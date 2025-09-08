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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mali-T ARM Серия GPU Graphics processing unit Графический процессор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
23.05.2025 Xiaomi выпустила процессор не хуже, чем в iPhone 16 Pro Max. Суперсовременный техпроцесс 3 нм, 19 млрд транзисторов. Он уже используется 1
05.05.2025 Китай тайно строит мегафабрику – завод всех заводов по производству микросхем 1
24.06.2024 Xiaomi выпустит собственный суперсовременный процессор – он будет лучше, чем у Intel 1
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М 1
15.03.2023 Huawei возрождает свои суперпроцессоры Kirin вопреки воле США. Они будут мощнее чипов Apple и Qualcomm 1
12.08.2022 Российский «убийца MacBook» на процессоре «Байкал» готов. Впервые показан финальный вариант дизайна 1
06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству 1
24.03.2022 Россия готовит замену MacBook в титановом корпусе на процессоре «Байкал» 1
04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы 1
18.01.2022 Российские власти попросили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на наших процессорах 1
17.01.2022 Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М 1
18.11.2021 CommuniGate Systems и «Байкал электроникс» подтвердили совместимость своих продуктов 2
11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле 2
14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
09.08.2021 Легендарный производитель компьютеров развернул выпуск ПК и моноблоков на российских «байкалах» 1
09.08.2021 iRu запускает в серийное производство компьютеры на базе отечественного процессора Baikal-M 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 2
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M 1
26.05.2021 Создан клон Raspberry Pi размером с кредитку, с редкой опцией и «хитрым» Linux 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 1
26.03.2021 Дешевым смартфонам Xiaomi конец. Компания готовится к росту цен 1
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 2
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 2
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 1
30.10.2020 Новый процессор «Байкал» признан российским. На госзакупках у него будет особый статус 1
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства 1
26.10.2020 INOI 2 Lite 2021: представлена обновленная версия самой популярной модели бренда 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
17.08.2020 Astra Linux и «Байкал Электроникс» заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M 1
30.06.2020 РЕД ОС установлена на процессорах Baikal 1
28.04.2020 Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1

Публикаций - 150, упоминаний - 167

Mali-T ARM и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 39
Samsung Electronics 11065 35
Apple Inc 13156 35
MediaTek - Ralink 595 28
Huawei 4677 25
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 22
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 21
Xiaomi - Сяоми 2232 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 17
Lenovo Group 2447 16
Google LLC 12690 15
Qualcomm Technologies 1974 15
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 12
LG Electronics 3735 12
Intel Corporation 12811 12
Т-Платформы - T-Platforms 412 10
Edelweiss - Эдельвейс 71 9
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 8
Sony 6739 8
Mali 38 8
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 7
Amlogic 57 6
Nvidia Corp 4002 6
Sharp Corporation 1062 5
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 5
Wacom 143 5
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 156 5
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Acer Group - Acer Inc 2776 5
HTC Corporation 1512 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
DEPO Computers - Депо Электроникс 710 5
Doogee 32 4
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 4
ARM Holdings 95 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 3
Digma 251 3
JD.com - Jingdong Mall 101 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Carl Zeiss AG 307 1
Транснефть 335 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 12 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Ferrari NV 159 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Чип и Дип 12 1
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 1
Агентство Финансовой Поддержки 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Kickstarter 136 1
Tesla Motors 461 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 1
X5 Group - Перекрёсток 640 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 110 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Правительство Египта - Кабинет Министров Египта 14 1
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 92 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 292 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 1
Федеральное казначейство России 1949 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 121
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 101
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 100
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 83
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 70
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 66
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 63
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 60
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 60
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 57
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 56
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 54
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 52
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 50
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 48
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 44
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 36
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 34
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 33
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 32
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 27
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 25
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 24
ARM Holdings - ARMv8 - Архитектура процессора 118 24
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 23
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 23
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 22
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 22
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 21
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 21
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 21
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 21
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
USB micro 974 20
DDR - Double data rate 3083 20
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 20
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 85
Google Android 15244 65
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 39
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 31
MediaTek MT - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 240 24
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 23
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 23
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 21
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 21
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 20
Geely Group - Meizu - Серия смартфонов 124 19
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 19
Google Android 5 - Android Lollipop - Key Lime Pie 320 18
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 17
Linux OS 11533 16
Samsung Galaxy Note 702 15
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 15
Google Android 6 - Android M - Android Marshmallow 240 15
Apple iPhone 6 4861 14
Geely Group - Meizu Flyme Android OS 59 14
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - микропроцессор для серверов и систем хранения данных (СХД) 115 14
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 14
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 14
Samsung Galaxy 1035 13
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 13
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 183 11
Intel x86 - архитектура процессора 2151 10
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 10
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 10
Apple iPhone 5 783 9
Nestle KitKat 165 9
Google Android 4.4 - Android KitKat 108 9
Microsoft Windows 16882 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 8
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 8
Google Android 7 - Android Nougat 227 8
AnTuTu Benchmark - AnTuTu Tester - программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 425 7
Samsung S-Pen - Стилус 144 7
Geely Group - Meizu mTouch 11 7
Евдокимов Андрей 95 20
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
Махсон Михаил 14 4
Опанасенко Всеволод 139 4
Грищенков Александр 17 3
Копосов Максим 74 3
Титов Борис 64 2
Одинцов Дмитрий 119 2
Новодворский Алексей 114 2
Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
Эйгес Павел 108 1
Белокрылов Александр 27 1
Сизоненко Григорий 45 1
Кравченко Дмитрий 42 1
Катаев Александр 40 1
Кузнецов Андрей 115 1
Мартыненко Александр 21 1
Горшенин Максим 39 1
Фарыгин Владимир 4 1
Фарыгин Антон 5 1
Левин Дмитрий 47 1
Щеглов Петр 85 1
Синельников Евгений 10 1
Белкин Сергей 12 1
Покровский Иван 136 1
Коровин Иван 8 1
Сивцев Илья 174 1
Легостаева Светлана 96 1
Wong Jack - Вонг Джек 9 1
Nan Li - Нань Ли 3 1
Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 1
Zhang Huang - Чжан Хуан 3 1
Огурцов Артем 8 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Коган Алексей 12 1
Лебединец Антон 1 1
Жарких Роман 2 1
Линева Ольга 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 90
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 44
Китай - Тайвань 4245 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 7
Индия - Bharat 5870 5
Япония 13807 4
Китай - Пекин - Beijing 1096 3
Германия - Берлин 732 2
США - Калифорния - Купертино 281 2
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 273 1
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 197 1
США - Вашингтон - Редмонд 238 1
Бутан - Королевство 35 1
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Сатурн - Титан (спутник) 533 1
Корея полуостров - Корейский полуостров 110 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Алушта 20 1
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Армения - Республика 2449 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
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