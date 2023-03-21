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ДНР Донецк Донецкий регион

ДНР - Донецк - Донецкий регион

УПОМИНАНИЯ


21.03.2023 «Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма

В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный
02.07.2015 Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России

4 г. от Украины отделились два непризнанных государства: Донецкая народная республика со столицей в Донецке и Луганская народная республика (ЛНР) со столицей в Луганске.Российские власти продол
15.01.2013 2ГИС появился в Донецке

Cправочник 2ГИС появился в Донецке. Административный центр Донецкой области стал третьим городом Украины, охваченным 2ГИ
08.06.2011 TrueConf открыл центр разработки в Донецке

Российский разработчик и производитель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf объявил об открытии центра разработки программного обеспечения видеосвязи на Украине, в Донецке. Новый технологический центр TrueConf призван в сотрудничестве с отделом разработки в Москве создавать новейшие решения в области видеоконференцсвязи и обеспечивать их дальнейшее обновл
27.10.2009 В Донецке появилась частная обсерватория

Как сообщают "Новости Донецка", житель города, горный инженер по образованию Александр Плаха на крыше своего пригородного дома построил обсерваторию с поворотным куполом диаметром 3 м. В обсерватории имеются несколь
01.09.2008 В Донецке открылся первый на Украине цифровой планетарий

30 августа 2008 года в городе Донецке (Украина) открылся первый на Украине цифровой планетарий. Звездный зал планетария, укомплектованный новейшим цифровым оборудованием, рассчитан на 88 зрительских мест и имеет 12 метров в
14.12.2006 В Донецке пресечена работа виртуальной порностудии

Сотрудники органов внутренних дел Донецка (Украина) провели операцию, в результате которой были задержаны организаторы порностудии. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей главного управления Министерства внутренн
08.12.2006 Технологии и продукты Oracle были представлены в Донецке

В конце ноября в Донецке были представлены современные технологии и продукты компании Oracle. Организаторами комплексного семинара «День Oracle в Донбассе» выступили компании АМИ, Oracle и «ИКС-Мегатрейд» при т
17.06.2002 Novell провела семинар в Донецке

АМИ, авторизованный партнер Novell, и Московское представительство компании Novell провели в городе Донецке совместный специализированный семинар "Новейшие технологии Novell в современных корпо

