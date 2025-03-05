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Украина Николаевская область Николаев
Украина и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
|Янукович Виктор 57 3
|Медведев Дмитрий 1655 2
|Фролова Светлана 42 2
|Романенко Сергей 4 2
|Колодюк Андрей 3 1
|Боровик Владимир 1 1
|Тищенко Евгений 1 1
|Давыдова Варвара 1 1
|Субботина Елена 3 1
|Максимов Виктор 3 1
|Носенко Виктор 1 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Бойко Анна 20 1
|Кафтанатий Руслан 2 1
|Круглов Николай 2 1
|Жаров Михаил 1 1
|Козырев Игорь 2 1
|Максименко Иван 1 1
|Барсук Виктор 1 1
|Овдиенко Игорь 1 1
|Самокрик Сергей 2 1
|Жаркин Валерий 2 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 7
|Вечерний Николаев 1 1
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