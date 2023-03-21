ДНР - Донецк - Донецкий регион

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2ГИС появился в Донецке Cправочник 2ГИС появился в Донецке. Административный центр Донецкой области стал третьим городом Украины, охваченным 2ГИ

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Технологии и продукты Oracle были представлены в Донецке В конце ноября в Донецке были представлены современные технологии и продукты компании Oracle. Организаторами комплексного семинара «День Oracle в Донбассе» выступили компании АМИ, Oracle и «ИКС-Мегатрейд» при т