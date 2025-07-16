Разделы

ПИФ Паевой инвестиционный фонд ЗПИКФ Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон ЗПИФ Закрытый паевый инвестиционный фонд

ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд

СОБЫТИЯ


16.07.2025 Fork-Tech провел аудит ИТ-модуля ПИФ для СДК «Гарант» и сформировал рекомендации для масштабирования платформы

Российский финтех-разработчик и интегратор Fork-Tech завершил проект по техническому аудиту модуля ПИФ в Единой информационной системе (ЕИС) компании СДК «Гарант» — одного из ключевых элементов цифровой инфраструктуры участника рынка коллективных инвестиций. Аудит был инициирован в связи с р
24.04.2025 Маркетплейс «Финуслуги» начинает расчет индексов доходности ПИФов

Маркетплейс для денег «Финуслуги» Московской биржи начинает расчет индексов доходности ПИФов, позволяющих отслеживать и анализировать динамику доходности российского рынка коллективных инвестиций. Индексы показывают среднюю доходность представленных на рынке открытых и биржевых п
14.03.2025 УК «Современные фонды» недвижимости запустила первую в России платформу для мотивации сотрудников на основе закрытых фондов

мотивации сотрудников с использованием собственной ИТ-платформы и оболочки закрытых паевых фондов (ЗПИФ). Это первая подобная платформа на базе управляющей компании в России. Об этом CNews соо
19.08.2024 Гигантский российский ИТ-холдинг втихую сменил владельца

lus Российский ИТ-холдинг Fplus, в сентябре 2023 г. переживший крупномасштабный ребрендинг, получил нового совладельца. Отныне половина (50%) холдинга находится в руках закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ) «Нуклон». Управляющая компания фонда – ООО «Балтинвест», среди ее учредителей – Лев Никитин (50,10%) и Александр Винник (49,90%). Первым на изменения, датированные серединой августа 2024

15.07.2024 Yandex избавился от «Яндекса» и нашел себе новое имя

дународная компания акционерное общество «Яндекс») сообщила о выходе голландской Yandex из числа акционеров компании. Теперь МКПАО «Яндекс» будет головной структурой «Яндекса», ее основной владелец – ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум Первый». Торги акциями МКПАО «Яндекс» на Московской бирже начнутся 24 июля 2024 г. под тикером YDEX. Голландский Yandex до 31 июля сменит

14.05.2024 Российским инвесторам Yandex предложили продать акции со значительным дисконтом

Оферта на выкуп и приобретение акций Yandex ЗПИФ (закрытый паевой инвестиционный фонд) «Консорциум.Первый» объявил условия оферты на выкуп акций голландской Yandex и обмен ее акций на акции МКАО (международная компания акционерное общест
31.05.2021 «ВТБ капитал инвестиции» добавили ПИФы в мобильное приложение

грируют продукты управляющих компаний в инвестиционную платформу «ВТБ мои инвестиции». Теперь пользователи мобильного приложения смогут видеть в приложении свой портфель паевых инвестиционных фондов (ПИФ) «ВТБ капитал управление активами», которые не находятся на брокерском счёте. Функциональность была реализована в рамках новой версии «ВТБ мои инвестиции». Объединение всех доступных продук
21.04.2021 УК «Райффайзен капитал» запустила сервис подбора оптимального портфеля из ПИФов

УК «Райффайзен капитал» запустила робоэдвайзинг – сервис подбора оптимального портфеля из паевых инвестиционных фондов (ПИФ) под управлением «Райффайзен капитал», исходя из продуктового профилирования клиента. Такой профиль определяется на основе ответов клиента на вопросы, цель которых провести глубинный анализ
20.04.2021 В мобильном приложении банка «Открытие» на Android стали доступны ПИФы УК «Открытие»

С апреля 2021 г. оформление ПИФов стало доступно клиентам в мобильном приложении банка «Открытие» на платформе Android. В декабре 2020 г. управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») реализовала этот
18.08.2020 «УК КапиталЪ ПИФ»: после установки XBRL-системы значение имеет уровень техподдержки

