JD.com - Jingdong Mall

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР ании Ceconomy AG, владельца сетей MediaMarkt и Saturn. «Сумма сделки оценивается в 2,2 млрд евро, а JD.com выходит на европейский рынок офлайн-электроники с масштабными амбициями», – заявил ист

На площадке JD.ru стартовали продажи смартфонов BLU р Amazon.com и самый продаваемый смартфон. Все гаджеты будут представлены на русскоязычной площадке JD.ru. Недорогие инновационные устройства современного дизайна производит американская компан

JD.com для защиты от онлайн-мошенничества выбрал решение Experian ащения мошеннических угроз система FraudNet от Experian анализирует информацию о поведении клиентов JD.com и распознает каждое устройство, используемое для выхода на сайты компании. Это позволя

Оплатить товары на JD.ru теперь можно с помощью Visa Qiwi Wallet и составить достойную конкуренцию местным лидерам продаж», — заявил CEO международной бизнес-группы JD.com Виктор Сюй. По данным компании, Visa Qiwi Wallet пользуются 16,7 млн человек ежегодно.

JD.ru запускает волну распродаж в честь «Чёрной Пятницы» тайскому празднику «День Холостяков». По словам Виктора Сюй, президента международной бизнес-группы JD.com, компания осталась довольна результатами первых распродаж в «Дня Холостяков» в России

JD.ru запускает массовые распродажи в «День Холостяка» ерритории России», – прокомментировал Виктор Сюй (Victor Xu), президент международной бизнес-группы JD.com. «Почта России» планирует оказать информационную поддержку грядущей крупномасштабной р

«Яндекс.Деньги» стали оператором платежей на JD.com Китайский интернет-ритейлер JD.com начал принимать оплату через «Яндекс.Кассу» — платежное решение «Яндекс.Денег». Как со

«Почта России» стала первым авторизованным почтовым оператором JD.com х развития сотрудничества «Почта России» будет напрямую доставлять товары с собственных площадок en.jd.com на территории России. При этом доставка отправлений из-за рубежа будет осуществляться

JD.com выходит на российский рынок e-commerce Компания прямых онлайн-продаж в Китае JD.com объявила о начале ведения бизнеса в России. Как сообщили CNews в JD.com, в осно

Oracle представила новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала новинки в линейке бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne с целью помочь заказчикам повышать прибыль и оптимизировать бизнес-процессы. Как сообщили CNews в Oracle, клиентам стали доступны новые решения для управления арендой п

Китайский ритейл-гигант в ходе IPO оценили в $25,7 млрд Китайский интернет-магазин JD.com (Jingdong Mall) вышел на американскую фондовую биржу NASDAQ и в ходе первичного размещ

Oracle начала продажи новых бизнес-приложений JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications Корпорация Oracle, продолжая создавать решения на базе технологии вычислений в оперативной памяти, объявила о начале продаж новых приложений Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Applications для ERP-системы Oracle JD Edwards EnterpriseOne. В целом новые бизнес-приложения Oracle JD Edwards EnterpriseOne In-Memory Project

В ERP-системе JD Edwards Enterprise One закрыта уязвимость спустя 3 года с момента обнаружения Компания Digital Security оказала содействие корпорации Oracle в устранении опасной уязвимости в ERP-системе JD Edwards Enterprise One — в части использования толстого клиента на рабочих станциях. Уязвимость была закрыта в январском обновлении от Oracle (CVE-2012-1678). Как рассказали CNews в Digital

Oracle представила мобильное приложение для управления отчетами о расходах Корпорация Oracle анонсировала приложение Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Expense Management, которое упрощает и оптимизирует управление расходами. Решение позволяет сократить время обработки платежей и повышает удовлетворенность сотру

Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Purchase Order Ap

«Алиди» перевела все филиалы на Oracle JD Edwards EnterpriseOne , российский оператор в области логистики и дистрибуции, и корпорация Oracle объявили о завершении проекта по переводу всех филиалов компании на единую систему управления ресурсами предприятия Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Проект внедрения единой ERP-системы продолжался около года с весны 2008 г. и охватил 10 филиалов дивизиона «Алиди–Норд» и 2 филиала «Алиди–Центр», вошедших в группу в

AD Smartec внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne Robertson & Blums Corporation-Russia внедряет Oracle JD Edwards EnterpriseOne в компании AD Smartec — договор о поставке и внедрении продукта был подписан в конце декабря 2006 г. Проект по внедрению Oracle JD Edwards EnterpriseOne включает

Oracle выпустила новую версию JD Edwards EnterpriseOne 8.12 Корпорация Oracle объявила о выпуске новой версии — JD Edwards EnterpriseOne 8.12. Последний релиз предлагает дополнительные модули и расширенные функции, призванные обеспечить потребности широкого круга пользователей приложений EnterpriseOne, а

"Связной" потратит на ERP $2,5 млн. х консультантов (Gartner, Forrester), представители компании регулярно посещали специализированные форумы. Выбор, признался Ноготков, шел между традиционным решением от Oracle, тяжелой системой SAP и JD Edwards EnterpriseOne (с недавнего времени права на нее принадлежат той же Oracle). Как рассказал Карен Хачиян, исполнительный директор «Связного», в конце концов в компании поняли, что выби

Oracle обнародовал планы выпуска продуктов Oracle-PeopleSoft ационно-ориентированной архитектуры и набора бизнес-приложений следующего поколения, объединяющих лучшую функциональность, шаблоны бизнес-процессов и опыт использования продуктов Oracle, PeopleSoft и JD Edwards. Руководство Oracle планирует сохранить примерно 90% сотрудников подразделений разработки и техподдержки компании PeopleSoft, чтобы обеспечить непрерывность процесса совершенствовани

PeopleSoft представил планы по поддержке ПО от JD Edwards PeopleSoft опубликовал новый план выпуска своих продуктов с учетом вновь приобретенной компании JD Edwards, из которого видно, что объединенная компания четко разграничила имеющийся в ее распоряжении ассортимент ПО. Компания собирается уделить основное внимание двум линиям продуктов: Peop

Клиенты JD Edwards за слияние с PeopleSoft, но против Oracle Как показал последний опрос мнений, заказчики JD Edwards практически единодушно выступают против поглощения ее компанией Oracle, однако положительно относятся к слиянию с PeopleSoft. Почти 96% опрошенных пользователей отрицательно отнеслис

JD Edwards выпустил CRM 2.0 Известный поставщик решений для среднего бизнеса компания JD Edwards выпустила вторую версию своего пакета CRM. В CRM 2.0 более 175 улучшений и расширений по сравнению с предыдущей версией, а также усилена интеграция с другими решениями компании, в пе