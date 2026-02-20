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Киевстар Kyivstar

Киевстар - Kyivstar

СОБЫТИЯ

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20.02.2026 Veon покупает постсоветский «аптечный Озон»

«Киевстар» покупает tabletki.ua Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» (вх
09.02.2026 Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

SPO «Киевстара» Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» провел вторичное размещение акций (SPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещ
08.08.2025 Veon близок к выводу «Киевстара» на Nasdaq. Инвесторы поддержали сделку

е касается ранее заключенной сделки по слиянию Cohen-1 с украинской телекоммуникационной компанией «Киевстар», входящей в группу Veon. Эта сделка требует одобрения акционеров Cohen-I. Но совет

01.04.2025 Принадлежащий Veon украинский телеком-гигант покупает сервис такси и двигается на Nasdaq

«Киевстар» покупает сервис заказа такси Uklon Украинский телекоммуникационный оператор «Кие
17.01.2025 Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

я марка «Билайн») объявила о намерении объединить принадлежащего ей украинского сотового оператора «Киевстар» и SPAC-компании Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-1). У Cohen-1 нет активов, н
03.01.2025 Украина договорилась с Илоном Маском о прямом подключении смартфонов к Starlink

под торговой маркой «Билайн») сообщила о подписании принадлежащим ей украинским сотовым оператором «Киевстар» соглашения с американской спутниковой корпорацией Starlink. Соглашение касается вне
10.12.2024 Veon вернула себе акции крупнейшего сотового оператора Украины. Помог бывший директор ЦРУ

евстара» Шевченковский районный суд Киева снял арест с 47,85% акций украинского сотового оператора «Киевстар», принадлежащих телекоммуникационной группе Veon. Об этом говорится в сообщении Veon
06.11.2024 Экс-глава ЦРУ заработает $26 млн на советах сотовому оператору Veon

е компания будет оказывать консультационные услуги и «дочке» Veon – украинскому сотовому оператору «Киевстар», следует из материалов Veon, опубликованных на сайте Американской комиссии по ценны
22.01.2024 Уничтожение ИТ-инфраструктуры крупнейшего сотового оператора Украины обойдется его хозяевам в $95 миллионов

езультатах оценки последствий против принадлежащего ей украинского телекоммуникационного оператора «Киевстар», произошедшей в конце 2023 г. Тогда в течение нескольких дней пользователи услуг фи
13.12.2023 Уничтожена ИТ-инфраструктура крупнейшего сотового оператора Украины

Крупный сбой в сети «Киевстара» Крупнейший на Украине оператор мобильной связи «Киевстар» испытывает беспрецедентный сбой: пользователи оператора не могут зарегистрироваться
15.11.2023 Экс-глава ЦРУ поможет Veon договориться с Украиной

политика Майкла Помпео (Michael R. Pompeo) членом совета директоров украинского сотового оператора «Киевстар». «Киевстар» на 100% принадлежит Veon. Также гендиректор Veon Каан Терзиоглу

31.10.2023 Экс-хозяева «Билайна» требуют назад свое имущество у властей Украины

два исковых заявления с целью снять арест с принадлежащих ей акций украинского сотового оператора «Киевстар». Об этом говорится в сообщении группы. Ранее Шевченковский районы суд Киева по иску
09.10.2023 У владельцев «Билайна» отбирают «Киевстар»

Альфа-групп»/LetterOne владеют Sense bank (бывшим украинским «Альфа-банком»), «Альфа-страхованием», производителями минеральной воды (входят в холдинг IDS Borjomi International) и сотовым оператором «Киевстар» (входит в группу Veon). Как развивались «Альфа-групп» и LetterOne «Альфа-групп» была создана в начале 1990-х Михаилом Фридманом, Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым. Впоследствии к

22.11.2022 Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

б этом в интервью изданию «Новое время» заявил гендиректор крупнейшего в стране сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) Александр Комаров. Это ста
29.06.2022 Veon списал $499 млн и ушел в убыток

