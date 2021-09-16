JD.com - Jingdong Mall

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16.09.2021 Количество пользователей операционной системы HarmonyOS 2 превысило 100 миллионов 1
25.12.2020 Рассекречены фото и характеристики суперфлагманского смартфона Xiaomi 2021 г. Но интрига еще жива 1
17.12.2020 Представлена бета-версия HarmonyOS 2.0 для смартфонов 1
21.10.2019 Магазин «Яндекса» и Сбербанка теряет покупателей. Посещаемость рухнула в 27 раз 1
06.06.2019 NtechLab заняла второе место на конкурсе по распознаванию действий с помощью ИИ 1
24.10.2018 Xiaomi выпустила первый в мире смартфон с 10 ГБ памяти. Фото 1
18.10.2018 Легендарный бренд Vertu возродился и выпустил смартфон за $14 тысяч. Фото. Опрос 1
17.09.2018 Капиталовложения в дата-центры достигли рекордных значений 1
02.08.2018 Google займется цензурой интернета в Китае 1
12.07.2018 Продажи смартфонов Honor на глобальным рынке выросли на 150% 1
26.01.2018 В Telegram вложатся инвесторы Amazon, Twitter и Instagram 1
12.01.2018 TCL представила смартфон BlackBerry KEYone Bronze Edition 1
07.11.2017 Утечка. Как ВТБ и «Газпром» помогали Мильнеру и Усманову покупать Facebook и Twitter 1
19.10.2017 Nokia выпустила флагманский смартфон в стеклянном корпусе 1
11.10.2017 На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU 2
23.08.2017 Задержанный на год YotaPhone 3 представлен официально. Цены 1
28.06.2017 Alibaba для победы над Amazon вложила $1 млрд в зарубежный актив 1
20.02.2017 Рассекречены характеристики таинственного смартфона Nokia 8. Фото 1
15.02.2017 Бывший акционер «Яндекса» и «Mail.ru» вынул $1,1 млрд из Apple, чтобы вложиться в Google и Microsoft 1
09.01.2017 Выпущен первый Android-смартфон Nokia: Недорогой и цельнометаллический 1
28.12.2016 Усманов избавился от доли в интернет-гиганте Alibaba 1
01.12.2016 Выпущен смартфон с аномально большим аккумулятором 1
28.09.2016 Пассажирский самолет совершил экстренную посадку из-за загоревшегося Samsung 1
09.08.2016 Новый «убийца iPhone» приходит на российский рынок 1
25.05.2016 В России начинаются официальные продажи смартфонов Xiaomi. Цены 4
03.02.2016 JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian 1
29.01.2016 В России открылся магазин «убийц флагманских смартфонов» по цене от $89 1
15.12.2015 Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet 4
14.12.2015 Медведев пообещал построить в России собственный AliExpress 1
03.12.2015 Путин распорядился построить в России большие онлайн-магазины 1
26.11.2015 JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы» 6
28.10.2015 Компания, сравнившая Apple с Гитлером, выпустила дешевый мощный флагманский смартфон 1
21.10.2015 JD.ru запускает массовые распродажи в «День Холостяка» 7
25.09.2015 В России начались продажи нового «убийцы» флагманов 1
18.09.2015 «Убийца смартфонов-флагманов 2016 года» стал доступен в России 1
16.09.2015 «Яндекс.Деньги» стали оператором платежей на JD.com 2
01.09.2015 «Китайская Apple» выпустит клон MacBook Air по революционной цене 1
31.08.2015 В России появились «официальные» смартфоны Xiaomi 2
29.07.2015 «Почта России» стала первым авторизованным почтовым оператором JD.com 1
18.06.2015 «Дешевые» гаджеты Xiaomi в России оказались на 70% дороже, чем в Китае 2

