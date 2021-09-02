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Индексная книга CNews*
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Vodafone Bakcell ВФ Украина ранее МТС Украина



02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС
16.01.2018 Жители ДНР и ЛНР остались без МТС
16.10.2015 «МТС Украина» перейдет на бренд Vodafone
24.02.2015 «МТС Украина» выиграла лицензию на 3G
27.11.2014 «МТС-Украина» заработала на потере Крыма
30.06.2014 «МТС-Украина» и «Киевстар» отступают из Крыма
19.06.2014 Как абонентов МТС на Украине прослушивали из России. СХЕМА
27.05.2014 «МТС Украина» модернизировала сеть с помощью Nokia
11.09.2013 «ТехноСерв Украина» модернизировала систему резервного копирования и восстановления данных для «МТС Украина»
29.08.2013 «Энвижн — Украина» построила облачный ЦОД для «МТС Украина»
21.06.2013 IММО модернизирует СТК-меню для «МТС Украина»
05.04.2012 «Ситроникс» выиграл тендер на поставку единой системы приема платежей в «МТС Украина»
22.11.2011 «Ситроникс» завершил первый этап проекта модернизации сети сигнализации «МТС Украина»
07.02.2011 Huawei предоставит «МТС Украина» решение для реализации услуги «Мой новый номер»
17.02.2010 «МТС-Украина» выбрала Alcatel-Lucent для проведения комплексных испытаний технологии LTE
12.02.2010 «МТС-Украина» и Huawei достигли рекордной для Украины скорости передачи данных
10.07.2009 Базовые станции «МТС Украина» освоят энергию ветра
19.03.2009 Сотовые операторы устроили SMS-войну
18.11.2008 Motorola оптимизирует сеть «МТС-Украина»
11.07.2008 «МТС-Украина» выбрал поставщика системы электронного рекрутинга
10.06.2008 «МТС-Украина» запустила сервис BlackBerry для частных клиентов
10.04.2008 «МТС-Украина» укрепляет сотрудничество с Nokia Siemens Networks
01.04.2008 Celltick заключил контракт с «МТС Украина» на $5,7 млн.
28.01.2008 В «МТС Украина» назначен генеральный директор
14.01.2008 "МТС-Украина" приостановила договор о присоединении с "Голден Телекомом"
29.11.2007 «Скай Линк» заключил договор EV-DO-роуминга с «МТС-Украина»
13.11.2007 «МТС-Украина» расширяет покрытие сети
12.10.2007 PricewaterhouseCoopers воспользуется сервисом BlackBerry от «МТС Украина»
03.10.2007 «МТС-Украина» объявила о запуске услуги Blackberry
26.09.2007 «МТС-Украина» тестирует сеть высокоскоростного беспроводного интернета
20.08.2007 «МТС-Украина» расширяет покрытие EDGE на юге и в центре Украины
17.08.2007 «МТС-Украина» запустила «Мобильную почту»
13.08.2007 «МТС-Украина» и ТТК ввели новую ВОЛС между Россией и Украиной
31.07.2007 МТС-Украина расширила возможности сервиса MMS
12.07.2007 "МТС-Украина" расширила покрытие Wi-Fi в Киеве
21.01.2004 Израильтяне купили азербайджанского оператора сотовой связи

Публикаций - 161, упоминаний - 260

Vodafone Bakcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 135
Киевстар - Kyivstar 475 68
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 68
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 652 50
Укртелеком 235 43
Астелит 126 32
Vodafone Group 1318 32
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 23
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
Lifecell - Лайфселл - life:) - Украинский оператор мобильной связи 20 17
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 17
К Телеком - Исеть Телеком 61 17
Turkcell 319 17
Интертелеком - Intertelecom 36 16
Тримоб 31 16
Крымтелеком 43 13
UMC - United Microelectronics Corporation 295 11
К-Телеком - Win Mobile 27 11
Ситроникс - Sitronics 941 10
PEOPLEnet 19 10
АФК Система ПАО 1638 8
Севтелеком - Севастополь-Телеком - СевТелекомСвязь 29 8
СевМобайл - Севастополь-Мобайл - Севастопольский сотовый оператор 22 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 8
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 7
СИНХ - Таттелеком 157 7
АйСи Инвест - КТК-Телеком - Volna Mobile - Волна Мобайл 18 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 6
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 157 6
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1295 5
Ситроникс ИТ Украина - Ситроникс Информационные Технологии Украина 7 5
Лугаком - Lugacom 5 5
Vivacell - МТС Армения - МТС ВиваСелл - К-Телеком 47 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 5
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 151 5
Миранда-Медиа 27 5
Huawei 3222 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 5
Cisco Systems 4720 4
Netton Consulting Group 35 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 7
NEQSOL Holding 7 7
EPIC Telecom Invest 180 5
System Capital Management (SCM) 23 5
Альфа-Групп 613 5
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 88 4
Газпром ПАО 1008 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
Qiwi 878 3
РОСНО СК - Страховая компания 171 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 2
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 15 2
Preludium 2 2
УКИП - Управляющая компания инфраструктурных проектов 5 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. Россия 35 1
