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Google Android Wear OS

Google Android Wear OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.09.2018 «Тинькофф Инвестиции» доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear

Клиенты брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели. «Тинькофф Инвестиции» станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для испо
11.05.2017 ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов

Tizen обошла AndroidОперационная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19% рынка, в то время как доля Android Wear составляла 18%. Об этом заявила в своем блоге сама Tizen, сославшись на данные Strategy Analy
10.02.2017 Пришло время Android Wear 2.0

Ознакомиться с преимуществами операционной системы Android Wear 2.0 можно в новых смарт-часах LG Watch Sport и LG Watch Style. Новые часы LG Watch Sport и LG Watch Style на ОС Android Wear 2.0 появятся на рынке США сегодня, 10 февраля. Т
09.03.2016 Обзор Huawei Watch: Лучшие «круглые» смарт-часы на Android Wear?

плея насыщенные, яркость меняется в широком диапазоне и захватывает максимальный набор сценариев использования. [pagebreak]Программное обеспечение Часы работают под управлением Android 5.1.1, на базе Android Wear версии 1.3. От остальных представителей платформы их отличает фирменная заставка, набор циферблатов и несколько переработанный комплект сервисных программ. В остальном, принцип соп
05.11.2015 ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear

ICQ адаптировала дизайн для планшетов и поддержала умные часы на Android Wear. В новой ICQ появился специальный адаптивный интерфейс для планшетов, который полностью соответствует рекомендациям Material Design. Теперь список контактов и окно диалога отобража
05.06.2014 Билет в будущее от Google: первый взгляд на Android Wear и часы Motorola Moto 360

os Meteor и недешевые «костыли» для «лопат» вроде Samsung Galaxy Note по имени Galaxy Gear. Новый Android Но внезапно Google сделала ход конем, представив в конце марта нынешнего года новую платформу Android Wear. Ну как новую: это был все тот же Android, специально «заточенный» под наручные часы. То есть как бы часть мощной мобильной операционной системы в наручных часах. Еще точнее – впол
19.03.2014 Google и Motorola представили «умные часы». ФОТО

Компания Google запустила платформу Android Wear для носимой электроники, показав, как могут выглядеть «умные часы» на этой платформе. Собственные устройства представили Motorola и LG. Android Wear - это версия Android для

