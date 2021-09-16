Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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JD.com
Jingdong Mall
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 68
JD.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 11
|Xiaomi 904 8
|Google LLC 7177 5
|Yandex - Яндекс 4103 5
|Microsoft Corporation 11168 4
|Facebook 3768 4
|Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
|OnePlus - BBK Electronics 131 4
|Alibaba Group 298 3
|Huawei 2733 3
|Samsung Electronics 5730 3
|VK - Mail.ru Group 2487 3
|Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 2
|Fly 124 2
|Yahoo! 1107 2
|Lenovo Group 1641 2
|Tencent 93 2
|PayPal 442 2
|LeEco - LeTV 46 2
|IBM 3557 2
|Qualcomm Technologies 1004 2
|Twitter 2204 2
|Wileyfox 10 2
|Alphabet 74 1
|BlackBerry Mobile 5 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Nintendo 225 1
|Canalys 151 1
|Experian 57 1
|Sony 2416 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
|Samsung SDI 21 1
|Netscape Communications Corporation 50 1
|Vertu 51 1
|RDC Group - Mobilidi 16 1
|Nvidia Corp 2038 1
|AOL - America Online 4 1
|ByteDance 16 1
|Stripe 18 1
|Nest 23 1
|Почта России ПАО 1579 5
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
|DST Global 165 2
|Qiwi 783 2
|AliExpress 275 2
|Связной ГК 884 2
|Uber 257 2
|LinkedIn 521 2
|Uber Technologies 258 2
|Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
|Stitch Fix 1 1
|WeWork 6 1
|Accel Partners 37 1
|HeadHunter Group - HH Group 336 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
|Tesla Motors 241 1
|Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
|ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
|Альфа-Банк 1127 1
|Square 38 1
|Sequoia Capital 81 1
|EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
|Airbnb 62 1
|MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
|Visa International 1346 1
|eBay Inc 534 1
|Synergy Research Group 13 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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