БашХим Торговый дом - Башкирская химия 10 1
MoneyGram 30 1
ВТБ - ВТБ24 658 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 1
Citi - Citibank - Ситибанк 265 1
Spencer Stuart International 2 1
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания 75 1
Beiten Burkhardt 62 1
Караван Megastore ТРЦ 1 1
Башнефть ПАО АНК 118 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 1 1
РусГидро ДГК - Дальневосточная генерирующая компания 8 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Сбер - Сбербанк - Алтайский банк 5 1
EPIC - European Privatization & Investment Corporation 2 1
Danone - Данон 70 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 1
Мособлбанк 18 1
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа Группа 9 1
eBay Inc 1576 1
Почта России ПАО 1853 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 824 1
Русагро Группа Компаний 182 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 45
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 18
Кабинет министров Украины - НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 48 16
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 11
Верховная рада Украины - парламент Украины 52 8
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 46 8
СБУ - Служба безопасности Украины 70 7
Президент Украины 92 6
Президент Российской Федерации 3770 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 5
Администрация Президента РФ 904 4
ДНР - Минсвязи - Министерство связи Донецкой Народной Республики 7 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ДНР - Почта Донбасса 9 4
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 29 3
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 35 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 3
Таможня - Таможенная служба 421 2
Кабинет министров Украины 84 2
Парламент Грузии 3 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США 194 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 34 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 13 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 1
Районный суд Киева 15 1
Минцифры РФ - Департамент государственной политики в области средств массовой информации - ДСМИ 8 1
ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 26 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 506 1
Совет Европы 83 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 62
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 37
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 33
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 31
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 24
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 17
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1159 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 12
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 235 7
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 202 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 7
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 793 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 2109 5
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 5
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 118 4
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 4
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 4
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 558 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 3359 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 3
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 599 3
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 4447 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 5208 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 3
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 951 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 3
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 728 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 2
Microsoft Windows 2000 2856 13
Nokia Alcatel-Lucent SA 1192 7
МТС SIM-карты 100 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 3
Intel Core - Семейство процессоров 1519 2
Qiwi Кошелек 185 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 2
Феникс SIM-карты 2 2
Oracle Hyperion 171 2
Oracle Hyperion Planning 115 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 2
MTC Foris OSS - биллинговая система 46 2
Oracle Financial Services Software - FlexCube (FCUBS) 23 2
ЭОС Дело СЭД 4365 2
Роскомнадзор - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 51 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 168 2
Rakuten Viber 491 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 2
Microsoft Office 3247 2
Google Gmail 802 2
Галактика BI - Галактика Business Intelligence 6 1
Microsoft Office Word 627 1
Галактика Машиностроение 4 1
BlackBerry Enterprises Services (BES) 39 1
Huawei OptiX 8 1
Nokia Alcatel-Lucent - SoftSwitch 25 1
Huawei Metro 1 1
Т1 Интеграция - Техносерв Гермес 13 1
SAS Enterprise Miner 11 1
SAS MA - SAS Marketing Automation 23 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 325 1