. Еще $20 млн Veon списал из-за ущерба для имущества другого принадлежащего ему сотового оператора «Киевстар». Это списание было вызвано специальной военной операцией на Украине. То есть всего

19.03.2021 Хозяин «Билайна» в 11 раз сократил численность своего персонала

группы Veon, частью которой являются российский «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и украинский «Киевстар», значительно уменьшила численность своего персонала: с 1,1 тыс. до 100 человек. То

13.01.2021 Veon доверил свой украинский актив врагам «Газпрома»

Новые лица в «Киевстаре» Собрание акционеров украинского сотового оператора «Киевстар» избрало новый состав наблюдательного совет оператора, число членов которого увеличи
17.09.2018 Украинскую «сестру» «Билайна» может возглавить экс-замглавы Администрации Порошенко

Кто возглавит «Киевстар»? У лидирующего на Украине сотового оператора «Киевстар» может появиться пост
16.02.2018 «Билайн» отдал Евразию главе «Киевстара»

. Его полномочия перешли перешли к гендиректору принадлежащего Veon украинского сотового оператора «Киевстар» Петру Чернышову. Аналогичным образом покинул свой пост и глава бизнес-единицы «Разв
05.06.2017 «Мегафон» нанял известного украинского топа-маркетолога

, в том числе занимая пост директор по маркетингу. В 2013 г. он перешел на аналогичную должность в «Киевстар» - украинского оператора, входящего в группу Veon (ранее известную как Vimpelcom, чь
20.05.2016 Украинский «Билайн» недоплатил налогов на $92 млн

роцессуального руководства в уголовном производстве» в отношении топ-менеджеров сотового оператора «Киевстар», входящего в группу Vimpelcom (российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом

24.02.2015 De Novo обеспечила непрерывность бизнеса «Киевстар»

, национальный оператор облачных технологий и профессиональных ИТ-услуг, завершила проект по обеспечению непрерывности бизнеса и устойчивости информационных систем к нештатным ситуациям для компании «Киевстар». Созданные в ходе проекта решения являются технологической и организационной основой для безотказной работы ИТ-сервисов, поддерживающих ключевые бизнес-процессы телекоммуникационного

30.06.2014 «МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма

нах. Директор по связям с общественности группы МТС Елена Кохановская заверила, что украинская МТС не уходит из Крыма и продолжит работать до «последнего». Ранее другой украинский сотовый оператор - «Киевстар» - также предупредил своих абонентов о проблемах со связью в Крыму. Оператор не может оплатить гривнами аренду мест для базовых станций и электропитание для них. Это привело к ухудшени
26.06.2014 Президент «Киевстара» отказался от российского гражданства

Президент крупнейшего украинского сотового оператора «Киевстар» Петр Чернышов вместе с супругой подали заявление на получение украинского гражданст
16.06.2014 «Киевстар» покинул бессменный руководитель

ой маркой «Билайн», сообщил о смене гендиректора принадлежащего ему украинского сотового оператора «Киевстар». Вместо Игоря Литовченко его возглавил Петр Чернышев. Литовченко руководил «Киевста
28.02.2013 «Киевстар» выпускает собственную версию браузера Opera Mini

Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» предложил своим абонентам специальную версию мобильного интернет-браузера Opera Min
04.12.2012 «Инфосистемы Джет» обеспечивают техподдержку вычислительного комплекса «Киевстара»

е итоги проекта по технической поддержке вычислительного комплекса телекоммуникационного оператора «Киевстар». Всего на поддержке находятся более 300 единиц оборудования: сложные серверные комп
08.11.2012 «Киевстар» автоматизировал управление правами доступа на базе Oracle Identity Manager

«Киевстар» и компания «Инфосистемы Джет» объявили о завершении проекта по созданию системы упр
13.06.2012 «ПриватБанк» выпустил специальные Android-приложения для абонентов MTS, Kyivstar и Life:)

