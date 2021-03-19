Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 61244
ИКТ 5578
Организации 3742
Ведомства 1363
Ассоциации 426
Технологии 2213
Системы 13238
Персоны 21969
География 1098
Статьи 739
Пресса 628
ИАА 444
НИИ, ВУЗы и библиотеки 823
Мероприятия 668

Киевстар
Kyivstar

Киевстар - Kyivstar


19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала
13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»
17.09.2018 Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога
20.05.2016 Украинский «Билайн» недоплатил налогов на $92 млн
24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»
30.06.2014 «МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства
16.06.2014 «Киевстар» покинул бессменный руководитель
28.02.2013 «Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini
04.12.2012 «Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку вычислительного комплекса «Киевстара»
08.11.2012 «Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager
24.01.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре»
26.10.2011 «Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS
21.10.2011 «Киевстар» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
14.04.2011 «Билайн» снизил стоимость звонков и SMS на номера абонентов «Киевстара»
10.02.2011 «Киевстар» расширяет свою IP-сеть на базе решений Alcatel-Lucent
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников
20.10.2010 Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом»
19.10.2010 Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»
19.10.2010 Telenor Group закрывает представительство на Украине
22.04.2010 АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома»
26.03.2010 ФАС России одобрила объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
18.03.2010 Антимонопольный комитет Украины одобрил объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»
15.02.2010 Призраки из прошлого больше не мучают телеком-активы «Альфы»
09.02.2010 VimpelCom Ltd. объявила оферту на приобретение акций и ADS «ВымпелКома»
24.12.2009 «Киевстар» приобретёт решение Alcatel-Lucent для IP-трансформации сети в Украине
16.12.2009 «Киевстар» выбрал защиту «Лаборатории Касперского»
16.12.2009 Топ-менеджер «Киевстара» назначен главным директором по маркетингу «ВымпелКома»
05.10.2009 Конец войны: «Билайн» и «Киевстар» сливаются
02.07.2009 «Эрикссон» поможет «Киевстару» модернизировать сеть для внедрения 3G-услуг
01.06.2009 «Киевстар» утвердил выплату дивидендов за 2006 и 2007 гг.
21.11.2008 Фальшивая визитка обойдется Altimo в $100 тыс./день
29.10.2008 Русские связисты отказались продать Украину
21.08.2008 Telenor отступает из России на Украину
14.07.2008 «Петер-Сервис» внедрил биллинг в «Киевстаре»
12.03.2008 «Киевстар» может стать интернет-провайдером
21.12.2007 Кучма пришел на помощь российским связистам
20.12.2007 Суд наложил арест на пакет Altimo в «Киевстаре»

