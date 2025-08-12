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JD.com Jingdong Mall
СОБЫТИЯ
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|12.08.2025
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Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР
ании Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. «Сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро, а JD.com выходит на европейский рынок офлайн-электроники с масштабными амбициями», – заявил ист
|11.10.2017
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На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU
р Amazon.com и самый продаваемый смартфон. Все гаджеты будут представлены на русскоязычной площадке JD.ru. Недорогие инновационные устройства современного дизайна производит американская компан
|03.02.2016
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JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian
ащения мошеннических угроз система FraudNet от Experian анализирует информацию о поведении клиентов JD.com и распознает каждое устройство, используемое для выхода на сайты компании. Это позволя
|15.12.2015
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Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet
и составить достойную конкуренцию местным лидерам продаж», — заявил CEO международной бизнес-группы JD.com Виктор Сюй. По данным компании, Visa Qiwi Wallet пользуются 16,7 млн человек ежегодно.
|26.11.2015
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JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы»
тайскому празднику «День Холостяков». По словам Виктора Сюй, президента международной бизнес-группы JD.com, компания осталась довольна результатами первых распродаж в «Дня Холостяков» в России
|21.10.2015
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JD.ru запускает массовые распродажи в «День Холостяка»
ерритории России», – прокомментировал Виктор Сюй (Victor Xu), президент международной бизнес-группы JD.com. «Почта России» планирует оказать информационную поддержку грядущей крупномасштабной р
|16.09.2015
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«Яндекс.Деньги» стали оператором платежей на JD.com
Китайский интернет-ритейлер JD.com начал принимать оплату через «Яндекс.Кассу» — платежное решение «Яндекс.Денег». Как со
|29.07.2015
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«Почта России» стала первым авторизованным почтовым оператором JD.com
х развития сотрудничества «Почта России» будет напрямую доставлять товары с собственных площадок en.jd.com на территории России. При этом доставка отправлений из-за рубежа будет осуществляться
|17.06.2015
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JD.com выходит на российский рынок e-commerce
Компания прямых онлайн-продаж в Китае JD.com объявила о начале ведения бизнеса в России. Как сообщили CNews в JD.com, в осно
|12.11.2014
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Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-процессы. Как сообщили CNews в Oracle, клиентам стали доступны новые решения для управления арендой п
|22.05.2014
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Китайский ритейл-гигант в ходе IPO оценили в $25,7 млрд
Китайский интернет-магазин JD.com (Jingdong Mall) вышел на американскую фондовую биржу NASDAQ и в ходе первичного размещ
|11.06.2013
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Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications
Корпорация Oracle, продолжая создавать решения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne. В целом новые бизнес-приложения Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project
|21.02.2013
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В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения
Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязвимость была закрыта в январском обновлении от Oracle (CVE-2012-1678). Как рассказали CNews в Digital
|27.03.2012
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Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах
Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует управление расходами. Решение позволяет сократить время обработки платежей и повышает удовлетворенность сотру
|20.02.2012
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Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Purchase Order Ap
|19.06.2009
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«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne
, российский оператор в области логистики и дистрибуции, и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с весны 2008 г. и охватил 10 филиалов дивизиона «Алиди–Норд» и 2 филиала «Алиди–Центр», вошедших в группу в
|21.02.2007
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AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продукта был подписан в конце декабря 2006 г. Проект по внедрению Oracle JD Edwards EnterpriseOne включает
|05.06.2006
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Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12
Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные функции, призванные обеспечить потребности широкого круга пользователей приложений EnterpriseOne, а
|07.04.2005
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"Связной" потратит на ERP $2,5 млн.
х консультантов (Gartner, Forrester), представители компании регулярно посещали специализированные форумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как рассказал Карен Хачиян, исполнительный директор «Связного», в конце концов в компании поняли, что выби
|16.03.2005
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Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft
ационно-ориентированной архитектуры и набора бизнес-приложений следующего поколения, объединяющих лучшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений разработки и техподдержки компании PeopleSoft, чтобы обеспечить непрерывность процесса совершенствовани
|09.09.2003
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PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards
PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop
|30.06.2003
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Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle
Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис
|29.01.2003
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JD Edwards выпустил CRM 2.0
Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе
|24.12.2002
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JD C 2.1 LCD и JD 2.1 ff - новинки от Jenoptik
Германская компания Jenoptik представила две новые модели цифровых камер - JD C 2.1 LCD и JD 2.1 ff. Обе камеры оснащены 2-мегапиксельным CCD-сенсором, однако максимальное разрешение JD С 2.1 ff составляет 1600х1200 пикселей, в то время как у JD C
JD.com и организации, системы, технологии, персоны:
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
|РАН - Российская академия наук 2122 1
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