«ПриватБанк» сообщил о выпуске специальных Android-приложений для абонентов MTS, Kyivstar и Life:). Так, новые платежные приложения Pay MTS, Pay Kyivstar и Pay Life:)

24.01.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили решение Blue Coat по контролю доступа в интернет в «Киевстаре»

Оператор телекоммуникаций «Киевстар» при содействии компании «Инфосистемы Джет» завершил внедрение системы управления доступом в интернет, построенной на базе технологий Blue Coat. «Киевстар» традиционно уделяет з
26.10.2011 «Петер-Сервис» завершил миграцию абонентов ШПД «Киевстара» из биллинга Amdocs в Peter-Service BIS

Компания «Петер-Сервис», российский разработчик OSS/BSS решений для телекоммуникационной отрасли, завершила миграцию абонентов ШПД украинского мультисервисного оператора «Киевстар» из биллинга Amdocs в конвергентное биллинговое решение Peter-Service BIS. Как известно, в октябре 2010 г. начался процесс объединения украинского оператора «Киевстар» с телеком
21.10.2011 «Киевстар» модернизировал ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine

Оператор телекоммуникационных услуг «Киевстар» завершил масштабный проект по модернизации ИТ-инфраструктуры на базе Oracle Exadata
14.04.2011 «Билайн» снизил стоимость звонков и SMS на номера абонентов «Киевстара»

Группа компаний «ВымпелКом» сообщила о снижении цены звонков и SMS-сообщений для абонентов российского «Билайн» на номера абонентов «Киевстар» (Украина). Цена снижена для абонентов тарифных планов группы «Мир Билайн» предоплатной системы расчетов. В частности с 14 апреля этого года абонент тарифного плана «Мир Билайн 2011» М
10.02.2011 «Киевстар» расширяет свою IP-сеть на базе решений Alcatel-Lucent

«Киевстар» выбрал Alcatel-Lucent в качестве поставщика архитектуры High Leverage Network (HLN)
22.10.2010 Beeline уходит с Украины и сокращает сотрудников

присоединены к «Киевстару». Объединенная компания будет работать на украинском рынке под брендами «Киевстар» (для мобильной связи и широкополосного доступа в интернет), Djuice (pre-paid платфо
20.10.2010 Украина неожиданно разрешила слияние «Киевстара» с «Вымпелкомом»

выданное разрешение на слияние российского оператора «Вымпелком» и украинского сотового оператора «Киевстар», сообщил и.о. главы ведомства Юрий Кравченко. Получив от сотовых операторов данные

19.10.2010 Антимонопольный комитет Украины оставил в силе одобрение сделки по объединению «ВымпелКома» и «Киевстара»

МКУ) принял решение оставить в силе одобрение сделки по объединению активов компаний «ВымпелКом» и «Киевстар G.S.M.», сообщает пресс-служба «ВымпелКом Лтд.». Ранее, 5 октября 2009 г. крупнейшие
19.10.2010 Telenor Group закрывает представительство на Украине

ого конфликта в «Киевстаре». Поскольку Telenor Group в данный момент является косвенным владельцем «Киевстара» через VimpelCom Ltd., необходимости в отдельном представительстве группы в Украине
22.04.2010 АМКУ планирует пересмотреть разрешение на объединение «Киевстара» и «Вымпелкома»

ми органами Украины являлось одним из обязательных пунктов сделки между акционерами «ВымпелКома» и «Киевстара».
26.03.2010 ФАС России одобрила объединение «ВымпелКома» и «Киевстара»

Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) одобрила сделку по слиянию активов российского «ВымпелКома» и украинского «Киевстара», передает «Прайм-Тасс» со ссылкой на сообщение компании «ВымпелКом». Как говорится в сообщении, «23 марта 2010 г. VimpelСom Ltd получил разрешение ФАС на совершение сделки. Получение

