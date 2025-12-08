Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный закон 121-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3349 8
|Зимин Дмитрий 41 5
|Зимин Борис 4 4
|Хинштейн Александр 146 3
|Навальный Алексей 62 3
|Дарбинян Саркис 37 3
|Кириенко Сергей 149 3
|Sobotka Benedikt - Бенедикт Соботка 4 3
|Азмуханов Ильдар 2 2
|Азмуханов Ильнур 2 2
|Мишустин Михаил 734 2
|Липов Андрей 67 2
|Волож Аркадий 260 2
|Кириенко Владимир 143 2
|Кудрин Алексей 124 2
|Худавердян Тигран 91 2
|Кудрявцев Максим 42 2
|Горелкин Антон 108 2
|Айвазов Александр 31 2
|Боярский Сергей 33 2
|Медведев Дмитрий 1662 2
|Пушков Алексей 12 2
|Фишенко Александр 5 2
|Пособилов Александр 3 2
|Боярский Михаил 9 2
|Абдулаев Шавкат 3 2
|Дятлова Анастасия 3 2
|Прасс Павел 22 1
|Абакиров Кайсын 1 1
|Джохтаберидзе Гии 2 1
|Караманишвили Нате 1 1
|Караманишвили Леван 1 1
|Ромодановский Сергей 3 1
|Сатыбалды Кайрат 2 1
|Бажакзуиани Георгий 1 1
|Ступина Наталья 4 1
|Чупарнова Екатерина 1 1
|Agrawal Parag - Агравал Параг 6 1
|Azmukhanov Ilmar - Азмуханов Ильмар 1 1
|Бектенов Олжас 2 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 1
|Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