Публикаций - 166, упоминаний - 186

ДНР и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9289 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 16
Yandex - Яндекс 7734 14
АМИ 75 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8896 13
Астелит 134 9
Intel Corporation 12312 9
Google LLC 11954 9
Киевстар - Kyivstar 543 8
Укртелеком 241 8
Шахты 0 8
Microsoft Corporation 24854 7
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 198 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина 172 6
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 6
UMC - United Microelectronics Corporation 318 6
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 931 6
Ростелеком 9933 5
Cisco Systems 5157 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 5
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2958 4
Huawei 4026 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3009 4
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 25 4
Samsung Electronics 10378 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5701 4
VK - Mail.ru Group 3485 4
Квазар-Микро - КМ 163 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 774 3
Vodafone Group 1384 3
Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 87 3
Тримоб 33 3
Интертелеком - Intertelecom 36 3
Комтел 16 3
Лугаком - Lugacom 10 3
8488 3
IBM - International Business Machines Corp 9473 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Евросеть 1412 3
Белый Ветер 356 3
NanduQ - Qiwi 997 2
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 246 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1444 2
Евросеть Техмаркет 81 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Тануки 20 2
Маркохим - Мариупольский коксохимический завод 2 2
Почта России ПАО 2161 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 192 1
Укргазпромбанк 2 1
Связной ГК 1374 1
МКБ - Московский кредитный банк 579 1
Северсталь ПАО - Severstal 497 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 223 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 291 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 79 1
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 1
Цифроград 171 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
ICQMoney 3 1
Беталинк 104 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Yamaha - Ямаха 107 1
Bentley Motors 72 1
Salym Petroleum - Салым Петролеум - Салым Петролеум Девелопмент - Шелл Салым Девелопмент 10 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Unicon - Юникон Консалтинг 38 1
Алтай-кокс 3 1
Геокосмос 37 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 323 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12051 6
ДНР - Почта Донбасса 9 6
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 5
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5571 4
ДНР - Правительство Донецкой Народной Республики - органы государственной власти 11 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1409 3
СБУ - Служба безопасности Украины 90 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6080 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1381 2
Президент Украины 124 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1866 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3363 2
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 144 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 54 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4627 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1153 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 717 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 566 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 85 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 171 1
ФНП РФ - Федеральная нотариальная палата Российской Федерации 46 1
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 49 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1815 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 43 1
МВД Украины - ГАИ 17 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2753 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2585 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5066 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
Верховная рада Украины - парламент Украины 55 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4968 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 234 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1558 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1420 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1029 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 529 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 222 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 29
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11553 5
Google Android 14279 8
Microsoft Windows 2000 8663 7
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 539 6
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1896 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 4
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1055 4
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-154 - советский и российский трёхдвигательный реактивный пассажирский авиалайнер и транспортный самолет 35 4
Linux OS 10231 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 3
Apple iOS 7973 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5448 3
Microsoft Windows 15907 3
Rakuten Viber 632 2
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МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 311 2
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Apple iPad 3885 2
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 190 2
Asterisk 79 2
TrueConf Online 30 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5036 2
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1363 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1461 2
Autodesk AutoCAD 347 2
Intel Pentium III 781 2
МТС Джинс 0 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 246 2
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 90 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2325 2
Docker - Платформа распределённых приложений 363 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 890 1
Феникс SIM-карты 3 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1765 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1123 1
Nokia Symbian OS 1401 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1376 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 244 1
Барков Алексей 37 8
Яценко Виктор 21 4
Ахметов Ринат 55 4
Фролова Светлана 42 3
Рудниченко Андрей 2 2
Марьясов Игорь 35 2
Захарченко Александр 2 2
Данилин Алексей 22 2
Гончарук Александр 92 2
Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
Корнильев Кирилл 64 2
Прянишников Николай 297 2
Дзекон Георгий 16 2
Степаненко Валерий 2 2
Зелинский Сергей 5 2
Богачев Евгений 10 2
Шадаев Максут 1047 2
Метлов Константин 3 2
Семичастный Игорь 2 2
Безвершенко Леонид 10 2
Красильникова Малика 5 2
Усков Юрий 14 2
Толстых Михаил 1 1
Сурженко Михаил 1 1
Фетисов Олег 2 1
Плотницкий Игорь 1 1
Глинка Елизавета 1 1
Павлов Арсен 1 1
Путин Владимир 3243 1
Тригуб Александр 5 1
Орловский Виктор 388 1
Одинцов Дмитрий 115 1
Новиков Павел 100 1
Миронов Сергей 61 1
Кравченко Андрей 12 1
Лысов Денис 30 1
Добрынин Владимир 34 1
Готальский Михаил 95 1
Евтушенков Владимир 208 1
Геклер Алена 29 1
Украина 7668 109
Украина - Киев 1130 74
Россия - РФ - Российская федерация 149070 73
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 176 61
Украина - Харьковская область - Харьков 219 60
Украина - Одесса 188 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44235 39
Украина - Львов 98 33
Россия - ЮФО - Ростовская область 1587 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14255 21
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2316 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52597 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17862 20
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 949 18
ДНР - Донецкая Народная Республика 184 17
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 160 17
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 171 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 91 16
Донбасс 61 15
ЛНР - Луганск 33 15
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 100 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 62 14
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 114 13
Европа 24386 13
Россия - УФО - Екатеринбург 4070 11
ДНР - Донецкая область 25 11
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3215 10
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2046 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 36 10
Украина - Ивано-Франковск 35 10
Россия - СФО - Новосибирск 4437 9
Украина - Житомирская область - Житомир 29 9
Украина - Черновицкая область - Черновцы 25 9
ЛНР - Луганская Народная Республика 153 8
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1365 8
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1363 8
Казахстан - Республика 5647 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17476 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 8
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30174 17
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5897 7
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5174 7
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1101 5
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