Публикаций - 465, упоминаний - 1127

Киевстар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7519 309
Telenor - Теленор 715 185
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 634 156
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8553 149
Альфа-Групп - Altimo 381 99
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6239 80
ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 168 76
Астелит 124 74
Укртелеком 222 72
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 880 65
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 154 63
Turkcell 312 58
UMC - United Microelectronics Corporation 272 51
Сторм 54 48
Альфа-Телеком ГК - Megacom 193 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7827 38
Vodafone Group 1267 35
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 196 35
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 32
Крымтелеком 42 23
Telia Company - TeliaSonera 783 21
Тримоб 30 21
К Телеком 58 20
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 27 18
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2238 18
Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) - Orascom Telecom Holding S.A.E. 148 16
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 16
Ростелеком - Связьинвест 1657 16
Интертелеком - Intertelecom 36 15
Ericsson 2275 14
К-Телеком - Win Mobile 24 13
PEOPLEnet 19 13
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 21 12
Huawei 2996 12
АФК Система ПАО 1624 11
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1243 10
Buztel 30 9
Таттелеком 147 9
Nokia Corporation 5235 9
Bitel - Бител - МобиКард - сотовый оператор Киргизии 93 9
Альфа-Групп 592 105
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 857 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1766 15
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4853 11
LetterOne Holdings - L1 Technology 46 11
System Capital Management (SCM) 23 9
Альфа-Банк 1336 8
EPIC Telecom Invest 142 7
Cukurova 87 7
IPOC 121 7
Deutsche Bank - Дойчебанк 288 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 857 6
ТНК-ВР Холдинг 236 6
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 4
Citigroup 270 4
Евросеть 1342 4
Бельбек - аэродром совместного базирования на северо-западе Севастополя 4 4
РТС - Фондовая биржа 317 4
Qiwi 795 4
Дюльбер - Санаторий 3 3
Фин-Партнер УК 3 3
LV Finance Group - ЛВ Финанс 62 3
ВТБ Банк Москвы 443 3
Балтика - Пивоваренная компания 138 3
Жемчужина - Санаторий 6 3
Ай-Петри - Санаторий Ялта Крым 5 3
Credit Suisse - Кредит Свисс 105 3
Мисхор - клинический санаторий 3 3
Уралсиб Банк 447 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 406 3
Fellowes 32 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1919 3
Газпром ПАО 778 2
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 89 2
МТС банк 268 2
X5 Group - Перекресток 255 2
X5 Group - Пятерочка 291 2
FGI Wireless 11 2
Почта России ПАО 1798 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7381 37
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1765 31
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 43 20
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 39 19
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор 2004 12
Верховный суд Российской Федерации 312 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 558 8
СБУ - Служба безопасности Украины 65 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 532 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 511 6
ДНР - Почта Донбасса 9 6
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 6
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 468 5
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 25 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 885 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 4
Президент Российской Федерации 1731 4
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 232 4
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2349 4
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2353 3
Конституционный суд РФ 76 2
Госкомсвязь РФ - Государственный комитет России по связи и информатизации 29 2
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 12 2
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 564 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 317 2
Президент Украины 25 2
МКС - Международная космическая станция 1383 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 706 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 740 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1487 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 378 2
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 329 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1122 2
Правительство РФ 2659 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 367 2
Государственный совет Республики Крым 1 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1983 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Администрация Президента РФ 325 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1810 41
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2469 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 386 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 45 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 581 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 236 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 40 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5186 62
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4210 29
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1151 28
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3077 19
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1020 14
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 765 12
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration 2710 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10137 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12359 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12155 9
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 163 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4036 6
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 6
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 216 6
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 156 5
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 795 4
OTA - over-the-air - Обновление по воздуху 151 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 4
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 77 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 607 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 71 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1885 3
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1049 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 469 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1590 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 2
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 558 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 931 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 1034 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 216 2
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 189 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2253 2
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 113 2
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 456 2
ИТ-аутсорсинг 860 2
МТС SIM-карты 46 5
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 310 4
Apple - App Store 2355 3
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 336 2
ПриватБанк Приват24 115 2
Феникс SIM-карты 2 2
Microsoft Skype 1885 2
Microsoft Office 3012 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 527 2
Oracle Siebel CRM 192 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 728 2
Orecle Exadata Database Machine X 96 2