Публикаций - 569, упоминаний - 1041

Киевстар и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 410
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 239
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 211
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 187
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 105
Veon - VimpelCom - ВымпелКом - Билайн Украина - Украинские радиосистемы (УРС) 201 102
МегаФон 10742 94
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 88
Астелит 137 86
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 84
Укртелеком - Ukrtelecom 244 81
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 79
UMC - United Microelectronics Corporation 339 63
Сторм 57 55
Ростелеком 10948 52
Альфа-Телеком ГК - Megacom 231 48
Vodafone Group 1412 47
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 46
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 35
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 30
Миранда-Медиа - Крымтелеком 58 28
К Телеком - Исеть Телеком 97 27
Тримоб - TriMob 35 26
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Yandex - Яндекс 9215 25
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 24
Воентелеком - Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 41 23
АйСи Групп - К-Телеком - Winmobile - Win Mobile - Вин Мобай 55 22
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 21
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 21
Ростелеком - Связьинвест 1719 20
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 18
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 28 17
Veon - Vimpelcom Kazakhstan - ВымпелКом - Билайн Казахстан - Beeline Kazakhstan - Кар-Тел 138 17
PEOPLEnet - Телесистемы Украины 28 17
Huawei 4675 17
Миранда-Медиа 82 16
Интертелеком - Intertelecom 38 16
АйСи Групп - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 38 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Альфа-Групп 745 173
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 62
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 34
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 27
Альфа-Банк 1979 27
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 24
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 22
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 18
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 12
Альфа-Эко 55 12
Cukurova 97 9
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 8
Farimex - Фэримекс 30 8
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 8
Cohen Circle Acquisition Corp - Cornet Growth Acquisition - Cohen Acquisition Corp - Cohen Circle Sponsor - Cohen Circle FinTehc Ventures 9 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
EPIC Telecom Invest 212 7
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 7
LV Finance Group - ЛВ Финанс - Transcontinental Mobile Investment Ltd, TMI - Трансконтиненшиал Мобайл Инвестмент 64 7
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 7
Коперник-Инвест 8 7
Евросеть 1421 7
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 6
КТК - Каспийский трубопроводный консорциум 48 6
Apax Partners - Weather Investments 30 6
NJJ Capital 6 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 6
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 5
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 5
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 5
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 6 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 5
Ильяшев и Партнеры ЮФ 8 5
NanduQ - Qiwi 1013 5
Роснефть НК - нефтяная компания 562 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 40
Судебная власть - Judicial power 2500 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 31
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 28
Президент Украины 128 24
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 50 21
СБУ - Служба безопасности Украины 98 21
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 21
Районный суд Киева 26 20
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 16
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 16
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 14
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Верховная рада Украины - парламент Украины 57 12
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 10
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 10
Районные суды РФ 196 9
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 9
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 9
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 7
Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
ДНР - Почта Донбасса 9 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 6
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
СНБОУ - Совет национальной безопасности и обороны Украины 23 5
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 5
Верховный суд Украины 7 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 125
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
Демократическая политическая партия США 122 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
Союз пенсионеров России 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
СО ЭСИ РСС - Совет операторов электросвязи и инфокоммуникаций РСС 6 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 367
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 198
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 91
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 59
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 51
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 49
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 36
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 36
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 35
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 35
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 33
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 33
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 26
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 22
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 21
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 21
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 - Wireless Interoperable Metropolitan Area Exchange - WMAN - Wireless Metropolitan Area Network - WiMAN - Wireless Metropolitan Area Network 1291 19
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 17
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 16
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 16
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 15
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Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 11
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MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 10
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 134 10
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Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 10
SpaceX Starlink - спутниковая сеть 116 9
Microsoft Windows 2000 8678 8
Apple iPhone 6 4861 7
МТС Джинс 0 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 4
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 4
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 3
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 3
Google AdMob Сертификация 44 3
Московская Биржа - ММВБ-Телекоммуникации - MOEXTL 57 3
Apple - App Store 3109 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 3
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 2
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 278 2
