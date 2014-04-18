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Интернет-Проекты
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Интернет-Проекты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Басов Алексей 114 6
|Делицын Леонид 107 5
|Козлов Михаил 160 4
|Трухан Александр 8 3
|Урусов Виктор 47 3
|Казарцев Алексей 27 3
|Кузьмин Алексей 37 3
|Широких Алексей 70 3
|Адмиральский Сергей 39 3
|Висящев Андрей 60 3
|Крысина Ольга 109 3
|Тюркин Михаил 43 3
|Громов Иван 98 3
|Назипов Дмитрий 80 3
|Романков Андрей 15 3
|Серова Елена 299 3
|Юсупов Ренат 108 3
|Сытин Дмитрий 50 3
|Четвернин Алексей 658 3
|Кирюшин Сергей 64 3
|Пегасов Сергей 53 3
|Заединов Руслан 45 3
|Генс Георгий 71 3
|Айвазов Армен 450 3
|Катамадзе Анна 72 3
|Ермолаев Артем 343 3
|Сапельников Сергей 102 3
|Шайхутдинов Роман 108 3
|Волков Алексей 30 3
|Рыжиков Сергей 108 2
|Бережной Сергей 5 2
|Кесельбренер Леонид 49 1
|Овчинников Борис 116 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Стуров Дмитрий 26 1
|Левиков Антон 68 1
|Носик Антон 89 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 814 1
|Коротков Андрей 67 1
|Долгов Владимир 51 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
|Fortune Global 500 262 1
|Nielsen Holdings 229 1
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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