В 2018 г. «УК КапиталЪ ПИФ» начали использовать «Фабрику XBRL» по рекомендации «УК КапиталЪ», где система была установлена в 2017 г. В 2020 г. «УК КапиталЪ ПИФ» и «Синтегро консалтинг» продолжают работу в рамк
15.05.2020 МТС вложила 9 миллиардов в собственных хозяев

АФК «Система» Компания «Мобильные телесистемы» (МТС) приобрела доли в паевых инвестиционных фондах (ПИФ) «Резервный» и «Резервный. Валютный», находящихся под управлением «Система Капитал». Данн
25.03.2019 Tele2 вместе с «Альфа Капитал» запустил онлайн-продажи ПИФов

Tele2 открыл онлайн-продажу паевых инвестиционных фондов в партнерстве с управляющей компанией «Альфа Капитал». Клиенты могут начать инвестировать в ПИФы с минимальных сумм и при этом получать денежный бонус от Tele2 за свои вложения. Tele2 открывает клиентам преимущества онлайн-инвестирования. Клиентам, которые хотят попробовать себя в рол
04.07.2018 МТС и УК «Система Капитал» разработали доступные инвестиционные продукты

тиционных продуктов под брендом «МТС Инвестиции»: рублевых и валютных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), содержащих в своих портфелях акции и облигации российских и иностранных компаний. В с
21.05.2014 «Газпромбанк» переходит на новую систему специализированного депозитария

ной эксплуатации автоматизированную систему «Сапфир-СД ГПБ», разработанyю и внедренную в ходе совместного проекта банка и ИТ-компании «ЦМД-софт». Система содержит три функциональных модуля: «Открытые ПИФ», «Ипотечные ПИФ» и «Ипотечные Покрытия». В качестве основы для реализации проекта была выбрана автоматизированная система «Сапфир-СД», разработанная «ЦМД-софт» на платформе Microsof
05.10.2011 «Финам» стал маркет-мейкером по паям ЗПИФ «Финам — Информационные технологии»

Инвестиционная компания «Финам», «УК БИН Финам Групп» и «Фондовая биржа РТС» заключили трехсторонний договор на оказание услуг маркет-мейкерства по паям закрытого паевого инвестиционного фонда акций (ЗПИФ акций) «Финам — Информационные технологии». Как ожидается, сотрудничество позволит не только повысить уровень интереса инвесторов к фонду, инвестирующему в перспективные ИТ-активы, но и со
15.09.2008 «Ренессанс Управление Инвестициями» автоматизировала обработку заявок на проведение операций ПИФов

Компания «Неофлекс» разработала для управляющих компаний Группы «Ренессанс Управление Инвестициями» автоматизированную систему обработки заявок на проведение операций ПИФов. С июня 2008 г. система, построенная на базе промышленной BPM-платформы, работает в режиме промышленной эксплуатации. Компании Группы «Ренессанс Управление Инвестициями» осуществляют деят
10.09.2008 «Глитнир» автоматизировал учет ПИФов на базе «1С:Предприятия 8»

Компания «1C-Рарус» автоматизировала процесс учета ПИФ в «Управляющей компании Глитнир» с помощью программного продукта «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды, редакция 2», а также подготовила платформу для ведения учета индивидуального доверите
06.09.2007 Россия: создан ПИФ для инвестиций в интернет-проекты

Управляющая компания RAF Group объявила о создании ПИФа «Аврора — Информационные технологии». Этот ПИФ является закрытым и будет создан в течение трех месяцев — с 20 сентября по 20 декабря 200
23.04.2007 Новый ПИФ «Финама»: социальная сеть

я также способна выполнять образовательные функции для начинающих инвесторов. Отметим, что открытый ПИФ акций «Финам Народный» был сформирован в период с 22 января 2007 г. по 18 апреля 2007 год
18.04.2007 «1С-Рарус» автоматизировал учет ПИФов в УК «Альфа-Капитал»

м и интеграция с другими внешними системами. УК «Альфа-Капитал» — один из лидеров инвестиционного рынка России. В сферу основной деятельности работы УК «Альфа-Капитал» входит управление активами ПИФов, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, доверительное управление средствами частных инвесторов.