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 2
Stafory - робот Вера 377 2
NanduQ - Qiwi Wallet - Qiwi Кошелек 323 2
Google Cloud Services 244 2
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Veon Wholesale Services 5 2
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 2
Феникс SIM-карты 3 2
ПриватБанк - Приват24 116 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
МегаФон - Nexign Peter-Service HRS 4 2
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МегаФон - Nexign Peter-Service HEX 2 2
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Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС-Телекоммуникации 15 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Google Android 15243 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 2
Rakuten Viber 665 2
Фридман Михаил 146 56
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 41
Авен Петр 67 40
Хан Герман 56 34
Торбахов Александр 111 33
Кузьмичев Алексей 54 32
Изосимов Александр 192 30
Косогов Андрей 33 28
Химич Роман 44 26
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Бабаев Кирилл 56 23
Lunder Jo - Лундер Джо 69 23
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Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 17 10
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Яценко Виктор 22 9
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Кочетков Владислав 248 9
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Ющенко Виктор 39 9
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Брюквин Юрий 300 8
Pompeo Michael - Помпео Майкл 14 8
Никифоров Николай 1138 8
Ройтман Евгений 44 7
Ротенберг Борис 9 7
Немшич Борис 23 7
Кучма Леонид 29 7
Макаренко Виктор 14 7
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 6
Порошенко Петр 27 6
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 6
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 43 6
Украина 7928 517
Россия - РФ - Российская федерация 166164 426
Норвегия - Королевство 1857 177
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 110
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 76
Турция - Турецкая республика 2620 76
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 74
Украина - Киев 1151 69
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 64
Казахстан - Республика 6047 61
Узбекистан - Республика 2005 60
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 59
Европа 24963 50
Нидерланды 3745 47
Италия - Итальянская Республика 4508 46
Египет - Арабская Республика 1100 44
Армения - Республика 2449 44
Россия - ЮФО - Севастополь 613 44
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 365 42
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 726 40
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 38
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 37
Грузия 1332 37
Таджикистан - Республика 953 30
Азия - Азиатский регион 5920 30
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 29
Швеция - Королевство 3781 29
Африка - Африканский регион 3640 28
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 254 27
Канада 5081 27
Беларусь - Белоруссия 6289 23
США - Нью-Йорк 3180 23
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 23
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 20
Европа Восточная 3138 20
ДНР - Донецкая Народная Республика 232 20
Лаос - Лаосская Народно-Демократическая Республика 84 19
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 19
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 172
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 151
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 130
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18147 128
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8072 89
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 87
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 79
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 67
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 58
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 44
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 39
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 35
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 35
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 33
Финансовые показатели - Financial indicators 2892 30
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 29
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 26
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 26
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 26
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 25
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 25
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8490 18
Приватизация - форма преобразования собственности 543 18
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 17
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 17
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 17
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 17
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 16
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 15
Аудит - аудиторский услуги 1265 15
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 14
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 14
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 14
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1340 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 13
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 12
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 12
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 67
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 20
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Лига.нет 12 9
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Bloomberg 1627 7
Интерфакс Украина 12 4
FT - Financial Times 1295 4
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Ведомости 1466 3
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ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Комсомольская правда ИД 83 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
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Парламентская газета 32 1
Telegraph 199 1
Sputnik 59 1
Радио России - радиостанция 49 1
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Le Monde 30 1
Telegraaf 2 1
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GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Dow Jones Business News 88 1
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The Times 75 1
The Economist 49 1
Times 661 1
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Рустелеком ТК 305 8
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IDC - International Data Corporation 4975 5
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Analysys Mason - Mason Communications 27 3
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KuppingerCole Analysts AG 8 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
AVentures Group 6 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 33 1
НТУУ КПИ - Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского - Национальный технический университет Украины 20 2
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МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
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РАН - Академия наук СССР - АН СССР 46 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Columbia University - Колумбийский университет 157 1
CIM - Chartered Institute of Marketing - Чартерный Институт Маркетинга 2 1
Chalmers University of Technology - Чалмерский технологический институт 15 1
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