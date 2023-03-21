Получите все материалы CNews по ключевому слову
ДНР Донецк Донецкий регион
УПОМИНАНИЯ
|21.03.2023
|
«Лаборатория Касперского» выявила целевую атаку на организации в регионах Донецка, Луганска, Крыма
В конце 2022 г. эксперты «Лаборатории Касперского» выявили атаку на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации, расположенные в регионах Донецка, Луганска и Крыма. Кампания кибершпионажа длится как минимум с сентября 2021 г. В ней используется ранее неизвестное специалистам по кибербезопасности вредоносное ПО — сложный модульный
|02.07.2015
|
Европейский интернет-регистратор назвал ДНР и ЛНР частями России
4 г. от Украины отделились два непризнанных государства: Донецкая народная республика со столицей в Донецке и Луганская народная республика (ЛНР) со столицей в Луганске.Российские власти продол
|15.01.2013
|
2ГИС появился в Донецке
Cправочник 2ГИС появился в Донецке. Административный центр Донецкой области стал третьим городом Украины, охваченным 2ГИ
|08.06.2011
|
TrueConf открыл центр разработки в Донецке
Российский разработчик и производитель систем видеоконференцсвязи (ВКС) TrueConf объявил об открытии центра разработки программного обеспечения видеосвязи на Украине, в Донецке. Новый технологический центр TrueConf призван в сотрудничестве с отделом разработки в Москве создавать новейшие решения в области видеоконференцсвязи и обеспечивать их дальнейшее обновл
|27.10.2009
|
В Донецке появилась частная обсерватория
Как сообщают "Новости Донецка", житель города, горный инженер по образованию Александр Плаха на крыше своего пригородного дома построил обсерваторию с поворотным куполом диаметром 3 м. В обсерватории имеются несколь
|01.09.2008
|
В Донецке открылся первый на Украине цифровой планетарий
30 августа 2008 года в городе Донецке (Украина) открылся первый на Украине цифровой планетарий. Звездный зал планетария, укомплектованный новейшим цифровым оборудованием, рассчитан на 88 зрительских мест и имеет 12 метров в
|14.12.2006
|
В Донецке пресечена работа виртуальной порностудии
Сотрудники органов внутренних дел Донецка (Украина) провели операцию, в результате которой были задержаны организаторы порностудии. Об этом сегодня сообщили в центре общественных связей главного управления Министерства внутренн
|08.12.2006
|
Технологии и продукты Oracle были представлены в Донецке
В конце ноября в Донецке были представлены современные технологии и продукты компании Oracle. Организаторами комплексного семинара «День Oracle в Донбассе» выступили компании АМИ, Oracle и «ИКС-Мегатрейд» при т
|17.06.2002
|
Novell провела семинар в Донецке
АМИ, авторизованный партнер Novell, и Московское представительство компании Novell провели в городе Донецке совместный специализированный семинар "Новейшие технологии Novell в современных корпо
ДНР и организации, системы, технологии, персоны:
|Барков Алексей 37 8
|Яценко Виктор 21 4
|Ахметов Ринат 55 4
|Фролова Светлана 42 3
|Рудниченко Андрей 2 2
|Марьясов Игорь 35 2
|Захарченко Александр 2 2
|Данилин Алексей 22 2
|Гончарук Александр 92 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 2
|Корнильев Кирилл 64 2
|Прянишников Николай 297 2
|Дзекон Георгий 16 2
|Степаненко Валерий 2 2
|Зелинский Сергей 5 2
|Богачев Евгений 10 2
|Шадаев Максут 1047 2
|Метлов Константин 3 2
|Семичастный Игорь 2 2
|Безвершенко Леонид 10 2
|Красильникова Малика 5 2
|Усков Юрий 14 2
|Толстых Михаил 1 1
|Сурженко Михаил 1 1
|Фетисов Олег 2 1
|Плотницкий Игорь 1 1
|Глинка Елизавета 1 1
|Павлов Арсен 1 1
|Путин Владимир 3243 1
|Тригуб Александр 5 1
|Орловский Виктор 388 1
|Одинцов Дмитрий 115 1
|Новиков Павел 100 1
|Миронов Сергей 61 1
|Кравченко Андрей 12 1
|Лысов Денис 30 1
|Добрынин Владимир 34 1
|Готальский Михаил 95 1
|Евтушенков Владимир 208 1
|Геклер Алена 29 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1362917, в очереди разбора - 753839.
Создано именных указателей - 175827.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.