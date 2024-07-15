Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя

Голландская Yandex перестала быть владельцем российского «Яндекса». ЗПИФ «Консорциум.Первый» закрыл сделку по покупке «Яндекса» за 475 млрд руб. Yandex сменит название на Nebius. Оставшиеся у него стартапы являются убыточными.

Yandex завершил продажу «Яндекса»

МКПАО (международная компания акционерное общество «Яндекс») сообщила о выходе голландской Yandex из числа акционеров компании. Теперь МКПАО «Яндекс» будет головной структурой «Яндекса», ее основной владелец – ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум Первый».

Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Московской бирже начнутся 24 июля 2024 г. под тикером YDEX. Голландский Yandex до 31 июля сменит название и прекратит использование брендов «Яндекса».

Как сообщило агентство «Интерфакс», Yandex будет работать под брендом Nebius Group (в честь одного из оставшихся у Yandex стартапов).

Фото: Яндекс В результате ухода из России голландский Yandex остался без 95% своих активов и сотрудников

Это решение должно быть утверждено собранием акционеров. Также в ближайшее время Yandex намерен представить обновленную команду и расширенный совет директоров.

Разделение бизнеса Yandex

Российский «Яндекс» исторически принадлежал голландской Yandex, основным владельцем которой является Аркадий Волож.

В 2011 г. Yandex провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq, затем компания вышла на Московскую биржу.

В 2022 г. Nasdaq приостановила торги акциями Yandex. В конце 2022 г. компания приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. В 2023 г. Nasdaq одобрила план реструктуризации Yandex: в случае ухода из России компания получит возможность вернуться на биржу.

Продажа российского «Яндекса»

Сделка по продаже российского бизнеса была заключена в начале 2024 г. Покупателем выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый». В нем 35% принадлежат «Фонду менеджеров», созданному топ-менеджерами «Яндекса».

25% в ЗПИФ «Концорциум.Первый» принадлежат основателю фонда Leta Capital Александру Чачава, по 15% - ЗПИФ «Аргонаут» (представляет интересы владельца нефтяной компании «Лукойл» Вагита Алексперова) и АО «АйТи.Развитие» (представляет интересы гендиректора специализированного депозитария «Инфинитум» Павла Прасса), 10% - бизнесмену Александру Рязанову.

Сумма сделки составляет 475 млрд руб. Из нее наличными должно быть выплачено 230 млрд руб., причем платежи должны были происходить в китайских юанях. Оставшаяся часть должна быть выплачена путем передачи Yandex 176 млн его же акций класса «А» (49% от общего числа акций данного типа). Данные акции обладают одним голосом на одну ценную бумагу.

Сделка состояла из двух этапов. На первом этапе было выплачено 230 млрд руб. и передано 67,88 млн акций класса «А» (18% от общего числа акций данного типа). После этого ЗПИФ «Консорциум.Первый» получил 68% акций в МКАО «Яндекс». Теперь закрылся второй этап сделки.

Что осталось у Yandex

В результате ухода из России Yandex остался без 95% своих активов и сотрудников.

У Yandex остались: стартап в области графических вычислений в сфере искусственного интеллекта Nebius AI, стартап в сфере генеративного искусственного интеллекта Toloka AI, разработчик беспилотного транспорта Avdrive, образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии и др.

Деятельность стартапов, оставшихся у Yandex, является убыточной. В I квартале 2024 г. их выручка составила 1,045 млрд руб., причем две трети из этой суммы пришлось на Nebius AI.

Скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) имел отрицательное значение и составлял 6,4 млрд руб. Чистый убыток составлял 7,26 млрд руб.