров.

В остальном концепция не изменилась. Galaxy Z Fold 3 имеет полноразмерный внешний экран с врезанной в него селфи-камерой, а внутри скрывается гибкий экран почти квадратной формы. Характеристики устройства также неизвестны, а доступных цветов три – черный, белый и зеленый.

Galaxy S21 FE внешне ничем не отличается от обычного Galaxy S21. Пока неизвестно, что он сможет предложить в плане аппаратного обеспечения. Покупатели смогут купить его в черном, белом, фиолетовом и грязно-желтом оттенках корпуса, который, возможно, будет пластиковым.





У Samsung есть опыт выпуска смартфонов с приставкой FE. В России еще в октябре 2020 г. вышел аппарат S20 FE с пластиковым корпусом вместо стеклянного и упрощенным экраном.

Часы и наушники

На Unpacked 2021 Samsung покажет двое часов, одни из которых – это Galaxy Watch 4 Classic. Новинка получила поворотный безель (рамка вокруг круглого экрана) для взаимодействия с меню и прошивку на базе Wear OS, ранее известной как Android Wear. Samsung разработала ее совместно с Google.

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Часы поступят в продажу в черном, белом и сером цветах корпуса. Характеристики и цены Galaxy Watch 4 Classic Эван Бласс не раскрыл.

Немного больше известно о вторых часах Samsung – Galaxy Watch Active 4. Они выйдут в версиях на 40 и 44 мм (диаметр) и будут доступны в сером, темно-зеленом, черном, персиковом и белом цветах.





Galaxy Watch Active 4 имеют более спортивный внешний вид. Чем еще они будут отличаться от модели Classic 4, пока неясно.

Завершает парад новинок Samsung беспроводная гарнитура Galaxy Buds 2. Информатор Ice Universe утверждает, что она получит систему активного шупоподавления, но Эван Бласс пока никак не комментирует это.





Бласс всего лишь показал, что свои новые наушники Galaxy Buds 2 Samsung раскрасит в серо-зеленый, пурпурный, белый и зеленый цвета.

Откуда у Samsung смартфоны с гибкими экранами

Samsung вышла на рынок смартфонов с гибкими дисплеями в числе первых. Сделала она это в феврале 2019 г., показав «книжку» Galaxy Fold первого поколения.

Самый первый смартфон Samsung с гибким экраном

Релиз этого мобильника из-за многочисленных технических проблем многократно переносился. В мировой рознице аппарат оказался лишь в начале октября 2019 г., а до России он добрался к концу того же месяца. В настоящее время его продажи прекращены.

В феврале 2020 г. Samsung выпустила «раскладушку» Galaxy Z Flip первого поколения. Аппарат позиционировался как имиджевый, и на момент публикации материала в российской рознице его можно было купить за 65 тыс. руб. в версии на 256 ГБ.

Осенью 2020 г. в Россию приехал Galaxy Z Fold 2 – «книжка» второго поколения. На середину июля 2021 г. его онлайн-продажи в США, по данным портала 9to5Google, прекращены, а России его модификация на 256 ГБ стоит 160 тыс. руб.

Пока это все имеющиеся у Samsung смартфоны с гибкими экранами. CNews писал, что в планы компании входит выпуск смартфона-гармошки, дисплей которого будет складываться в двух местах. Также компания рассматривает идею выпуска смартфона с экраном, способным сворачиваться в рулон.