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Индексная книга (каталог) CNews*
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NEQSOL Holding

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.06.2022 Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили 1
21.09.2021 Бывший глава «Билайна» и топ-менеджер МТС отправился рулить постсоветскими активами 1
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
29.03.2021 Совет Европы обеспокоился суперполномочиями постсоветского телеком-регулятора 1
07.10.2020 В магистральном операторе ввели внешнее управление из-за его покупки азербайджанцами 1
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
25.11.2019 МТC продала украинские активы 1
06.11.2019 МТС уходит с Украины и обещает три года там не работать 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

NEQSOL Holding и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Vodafone Bakcell - AzerTelecom - AzerConnect - ULTEL - CNC.AZ - DataPlus - Global Networks 31 8
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 8
Vodafone Group 1412 7
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 4
UMC - United Microelectronics Corporation 339 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 3
Киевстар - Kyivstar 569 3
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 3
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 2
GTIB 4 2
MagtiCom - Объединенная телекоммуникационная компания Грузии - Грузинская телекоммуникационная компания из Тбилиси 45 2
Silknet - Объединенный Телеком Грузии (ОТГ) - Элекстровязь Грузии 8 1
Nesqol 1 1
IT SmartFlex - ИТ СмартФлекс 1 1
Veon - Vimpelcom Georgia 2 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Укртелеком - Ukrtelecom 244 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
Астелит 137 1
Geocell 28 1
Мобител 66 1
Wind Tre 7 1
Preludium 3 3
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 16 1
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
World Bank - ICSID - International Centre for Settlement of Investment Disputes - МЦУИС - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном торговом банке 9 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 4
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Евросоюз - Совет Европы 107 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
EDGE - Enhanced Data rates for Global Evolution - EGPRS - Enhanced Data rates for GSM Evolution - цифровая технология беспроводной передачи данных для мобильной связи, которая функционирует как надстройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями 196 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 1
WDM - Wavelength Division Multiplexing - DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - CWDM - Coarse Wavelength Division Multiplexing - TWDM - Time and Wavelength Division Multiplexed - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны 924 1
BlackBerry OS 180 1
Apple iPhone 6 4861 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Сулаберидзе Мариам 3 3
Макацария Хвиче 2 2
Корня Алексей 80 2
Копаладзе Реваз 1 1
Шеварнадзе Эдуард 3 1
Хасанов Насиб 1 1
Березовский Борис 24 1
Гасанов Насиб 1 1
Арониа Теймураз 1 1
Джохтаберидзе Гии 2 1
Караманишвили Нате 1 1
Караманишвили Леван 1 1
Бажакзуиани Георгий 1 1
Шарангия Реваз 1 1
Елиава Реваз 1 1
Лацанич Василь 106 1
Дубовсков Андрей 89 1
Либин Сергей 24 1
Саакашвили Михаил 18 1
Патаркацишвили Бадри 11 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Украина 7928 9
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Грузия 1332 4
Нидерланды 3746 4
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 271 3
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Болгария - Республика 799 3
Европа 24964 2
Израиль 2856 2
Нидерланды - Амстердам 630 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Украина - Киев 1151 2
Украина - Одесса 196 1
Италия - Венеция 78 1
Грузия - Рустави 10 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Армения - Республика 2449 1
Швеция - Королевство 3782 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 534 1
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ДНР - Донецкая Народная Республика 232 1
Иран - Исламская Республика Иран 1155 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Грузия - Тбилиси 106 1
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Лига.нет 12 1
Рустави 2 4 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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