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 249 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 274 1
OpenText - Micro Focus - Novell GroupWise 61 1
МТС Бонус 17 1
Nokia Intellisync Wireless Email 7 1
IBM InfoSphere ETL 37 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 1
Ахметов Ринат 52 18
Дубовсков Андрей 84 17
Химич Роман 44 14
Лацанич Василь 104 11
Корня Алексей 73 7
Проживальский Олег 11 6
Никифоров Николай 1161 6
Яценко Виктор 14 6
Fattouche Pierre - Фатуш Пьер 7 5
Аксенов Сергей 22 5
Герчук Михаил 87 5
Исанин Антон 9365 5
Павловский Павел 16 4
Лубнина Надежда 5 4
Поповский Александр 90 4
Чернышов Петр 10 4
Шафигуллин Лутфулла 7 3
Меламед Леонид 149 3
Белик Дмитрий 13 3
Солодовников Дмитрий 55 3
Янукович Виктор 53 3
Литовченко Игорь 22 3
Дмитриев Кирилл 100 3
Зырьянов Сергей 3 3
Ройтман Евгений 41 3
Kjell Morten-Johnsen - Шелль Мортен-Йонсен 37 3
Кохановская Елена 19 3
Шамолин Михаил 119 3
Золочевский Иван 17 3
Хорошковский Валерий 6 2
Распопов Олег 14 2
Слободин Михаил 56 2
Рудниченко Андрей 2 2
Ушацкий Андрей 102 2
Фредерик Ваносчуйзе 25 2
Ибрагимов Руслан 34 2
Порошенко Петр 23 2
Поляков Андрей 11 2
Медведев Дмитрий 1604 2
Иванов Олег 131 2
Украина 6212 127
Россия - РФ - Российская федерация 108428 87
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Россия - ЮФО - Севастополь 469 18
Украина - Киев 916 15
Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 14
Беларусь - Белоруссия 3525 14
Армения - Республика 1112 14
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 13
Грузия 1064 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 10
Казахстан - Республика 4467 10
Турция - Турецкая республика 1708 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 9
Узбекистан - Республика 1285 9
ЛНР - Луганская Народная Республика 61 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
ДНР - Донецкая Народная Республика 79 8
Россия - ЮФО - Республика Крым - Симферополь 142 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 7
Украина - Днепр - Днепропетровск 164 6
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 6
Молдавия - Республика Молдова 668 6
Украина - Харьковская область - Харьков 188 6
Болгария - Республика 657 5
Туркмения - Туркменистан 393 5
Канада 3319 5
Таджикистан - Республика 726 5
ДНР - Донецк 153 5
Донбасс 40 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1044 4
Украина - Одесса 177 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2065 4
НКАО - Нагорно-Карабахская автономная область - Нагорный Карабах 7 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 4
Украина - Львов 91 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 44
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 24
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 7
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 6
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 420 5
Воссоединение Крыма с Россией - Присоединение Крыма к Российской Федерации 9 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 4
Абонентская база - Абонентская плата 1383 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 3
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 3
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 485 2
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 258 1
Английский язык 764 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 1431 1
Природный газ - Natural gas - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 0 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 200 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 241 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
Антитеррор 170 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 2264 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 8
Прайм - Агентство экономической информации 694 4
Лига.нет 12 4
РИА Новости 766 3
Интерфакс Украина 12 3
Thomson Reuters - Рейтер 5731 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 275 1
Axel Springer 11 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 1
Радио Свобода - радиостанция 40 1
Российская газета 228 1
News Corp 185 1
Комсомольская Правда - газета 58 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 6
Juniper Research 468 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 2
IDC - International Data Corporation 4671 1
Analysys Mason 26 1
Forrester Consulting 26 1
Mobile Research Group 65 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 64 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 1
РАН - Российская академия наук 1397 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
ТГУ - Томский государственный университет 92 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 1
SBS-EM - Solvay Brussels School of Economics and Management - Брюссельская школа экономики и менеджмента Solvay 3 1
ВКТУ - Восточно-Казахстанский технический университет им. Д. Серикбаева 2 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 3 1
Финансовый университет при Правительстве РФ 106 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 48 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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