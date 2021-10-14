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Mali-T ARM
Серия GPU
Graphics processing unit
Графический процессор


14.10.2021 В Россию с боем прорвались тысячи отечественных процессоров 1
04.10.2021 Выпущен отечественный клон iMac на процессоре «Байкал». Фото 1
01.10.2021 Выходцы из сверхзагадочной компании выпустили материнскую плату на «Байкалах» 1
30.07.2021 ОС Rosa Enterprise Desktop X5 адаптирована под процессоры Baikal 1
22.04.2021 Baikal-M: какую экосистему успел собрать вокруг себя первый российский ARM-процессор 2
21.01.2021 Система резервного копирования Rubackup совместима с процессорами Baikal-M под управлением ОС Astra Linux 1
25.12.2020 Российский ВКС Trueсonf научился работать на процессорах Baikal 1
23.12.2020 Trueсonf и Baikal Electronics представили российскую видеосвязь для процессоров Baikal 1
30.11.2020 В России создаются дешевые версии процессоров «Байкал» 2
30.10.2020 Микропроцессор Baikal-M официально получил статус интегральной схемы отечественного производства 1
02.09.2020 У разработчика процессоров «Байкал» власти требуют полмиллиарда 1
17.08.2020 Astra Linux и «Байкал Электроникс» заключили соглашение о сотрудничестве 1
22.07.2020 В России начался выпуск первых материнских плат для нового «Байкала». Цена 1
22.07.2020 Вышла первая российская плата на процессоре Baikal-M 1
30.06.2020 РЕД ОС установлена на процессорах Baikal 1
24.04.2020 CNews сравнил новый процессор «Байкал» с чипами Intel. Результаты обнадеживают 1
24.04.2020 Выпущен крошечный компьютер дешевле и лучше Raspberry Pi 4. Видео 1
13.04.2020 «Базальт СПО» и «Байкал электроникс» объявили о развитии сотрудничества 1
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов 1
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал» 1
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена 1
22.10.2019 Рассекречены характеристики российского восьмиядерного процессора «Байкал». Цена 1
22.10.2019 «Байкал электроникс» впервые представила новый процессор BE-М1000 2
02.10.2019 Выпущен многострадальный отечественный процессор «Байкал» 1
29.08.2019 Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена 1
14.08.2019 Выпущен сверхкомпактный конкурент знаменитого крошечного компьютера Raspberry Pi 1
29.07.2019 Выпущен Linux-ноутбук для параноиков по цене дешевого смартфона. Видео 1
18.06.2019 Xiaomi привезла в Россию HD- и 4К-телевизоры по цене смартфона 1
29.12.2018 Digma начала российские продажи 13,3-дюймового планшета CITI 3000 4G 1
03.07.2018 Выпущен мощный «убийца» Raspberry Pi на 8 ядрах с поддержкой видео 4K 1
29.05.2018 Дешевый смартфон Meizu получил широкий экран и сдвоенную камеру. Цены 1
06.03.2018 Meizu обрушила в России цены на свои смартфоны. Размеры скидок 1
02.03.2017 Выпущен смартфон с батареей более 10000 мАч 2
30.08.2016 Подарки на 1 сентября. Выбор ZOOM 1
11.02.2016 В России стартовали продажи смартфона Honor 7 Premium 1
10.12.2015 Выпущен смартфон с рекордной батареей 10000 мАч 1
03.09.2015 Самые ожидаемые фаблеты 2015 года: от Apple до Acer 1
29.07.2015 Обзор планшета Huawei Mediapad X2: заменяет сразу два устройства 1
24.03.2015 Хиты продаж: самые популярные планшеты начала 2015 года 1
16.12.2014 Лучшие планшеты прошедшей осени: выбор ZOOM 1

Публикаций - 42, упоминаний - 46

Mali-T ARM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 210 15
Mali 54 11
Samsung Electronics 5749 8
Edelweiss - Эдельвейс 29 6
Xiaomi 904 5
Amlogic 16 5
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 5
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 302 5
Базальт СПО 206 5
Т-Платформы 274 4
Apple Inc - Эппл Рус 7750 3
Т-Нано - Нанотехнологический центр 32 3
Google LLC 7198 3
Intel Corporation 4221 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 2
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 29 2
Lenovo Group 1643 2
Meizu 125 2
Shenzhen Xunlong Software 6 2
LG Electronics 1886 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Facebook 3768 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 353 2
TrueConf - ТруКонф 252 2
CubieBoard 4 1
ArcSoft - АркСофт 6 1
PandaBoard 5 1
Вартон - Varton 15 1
HardKernel 1 1
Nvidia Corp 2047 1
Banana Pi 5 1
Рикор Электроникс - Rikor Electronics 24 1
Pine64 - Pine Microsystems 8 1
BeagleBone 4 1
Digma 51 1
Indiegogo 56 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 82 1
Harman Kardon 167 1
Рикор Холдинг - Rikor 70 1
Merlion iRU - Деловой офис 67 1
Kickstarter 95 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 318 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Роснано 456 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 1
Правительство РФ 2209 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Правительство Московской области 48 1
Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California 3 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1685 16
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3007 14
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 13
ARM64 - Архитектура процессора 1021 13
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3080 13
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2398 13
ARMv8 - Архитектура процессора 60 12
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 11
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 10
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1212 7
System on Chip - SoC - Технология мобильных систем на кристалле 15 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 6
DDR - Double data rate 1080 6
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 6
USB OTG - On-The-Go 93 5
ARM - Advanced RISC Machine 225 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 5
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 606 4
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 217 4
MP3 692 4
OpenGL ES - подмножество графического интерфейса 51 3
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 107 3
USB Type-C - USB-C 901 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 3
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 501 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 942 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 406 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 2
Nano-SIM 121 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 2
DTS HD - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 95 2
Типы корпусов процессоров - HFCBGA - FCBGA 10 2
USB Type-A - USB-A 148 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 2
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 383 22
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 65 15
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 218 14
Google Android 10752 14
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 157 10
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 8
Linux OS 4288 7
LPDDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 266 7
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 117 6
Linux - Debian GNU 273 5
Google Android TV 173 4
Microsoft Windows 10 6691 4
Xiaomi PatchWall 30 4
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1218 4
Ред ОС 239 3
Apple iPhone 6 547 3
Samsung Galaxy Note 558 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu 548 3
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 25 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 16 3
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 37 3
Shenzhen Xunlong Orange Pi Zero - одноплатный мини-компьютер 5 2
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 7 2
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 2
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 125 2
OpenCL - Open Computing Language - Фреймворк для написания компьютерных программ 59 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 2
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 2
Nvidia GeForce GTX 2090 2
Meizu M - Серия смартфонов 30 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
Google Android 7 Nougat 121 2
Google Android 8 Oreo 139 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1360 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 116 2
Raspberry Pi A 7 2
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 2
Евдокимов Андрей 54 10
Опанасенко Всеволод 101 2
Титов Борис 27 2
Одинцов Дмитрий 83 2
Махсон Михаил 13 2
Рустамов Рустам 169 1
Новодворский Алексей 95 1
Мартыненко Александр 14 1
Грищенков Александр 10 1
Покровский Иван 48 1
Коган Алексей 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 5
Индия - Республика 2184 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Турция - Стамбул 51 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
CNews - ZOOM.CNews 1113 7
GizChina - Издание 40 2
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNX Software 4 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 220 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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