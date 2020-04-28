Создан смартфон дешевле $60 с новейшим Android и огромной батареей

4000

Doogee разработала смартфон X95 с АКБ емкостью 4360 мАч и стоимостью в пределах $60. Его цена включает тройную фотокамеру с сенсором Sony, IPS-дисплей с тонкими рамками и прошивку Android 10.

Смартфон дешевле 4500 рублей

Компания Doogee выпустила бюджетный смартфон X95 в двух комплектациях и трех цветах корпуса. Отличительная особенность модели – современный дизайн в сочетании с новейшей версией Android, внушительной (для бюджетного аппарата) емкостью аккумулятора и очень низкой ценой.

В китайской рознице Doogee X95 доступен в версиях с 16 и 32 ГБ встроенной памяти, но стоимость старшей версии на момент публикации материала известна не была. Базовая модификация оценивается производителем в $60 (4400 руб. по курсу ЦБ на 28 апреля 2020 г.). Приобрести Х95 можно в черном, синем и зеленом оттенках, объем оперативной памяти во всех комплектациях равен 2 ГБ.

По внешности Doogee X95 нельзя сказать, что он стоит дешевле 5000 рублей

В России Х95 пока не продается, хотя компания Doogee представлена на российском рынке: к примеру, в январе 2019 г. она выпустила модульный смартфон S90. По схожей с X95 цене в России можно купить смартфон ZTE Blade A3 2020 – по данным «Яндекс.маркета», он стоит в пределах 4300 руб. за версию с 32 ГБ встроенной и 1 ГБ оперативной памяти. Также в этом ценовом сегменте есть смартфон Xiaomi Redmi Go, продажи которого, как сообщал CNews, начались в марте 2019 г. На тот момент он стоил 5500 руб., но к концу апреля 2020 г. его цена снизилась до 4200-4600 руб. в зависимости от комплектации.

Питание и процессор

В Doogee X95 используется несъемный аккумулятор емкостью 4350 мАч, заряжающийся по устаревшему разъему microUSB 2.0. Отсутствие USB-C в данном случае оправдано невысокой стоимостью. Производитель сообщил о поддержке смартфоном ускоренной зарядки, но в этом смартфоне речь идет лишь о 10 ваттах (5В, 2А). Время зарядки до 100% Doogee не раскрывает.

Основные возможности Doogee X95

Процессор в X95 – это однокристальная система MT6737, разработанная тайваньской компанией MediaTek. Чип довольно старый – он был выпущен в середине 2016 г. и выпускается по морально устаревшему 28-нанометровому техпроцессу. Его можно найти, для примера, в смартфонах Nokia 3 (вышел в России в июне 2017 г.) и Lenovo Moto E4 и E4 Plus (дебют в России состоялся летом 2017 г.).

В составе процессора есть четыре ядра ARM Cortex A53 с тактовой частотой 1,3 ГГц и одноядерная видеокарта Mali-T720 на 650 МГц, и такой набор исключает возможность запуска на этом смартфоне современных видеоигр с средними и высокими настройками графики. Процессор работает с оперативной памятью стандартов LPDDR2 и LPDDR3 (поддержки LPDDR4 у него нет) и накопителями eMMC 3.0. Дополнительно MT6737 оснащен LTE-модемом, ресивером GPS, модулями Bluetooth и Wi-Fi 4 (802.11n) и FM-тюнером.

Дисплей и фотокамеры

Сэкономив на разъеме зарядки и процессоре, Doogee установила в X95 большой IPS-экран с диагональю 6,52 дюйма. У него есть вырез под фронтальную фотокамеру, тонкие боковые рамки, немного более широкая по сравнению с ними нижняя грань, а поддерживаемое им разрешение составляет 1200х540 пикселей. Для сравнения, вышедший в апреле 2020 г. Apple iPhone SE второго поколения, оцененный минимум в 40 тыс. руб., держит схожее разрешение 1334х750 точек при меньшей диагонали экрана – 4,7 дюйма.

Корпус Doogee X95 изготовлен из пластика

Фотокамер в Doogee X95 четыре, включая фронтальную с 5-мегапиксельным сенсором, 70-градусным углом обзора и диафрагмой f/2,2. Она используется для получения автопортретов и разблокировки смартфона по лицу.

Основной модуль состоит из трех сенсоров, главный из которых разработан компанией Sony и имеет разрешение 13 Мп. Параметры его оптики, как и второй 2-мегапиксельной камеры, Doogee не раскрывает. Последний сенсор, тоже 2 Мп, имеет диафрагму f/2,2 и угол обзора 80 градусов. Основная камера оснащена светодиодной вспышкой, у фронтальной камеры ее нет.

Интерфейсы и современная прошивка

Doogee X95 работает на базе OC Android 10, которую Google выпустил в августе 2019 г. На момент публикации материала это была самая современная версия Android – модификация с индексом 11, предварительная премьера которой прошла в феврале 2020 г., находится в разработке и пока недоступна производителям гаджетов.

Под сканер отпечатков пальцев в Doogee X95 места не нашлось

На Doogee X95 установлена именно полноценная Android 10, без приставки Go, которой помечаются облегченные прошивки. Насколько стабильно она будет работать с 2 ГБ оперативной памяти, неизвестно.

Список интерфейсов смартфона включает, помимо упомянутого microUSB 2.0, отдельный вход под проводные наушники и два слота под SIM-карты. Также ввиду малого объема штатного накопителя смартфон располагает слотом под карты microSD.

Сканер отпечатков пальцев в Doogee X95 не предусмотрен.