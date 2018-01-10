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HBO Home Box Office американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть
СОБЫТИЯ
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|10.01.2018
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Москвичи посмотрят премьеры сериалов по ТВ одновременно со всем миром
«Московская городская телефонная сеть» (МГТС), входящая в Группу МТС, и AMEDIA TV объявили о партнерстве, в рамках которого в ТВ-приставках МГТС появился онлайн-сервис Amediateka Home of HBO. МГТС стала первым оператором цифрового ТВ на территории Москвы, который предоставляет своим абонентам круглосуточный доступ ко всем сериалам и фильмам онлайн-сервиса AMEDIA TV — Amediateka
|20.07.2012
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В России появится группа популярнейших американских телеканалов HBO
В российских спутниковых и кабельных сетях до конца 2012 г. ожидается появление семейства популярнейших американских телеканалов Home Box Office (HBO). Как пишет издание Advanced Television, HBO запускает русскую версию своих премиальных телеканалов, известных целым рядом телевизионных проектов, таких как Game of Thrones («Игра пр
|14.05.2008
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HBO будет продавать свои сериалы через iTunes
Компания Apple объявила о подписании соглашения с телевизионным каналом HBO, принадлежащим Time Warner. Согласно условиям соглашения, ряд сериалов HBO будет продаваться в онлайн-магазине iTunes. Финансовые условия сделки не раскрываются, сообщает АР. Пользов
|22.01.2008
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HBO выложит свои передачи в Сеть
Телеканал HBO вчера, 21 января, объявил о готовящемся запуске сервиса, с помощью которого пользователи смогут просматривать передачи канала бесплатно через интернет. Сервис будет доступен только тем, кто
|20.11.2006
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HBO запустит свои сериалы в интернете
Платная кабельная телесеть HBO, известная по сериалу «Клан Сопрано», в следующем году выпустит свои старые и новые программы в интернет. Специальный сайт «This Just In». будет подготовлен совместно с AOL и заменит собой
HBO и организации, системы, технологии, персоны:
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|CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
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