СОБЫТИЯ


08.12.2025 Экс-сотрудники ФСБ и СК могут сесть на 25 лет за попытку присвоения активов ИТ-дистрибьютора Merlion 1
20.10.2025 В «Контур.Фокусе» можно проверить контрагента по ЭКГ-рейтингу ​ 1
03.10.2025 По подозрению в убийстве арестован владелец ИТ-компании - монополиста в сфере бронирования авиабилетов 1
16.09.2025 Иностранные ИТ-компании оштрафованы в России в 2025 году более чем на 90 миллионов за отказ удалять запрещенный контент 1
02.07.2025 В Рунете с начала 2025 г. заблокировано более 15 тыс. ИТ-ресурсов за разжигание вражды 1
27.05.2025 Владелец бывшего банка «Тинькофф» вошел в число акционеров «Яндекса» 1
05.05.2025 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за апрель 2025 года 1
23.04.2025 Сын основателя «Билайна» получил девять лет за хищение акций 1
09.04.2025 «Теком» расширяет функционал ORBOX 1
07.03.2025 В Херсонской области запретили большие спутниковые «тарелки», чтобы жители не смотрели иностранное ТВ 1
26.12.2024 Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России 1
16.09.2024 «Интеллектуальный штаб Правительства» получит 3 миллиарда на цифровые модели госорганов и МФЦ 1
02.09.2024 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2024 года 1
21.08.2024 ProFinder — решение для обнаружения иноагентов 3
23.07.2024 Два года тюрьмы получил бывший замминистра связи России, стоявший у истоков Рунета 1
18.06.2024 В России разработали технологию, которая распознает использование криптокошелька на рабочем месте 1
03.06.2024 В России немецкому бизнесмену дали пять лет за хищение акций Belkacar 1
19.12.2023 По «Википедии» нанесен тяжелый удар. Закрывается ее российское сообщество поддержки. Опрос 2
20.11.2023 В России VPN-сервис впервые признан иностранным агентом 5
07.09.2023 Европа сняла санкции с экс-главы Ozon 1
28.08.2023 В «Контур.призме» можно быстро сверять клиентскую базу с перечнем иноагентов 4
17.02.2023 Нейросеть Cubic Media помогает ритейлерам избежать штрафов за неправомерное использование фоновой музыки 1
09.01.2023 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за декабрь 2022 года 3
09.01.2023 В розыск объявлен сын основателя «Билайна» 2
01.12.2022 Мониторинг законодательства в области ИТ и телекоммуникаций за ноябрь 2022 года 5
31.10.2022 Власти признали иноагентом уходящий из России Bookmate 2
15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью 2
29.08.2022 Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии 1
15.08.2022 Судьбу «Яндекса» решат в Кремле 1
09.06.2022 Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили 1
22.04.2022 Изгнавшая россиян криптобиржа Binance тайно сотрудничала с ФСБ 1
16.03.2022 Племянник Назарбаева арестован из-за махинаций в главном телеком-операторе страны 1
04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android 1
23.02.2022 Глава VK попал под американские санкции из-за своего отца 1
28.12.2021 Швейцария присвоила взятки, которые выплатили «узбекской принцессе» МТС и «Билайн» 1
22.12.2021 Умер основатель «Билайна» Дмитрий Зимин 1
23.11.2021 Объявлена «чертова дюжина» ИТ-компаний, которые будут карать за отсутствие офиса в России. Под ударом Telegram и Zoom 1
02.11.2021 Сын Кириенко покидает «Ростелеком» 1
17.09.2021 После вызова к властям Google и Apple удалили приложение «Навальный». Из iPhone в России исчезла функция, скрывающая IP-адрес пользователя 1
09.09.2021 Компании - нарушителей российских законов заставят маркировать свои сайты 3

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 9
Yandex - Яндекс 8434 7
Meta Platforms - Facebook 4531 6
X Corp - Twitter 2907 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 5
Telegram Group 2571 5
Google LLC 12255 5
Apple Inc 12628 4
Ростелеком 10306 4
МегаФон 9892 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 801 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 4
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1041 3
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1837 2
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 747 2
Arc Electronics 5 2
Теком 24 2
Nebius N.V. - Nebius Group - Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 73 1
Центр развития цифровых технологий 26 1
Меридиан-Сервис 6 1
Caucasus Online - Caucasus Network - Georgia Online - SaNet - Telenet 10 1
Социальная лаборатория - Social Lab 5 1
АйТи.Развитие 13 1
Cubic Media - Кубик-Медиа - Cubic Music 5 1
Reliable Communications 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1586 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3112 1
Amazon Inc - Amazon.com 3132 1
AMD - Advanced Micro Devices 4468 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
Toshiba Corporation 2955 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1582 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
VK - Mail.ru Group 3532 1
SAS Institute 1032 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1249 1
БАРС Груп 559 1
Vodafone Group 1394 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 3
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 67 3
Winterberg Group - Bryanston Group 4 3
ФБК - Фонд борьбы с коррупцией 24 3
Bryanston Resources 4 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 2
Газпром ПАО 1416 2
Альфа-Групп 731 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 2
Titanium Investments 6 2
Импульс КБ - Конструкторское бюро 37 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 226 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 105 2
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - оператор каршеринга 94 2
Транснефть - НМТП - Новороссийский морской торговый порт 14 1
Консорциум.Первый ЗПИФ 27 1
Аргонаут ЗПИФ - Аргонавт ЗПИФ 15 1
Alatau Capital Invest - Алатау Капитал Инвест 3 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 92 1
НСПК - Национальная система платежных карт 900 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Альфа-Банк 1868 1
Tesla Motors 427 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
ПСБ - Промсвязьбанк 901 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 270 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 1
Takilant 51 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 733 1
Yves Rocher - Ив Роше 34 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 416 1
Эксмо-АСТ - издательство 76 1
IKEA - ИКЕА 163 1
ПромСвязьКапитал 84 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 36 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 32 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 17
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 734 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 10
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3528 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3109 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 5
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 826 5
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2812 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 4
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 336 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 3
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 3
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 391 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 3
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 334 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
Единая Россия - Политическая партия 316 3
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 2
ГосИнформСистемы 155 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
ЛДПР 110 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 103 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 104 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 28 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 179 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 15
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 9
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2465 8
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5916 8
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3925 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 7
