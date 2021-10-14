Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Mali-T ARM
Серия GPU
Graphics processing unit
Графический процессор
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Публикаций - 42, упоминаний - 46
Mali-T ARM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 105 1
|АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
|Евдокимов Андрей 54 10
|Опанасенко Всеволод 101 2
|Титов Борис 27 2
|Одинцов Дмитрий 83 2
|Махсон Михаил 13 2
|Рустамов Рустам 169 1
|Новодворский Алексей 95 1
|Мартыненко Александр 14 1
|Грищенков Александр 10 1
|Покровский Иван 48 1
|Коган Алексей 2 1
|CNews - ZOOM.CNews 1113 7
|GizChina - Издание 40 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNX Software 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770536, в очереди разбора - 674218.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru