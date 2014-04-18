Интернет-Проекты

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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Subscribe.ru



18.04.14 Mail.ru продал долю в хостинге, созданном на Украине 1
19.02.14 Mail.Ru Group продала свою долю в Subscribe.ru 1
23.10.12 Уникальный воздушный дисплей покажут в Москве 1
16.10.12 Microsoft продемонстрирует Windows 8 и новый Office в Москве 1
09.10.12 CNews FORUM: 80 докладов, ИТ-директора МВД, ФМС, ФСС, Москвы и Петербурга 1
08.11.10 Mail.ru заработает $912 млн на IPO 1
08.09.09 Subscribe.ru запустил новые функции 4
11.02.09 Subscribe.Ru запустил свою систему контекстной рекламы 1
13.11.08 Subscribe.ru открыл каталог скидок и распродаж GoSale.ru 1
28.10.08 Subscribe.Ru сменил дизайн 4
22.05.08 Определена программа III Санкт-Петербургской интернет-конференции 1
20.02.08 27 марта пройдет конференция «Управление аудиторией и реклама в интернете» 1
14.02.08 27 марта пройдет конференция «Управление аудиторией и реклама в интернете» 1
19.03.07 22 марта откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
09.02.07 В «Интернет-Проектах» подтвердили смену акционеров 1
06.02.07 Subscribe.ru сделал своих основателей миллионерами 5
22.01.07 IMHO VI заключил эксклюзивный контракт с MTV.ru 1
23.11.06 У Subscribe.Ru почти 4 млн подписчиков 2
28.09.06 19 октября откроется конференция "Электронная торговля – 2006" 1
20.07.06 Продолжается акция "Народное голосование" 1
03.07.06 Закон о рекламе: спамеров станет меньше? 1
03.07.06 Эксперты нарисовали портрет заказчика спам-рекламы 2
22.03.06 В Москве прошла конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
16.03.06 E-маркетинг становится более адресным 1
02.03.06 Размещен список докладчиков конференции "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
06.02.06 РИФ-2006 – регистрация началась 1
03.02.06 9 февраля откроется конференция "Директ-маркетинг в издательском бизнесе" 1
31.01.06 9 февраля откроется конференция "Директ-маркетинг» в издательском бизнесе" 1
08.12.05 "Серебряной пули" против спама пока нет 1
25.11.05 6 декабря откроется конференция "Проблема спама и ее решения" 1
01.11.05 Состоялся семинар "Интернет-маркетинг для компьютерных компаний в вопросах и ответах" 3
05.04.05 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
30.03.05 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
23.03.05 14 апреля откроется конференция "Управление аудиторией и реклама в интернете" 1
24.11.03 Рассылки набирают обороты 1
10.10.03 HotLog празднует день рождения 1
18.09.03 Российским спамерам грозят судебные иски уже в этом году 1
10.09.03 Subscribe.ru запускает дискуссионные листы 1
05.09.03 Итальянским спамерам грозит тюрьма 1
03.09.03 Движение против спама в России набирает обороты 1

