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Mali-T ARM Серия GPU Graphics processing unit Графический процессор
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 150, упоминаний - 167
Mali-T ARM и организации, системы, технологии, персоны:
|Евдокимов Андрей 95 20
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 4
|Махсон Михаил 14 4
|Опанасенко Всеволод 139 4
|Грищенков Александр 17 3
|Копосов Максим 74 3
|Титов Борис 64 2
|Одинцов Дмитрий 119 2
|Новодворский Алексей 114 2
|Wang Xiang - Ванг Сян 11 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 1
|Эйгес Павел 108 1
|Белокрылов Александр 27 1
|Сизоненко Григорий 45 1
|Кравченко Дмитрий 42 1
|Катаев Александр 40 1
|Кузнецов Андрей 115 1
|Мартыненко Александр 21 1
|Горшенин Максим 39 1
|Фарыгин Владимир 4 1
|Фарыгин Антон 5 1
|Левин Дмитрий 47 1
|Щеглов Петр 85 1
|Синельников Евгений 10 1
|Белкин Сергей 12 1
|Покровский Иван 136 1
|Коровин Иван 8 1
|Сивцев Илья 174 1
|Легостаева Светлана 96 1
|Wong Jack - Вонг Джек 9 1
|Nan Li - Нань Ли 3 1
|Yongxiang Bai - Юнсянь Бай 2 1
|Zhang Huang - Чжан Хуан 3 1
|Огурцов Артем 8 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
|Коган Алексей 12 1
|Лебединец Антон 1 1
|Жарких Роман 2 1
|Линева Ольга 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 30
|GizmoChina 171 4
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
|WCCFTech - Издание 110 2
|AnandTech 73 2
|GizChina - Издание 84 2
|SamMobile 57 2
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|DigiTimes - Издание 1331 1
|PhoneArena 75 1
|Liliputing 76 1
|CNX Software 18 1
|Mashable 372 1
|Times 661 1
|CNews Техноблог 62 1
|VK - Mail.ru Новости 33 1
|The Verge - Издание 619 1
|FT - Financial Times 1296 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
|Bloomberg 1627 1
|Tom’s Hardware 600 1
|IDC - International Data Corporation 4975 3
|Gartner - Гартнер 3658 3
|TrendForce 187 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.