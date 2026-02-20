Киевстар - Kyivstar

Veon покупает постсоветский «аптечный Озон» «Киевстар» покупает tabletki.ua Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (вх

Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта SPO «Киевстара» Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» провел вторичное размещение акций (SPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещ

Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку е касается ранее заключенной сделки по слиянию Cohen-1 с украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар», входящей в группу Veon. Эта сделка требует одобрения акционеров Cohen-I. Но совет

Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq «Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Кие

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq я марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-1). У Cohen-1 нет активов, н

Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink под торговой маркой «Билайн») сообщила о подписании принадлежащим ей украинским сотовым оператором «Киевстар» соглашения с американской спутниковой корпорацией Starlink. Соглашение касается вне

Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ евстара» Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon

Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon е компания будет оказывать консультационные услуги и «дочке» Veon – украинскому сотовому оператору «Киевстар», следует из материалов Veon, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценны

Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов езультатах оценки последствий против принадлежащего ей украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар», произошедшей в конце 2023 г. Тогда в течение нескольких дней пользователи услуг фи

Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины Крупный сбой в сети «Киевстара» Крупнейший на Украине оператор мобильной связи «Киевстар» испытывает беспрецедентный сбой: пользователи оператора не могут зарегистрироваться

Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом совета директоров украинского сотового оператора «Киевстар». «Киевстар» на 100% принадлежит Veon. Также гендиректор Veon Каан Терзиоглу

Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины два исковых заявления с целью снять арест с принадлежащих ей акций украинского сотового оператора «Киевстар». Об этом говорится в сообщении группы. Ранее Шевченковский районы суд Киева по иску

У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар» Альфа-групп»/LetterOne владеют Sense bank (бывшим украинским «Альфа-банком»), «Альфа-страхованием», производителями минеральной воды (входят в холдинг IDS Borjomi International) и сотовым оператором «Киевстар» (входит в группу Veon). Как развивались «Альфа-групп» и LetterOne «Альфа-групп» была создана в начале 1990-х Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Впоследствии к

Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия б этом в интервью изданию «Новое время» заявил гендиректор крупнейшего в стране сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) Александр Комаров. Это ста

Veon списал $499 млн и ушел в убыток . Еще $20 млн Veon списал из-за ущерба для имущества другого принадлежащего ему сотового оператора «Киевстар». Это списание было вызвано специальной военной операцией на Украине. То есть всего

Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала группы Veon, частью которой являются российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинский «Киевстар», значительно уменьшила численность своего персонала: с 1,1 тыс. до 100 человек. То

Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома» Новые лица в «Киевстаре» Собрание акционеров украинского сотового оператора «Киевстар» избрало новый состав наблюдательного совет оператора, число членов которого увеличи

Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко Кто возглавит «Киевстар»? У лидирующего на Украине сотового оператора «Киевстар» может появиться пост

«Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара» . Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon украинского сотового оператора «Киевстар» Петру Чернышову. Аналогичным образом покинул свой пост и глава бизнес-единицы «Разв

«Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога , в том числе занимая пост директор по маркетингу. В 2013 г. он перешел на аналогичную должность в «Киевстар» - украинского оператора, входящего в группу Veon (ранее известную как Vimpelcom, чь

Украинский «Билайн» недоплатил налогов на $92 млн роцессуального руководства в уголовном производстве» в отношении топ-менеджеров сотового оператора «Киевстар», входящего в группу Vimpelcom (российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом

De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар» , национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для безотказной работы ИТ-сервисов, поддерживающих ключевые бизнес-процессы телекоммуникационного

«МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма нах. Директор по связям с общественности группы МТС Елена Кохановская заверила, что украинская МТС не уходит из Крыма и продолжит работать до «последнего». Ранее другой украинский сотовый оператор - «Киевстар» - также предупредил своих абонентов о проблемах со связью в Крыму. Оператор не может оплатить гривнами аренду мест для базовых станций и электропитание для них. Это привело к ухудшени

Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства Президент крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» Петр Чернышов вместе с супругой подали заявление на получение украинского гражданст

«Киевстар» покинул бессменный руководитель ой маркой «Билайн», сообщил о смене гендиректора принадлежащего ему украинского сотового оператора «Киевстар». Вместо Игоря Литовченко его возглавил Петр Чернышев. Литовченко руководил «Киевста

«Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Min

«Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку вычислительного комплекса «Киевстара» е итоги проекта по технической поддержке вычислительного комплекса телекоммуникационного оператора «Киевстар». Всего на поддержке находятся более 300 единиц оборудования: сложные серверные комп

«Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager «Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы упр

«ПриватБанк» выпустил специальные Android-приложения для абонентов MTS, Kyivstar и Life:) «ПриватБанк» сообщил о выпуске специальных Android-приложений для абонентов MTS, Kyivstar и Life:). Так, новые платежные приложения Pay MTS, Pay Kyivstar и Pay Life:)

«Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре» Оператор телекоммуникаций «Киевстар» при содействии компании «Инфосистемы Джет» завершил внедрение системы управления доступом в интернет, построенной на базе технологий Blue Coat. «Киевстар» традиционно уделяет з

«Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телеком

«Киевстар» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine Оператор телекоммуникационных услуг «Киевстар» завершил масштабный проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе Oracle Exadata

«Билайн» снизил стоимость звонков и SMS на номера абонентов «Киевстара» Группа компаний «ВымпелКом» сообщила о снижении цены звонков и SMS-сообщений для абонентов российского «Билайн» на номера абонентов «Киевстар» (Украина). Цена снижена для абонентов тарифных планов группы «Мир Билайн» предоплатной системы расчетов. В частности с 14 апреля этого года абонент тарифного плана «Мир Билайн 2011» М

«Киевстар» расширяет свою IP-сеть на базе решений Alcatel-Lucent «Киевстар» выбрал Alcatel-Lucent в качестве поставщика архитектуры High Leverage Network (HLN)

Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников присоединены к «Киевстару». Объединенная компания будет работать на украинском рынке под брендами «Киевстар» (для мобильной связи и широкополосного доступа в интернет), Djuice (pre-paid платфо

Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом» выданное разрешение на слияние российского оператора «Вымпелком» и украинского сотового оператора «Киевстар», сообщил и.о. главы ведомства Юрий Кравченко. Получив от сотовых операторов данные

Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара» МКУ) принял решение оставить в силе одобрение сделки по объединению активов компаний «ВымпелКом» и «Киевстар G.S.M.», сообщает пресс-служба «ВымпелКом Лтд.». Ранее, 5 октября 2009 г. крупнейшие

Telenor Group закрывает представительство на Украине ого конфликта в «Киевстаре». Поскольку Telenor Group в данный момент является косвенным владельцем «Киевстара» через VimpelCom Ltd., необходимости в отдельном представительстве группы в Украине

АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома» ми органами Украины являлось одним из обязательных пунктов сделки между акционерами «ВымпелКома» и «Киевстара».