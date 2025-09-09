Индексная книга (каталог) CNews*
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Верховная рада Украины парламент Украины
СОБЫТИЯ
Публикаций - 57, упоминаний - 76
Верховная рада Украины и организации, системы, технологии, персоны:
|Янукович Виктор 57 9
|Ющенко Виктор 39 8
|Тимошенко Юлия 31 7
|Порошенко Петр 27 4
|Азаров Николай 15 3
|Зеленский Владимир 32 3
|Кучма Леонид 29 3
|Химич Роман 44 3
|Семенюк Валентина 11 3
|Дзекон Георгий 16 3
|Гайдук Олег 5 2
|Кочергина Елена 2 2
|Бондарь Александр 3 2
|Кинах Анатолий 4 2
|Никифоров Николай 1138 2
|Солодовников Дмитрий 56 2
|Зверев Владимир 5 2
|Литовченко Игорь 23 2
|Разумков Дмитрий 2 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Филиппова Ольга 4 2
|Никонов Игорь 1 1
|Ежова Людмила 2 1
|Артюшенко Людмила 1 1
|Melamed Leo - Меламед Лео 1 1
|Мазур Виктор 2 1
|Мирный Сергей 1 1
|Портнов Андрей 1 1
|Лещенко Сергей 1 1
|Дзеник Сергей 2 1
|Костриба Надежда 2 1
|Стельмах Александр 2 1
|Джемилев Мустафа 1 1
|Хмельницкий Василий 1 1
|Кукушкин Константин 1 1
|Нетудыхата Леонид 2 1
|Ефименко Константин 1 1
|Винский Йосип 2 1
|Червоненко Евгений 5 1
|Кравец Игорь 3 1
|НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.