Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Google Android Wear OS
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 77, упоминаний - 163
Google Android Wear OS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Google LLC 7158 38
|Samsung Electronics 5686 37
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 25
|Microsoft Corporation 11110 12
|Lenovo Group 1638 8
|Lenovo Motorola 1010 7
|Xiaomi 904 6
|Huawei 2731 3
|OPPO Electronics 222 3
|Casio 58 2
|Fitbit 46 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|HTC Corporation 1193 2
|GitHub 412 2
|LG Electronics 1855 2
|Qualcomm Technologies 1003 2
|Dell EMC 2411 1
|Google Russia - Гугл Россия 48 1
|Sony Ericsson 474 1
|FiiO 4 1
|Pebble 49 1
|Oculus VR 48 1
|Nvidia Corp 2028 1
|Alphabet 74 1
|Micromax - Микромакс системс 39 1
|Leica Camera 156 1
|Harman Kardon 167 1
|Fossil 11 1
|Canalys 150 1
|NeXus 204 1
|ZTE Corporation 550 1
|Mali 54 1
|VK - Mail.ru Group 2484 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
|IBM 3546 1
|Philips 724 1
|Canonical 168 1
|Canon 580 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
|Orange S.A. 450 1
|Kickstarter 95 1
|Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
|TripAdvisor 33 1
|Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
|Porsche Design GmbH 12 1
|Diesel 4 1
|Giorgio Armani - Emporio Armani 4 1
|USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 24 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 3
|Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
|Путин Владимир 1826 1
|Кузнецов Дмитрий 40 1
|Сергеев Алексей 26 1
|Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 3 1
|Wu Alen - Ален Ву 4 1
|Lucas Philippe - Лукас Филипп 1 1
|Русский язык 985 1
|CNews - ZOOM.CNews 1096 10
|The Verge - Издание 448 1
|Reddit 198 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Wikipedia - Википедия 277 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|9to5Google 19 1
|Android Authority 33 1
|Petri.com 3 1
|Re/code 40 1
|NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 10 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764804, в очереди разбора - 668491.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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