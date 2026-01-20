Разделы

Казаков Алексей


СОБЫТИЯ


20.01.2026 Алексей Казаков назначен директором филиала T2 в Краснодаре 1
21.03.2022 Выручка Ivi по итогам 2021 года выросла на 35% 1
25.12.2017 Владельцам карт Visa банка «Восточный» стал доступен сервис Android Pay 1
20.12.2017 Банк «Восточный» расширил функционал чат-бота в Telegram и Viber 1
01.07.2015 Путин подписал закон о «запрете иностранного ПО» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Казаков Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10008 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3140 1
Telegram Group 2610 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 883 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 375 2
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 149 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Uber 340 1
Flashpoint VC - Flashpoint Venture Capital - Buran Venture Capital 43 1
RTP Global 11 1
Star Media - Стар Медиа Дистрибьюшн 16 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 68 1
Lionsgate Entertainment Corporation 25 1
Visa International 1976 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1389 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3013 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12958 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2090 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1142 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2262 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3554 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 742 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5745 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8474 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1217 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8181 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9392 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 532 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3079 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2433 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1767 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3137 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57453 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25686 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 929 1
Google Android Wear OS 104 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 413 1
Samsung Pay 295 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 108 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
Google Android 14760 1
Rakuten Viber 653 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Казаков Александр 63 3
Деньгин Вадим 16 1
Золотарев Андрей 18 1
Василенко Александр 94 1
Василенко Евгения 23 1
Путин Владимир 3376 1
Маслов Владимир 3 1
Шайденко Надежда 1 1
Мотлях Константин 20 1
Минаев Сергей 14 1
Левин Леонид 132 1
Бокова Людмила 82 1
Россия - РФ - Российская федерация 157808 2
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 457 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2095 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2224 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1703 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5909 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4420 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3739 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 731 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1709 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 1
AdTech - AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 22 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10385 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 324 1
