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Google Android Wear OS


30.09.2021 Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM 1
21.07.2021 Qualcomm расширила направление носимых устройств 1
12.07.2021 В Samsung грандиозная утечка. Стали известны все будущие новинки компании 2
10.05.2021 10 бесплатных приложений для планирования: выбор ZOOM 1
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM 2
01.04.2020 Apple купила сверхпопулярное приложение и тут же уничтожила его версию для Android 2
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1
16.01.2020 Выбираем смарт-часы: на что обратить внимание? 3
29.10.2019 Легендарный производитель умных часов и браслетов может навсегда исчезнуть ради победы Google над Xiaomi 3
20.09.2019 Huawei выпустила первые смартфоны без сервисов Google. Характеристики, цены 1
06.09.2019 7 лучших умных часов: выбор ZOOM 1
13.05.2019 Google впервые рассказала, зачем ей «секретная» ОС и заменит ли она Android 1
26.02.2019 Выпущен смартфон в удивительном форм-факторе. Не Tizen, не Android. Видео 2
18.01.2019 Google завладела активами Fossil для создания собственных смарт-часов 4
04.12.2018 Microsoft готовит новую ОС. Какой она будет? 1
18.09.2018 «Тинькофф Инвестиции» доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear 2
30.07.2018 Google Ассистент заработал на русском языке 1
16.05.2018 Самые ожидаемые смарт-часы 2018 года 2
23.04.2018 Смарт-часы: Хиты продаж. Зима-весна 2018 года 2
21.02.2018 Подарки на 23 февраля: рекомендации ZOOM 1
08.11.2017 Обзор Apple Watch Series 3: самые функциональные смарт-часы в мире 1
10.10.2017 «Яндекс» запустил голосового помощника с чувством юмора 1
31.07.2017 Самые ожидаемые смарт-часы 2
26.05.2017 Лучшие смарт-часы. Выбор ZOOM 5
17.05.2017 Обзор смартфона Huawei Honor 8 Pro и часов Huawei Watch: оптимальный тандем 1
11.05.2017 ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов 5
09.03.2017 MWC-2017: самое интересное из мира мобильной индустрии 1
06.03.2017 HID Global представил в России инновации в сфере мобильного доступа и новейших смарт-карт 1
13.02.2017 Швейцарские часовщики создают собственную ОС 1
10.01.2017 Casio выпустила «умные часы» под управлением Android 1
07.12.2016 В России начались продажи смарт-часов ASUS ZenWatch 3. Фото 1
02.12.2016 Lenovo зареклась связываться с выпуском умных часов 8
16.09.2016 Обзор смартфона Huawei Google Nexus 6P и фитнес-браслета Honor Band B0 1
08.09.2016 Презентация Apple: что нам показали в этот раз? 1
07.09.2016 Компания Samsung на выставке IFA 2016 в Берлине 3
31.08.2016 «Эталонные» Android-смартфоны под брендом Nexus могут исчезнуть 1
25.07.2016 Они надоели. Продажи «умных часов» рухнули на треть 1
07.07.2016 Google создает собственных «убийц» Apple Watch 2
06.06.2016 Обзор смарт-часов Moto 360: сравнение с Apple Watch и работа с айфоном 5
20.05.2016 Android-приложение 2Touch от «АстроСофт» упростит использование смартфона 1

Публикаций - 77, упоминаний - 163

Google Android Wear OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7158 38
Samsung Electronics 5686 37
Apple Inc - Эппл Рус 7713 25
Microsoft Corporation 11110 12
Lenovo Group 1638 8
Lenovo Motorola 1010 7
Xiaomi 904 6
Huawei 2731 3
OPPO Electronics 222 3
Casio 58 2
Fitbit 46 2
Yandex - Яндекс 4101 2
HTC Corporation 1193 2
GitHub 412 2
LG Electronics 1855 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Dell EMC 2411 1
Google Russia - Гугл Россия 48 1
Sony Ericsson 474 1
FiiO 4 1
Pebble 49 1
Oculus VR 48 1
Nvidia Corp 2028 1
Alphabet 74 1
Micromax - Микромакс системс 39 1
Leica Camera 156 1
Harman Kardon 167 1
Fossil 11 1
Canalys 150 1
NeXus 204 1
ZTE Corporation 550 1
Mali 54 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
IBM 3546 1
Philips 724 1
Canonical 168 1
Canon 580 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
Orange S.A. 450 1
Kickstarter 95 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
TripAdvisor 33 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
Porsche Design GmbH 12 1
Diesel 4 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 4 1
USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3701 24
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 15
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5369 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 7
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2451 7
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3065 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
Smartphone - Смартфон 773 3
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 339 3
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании 582 2
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 439 2
Lightning 131 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
QWERTY-клавиатура 199 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2971 2
ARM64 - Архитектура процессора 1019 2
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1346 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
ToF camera - Time-of-flight камера 54 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4540 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2370 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 781 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
EUV - Extreme Ultraviolet Lithography - EUVL - EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Вид фотолитографии в наноэлектронике 22 1
Google Android 10751 56
Apple iOS 5742 37
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 35
Samsung Galaxy Gear 102 15
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 14
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 666 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Microsoft Windows 10 6652 9
Apple iPad 3263 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 7
Apple iPhone 6 547 6
Microsoft Windows Phone OS 1472 6
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Samsung Galaxy 345 5
Google PixelBook - Chromebook - Хромбук 154 4
LG G - серия смартфонов 120 4
Apple Watch Digital Crown 12 4
Google Chrome OS 306 4
WhatsApp Messenger 654 3
Google Pixel - Серия смартфонов 108 3
Google Fuchsia OS 16 3
Microsoft Windows 8 1228 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 3
Apple iPhone 5 710 3
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 29 3
LG G Watch R - серия умных часов 6 3
Google Nexus - Серия смартфонов 398 3
Google Android TV 173 3
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 85 3
Apple WatchOS 45 2
Google Chrome - браузер 1117 2
Microsoft Surface - Планшет 305 2
LG webOS - Встраиваемая открытая операционная система на ядре Linux 208 2
Apple FaceTime 145 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Google Android 10 172 2
Huawei Mate - серия смартфонов 183 2
Google Chromebook - Серия ноутбуков 86 2
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 187 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Путин Владимир 1826 1
Кузнецов Дмитрий 40 1
Сергеев Алексей 26 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 3 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Lucas Philippe - Лукас Филипп 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 5
Европа 3766 3
Япония 2792 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Индия - Республика 2175 2
США - Лас Вегас - Las Vegas 405 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Россия - Владивосток 864 1
Испания - Барселона 536 1
Германия - Мюнхен 168 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Русский язык 985 1
CNews - ZOOM.CNews 1096 10
The Verge - Издание 448 1
Reddit 198 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Wikipedia - Википедия 277 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
9to5Google 19 1
Android Authority 33 1
Petri.com 3 1
Re/code 40 1
IDC - International Data Corporation 2723 1
CNews Analytics 1991 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 6
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 98 1
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Ключевых фраз выявлено - 764804, в очереди разбора - 668491.
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