Публикаций - 111, упоминаний - 137

Google Android Wear OS и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12688 54
Apple Inc 13154 51
Samsung Electronics 11064 49
Huawei 4676 27
LG Electronics 3735 24
Pebble Technology 71 16
Lenovo Motorola 3566 14
Microsoft Corporation 25775 12
Xiaomi - Сяоми 2231 12
Qualcomm Technologies 1974 11
Sony 6739 11
Garmin - Гармин 233 10
Lenovo Group 2446 10
HTC Corporation 1512 9
X Corp - Twitter 2938 8
Xiaomi - Zepp Health - Amazfit 109 7
Meta Platforms - Facebook 4621 6
Fitbit 63 5
Motorola Inc 1156 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
BBK OnePlus 298 5
Yandex - Яндекс 9216 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
Leica Camera 282 4
Xiaomi - Zepp Health Corporation - Huami 42 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
Canalys 236 3
Casio 338 3
Withings 18 3
Intel Corporation 12811 3
ZTE Corporation 800 3
Toshiba Corporation 2980 3
Telegram Group 2940 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 2
Fossil 21 2
Nike 195 3
Adidas - Адидас 170 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Visa International 1993 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Инвитро - Invitro 84 1
Swatch Group 31 1
Верный - торговая сеть 326 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Метрополис ТРК 60 1
Uber 357 1
TripAdvisor 41 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
Porsche Design GmbH 23 1
Diesel 15 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Deutsche Lufthansa AG - SWISS International Air Lines 53 1
Giorgio Armani - Emporio Armani 17 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 1
Гранит 57 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
KGI Securities 50 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Sony Style 30 1
Dexcom 2 1
BMW Group 482 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 85
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1384 77
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 66
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 60
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 45
Часы - Watch 1059 42
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 36
Оповещение и уведомление - Notification 5943 34
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 33
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 29
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 25
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 192 24
Умные платформы 1988 24
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 22
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 21
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 19
Аксессуары 4282 18
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 16
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 16
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1276 15
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 13
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1512 13
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 13
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 13
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 121 13
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SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card - ISIM - subscriber identity module 408 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 11
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 11
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Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 11
AOD - Always On Display 228 10
Google Android 15243 80
Apple iOS 8583 48
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 37
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 27
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 26
Lenovo Motorola Moto 360 - Умные часы 38 25
Huawei Watch - Умные часы 145 23
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 21
Samsung Galaxy Gear 154 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 21
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 19
Samsung Galaxy Watch - умные часы 89 15
LG Watch - серия умных часов 20 15
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 14
Apple Siri - Голосовой помощник 441 11
Apple WatchOS 89 10
Sony SmartWatch 42 10
Microsoft Windows 16882 10
Samsung Galaxy 1035 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
Google Now 78 9
Apple iPad 4011 9
Samsung Galaxy Note 702 9
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 8
Lenovo Motorola Moto - Moto Z - Moto X - Moto G - Moto E - серия смартфонов 147 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 7
Google Chrome - браузер 1701 7
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 7
Google Chrome OS - Google Chromebox - хромбокс 401 7
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 6
Apple iPhone 6 4861 6
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 6
Apple Pay 519 6
Samsung Pay 296 6
Google Chromebook - Google Хромбук 239 5
Honor Watch Magic - Honor Choice Watch - умные часы 74 5
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 5
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 5
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Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 2
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Lockheimer Hiroshi - Локхаймер Хироши 7 2
Дуров Павел 329 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 1
Кузнецов Дмитрий 75 1
Yuanqing Yang - Юаньцин Ян 36 1
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Сергеев Алексей 46 1
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Бартон Ярослав 2 1
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Филиппов Денис 79 1
Swetland Brian - Свитлэнд Брайан 4 1
Wu Alen - Ален Ву 4 1
Johansson Scarlett - Йоханссон Скарлетт 5 1
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Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Lucas Philippe - Лукас Филипп 2 1
Hurai Kazuo - Хираи Кадзуо 38 1
Казаков Алексей 5 1
Муртазин Эльдар 74 1
TM Roh - Тэ Мун Ро 3 1
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Ерёменко Павел 2 1
Морозова Любовь 4 1
Lessin Jessica - Лесин Джессика 3 1
Яруткин Евгений 3 1
Miloseski Dennis - Милосески Деннис 2 1
Kedia Pankaj - Кедья Панкадж 2 1
Bradbury Ray - Бредбери Рей 9 1
Попов Арсений 3 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Llamas Ramon - Ламас Рамон 16 1
Geiselbrecht Travis - Гейселбрехт Тревис 5 1
Cue Eddy - Кью Эдди 36 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 49
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 26
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 17
Южная Корея - Республика 7052 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 9
Европа 24964 9
Япония 13807 9
США - Калифорния - Купертино 281 8
Азия - Азиатский регион 5920 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 7
Китай - Тайвань 4245 7
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Германия - Берлин 732 4
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Сатурн - Титан (спутник) 533 3
США - Калифорния - Маунтин-Вью 111 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 2
Индия - Bharat 5869 2
США - Нью-Йорк 3180 2
Германия - Федеративная Республика 13221 2
Япония - Токио 1020 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 1
Мировой океан - World Ocean 528 1
США - Пуэрто-Рико - Свободно ассоциированное государство - Puerto Rico 126 1
Испания - Каталония 33 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Казахстан - Республика 6048 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
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Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Солнечная система - Solar system 2569 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
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Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
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Strategy Analytics 285 2
Counterpoint Research 110 1
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Creative Strategies 17 1
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U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 8
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 5
Samsung Unpacked 41 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
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