Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Киевстар
Kyivstar
Публикаций - 465, упоминаний - 1127
Киевстар упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Изосимов Александр 190 30
|Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 107 28
|Ахметов Ринат 52 27
|Химич Роман 44 26
|Бабаев Кирилл 54 23
|Литовченко Игорь 22 21
|Резникович Алексей 57 17
|Lunder Jo - Лундер Джо 59 16
|Фридман Михаил 89 15
|Усманов Алишер 256 10
|Чернышов Петр 10 10
|Кочетков Владислав 247 9
|Каримова Гульнара 90 9
|Яценко Виктор 13 9
|Путин Владимир 2443 9
|Каримов Ислам 87 9
|Ющенко Виктор 38 9
|Никифоров Николай 1131 8
|Макаренко Виктор 14 7
|Немшич Борис 22 7
|Янукович Виктор 49 7
|Полонский Дмитрий 13 6
|Медведев Дмитрий 1590 6
|Куликов Павел 22 6
|Ройтман Евгений 41 6
|Малис Олег 73 6
|Рейман Леонид 1002 6
|Морошкин Александр 118 6
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 6
|Аксенов Сергей 21 5
|Кишенин Владимир 5 5
|Ильяшев Михаил 5 5
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 6 5
|Пеший Андрей 5 5
|Комаров Александр 10 5
|Зарицкий Владимир 7 5
|Ложкина Ирина 8 5
|Кучма Леонид 25 5
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 34 5
|Порошенко Петр 23 5
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1171118, в очереди разбора - 1029766.
Создано именных указателей - 61244.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru