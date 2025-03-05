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Индексная книга (каталог) CNews*
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Украина Николаевская область Николаев

Украина - Николаевская область - Николаев

05.03.2025 «МегаФон» разогнал мобильный интернет на берегах Терека в Чечне 1
04.12.2018 Российский онлайн-кинотеатр объявил о дружбе с Украиной 1
18.08.2014 В обращение выходит почтовая карточка с оригинальной маркой, посвященная меценату А.Л. Штиглицу 1
13.03.2013 В харьковском офисе одной из крупнейших ИТ-компаний Украины проводятся обыски 1
04.02.2013 Банк «Морской» присоединился к системе Contact 1
06.02.2012 Сеть системы Contact на Украине насчитывает 11 тыс. пунктов обслуживания 1
12.07.2010 На Украине начались украинско-американские военные учения Sea Breeze 1
05.07.2010 Делегация ВМФ РФ оценит техническое состояние крейсера "Украина" 1
18.05.2010 Россия достроит крейсер "Украина" 1
11.05.2010 Третий блок Южно-Украинской АЭС отключен от сети для устранения неисправности 1
12.04.2010 Optima защитила от сбоев электроэнергетическую систему юга Украины 1
24.03.2008 «Оптима» создаст систему противоаварийной автоматики юга Украины 1
20.08.2007 «МТС-Украина» расширяет покрытие EDGE на юге и в центре Украины 1
09.06.2007 UMC расширяет покрытие Wi-Fi на Украине 1
26.04.2007 «Сандора»: 1-й этап внедрения КИС на базе «1С» 1
17.01.2007 Закрыта интернет-порностудия в Николаеве 1
24.10.2006 "Морская техника" внедряет "1С" версии 8.0 1
28.10.2005 Ericsson и украинский "Астелит" подписали контракт на расширение сети GSM 1
19.08.2005 АФК "Система" оказалась неготова к новой цене "Фарлепа" 1
31.03.2005 ITC расширяет СDMA-сеть на Украине 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Украина и организации, системы, технологии, персоны:

8288 2
Ростех - Автоматика Концерн 1649 2
UMC - United Microelectronics Corporation 318 1
Westinghouse Electric 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
X Corp - Twitter 2850 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12836 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Directum - Директум 1103 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 171 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1803 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 1
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 17 1
Астелит 134 1
Интертелеком - Intertelecom 36 1
МТС - Комстар ОТС - Телмос 99 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Диалог ИТ - Диалог Информационные Технологии 17 1
Hitachi - Globallogic 3 1
Optima Integration - Оптима-интеграция 23 1
Optima - Optima Engineering - Энера Инжиниринг 6 1
1С-Теллур 5 1
ITC - International Telecommunication Company - ИТК - Интернешенел Телекомьюникешен Компани - CDMA Украина - CDMA Ukraine 6 1
Арт Софт 1 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 277 1
МегаФон 8985 1
Укрэнерго НЭК - Национальная энергетическая компания 5 2
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 162 2
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 96 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 390 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 65 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 213 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 201 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 50 1
РЖД - Российские железные дороги 1916 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
NanduQ - Qiwi 996 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
Вита - cеть аптек 16 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Укргазпромбанк 2 1
Морская техника НПП 2 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
Укрсоцбанк АКБ 19 1
Укргазбанк АБ 5 1
Кредитпромбанк 7 1
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 72 1
ПУМБ - Первый украинский международный банк 6 1
BNP Paribas - UKRSIBBANK - УкрСиббанк 9 1
Кампэй - Comepay - платежная система 43 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5488 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 2
ВМС Украины - Военно-морские силы Украины 3 1
Президент Украины - Государственная пограничная служба Украины 2 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 641 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5003 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5979 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3296 1
Президент Украины 123 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 19 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 684 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20790 4
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16216 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3101 2
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1018 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу - Видео по заказу - Видеопрокат 807 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12597 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9807 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4688 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1506 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16061 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27987 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24634 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6716 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7823 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9355 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1660 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9401 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1859 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3216 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2094 1
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Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1841 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4189 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2935 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1071 1
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 668 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 1
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Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10830 1
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Hotspot - Хот-спот 102 1
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Google YouTube - Видеохостинг 2766 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 456 1
Apple iPhone 6 4862 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 233 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-26 10 1
Янукович Виктор 57 3
Медведев Дмитрий 1655 2
Фролова Светлана 42 2
Романенко Сергей 4 2
Колодюк Андрей 3 1
Боровик Владимир 1 1
Тищенко Евгений 1 1
Давыдова Варвара 1 1
Субботина Елена 3 1
Максимов Виктор 3 1
Носенко Виктор 1 1
Евтушенков Владимир 208 1
Бойко Анна 20 1
Кафтанатий Руслан 2 1
Круглов Николай 2 1
Жаров Михаил 1 1
Козырев Игорь 2 1
Максименко Иван 1 1
Барсук Виктор 1 1
Овдиенко Игорь 1 1
Самокрик Сергей 2 1
Жаркин Валерий 2 1
Украина 7637 17
Украина - Киев 1127 8
Россия - РФ - Российская федерация 145810 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 6
Украина - Одесса 188 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 916 4
Европа 21818 3
Украина - Запорожская область 90 3
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 175 3
Украина - Харьковская область - Харьков 218 3
Украина - Львов 97 3
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Германия - Федеративная Республика 12714 2
Турция - Турецкая республика 2380 2
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Индия - Bharat 5480 2
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ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 2
Россия - ЮФО - Севастополь 543 2
Великобритания - Лондон 2389 2
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Украина - Черкассы 11 2
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Грузия 1247 1
Румыния 731 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1038 1
Польша - Республика 1964 1
Бельгия - Королевство 1151 1
Дания - Королевство 1299 1
Греция - Греческая Республика 981 1
Молдавия - Республика Молдова 712 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2264 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11265 7
Вечерний Николаев 1 1
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