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Google Android Wear OS
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.09.2018
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«Тинькофф Инвестиции» доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear
Клиенты брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели. «Тинькофф Инвестиции» станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для испо
|11.05.2017
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ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов
Tizen обошла AndroidОперационная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19% рынка, в то время как доля Android Wear составляла 18%. Об этом заявила в своем блоге сама Tizen, сославшись на данные Strategy Analy
|10.02.2017
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Пришло время Android Wear 2.0
Ознакомиться с преимуществами операционной системы Android Wear 2.0 можно в новых смарт-часах LG Watch Sport и LG Watch Style. Новые часы LG Watch Sport и LG Watch Style на ОС Android Wear 2.0 появятся на рынке США сегодня, 10 февраля. Т
|09.03.2016
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Обзор Huawei Watch: Лучшие «круглые» смарт-часы на Android Wear?
плея насыщенные, яркость меняется в широком диапазоне и захватывает максимальный набор сценариев использования. [pagebreak]Программное обеспечение Часы работают под управлением Android 5.1.1, на базе Android Wear версии 1.3. От остальных представителей платформы их отличает фирменная заставка, набор циферблатов и несколько переработанный комплект сервисных программ. В остальном, принцип соп
|05.11.2015
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ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear
ICQ адаптировала дизайн для планшетов и поддержала умные часы на Android Wear. В новой ICQ появился специальный адаптивный интерфейс для планшетов, который полностью соответствует рекомендациям Material Design. Теперь список контактов и окно диалога отобража
|05.06.2014
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Билет в будущее от Google: первый взгляд на Android Wear и часы Motorola Moto 360
os Meteor и недешевые «костыли» для «лопат» вроде Samsung Galaxy Note по имени Galaxy Gear. Новый Android Но внезапно Google сделала ход конем, представив в конце марта нынешнего года новую платформу Android Wear. Ну как новую: это был все тот же Android, специально «заточенный» под наручные часы. То есть как бы часть мощной мобильной операционной системы в наручных часах. Еще точнее – впол
|19.03.2014
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Google и Motorola представили «умные часы». ФОТО
Компания Google запустила платформу Android Wear для носимой электроники, показав, как могут выглядеть «умные часы» на этой платформе. Собственные устройства представили Motorola и LG. Android Wear - это версия Android для
Google Android Wear OS и организации, системы, технологии, персоны:
|IDC - International Data Corporation 4975 6
|Strategy Analytics 285 2
|Counterpoint Research 110 1
|Mobile Research Group 87 1
|Creative Strategies 17 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|ABI Research 236 1
|U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
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