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JD.com Jingdong Mall

JD.com - Jingdong Mall

СОБЫТИЯ

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12.08.2025 Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

ании Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. «Сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро, а JD.com выходит на европейский рынок офлайн-электроники с масштабными амбициями», – заявил ист
11.10.2017 На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU

р Amazon.com и самый продаваемый смартфон. Все гаджеты будут представлены на русскоязычной площадке JD.ru. Недорогие инновационные устройства современного дизайна производит американская компан
03.02.2016 JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian

ащения мошеннических угроз система FraudNet от Experian анализирует информацию о поведении клиентов JD.com и распознает каждое устройство, используемое для выхода на сайты компании. Это позволя
15.12.2015 Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet

и составить достойную конкуренцию местным лидерам продаж», — заявил CEO международной бизнес-группы JD.com Виктор Сюй. По данным компании, Visa Qiwi Wallet пользуются 16,7 млн человек ежегодно.
26.11.2015 JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы»

тайскому празднику «День Холостяков». По словам Виктора Сюй, президента международной бизнес-группы JD.com, компания осталась довольна результатами первых распродаж в «Дня Холостяков» в России

21.10.2015 JD.ru запускает массовые распродажи в «День Холостяка»

ерритории России», – прокомментировал Виктор Сюй (Victor Xu), президент международной бизнес-группы JD.com. «Почта России» планирует оказать информационную поддержку грядущей крупномасштабной р
16.09.2015 «Яндекс.Деньги» стали оператором платежей на JD.com

Китайский интернет-ритейлер JD.com начал принимать оплату через «Яндекс.Кассу» — платежное решение «Яндекс.Денег». Как со
29.07.2015 «Почта России» стала первым авторизованным почтовым оператором JD.com

х развития сотрудничества «Почта России» будет напрямую доставлять товары с собственных площадок en.jd.com на территории России. При этом доставка отправлений из-за рубежа будет осуществляться

17.06.2015 JD.com выходит на российский рынок e-commerce

Компания прямых онлайн-продаж в Китае JD.com объявила о начале ведения бизнеса в России. Как сообщили CNews в JD.com, в осно
12.11.2014 Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-процессы. Как сообщили CNews в Oracle, клиентам стали доступны новые решения для управления арендой п
22.05.2014 Китайский ритейл-гигант в ходе IPO оценили в $25,7 млрд

Китайский интернет-магазин JD.com (Jingdong Mall) вышел на американскую фондовую биржу NASDAQ и в ходе первичного размещ
11.06.2013 Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications

Корпорация Oracle, продолжая создавать решения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne. В целом новые бизнес-приложения Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project

21.02.2013 В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения

Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязвимость была закрыта в январском обновлении от Oracle (CVE-2012-1678). Как рассказали CNews в Digital

27.03.2012 Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах

Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует управление расходами. Решение позволяет сократить время обработки платежей и повышает удовлетворенность сотру
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Purchase Order Ap
19.06.2009 «Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne

, российский оператор в области логистики и дистрибуции, и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с весны 2008 г. и охватил 10 филиалов дивизиона «Алиди–Норд» и 2 филиала «Алиди–Центр», вошедших в группу в

21.02.2007 AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продукта был подписан в конце декабря 2006 г. Проект по внедрению Oracle JD Edwards EnterpriseOne включает
05.06.2006 Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12

Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные функции, призванные обеспечить потребности широкого круга пользователей приложений EnterpriseOne, а
07.04.2005 "Связной" потратит на ERP $2,5 млн.

х консультантов (Gartner, Forrester), представители компании регулярно посещали специализированные форумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как рассказал Карен Хачиян, исполнительный директор «Связного», в конце концов в компании поняли, что выби
16.03.2005 Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft

ационно-ориентированной архитектуры и набора бизнес-приложений следующего поколения, объединяющих лучшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений разработки и техподдержки компании PeopleSoft, чтобы обеспечить непрерывность процесса совершенствовани
09.09.2003 PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards

PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop
30.06.2003 Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle

Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис
29.01.2003 JD Edwards выпустил CRM 2.0

Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе
24.12.2002 JD C 2.1 LCD и JD 2.1 ff - новинки от Jenoptik

  Германская компания Jenoptik представила две новые модели цифровых камер - JD C 2.1 LCD и JD 2.1 ff. Обе камеры оснащены 2-мегапиксельным CCD-сенсором, однако максимальное разрешение JD С 2.1 ff составляет 1600х1200 пикселей, в то время как у JD C

