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Киевстар Kyivstar
СОБЫТИЯ
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|20.02.2026
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Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»
«Киевстар» покупает tabletki.ua Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (вх
|09.02.2026
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Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта
SPO «Киевстара» Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» провел вторичное размещение акций (SPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещ
|08.08.2025
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Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку
е касается ранее заключенной сделки по слиянию Cohen-1 с украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар», входящей в группу Veon. Эта сделка требует одобрения акционеров Cohen-I. Но совет
|01.04.2025
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Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq
«Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Кие
|17.01.2025
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Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq
я марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-1). У Cohen-1 нет активов, н
|03.01.2025
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Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink
под торговой маркой «Билайн») сообщила о подписании принадлежащим ей украинским сотовым оператором «Киевстар» соглашения с американской спутниковой корпорацией Starlink. Соглашение касается вне
|10.12.2024
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Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ
евстара» Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon
|06.11.2024
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Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon
е компания будет оказывать консультационные услуги и «дочке» Veon – украинскому сотовому оператору «Киевстар», следует из материалов Veon, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценны
|22.01.2024
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Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов
езультатах оценки последствий против принадлежащего ей украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар», произошедшей в конце 2023 г. Тогда в течение нескольких дней пользователи услуг фи
|13.12.2023
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Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины
Крупный сбой в сети «Киевстара» Крупнейший на Украине оператор мобильной связи «Киевстар» испытывает беспрецедентный сбой: пользователи оператора не могут зарегистрироваться
|15.11.2023
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Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной
политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом совета директоров украинского сотового оператора «Киевстар». «Киевстар» на 100% принадлежит Veon. Также гендиректор Veon Каан Терзиоглу
|31.10.2023
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Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины
два исковых заявления с целью снять арест с принадлежащих ей акций украинского сотового оператора «Киевстар». Об этом говорится в сообщении группы. Ранее Шевченковский районы суд Киева по иску
|09.10.2023
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У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»
Альфа-групп»/LetterOne владеют Sense bank (бывшим украинским «Альфа-банком»), «Альфа-страхованием», производителями минеральной воды (входят в холдинг IDS Borjomi International) и сотовым оператором «Киевстар» (входит в группу Veon). Как развивались «Альфа-групп» и LetterOne «Альфа-групп» была создана в начале 1990-х Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Впоследствии к
|22.11.2022
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Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия
б этом в интервью изданию «Новое время» заявил гендиректор крупнейшего в стране сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) Александр Комаров. Это ста
|29.06.2022
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Veon списал $499 млн и ушел в убыток
. Еще $20 млн Veon списал из-за ущерба для имущества другого принадлежащего ему сотового оператора «Киевстар». Это списание было вызвано специальной военной операцией на Украине. То есть всего
|19.03.2021
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Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала
группы Veon, частью которой являются российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинский «Киевстар», значительно уменьшила численность своего персонала: с 1,1 тыс. до 100 человек. То
|13.01.2021
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Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»
Новые лица в «Киевстаре» Собрание акционеров украинского сотового оператора «Киевстар» избрало новый состав наблюдательного совет оператора, число членов которого увеличи
|17.09.2018
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Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко
Кто возглавит «Киевстар»? У лидирующего на Украине сотового оператора «Киевстар» может появиться пост
|16.02.2018
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«Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»
. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon украинского сотового оператора «Киевстар» Петру Чернышову. Аналогичным образом покинул свой пост и глава бизнес-единицы «Разв
|05.06.2017
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«Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога
, в том числе занимая пост директор по маркетингу. В 2013 г. он перешел на аналогичную должность в «Киевстар» - украинского оператора, входящего в группу Veon (ранее известную как Vimpelcom, чь
|20.05.2016
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Украинский «Билайн» недоплатил налогов на $92 млн