Публикаций - 45, упоминаний - 68

JD.com упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7737 11
Xiaomi 904 8
Google LLC 7177 5
Yandex - Яндекс 4103 5
Microsoft Corporation 11168 4
Facebook 3768 4
Amazon Inc - Amazon.com 1473 4
OnePlus - BBK Electronics 131 4
Alibaba Group 298 3
Huawei 2733 3
Samsung Electronics 5730 3
VK - Mail.ru Group 2487 3
Marvel - Марвел-Дистрибуция 32 2
Fly 124 2
Yahoo! 1107 2
Lenovo Group 1641 2
Tencent 93 2
PayPal 442 2
LeEco - LeTV 46 2
IBM 3557 2
Qualcomm Technologies 1004 2
Twitter 2204 2
Wileyfox 10 2
Alphabet 74 1
BlackBerry Mobile 5 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Nintendo 225 1
Canalys 151 1
Experian 57 1
Sony 2416 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 305 1
Samsung SDI 21 1
Netscape Communications Corporation 50 1
Vertu 51 1
RDC Group - Mobilidi 16 1
Nvidia Corp 2038 1
AOL - America Online 4 1
ByteDance 16 1
Stripe 18 1
Nest 23 1
Почта России ПАО 1579 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
DST Global 165 2
Qiwi 783 2
AliExpress 275 2
Связной ГК 884 2
Uber 257 2
LinkedIn 521 2
Uber Technologies 258 2
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 38 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 1
Stitch Fix 1 1
WeWork 6 1
Accel Partners 37 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Tesla Motors 241 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Альфа-Банк 1127 1
Square 38 1
Sequoia Capital 81 1
EQT - Шведский инвестиционный фонд 10 1
Airbnb 62 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Visa International 1346 1
eBay Inc 534 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
Президент Российской Федерации 1442 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 16 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 7
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
USB Type-C - USB-C 901 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 2
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 2
Big Data - Большие данные 1136 2
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 2
Smartphone - Смартфон 774 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
AGPS - Assisted GPS - технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 56 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 491 1
Google Android-приложения и разработчики 236 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Nano-SIM 121 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 111 1
USB OTG - On-The-Go 93 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 11
Google Android 10751 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 176 5
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 213 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 306 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 3
Google Android 5 Lollipop 146 3
Apple iOS 5742 2
Яндекс.Маркет 439 2
Google Android 8 Oreo 139 2
Qualcomm Quick Charge 104 2
OnePlus - Серия смартфонов 90 2
Apple iPad 3263 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
OnePlus Oxygen OS 35 2
Corning Gorilla Glass 496 2
Cyanogen Mod 48 2
Cyanogen OS 19 2
Microsoft Natick 3 1
Sina Weibo - Китайский сервис микроблогов 82 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2103 1
Huawei Harmony OS - Harmonica 74 1
Nestle KitKat 161 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Filecoin - криптовалюта 7 1
Xiaomi Smart PA - аудио система на чипе класса Hi-Fi с усилителем 6 1
OnyX 33 1
Yelp 41 1
BlackBerry Motion 2 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 359 1
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 13 1
Google Dragonfly 11 1
Google Translate 39 1
Huawei Developer 2 1
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Сюй Виктор 22 6
Васильев Алекс 7 2
Путин Владимир 1828 2
Малышев Сергей 46 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Минин Александр 5 1
Yueting Jia - Юэтин Цзя 14 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 1 1
Valentine Don - Валентайн Дон 2 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Грачева Мария 8 1
Дитятьев Алексей 4 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
Костыгин Дмитрий 21 1
Давыдович Евгений 25 1
Мамут Александр 109 1
Ганин Егор 50 1
Гришаков Максим 27 1
Бровко Василий 47 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Brin Sergey - Сергей Брин 121 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 31
Россия - Российская федерация - РФ 57680 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 4
Китай - Пекин 324 4
Индия - Республика 2181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Южная Корея - Республика 1466 3
Сингапур - Республика 808 3
Латинская Америка 726 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 520 2
Индонезия - Республика 386 2
Ближний Восток 1479 2
Германия - Федеративная Республика 3674 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
США - Кремниевая долина 399 2
Филиппины - Республика 211 1
США - Детройт 14 1
Китай - Гуанчжоу 41 1
Китай - Ханчжоу 27 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
Восточная Европа 1691 1
Европа 3788 1
Колумбия - Республика 137 1
Шотландия 51 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Китай - Шанхай 246 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Таиланд - Королевство 363 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 229 1
Малайзия 344 1
Финляндия - Финляндская Республика 822 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 526 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Австралия - Австралийский Союз 1130 1
Испания - Королевство 1258 1
Израиль 725 1
Турция - Турецкая республика 956 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 91 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Мошенничество 53 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 1
The Wall Street Journal 710 2
Bloomberg 786 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1099 2
NYT - The New York Times 510 2
GizmoChina 77 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
DigiTimes - Издание 507 1
The Information 39 1
The Intercept 9 1
Toutiao 3 1
ABC News 11 1
РБК Инновации 36 1
Synergy Research Group 13 1
eMarketer 77 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 229 1
День холостяков - китайский современный праздник 11 ноября 4 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
JD.com 618 Shopping Festival 1 1
Короткая ссылка

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Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
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