Публикаций - 101, упоминаний - 140

JD.com и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 20
Apple Inc 13154 17
Alibaba Group 473 16
Xiaomi - Сяоми 2231 14
Meta Platforms - Facebook 4621 12
Amazon Inc - Amazon.com 3277 10
Huawei 4676 10
Google LLC 12688 9
X Corp - Twitter 2938 9
Samsung Electronics 11064 8
Microsoft Corporation 25775 8
SAP SE 5601 7
Yandex - Яндекс 9216 7
BBK OnePlus 298 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Tencent 190 6
Zynga Game Network 133 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Qualcomm Technologies 1974 4
Intel Corporation 12811 4
LeEco - LeTV 61 4
Nvidia Corp 4002 3
ByteDance 56 3
Cyanogen Mod 54 3
Oracle Siebel Systems 519 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Lenovo Group 2446 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 3
AMD - Advanced Micro Devices 4641 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
HMD Global - Nokia 144 3
Yahoo! 3726 3
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 360 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 2
Best Buy 223 2
Wileyfox 11 2
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 2
Colorful 11 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 11
Почта России ПАО 2370 6
eBay Inc 1640 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Связной ГК 1401 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
DST Global - Digital Sky Technologies 229 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Visa International 1993 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 3
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Airbnb 101 3
Uber 357 2
Appleby 3 2
Россети Ленэнерго 1699 2
USM Advisors 10 2
Газпром ПАО 1493 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 131 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
WeWork 6 1
Stitch Fix 2 1
Berkshire Hathaway 34 1
Петербургская Биржа - ТЭК-торг ЭТП 78 1
Silver Lake Partners - Silver Lake Ventures 82 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 1
Rocket Internet 9 1
Ferrari NV 159 1
DiDi Chuxing Technology - Диди Мобилити Рус 28 1
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 59 1
DoorDash Food Delivery 12 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 69 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
UK MI - Military Intelligence - Secret Intelligence Service - Секретная разведывательная служба Великобритании - Государственное ведомство британской контрразведки 50 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 71 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 103 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - МЭЦ - Московский экспортный центр 40 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 22
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 20
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 19
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 17
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 12
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 10
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 9
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 9
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 8
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 8
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 8
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 7
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 6
Аксессуары 4282 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 6
ЭТП - Электронная торговая площадка - Электронные закупки - E-procurement - Electronic procurement - Цифровые закупки 779 6
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 5
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 21
Google Android 15243 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 17
Alibaba Group - Taobao Tmall Commerce Group 113 13
Oracle PeopleSoft 426 10
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 6
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 6
Google Android 7 - Android Nougat 227 6
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 5
Linux OS 11533 5
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 5
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 5
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 5
Apple iOS 8583 4
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 4
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 4
BBK OnePlus - Серия смартфонов 164 4
Qualcomm QC - Quick Charge - TurboPower - технология скоростной зарядки смартфона 189 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 3
Cyanogen OS 25 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса - ЮScan 254 3
Google Android 8 - Android Oreo 198 3
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 3
Apple iPhone 6 4861 3
Nokia 6 - серия 35 3
Реестр добросовестных экспортеров 213 2
Xiaomi Mi Pad - серия планшетов 60 2
Nokia Sirocco 104 2
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 2
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 2
Wileyfox Swift - смартфон 6 2
Alibaba Group - T-Head Semiconductor - XuanTie 9 2
Сюй Виктор 30 8
Усманов Алишер 311 6
Мильнер Юрий 137 4
Медведев Дмитрий 1665 3
Путин Владимир 3454 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 3
Семененко Леон 3 2
Васильев Алекс 7 2
Ma Jack - Ма Джек 27 2
Kagermann Henning - Cagermann Henning - Кагерманн Хеннинг 32 2
Chen Nikko - Чэнь Никко 2 2
Малышев Сергей 99 2
Ноготков Максим 53 1
Костыгин Дмитрий 24 1
Скоч Андрей 11 1
Бакальчук Владислав 47 1
Минин Александр 13 1
Дитятьев Алексей 4 1
Денисов Андрей 23 1
Потапенко Михаил 45 1
Лишенков Владимир 18 1
Грачева Мария 10 1
Адоньев Сергей 36 1
Золотарев Сергей 14 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 65 1
Авдолян Альберт 32 1
Ким Татьяна - Бакальчук Татьяна 73 1
Lejeune Alain - Лежен Алан 4 1
Valentine Don - Валентайн Дон 3 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Uzan Murat Hakan - Узан Мурат Хакан 10 1
Атаян Тигран 2 1
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 1
Moshiri Farhad - Мошири Фархад 7 1
D’Ercole Nat - Д'Эркол Нат 1 1
Ehlers Eugene - Элерс Юджин 1 1
Thurber Alex - Тербер Алекс 3 1
Wang Chenglu - Ванг Ченглу 5 1
Кладов Виктор 4 1
Plattner Hasso - Платтнер Хассо 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 68
Россия - РФ - Российская федерация 166168 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 28
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 11
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Индия - Bharat 5869 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 9
Европа 24964 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Южная Корея - Республика 7052 5
Азия - Азиатский регион 5920 5
Индонезия - Республика 1058 5
Сингапур - Республика 1953 4
Европа Восточная 3138 4
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 4
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Япония 13807 3
Швеция - Королевство 3782 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 3
Ближний Восток 3154 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 3
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 3
Великобритания - Остров Мэн 82 2
Великобритания - Бермудские острова - Бермуды 158 2
Израиль 2856 2
Африка - Африканский регион 3641 2
Франция - Французская Республика 8177 2
Турция - Турецкая республика 2620 2
Украина 7928 2
Саудовская Аравия - Королевство 666 2
США - Калифорния 4829 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
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