Google Android Wear OS

«Тинькофф Инвестиции» доступны на смарт-часах Apple Watch и Android Wear Клиенты брокерской платформы «Тинькофф Инвестиции» смогут воспользоваться сервисом на умных часах Apple Watch и Android Wear. Опция станет доступна всем пользователям брокерского сервиса до конца недели. «Тинькофф Инвестиции» станут первым на российском рынке инвестиционным мобильным приложением для испо

ОС Tizen обогнала Android на рынке умных часов Tizen обошла AndroidОперационная система для умных часов Tizen стала более популярной, чем Android Wear. В I кв. 2017 г. Tizen принадлежало 19% рынка, в то время как доля Android Wear составляла 18%. Об этом заявила в своем блоге сама Tizen, сославшись на данные Strategy Analy

Пришло время Android Wear 2.0 Ознакомиться с преимуществами операционной системы Android Wear 2.0 можно в новых смарт-часах LG Watch Sport и LG Watch Style. Новые часы LG Watch Sport и LG Watch Style на ОС Android Wear 2.0 появятся на рынке США сегодня, 10 февраля. Т

Обзор Huawei Watch: Лучшие «круглые» смарт-часы на Android Wear? плея насыщенные, яркость меняется в широком диапазоне и захватывает максимальный набор сценариев использования. [pagebreak]Программное обеспечение Часы работают под управлением Android 5.1.1, на базе Android Wear версии 1.3. От остальных представителей платформы их отличает фирменная заставка, набор циферблатов и несколько переработанный комплект сервисных программ. В остальном, принцип соп

ICQ обновилась для планшетов и поддержала Android Wear ICQ адаптировала дизайн для планшетов и поддержала умные часы на Android Wear. В новой ICQ появился специальный адаптивный интерфейс для планшетов, который полностью соответствует рекомендациям Material Design. Теперь список контактов и окно диалога отобража

Билет в будущее от Google: первый взгляд на Android Wear и часы Motorola Moto 360 os Meteor и недешевые «костыли» для «лопат» вроде Samsung Galaxy Note по имени Galaxy Gear. Новый Android Но внезапно Google сделала ход конем, представив в конце марта нынешнего года новую платформу Android Wear. Ну как новую: это был все тот же Android, специально «заточенный» под наручные часы. То есть как бы часть мощной мобильной операционной системы в наручных часах. Еще точнее – впол