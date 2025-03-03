Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170152
ИКТ 13252
Организации 10392
Ведомства 1449
Ассоциации 974
Технологии 3399
Системы 25208
Персоны 72830
География 2760
Статьи 1510
Пресса 1196
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2582
Мероприятия 843

Прасс Павел


03.03.2025 Крупную долю в новой компании создателя «Яндекса» купил африканский миллиардер 1
04.12.2024 Создатель «Яндекса» получил $700 млн от Nvidia и других инвесторов из США 1
21.10.2024 Зарубежный осколок «Яндекса» возвращается на биржу Nasdaq 1
04.10.2024 Основатель «Яндекса» потратит миллиард на инфраструктуру искусственного интеллекта 1
23.09.2024 Уйдя из России, экс-владелец «Яндекса» сможет заплатить кредиторам 1
16.07.2024 Основатель «Яндекса» возглавит его зарубежный осколок 1
15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя 1
14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом 1
19.02.2024 Уходя из России, Yandex теряет американских инвесторов 1
15.02.2024 Выручка «Яндекса» за год увеличилась в полтора раза. Развлекательное направление вышло из убытков 1
09.02.2024 Американцы избавляются от акций Yandex 1
08.02.2024 Компании Yandex будет пять лет запрещено работать в России 1
05.02.2024 «Яндекс» продан за полтриллиона. Среди покупателей «Лукойл» 1
05.02.2024 «Яндекс» останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Прасс Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7460 13
Меридиан-Сервис 5 5
Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
Nvidia Corp 3516 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2732 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1646 10
Инфинитум - Специализированный депозитарий 40 10
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 70 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 483 7
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1000 5
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 65 3
Capital Research Global Investors 13 2
Invesco 12 2
FMR - Fidelity Managment & Research 29 2
Fidelity Investments - FMR - Fidelity Management & Research - Fidelity Institutional Asset Management 28 2
Lastar 4 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2821 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 49 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 239 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
Carlsberg Group 25 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 243 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 150 1
Capital Group 73 1
Fortum Corporation 11 1
Яндекс.Доставка 71 1
Capital World Investors 9 1
Capital International Investors 6 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 150 1
Uniper 4 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 579 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4553 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4805 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2191 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
ФОИ - Фонд образовательных инноваций НИУ 4 1
Россия-страна возможностей АНО 20 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13866 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 13
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1067 11
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1781 9
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 380 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3783 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21357 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17152 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15856 1
Фотобанк - Photobank 167 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3107 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 95 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5335 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7714 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 25 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7487 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
Cognitive computing - Когнитивные вычисления - Cognizant computing - Осмысленные вычисления 37 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20922 1
Оповещение и уведомление - Notification 4699 1
Yandex N.V. - Toloka AI - Яндекс.Толока 32 12
Nebius AI 12 7
Nebius N.V. - Nebius Group 17 6
Yandex N.V. - TripleTen 15 5
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 143 4
My.Games 69 2
Яндекс.Аренда 19 1
Google Android 14089 1
Apple iOS 7858 1
Яндекс.Маркет 961 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 482 1
Яндекс.Плюс 195 1
Яндекс.Лавка 232 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 261 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Афиша 50 1
Яндекс.Заправки 28 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 78 1
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 1
Сахалин Энерджи - Сахалин-2 10 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 19 1
Nvidia Blackwell 12 1
Чачава Александр 102 8
Рязанов Александр 16 8
Алекперов Вагит 29 6
Волож Аркадий 252 3
Потанин Владимир 64 3
Савиновский Артем 9 2
Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
Мордашов Алексей 55 1
Кудрин Алексей 124 1
Абрамович Роман 46 1
Рашников Виктор 12 1
Иванов Владимир 62 1
Яковицкий Алексей 22 1
Волошин Александр 13 1
Рязанцев Александр 1 1
Молдован Александр 1 1
Бетин Андрей 1 1
Алеперов Вагит 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145810 13
Финляндия - Финляндская Республика 3611 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17169 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52280 11
Нидерланды 3533 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14231 7
Европа 21818 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43485 5
Россия - СЗФО - Калининградская область 1303 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13353 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 3
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1037 3
Израиль 2740 2
Азия - Азиатский регион 5564 1
Ближний Восток 2954 1
Беларусь - Белоруссия 5730 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17520 1
Украина 7637 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3342 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Франция - Французская Республика 7867 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1415 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16438 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18728 11
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2454 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5127 8
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6197 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 8
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3229 6
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 255 6
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1972 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48418 6
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2683 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7549 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1661 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4699 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 545 2
Инвестиции венчурные - Venture investments 2139 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5051 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4698 1
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 170 1
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 108 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51531 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 294 1
Фондовая биржа - Золотая акция - ценная бумага, позволяющая государству сохранить контроль над приватизируемым предприятием на определенный срок 53 1
Энергетика - Energy - Energetically 5137 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1599 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1332 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 63 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 681 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 866 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5829 1
Фондовая биржа - Buyback - Обратный выкуп эмитентом собственных акций 120 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1186 1
Forbes - Форбс 836 2
Bloomberg 1299 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1069 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 545 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 83 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие женские умные часы: выбор ZOOM

Бесплатные нейросети для генерации видео, доступные в России: выбор ZOOM

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

Показать еще

Наука

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости

Ученые измерили скорость человеческой мысли — результаты расстроили

Обнаружена сверхмассивная черная дыра, которая стреляет лучом энергии прямо в Землю
Показать еще