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 7
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11314 7
Оповещение и уведомление - Notification 5376 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 5
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1724 5
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3954 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 875 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5341 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4560 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13325 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9382 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8930 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25700 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2953 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3103 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 3
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 537 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4349 3
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 890 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 649 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 5
Google YouTube - Видеохостинг 2885 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1527 5
VK - Mail.ru Одноклассники 1905 3
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 246 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 931 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 871 2
ByteDance - TikTok 317 2
Rakuten Viber 650 2
Apple - App Store 3008 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Amazon - Twitch - видеостриминговый сервис 152 2
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 867 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 254 2
Oracle APEX - Oracle Application Express 66 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 66 2
Минтранс РФ - ГосЛог - НЦТЛП - Национальная цифровая транспортно-логистическая платформа 11 1
Теком - ProFinder 1 1
МСП Корпорация - НГС - Национальная гарантийная система 8 1
Социальная лаборатория - Линза Детектор 2 1
Microsoft Office 3952 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
Google Android 14679 1
Apple iOS 8242 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 133 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1211 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
Apple iCloud 286 1
Discord 153 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
Google Gmail 984 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 502 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 1
Путин Владимир 3349 8
Зимин Дмитрий 41 5
Зимин Борис 4 4
Хинштейн Александр 146 3
Навальный Алексей 62 3
Дарбинян Саркис 37 3
Кириенко Сергей 149 3
Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
Азмуханов Ильдар 2 2
Азмуханов Ильнур 2 2
Мишустин Михаил 734 2
Липов Андрей 67 2
Волож Аркадий 260 2
Кириенко Владимир 143 2
Кудрин Алексей 124 2
Худавердян Тигран 91 2
Кудрявцев Максим 42 2
Горелкин Антон 108 2
Айвазов Александр 31 2
Боярский Сергей 33 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Пушков Алексей 12 2
Фишенко Александр 5 2
Пособилов Александр 3 2
Боярский Михаил 9 2
Абдулаев Шавкат 3 2
Дятлова Анастасия 3 2
Прасс Павел 22 1
Абакиров Кайсын 1 1
Джохтаберидзе Гии 2 1
Караманишвили Нате 1 1
Караманишвили Леван 1 1
Ромодановский Сергей 3 1
Сатыбалды Кайрат 2 1
Бажакзуиани Георгий 1 1
Ступина Наталья 4 1
Чупарнова Екатерина 1 1
Agrawal Parag - Агравал Параг 6 1
Azmukhanov Ilmar - Азмуханов Ильмар 1 1
Бектенов Олжас 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 12
Европа 24634 8
Украина 7793 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 6
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Швеция - Королевство 3715 4
Европа Восточная 3121 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1304 4
Азия - Азиатский регион 5748 3
Беларусь - Белоруссия 6023 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Израиль 2784 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 3
Нидерланды 3631 3
Кипр - Республика 579 3
Великобритания - Виргинские Острова 241 3
Казахстан - Республика 5792 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Норвегия - Королевство 1831 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 2
США - Нью-Йорк 3151 2
Африка - Африканский регион 3570 2
Ближний Восток 3030 2
Россия - ПФО - Самарская область 1450 2
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 2
Испания - Королевство 3760 2
Саудовская Аравия - Королевство 631 2
Узбекистан - Республика 1869 2
Америка Латинская 1880 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 984 2
Россия - ЦФО - Ивановская область 550 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 23
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6670 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 16
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 14
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 14
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 10
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 10
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1812 10
НКО - Некоммерческая организация 590 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3032 8
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3704 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8906 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 643 7
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 7
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 6
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 537 5
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 4
Цензура - Свобода слово 507 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 4
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 4
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1290 4
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 4
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 354 4
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 184 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 4
Федеральный закон 85-ФЗ - Закон о просветительской деятельности - Закон о запрете просвещения 116 4
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 227 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 7
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1071 6
Wikipedia - Википедия 585 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6015 3
The Bell - Издание 42 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 3
Forbes - Форбс 910 2
Bloomberg 1417 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 2
Медуза - Meduza 48 2
Deutsche Welle - Телеканал 47 2
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
Ведомости 1233 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 21 1
The Guardian - Британская газета 384 1
РОИ - Российская общественная инициатива 84 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Российская газета 275 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Вести 24 - Российский информационный канал 46 1
Nugta 1 1
Foreign Policy 7 1
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 10 1
Руниверсалис - Runiversalis 7 1
Рустави 2 4 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 90 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 666 1
Euronews - телеканал 52 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 222 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
The Insider 4 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
RTVi - Russian Television International 15 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 2
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 54 1
Минздрав РФ - НМИЦ кардиологии - Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени академика Е. И. Чазова ФГБУ 3 1
Минздрав РФ - НМИЦ эндокринологии ГНЦ РФ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии 6 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 281 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
Лидеры России - Всероссийский конкурс управленцев 25 1
Единый день голосования 138 1
