Индексная книга CNews*
Vodafone Bakcell ВФ Украина ранее МТС Украина
Публикаций - 161, упоминаний - 260
Vodafone Bakcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ахметов Ринат 52 18
|Дубовсков Андрей 84 17
|Химич Роман 44 14
|Лацанич Василь 104 11
|Корня Алексей 73 7
|Проживальский Олег 11 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Яценко Виктор 14 6
|Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 5
|Аксенов Сергей 22 5
|Герчук Михаил 87 5
|Исанин Антон 9365 5
|Павловский Павел 16 4
|Лубнина Надежда 5 4
|Поповский Александр 90 4
|Чернышов Петр 10 4
|Шафигуллин Лутфулла 7 3
|Меламед Леонид 149 3
|Белик Дмитрий 13 3
|Солодовников Дмитрий 55 3
|Янукович Виктор 53 3
|Литовченко Игорь 22 3
|Дмитриев Кирилл 100 3
|Зырьянов Сергей 3 3
|Ройтман Евгений 41 3
|Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 3
|Кохановская Елена 19 3
|Шамолин Михаил 119 3
|Золочевский Иван 17 3
|Хорошковский Валерий 6 2
|Распопов Олег 14 2
|Слободин Михаил 56 2
|Рудниченко Андрей 2 2
|Ушацкий Андрей 102 2
|Фредерик Ваносчуйзе 25 2
|Ибрагимов Руслан 34 2
|Порошенко Петр 23 2
|Поляков Андрей 11 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Иванов Олег 131 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1197124, в очереди разбора - 939478.
Создано именных указателей - 90431.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.