Публикаций - 51, упоминаний - 75

Интернет-Проекты упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VK - Mail.ru Group 2786 13
Yandex - Яндекс 4484 11
Rambler Group - Рамблер ГК 751 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3711 8
Microsoft Corporation 20427 7
Google LLC 9063 4
DEPO Computers - Депо Электроникс 418 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 854 3
IBA Group 26 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 460 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 434 3
Yahoo! 3437 3
Ланит ГК 1482 3
Oracle Corporation 5711 3
Крок 1525 3
1С-Битрикс 387 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1752 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК 342 2
Softkey - Софткей 140 2
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 155 2
Ericsson 2240 2
Epsilon Interactive 1 1
Earthlink 148 1
Verizon - WorldCom 416 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 12 1
Meta - Facebook 4007 1
Majordomo - Мажордомо 9 1
Армада - РБК софт 649 1
IBM 8304 1
Nucleus 8 1
Masterhost - Мастерхост 47 1
Информ 7 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 341 1
ДиалогНаука 168 1
Zynga 128 1
AOL Inc 1476 1
NetCAT - НетКэт 38 1
B2B-Center - Центр развития экономики 139 1
Promt - Промт 253 1
АйТи 1060 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 60 13
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 546 4
Почта России ПАО 1753 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1827 3
Северсталь ПАО 255 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4739 3
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 47 3
Адамас - Ювелирный завод 61 3
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 89 2
Qiwi 785 2
IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация 16 2
Авто.ру - Auto.ru 72 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
Новард Управляющая компания - Novard 67 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 86 1
Naspers 64 1
DST Global 167 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 358 1
СМП банк - Северный морской путь 72 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 220 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 486 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 254 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 828 1
HeadHunter Group - HH Group 372 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1826 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 792 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1118 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7215 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 263 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1439 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1270 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 250 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 696 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 129 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 141 1
Президент США - The White House - Белый дом 87 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 198 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 130 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 188 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 190 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 53 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11765 6
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 269 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3865 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1845 3
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1108 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1561 1
Фишинг - Phishing 126 1
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система 163 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 878 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 138 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 698 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 51 1
TravelTech - Новые технологии в туристической отрасли (туризм) 16 1
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 10
VK - Mail.ru Одноклассники 951 2
ICQ 780 2
LiveInternet - блог-платформа 143 2
Rambler Price.ru 42 2
Linux OS 7035 1
Chromium - Браузер 166 1
Microsoft Windows 8 1235 1
Webmoney Transfer 147 1
UMI.CMS 52 1
Groupon - Групон - скидочный сервис 196 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 577 1
Басов Алексей 114 6
Делицын Леонид 107 5
Козлов Михаил 160 4
Трухан Александр 8 3
Урусов Виктор 47 3
Казарцев Алексей 27 3
Кузьмин Алексей 37 3
Широких Алексей 70 3
Адмиральский Сергей 39 3
Висящев Андрей 60 3
Крысина Ольга 109 3
Тюркин Михаил 43 3
Громов Иван 98 3
Назипов Дмитрий 80 3
Романков Андрей 15 3
Серова Елена 299 3
Юсупов Ренат 108 3
Сытин Дмитрий 50 3
Четвернин Алексей 658 3
Кирюшин Сергей 64 3
Пегасов Сергей 53 3
Заединов Руслан 45 3
Генс Георгий 71 3
Айвазов Армен 450 3
Катамадзе Анна 72 3
Ермолаев Артем 343 3
Сапельников Сергей 102 3
Шайхутдинов Роман 108 3
Волков Алексей 30 3
Рыжиков Сергей 108 2
Бережной Сергей 5 2
Кесельбренер Леонид 49 1
Овчинников Борис 116 1
Гаттаров Руслан 117 1
Стуров Дмитрий 26 1
Левиков Антон 68 1
Носик Антон 89 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 814 1
Коротков Андрей 67 1
Долгов Владимир 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 77050 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25318 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28483 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11144 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11762 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1955 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8127 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1688 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9459 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 50 1
Камбоджа - Королевство 106 1
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика 318 1
Австрия - Австрийская Республика 892 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 790 1
Россия - ЦФО - Тверская область 313 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 383 1
Нидерланды 1717 1
Украина 5178 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1044 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 586 1
Китай - Тайвань 1391 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2066 1
Франция - Французская Республика 4084 1
Италия - Итальянская Республика 2446 1
Прибалтика - Балтия 1177 1
Америка 922 1
Европа Восточная 2701 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3604 1
Япония 6784 1
Европа 6565 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10664 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2200 14
Спам - Spam 181 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3982 4
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2583 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 391 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 170 1
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 72 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 507 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3564 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4889 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 8062 2
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 110 2
Независимая газета 11 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1221 1
Комсомольская Правда - Газета 32 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 39 1
ComNews - Медиа-бизнес 86 1
Сбербанк - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 49 1
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 158 1
Independent Media - Индепендент Медиа 13 1
Секрет фирмы 28 1
Муз-ТВ - телеканал 34 1
Компьютерра 29 1
Открытые системы ИД 102 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 869 1
Fortune Global 500 262 1
Nielsen Holdings 229 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 696 3
РИФ - Российский Интернет Форум 33 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 57 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1090188, в очереди разбора - 985258.
Создано именных указателей - 49598.
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