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Прасс Павел
Прасс Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7460 13
|Меридиан-Сервис 5 5
|Yandex SDG - Yandex Self-Driving Group - Avride 19 3
|Nvidia Corp 3516 3
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3971 2
|Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
|DEPO Computers - Депо Электроникс 639 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
|Чачава Александр 102 8
|Рязанов Александр 16 8
|Алекперов Вагит 29 6
|Волож Аркадий 252 3
|Потанин Владимир 64 3
|Савиновский Артем 9 2
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 2
|Мордашов Алексей 55 1
|Кудрин Алексей 124 1
|Абрамович Роман 46 1
|Рашников Виктор 12 1
|Иванов Владимир 62 1
|Яковицкий Алексей 22 1
|Волошин Александр 13 1
|Рязанцев Александр 1 1
|Молдован Александр 1 1
|Бетин Андрей 1 1
|Алеперов Вагит 1 1
|Forbes - Форбс 836 2
|Bloomberg 1299 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1004 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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