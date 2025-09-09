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Индексная книга (каталог) CNews*
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Верховная рада Украины парламент Украины

Верховная рада Украины - парламент Украины

СОБЫТИЯ


09.09.2025 Бывшего главного кибербезопасника СБУ арестовали за махинации с недвижимостью и тут же выпустили под залог 2
15.04.2021 Украинский депутат случайно стер биткоины на $25 миллионов 2
05.10.2020 Microsoft строит на Украине два огромных ЦОДа 3
29.09.2020 Уничтожен разработчик онлайн-казино «под ключ», зарабатывавший $500 тыс. в месяц 2
04.07.2017 «Дочка» «Билайна» получит компенсацию от распродажи частот на Украине 1
20.02.2017 На Украине появился свой «пакет Яровой» с запретами, блокировками и антироссийским импортозамещением 2
20.12.2016 Украина начала уголовное преследование Booking.com из-за Крыма 1
18.04.2016 Налоговики Украины безвозвратно потеряли 3 терабайта документов «из-за перегрева серверов» 1
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента 1
16.12.2014 Татарстан вперед: Лицензию на сотовую связь в Крыму отдали компании из Казани 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
08.07.2014 Украинский телеком в ожидании снижения ARPU 1
07.07.2014 Крымский телеком «взлетит» на российских сетях 2
04.07.2014 Правительство РФ перетелефонизирует Крым 1
04.07.2014 Украина собралась запретить российское ПО в госорганах 3
28.05.2014 Создание "киевского Сколково" приостановлено. Нет денег 1
11.02.2014 Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин 1
22.01.2014 Конец цифровых свобод на Украине: Как это будет 1
07.12.2012 Электронный паспорт гражданина России. Каким он будет 1
24.10.2012 Продемонстрирована работа портала для наблюдения за выборами в Верховную Раду 1
13.09.2012 Завершена первая фаза проекта по созданию системы видеонаблюдения на парламентских выборах Украины 1
24.08.2012 «Ситроникс» создаст систему видеонаблюдения за выборами в Верховную Раду 1
24.05.2012 Украинские ИТ-компании смогут воспользоваться налоговыми льготами 2
25.01.2012 В Украине могут создать отдельный интернет для госведомств 1
29.11.2011 Украинские власти будут следить за соцсетями и блогами 1
28.04.2011 Власти закрыли порно-филиал Rutracker.org 1
07.04.2011 ЦИК Украины защитилась от вирусов и спама с помощью решений «Лаборатории Касперского» 1
11.03.2010 Констанин Ефименко назначен министром транспорта и связи Украины 1
23.12.2009 Форум "Инновации и высокие технологии" в Киеве: определены сроки проведения 1
30.09.2009 Высокие технологии Украины: от неогеографии до биотехнологий 1
18.06.2009 Тимошенко довела министра связи до отставки 1
26.05.2009 Ющенко уволил Билла Гейтса 2
16.06.2008 Политики лишили украинский телеком регулятора 1
20.04.2008 Общежития мешают продаже «Укртелекома» 1
25.05.2007 Украинский телеком: без войны не обойтись 1
01.02.2007 «Укртелеком» завис между приватизацией и IPO 2
10.01.2007 Верховная Рада приняла закон «О защите персональных данных» 1
05.09.2006 10 октября откроется Eastern Europe Telecoms Conference 2006 1
01.08.2006 Украина ратифицировала доппротокол к Конвенции о киберпреступности 2

Публикаций - 57, упоминаний - 76

Верховная рада Украины и организации, системы, технологии, персоны:

