Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия

Следствием российских ударов по энергосистеме Украины стали перебои с работой сетей фиксированной и сотовой связи в стране. Базовые станции сотовой связи некоторое время могут работать от аккумуляторов и дизельных генераторов, но мобильные операторы уже предупредили о перспективах перехода к точечному покрытию.

Опасения «Киевстара»

Сотовая связь на Украине может деградировать до точечного покрытия. Об этом в интервью изданию «Новое время» заявил гендиректор крупнейшего в стране сотового оператора «Киевстар» (вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) Александр Комаров.

Это стало результатом российских ударов по энергосистеме Украины, которые приводят к перебоям с подачей электричества по всей стране. Следствием этого становятся перебои с фиксированным и мобильным интернетом.

По оценкам Комарова, сейчас по всей Украине не работает около 30% от общего числа сайтов (площадок для размещения базовых станций). Наиболее сложная ситуация в Киевской, Харьковской, Львовской и Полтавской областях.

Как сотовые сети могут работать без электричества

«Базовый уровень сети, обслуживающий всю сеть, достаточно хорошо зарезервированный, - объясняет Комаров. - Это наши технологические площадки в больших городах, сеть передачи данных, транспортные узлы – они зарезервированы стационарными генераторами. Но у нас очень большое количество конечных сайтов. В мобильной связи их более 13 тыс., в фиксированной – это точка коллективного доступа, которых у нас около 70 тыс. и больше всего страдает этот конечный уровень сети из-за исчезновения питания».

Мобильные операторы Украины предупредили о перспективах перехода к точечному покрытию

До атаки, произошедшей 15 ноября 2022 г., в среднем по стране не работало около 1 тыс. из 13,3 тыс. сайтов «Киевстара».

После атаки 15 ноября в 17:00 ситуация стала ухудшаться, и к 21:00 без питания осталось около 4 тыс. сайтов, из которых не работало 3,6 тыс. К 22:00 ситуация улучшилась, и без питания оставалось 3 тыс. сайтов, из которых не работало 2,7 тыс.

Базовые станции могут некоторое время работать от аккумуляторов, но этого хватает на 1,5-4 часа работы (в зависимости от нагрузки сети). Кроме того, аккумулятору требуется 24 часа на полный цикл подзарядки.

Базовый слой сети снабжен генераторами, которые могут обеспечить более длительное время работы, но только до окончания запаса горючего. Для обслуживания одного генератора нужно два человека, поясняет Комаров: его нужно заправлять, его невозможно оставлять без присмотра, его невозможно установить на крыше, так как это запрещено. Соответственно, оборудовать все сайты генераторами невозможно.

Ситуация осложняется тем, что после выхода из строя сетей фиксированного доступа в интернет, пользователи переходят на мобильный интернет, что приводит к кратному росту нагрузок на сети мобильной связи.

Проблемы с разрушением волоконно-оптических каналов

«Киевстар» также сталкивается с проблемой трансмиссии из-за повреждения оптоволокнных сетей и нарушения пропускной способности передачи данных. Особенно эта проблема была значима в первые месяцы с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, когда в ходе боевых действий рылись окопы, что приводило к повреждениям волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

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Однако Комаров утверждает, что компания научилась с этим справляться, используя двойное, а иногда и тройное резервирование. Кроме того, с началом СВО Илон Маск (Elon Musk) предоставил Украине десятки тысяч модулей для своей спутниковой системы Starlink. Украинские сотовые операторы используют Starlink в качестве магистральных каналов для своих базовых станций.

Опасения «Vodafone-Украина»

Гендиректор другого украинского сотового оператора - «ВФ Украина» (торговая марка «Vodafone-Украина») Ольга Устинова также предупредила, что в случае полного отсутствия электричества в течение несколько дней у операторов мобильной связи продолжат оказывать только услуги голосовой связью и SMS, а вот интернета не будет.

Сейчас оператор формирует команды, которые могли бы заправлять дизель-генераторы, которыми планируется оборудовать отдельные станции. Но ни одна сотовая сеть долго от дизель-генераторов работать не сможет, говорит Устинова, однако в любом случае, оператор намерен сохранить работу локальных точек.

На конец 2021 г. на Украине было 55,2 млн сотовых абонентов, уровень проникновения составлял 127,5%. В стране три сотовых оператора: «Киевстар» обслуживает 26,3 млн абонентов, «ВФ Украина» (бывшая «дочка» российского МТС, сейчас принадлежит азербайджанскому оператору Bakcell) – 19 млн, Lifecell (принадлежит турецкой Turkcell) - 8,9 млн.

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С начала СВО на территории Украины был введен национальный роуминг. Благодаря нему абонент одного оператора может переключить в сеть другого оператора без взимания дополнительной платы. Это позволяет обеспечить сохранение связи при выходе из строя оборудования одного из операторов. Правда, национальный роуминг работает только в сетях стандарта второго и третьего поколений сотовой связи и не доступен в сетях четвертого поколения, обеспечивающих наибольшую скорость интернета.

Удары по энергосистеме Украины и офисам «Укртелекому»

Российские удары по энергосистеме Украины стали наноситься с 10 октября 2022 г. в качестве ответа на теракт на мосту через Керченский пролив, в котором были обвинены спецслужбы Украины.

После ударов по энергосистеме Госспецсвязь попросила жителей Украины ограничить использование мобильного трафика – отключить автозагрузку медиафайлов в мессенджерах, перейти из потребления видео на текстовый контент или хотя бы снизить разрешение потокового видео.

После последних ударов из строя было выведено около половины энергосистемы Украины, говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Инфраструктура связи Украины также становится объектом российских ударов. Так, 10 октября один из ударов был нанесен по офису «Укртелекома» - крупнейшем на Украине операторе фиксированной связи – в городе Днепр. В результате этого удара погибли несколько сотрудников Госспецсвязи Украины.