Google Android 11673 2
WhatsApp Messenger 694 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 122 2
Java - Язык программирования 2435 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1001 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
Rakuten Viber 465 2
Veon Wholesale Services 3 2
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 20 1
Oracle Fusion Middleware 201 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 25 1
Kaspersky Mobile Security 35 1
Apache ActiveMQ 21 1
SAS Enterprise Miner 11 1
Oracle NoSQL Database 12 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 125 1
Oracle Active Data Guard 16 1
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 6 1
Oracle LDAP ODSEE - Oracle Lightweight Directory Access Protocol Directory Server Enterprise Edition 1 1
Oracle Java Message Service - JMS 14 1
Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 128 1
Oracle Big Data Appliance 33 1
Oracle Engineered Systems 42 1
Oracle Hyperion Planning 95 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Oracle Exalytics 12 1
Акадо ТВ - Комкор ТВ 117 1
Изосимов Александр 190 30
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 28
Ахметов Ринат 52 27
Химич Роман 44 26
Бабаев Кирилл 54 23
Литовченко Игорь 22 21
Резникович Алексей 57 17
Lunder Jo - Лундер Джо 59 16
Фридман Михаил 89 15
Усманов Алишер 256 10
Чернышов Петр 10 10
Кочетков Владислав 247 9
Каримова Гульнара 90 9
Яценко Виктор 13 9
Путин Владимир 2443 9
Каримов Ислам 87 9
Ющенко Виктор 38 9
Никифоров Николай 1131 8
Макаренко Виктор 14 7
Немшич Борис 22 7
Янукович Виктор 49 7
Полонский Дмитрий 13 6
Медведев Дмитрий 1590 6
Куликов Павел 22 6
Ройтман Евгений 41 6
Малис Олег 73 6
Рейман Леонид 1002 6
Морошкин Александр 118 6
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 6
Аксенов Сергей 21 5
Кишенин Владимир 5 5
Ильяшев Михаил 5 5
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 6 5
Пеший Андрей 5 5
Комаров Александр 10 5
Зарицкий Владимир 7 5
Ложкина Ирина 8 5
Кучма Леонид 25 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 5
Порошенко Петр 23 5
Украина 5529 279
Россия - Российская федерация - РФ 82514 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12066 65
Россия - ЮФО - Республика Крым 679 49
Норвегия - Королевство 1049 44
Украина - Киев 906 38
Россия - ЮФО - Севастополь 458 37
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26716 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34033 35
Узбекистан - Республика 1255 28
Казахстан - Республика 4139 24
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11615 22
Италия - Итальянская Республика 2865 22
Армения - Республика 1046 22
США - Нью-Йорк 2588 21
Нидерланды - Амстердам 488 20
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 274 20
Европа Восточная 2815 19
Грузия 1032 18
Азия - Азиатский регион 3156 18
Азия Юго-Восточная - ЮВА 859 18
Нидерланды 1993 17
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 533 16
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 180 16
Таджикистан - Республика 712 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11597 15
Канада 3059 15
Украина - Харьковская область - Харьков 176 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1219 14
ДНР - Донецкая Народная Республика 41 14
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 905 14
Турция - Турецкая республика 1478 13
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 137 13
Африка - Африканский регион 2667 13
Беларусь - Белоруссия 3207 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9576 13
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 772 13
Великобритания - Виргинские Острова 161 12
ЛНР - Луганская Народная Республика 33 12
Великобритания - Лондон 1840 10
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1104 25
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 574 18
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 412 12
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5066 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3663 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1518 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 163 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1502 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4110 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 431 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 626 3
Истец 49 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 378 2
Русский язык 1658 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 510 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 228 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1231 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2751 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1884 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 127 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1228 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне 10 1
Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 29 1
Антитеррор 66 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 37 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 1
Армения - Сотовый рынок 1 1
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 265 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 318 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 395 1
Великая Отечественная война 199 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 209 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10328 49
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 709 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 11
Thomson Reuters - Рейтер 5681 10
Прайм - Агентство экономической информации 639 6
Лига.нет 3 3
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 321 3
Bloomberg 969 3
Ведомости 275 2
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 280 2
FT - Financial Times 1068 2
ComNews - Медиа-бизнес 87 2
Dow Jones Business News 88 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 265 1
Вести 24 - Российский информационный канал 26 1
РБК ТВ - телеканал 58 1
Telegraaf 1 1
Комсомольская правда в Крыму 2 1
The Times 68 1
Telegraph 76 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 64 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 115 1
Коммерсантъ - Издательский дом 791 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 240 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 335 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 554 1
Forbes - Форбс 560 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2692 22
AC&M Consulting - ACM-Consulting 242 9
IDC - International Data Corporation 4527 4
S&P - Standard and Poor’s 467 4
Juniper Research 420 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 887 3
Analysys Mason 26 3
Gartner 3195 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 19 1
Fortune 100 86 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 123 1
Moody's Investors Service 64 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 166 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 46 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 17 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 721 2
Олимпийские игры - Olympic Games 474 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 61 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 19 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Следим за ребенком: 5 лучших приложений для родительского контроля для смартфонов

Лучшие смарт-часы 2021 года: выбор ZOOM

Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы

Показать еще

Наука

Алмазы с дефектами — идеальный интерфейс для квантовых компьютеров

Астероид, убивший динозавров, оставил удивительные шрамы на морском дне

Самые важные космические открытия 2021 года
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022