роцессуального руководства в уголовном производстве» в отношении топ-менеджеров сотового оператора «Киевстар», входящего в группу Vimpelcom (российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом
|24.02.2015
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De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»
, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для безотказной работы ИТ-сервисов, поддерживающих ключевые бизнес-процессы телекоммуникационного
|30.06.2014
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«МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма
нах. Директор по связям с общественности группы МТС Елена Кохановская заверила, что украинская МТС не уходит из Крыма и продолжит работать до «последнего». Ранее другой украинский сотовый оператор - «Киевстар» - также предупредил своих абонентов о проблемах со связью в Крыму. Оператор не может оплатить гривнами аренду мест для базовых станций и электропитание для них. Это привело к ухудшени
|26.06.2014
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Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства
Президент крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» Петр Чернышов вместе с супругой подали заявление на получение украинского гражданст
|16.06.2014
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«Киевстар» покинул бессменный руководитель
ой маркой «Билайн», сообщил о смене гендиректора принадлежащего ему украинского сотового оператора «Киевстар». Вместо Игоря Литовченко его возглавил Петр Чернышев. Литовченко руководил «Киевста
|28.02.2013
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«Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini
Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Min
|04.12.2012
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«Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку вычислительного комплекса «Киевстара»
е итоги проекта по технической поддержке вычислительного комплекса телекоммуникационного оператора «Киевстар». Всего на поддержке находятся более 300 единиц оборудования: сложные серверные комп
|08.11.2012
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«Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager
«Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы упр
|13.06.2012
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«ПриватБанк» выпустил специальные Android-приложения для абонентов MTS, Kyivstar и Life:)
«ПриватБанк» сообщил о выпуске специальных Android-приложений для абонентов MTS, Kyivstar и Life:). Так, новые платежные приложения Pay MTS, Pay Kyivstar и Pay Life:)
|24.01.2012
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«Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре»
Оператор телекоммуникаций «Киевстар» при содействии компании «Инфосистемы Джет» завершил внедрение системы управления доступом в интернет, построенной на базе технологий Blue Coat. «Киевстар» традиционно уделяет з
|26.10.2011
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«Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS
Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телеком
|21.10.2011
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«Киевстар» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
Оператор телекоммуникационных услуг «Киевстар» завершил масштабный проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе Oracle Exadata
|14.04.2011
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«Билайн» снизил стоимость звонков и SMS на номера абонентов «Киевстара»
Группа компаний «ВымпелКом» сообщила о снижении цены звонков и SMS-сообщений для абонентов российского «Билайн» на номера абонентов «Киевстар» (Украина). Цена снижена для абонентов тарифных планов группы «Мир Билайн» предоплатной системы расчетов. В частности с 14 апреля этого года абонент тарифного плана «Мир Билайн 2011» М
|10.02.2011
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«Киевстар» расширяет свою IP-сеть на базе решений Alcatel-Lucent
«Киевстар» выбрал Alcatel-Lucent в качестве поставщика архитектуры High Leverage Network (HLN)
|22.10.2010
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Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников
присоединены к «Киевстару». Объединенная компания будет работать на украинском рынке под брендами «Киевстар» (для мобильной связи и широкополосного доступа в интернет), Djuice (pre-paid платфо
|20.10.2010
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Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом»
выданное разрешение на слияние российского оператора «Вымпелком» и украинского сотового оператора «Киевстар», сообщил и.о. главы ведомства Юрий Кравченко. Получив от сотовых операторов данные
|19.10.2010
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Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»
МКУ) принял решение оставить в силе одобрение сделки по объединению активов компаний «ВымпелКом» и «Киевстар G.S.M.», сообщает пресс-служба «ВымпелКом Лтд.». Ранее, 5 октября 2009 г. крупнейшие
|19.10.2010
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Telenor Group закрывает представительство на Украине
ого конфликта в «Киевстаре». Поскольку Telenor Group в данный момент является косвенным владельцем «Киевстара» через VimpelCom Ltd., необходимости в отдельном представительстве группы в Украине
|22.04.2010
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АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома»
ми органами Украины являлось одним из обязательных пунктов сделки между акционерами «ВымпелКома» и «Киевстара».
|26.03.2010
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ФАС России одобрила объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила сделку по слиянию активов российского «ВымпелКома» и украинского «Киевстара», передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение компании «ВымпелКом». Как говорится в сообщении, «23 марта 2010 г. VimpelСom Ltd получил разрешение ФАС на совершение сделки. Получение
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