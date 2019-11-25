МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель

МТС договорилась с азербайджанским сотовым оператором Bakcell о продаже своей украинской «дочки». Сумма сделки составит $734 млн. Некоторые эксперты считают эту сумму заниженной.

МТС продала украинскую «дочку»

Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщила о продаже принадлежащего ей сотового оператора «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone). Покупателем станет азербайджанский сотовый оператор Bakcell. Сумма сделки составит $734 млн с учетом долга $84 млн.

Юридически сделка будет оформлена путем продажи принадлежащим МТС люксембургским офшором Allegretto другого офшора — голландского Preludium, который, в свою очередь, является единственным акционером «ВФ Украина». Покупателем выступит подконтрольная Bakcell компания Telco Solutions.

Ранее сделку одобрил Антимонопольный комитет Украины. Тогда стало известно, что МТС пообещала покупателю в течение трех лет после совершения сделки не конкурировать с «ВФ Украина», а также не переманивать ее сотрудников и поставщиков.

Как МТС приходила на Украину

Напомним, МТС пришла на украинский рынок в 2003 г., приобретя местного сотового оператора UMS. Позднее компания была переименована в «МТС-Украина» и перешла под бренд МТС.

МТС продала украинский Vodafone за $734 млн

В 2015 г., после ухудшения российско-украинский отношений, МТС договорилась с британским оператором Vodafone об использовании его бренда на Украине. Украинская «дочка» оператора была переименована в «ВФ Украина».

С тех пор по рынку стали ходить слухи о возможном уходе МТС с Украины. Украинская «дочка» МТС является вторым по величине сотовым оператором в стране, обслуживая на конец 2018 г. 19,7 млн абонентов.

Невыгодная сделка для МТС

Выручка компании за 2018 г. составила 12,9 млрд гривен ($474 млн), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) — 6,9 млрд гривен ($253 млн). То есть «ВФ Украина» была оценена в три показателя EBITDA.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин удивлен столь низкой цене сделки. «Украинский рынок растет, и логичнее было бы продавать компанию из оценки пять показателей EBITDA, — считает Либин. — Другое дело, что здесь может быть политическая составляющая».

Специальные дивиденды МТС

Со своей стороны, Президент МТС Алексей Корня заявили, что компания сконцентрирует свои усилия на российском рынке, который генерирует для нее 90% от выручки.

Совет директоров МТС также принял решение выплатить специальные дивиденды от данной сделки. Их общий объем составит 26,48 млрд руб. На каждую акцию будет выплачено 13,25 руб., на каждую американскую депозитарную расписку (ADR) — 26,5 руб. Основной акционер МТС, АФК «Система» получит дивиденды в размере 11,7 млрд руб.

Странный покупатель

На первый взгляд, выглядит странно, что покупателем украинской «дочки» выступила компания Bakcell. По последним опубликованным данным, компания обслуживает 3,4 млн абонентов — более чем в пять раз меньше, чем приобретаемый им актив.

Bakcell был первым сотовым оператором Азербайджана. В 1990-х компания была создана израильской GTIB вместе с властями республики. В 2004 г. GTIB взяла оператора под свой контроль.

Сейчас Bakcell входит в азербайджанский холдинг Neqsol Holding, который, помимо телекоммуникаций, инвестирует в нефтяную и строительные отрасли. По сообщению агентства «Интерфакс», в группе пообещали привлечь ресурсы от «международных финансовых структур» для финансирования сделки.

Лидером украинского сотового рынка является «Киевстар», который вместе с «Вымпелкомом» ходит в группу Veon. Третий по величине оператор — Lifecell, принадлежащий турецкому Turkcell.

По одной из версии, распространенной на украинском рынке, за Bakcell может стоять Turkcell, который таким образом будет координировать работу двух из трех сотовых операторов страны. У Азербайджана с Турцией исторически хорошие отношения. К тому же бывший вице-президент Turkcell Илтер Терзиоглу (IlterTerzioglu) входит в совет директоров Bakcell. Впрочем, официального подтверждения такой версии нет.