Укртелеком - Ukrtelecom 244 21
Киевстар - Kyivstar 569 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Интертелеком - Intertelecom 38 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 6
Turkcell - Lifecell - life:) - DataGroup - ДатаГруп - Датагруп-Воля - Воля-Кабель - Фринет - Volia - Девком 32 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
Ростелеком 10948 4
Астелит 137 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 4
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Тримоб - TriMob 35 3
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 3
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
X Corp - Twitter 2938 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Vodafone Group 1412 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
К Телеком - Исеть Телеком 97 2
UNIT.City - Кремниевая долина в Украине 1 1
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 1
ЦЕБИТ - Центр Банковских Информационных Технологий 6 1
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 1
СМАРТС Казань-GSM 11 1
Agoda 8 1
Omantel - Oman Telecommunications Company 10 1
Atracom - Атраком 1 1
Триолан - Triolan 3 1
Крымсвязь 4 1
ЭР-Телеком Холдинг - Эр-Техно - Р-Техно 18 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1
МегаФон 10742 1
Одесский припортовый завод - ОПЗ 8 4
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 3
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
EPIC Telecom Invest 212 2
ArcelorMittal - Arcelor Group - Mittal Steel - АрселорМиттал Кривой Рог - Миттал Стил Кривой Рог - Криворожсталь - АрселорМиттал Темиртау - Карагандинский металлургический комбинат 14 1
Укртрансгаз 1 1
Horizon Capital 7 1
КИГ - Киевская инвестиционная группа 1 1
TA Ventures 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 1
Альфа-Групп 745 1
Ак Барс Банк 283 1
Runa Capital 158 1
Яндекс.Лавка 315 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 1
Group DF 7 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Энергоатом НАЭК - Национальная атомная энергогенерирующая компания 51 1
Энергоатом - Запорожская АЭС - атомная электростанция 10 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 172 1
Резонанс НПП 407 1
Bionic Hill 3 1
Президент Украины 128 20
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 18
СБУ - Служба безопасности Украины 98 9
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 2
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Верховная рада Украины - Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 2 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Кабинет министров Украины - ГФС Украины - Государственная фискальная служба Украины 2 1
Кабинет министров Украины - Министерство промышленной политики Украины 5 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 9
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 8
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4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 6
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 5
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ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Стандартизация - Standardization 2339 2
Пропускная способность - Bandwidth 1907 2
Электронный документ - Electronic document 1579 2
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Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 2
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1013 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
IBM Storage - IBM DS servers 61 1
EPEG - Europe-Persia Express Gateway 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Office 4170 1
Nokia Symbian OS 1411 1
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 1
Microsoft Azure 1526 1
Kaspersky Internet Security 497 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Microsoft Office 365 1042 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Apple iPhone 6 4861 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Booking.com 126 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 1
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Hitachi Vantara VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 67 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Hyperion Budgeting Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 134 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Postfix - mail transfer agent 55 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 15 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Corporate Endpoint Security Suite - Kaspersky Hybrid Cloud Security 146 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
Silk Road 17 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Ростех - Электронный паспорт России - государственная программа 132 1
Pornolab - Порнолаб - BitTorrent-трекер 12 1
Thoma Bravo - Proofpoint - Sendmail - Sentrion 64 1
Янукович Виктор 57 9
Ющенко Виктор 39 8
Тимошенко Юлия 31 7
Порошенко Петр 27 4
Азаров Николай 15 3
Зеленский Владимир 32 3
Кучма Леонид 29 3
Химич Роман 44 3
Семенюк Валентина 11 3
Дзекон Георгий 16 3
Гайдук Олег 5 2
Кочергина Елена 2 2
Бондарь Александр 3 2
Кинах Анатолий 4 2
Никифоров Николай 1138 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Зверев Владимир 5 2
Литовченко Игорь 23 2
Разумков Дмитрий 2 2
Шалманов Сергей 202 2
Филиппова Ольга 4 2
Никонов Игорь 1 1
Ежова Людмила 2 1
Артюшенко Людмила 1 1
Melamed Leo - Меламед Лео 1 1
Мазур Виктор 2 1
Мирный Сергей 1 1
Портнов Андрей 1 1
Лещенко Сергей 1 1
Дзеник Сергей 2 1
Костриба Надежда 2 1
Стельмах Александр 2 1
Джемилев Мустафа 1 1
Хмельницкий Василий 1 1
Кукушкин Константин 1 1
Нетудыхата Леонид 2 1
Ефименко Константин 1 1
Винский Йосип 2 1
Червоненко Евгений 5 1
Кравец Игорь 3 1
Украина 7928 57
Россия - РФ - Российская федерация 166168 23
Украина - Киев 1151 15
Европа 24964 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 5
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 5
Россия - ЮФО - Севастополь 613 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Европа Восточная 3138 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 171 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 2
Россия - ЮФО - Крымский федеральный округ (КФО) 42 2
Украина - Харьковская область - Харьков 221 2
ЛНР - Луганск 35 1
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 1
Украина - Ивано-Франковск 36 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Норвегия - Королевство 1858 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Канада 5082 1
Израиль 2856 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 37
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 23
Приватизация - форма преобразования собственности 543 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 9
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
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Азартные игры - Казино - Игорный бизнес 344 2
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 14 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Паспорт - Паспортные данные 2848 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
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Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 797 2
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
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Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
AIN.UA 103 7
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Интерфакс Украина 12 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
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