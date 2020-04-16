Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России

Apple выпустила смартфон iPhone SE второго поколения, оцененный в России в 40 тыс. руб. Он вышел спустя четыре года с момента релиза оригинального iPhone SE, и в его распоряжении есть внешний вид в стиле iPhone 8 и аппаратная начинка от iPhone 11.



Второе пришествие iPhone SE

Компания Apple анонсировала смартфон iPhone SE второго поколения, ставший самым доступным телефоном в ее актуальной линейке. Он пришел на смену вышедшему осенью 2017 г. iPhone 8, от которого ему достался дизайн, а сам iPhone 8 вместе со старшей версией iPhone 8 Plus приобрести через сайт Apple в России больше нельзя.

В России и на мировом рынке обновленный iPhone SE появится 24 апреля 2020 г., а 23 апреля 2020 г., всего за день до релиза, Apple начнет принимать предварительные заказы на него. Смартфон выйдет в трех цветах корпуса – черном, белом и ярко-красном (Product Red). Часть средств с продаж именно красной версии будет перечислена в новое подразделение Глобального фонда, созданное для борьбы с распространением коронавируса COVID-19. К слову, из-за вируса презентация iPhone SE прошла в режиме онлайн – раньше Apple рассказывала обо всех своих новых смартфонах исключительно в рамках традиционных офлайн-конференций.

Отличить iPhone SE от iPhone 8 можно будет по черной лицевой панели

Apple выпустит iPhone SE в трех комплектациях – младшая версия с 64 ГБ памяти обойдется в 40 тыс. руб., а модели с 128 и 256 ГБ будут стоить 45 тыс. руб. и 54 тыс. руб. Модификация Plus с увеличенным дисплеем для данной модели, в отличие от iPhone 8, не предусмотрена. Каждый покупатель получит в подарок годовую подписку на сервис с фильмами и сериалами Apple TV+.

Apple постаралась выжать максимум из основной камеры iPhone SE

Новый iPhone SE стал самым доступным смартфоном Apple – iPhone XR в России стоит от 50 тыс. руб., а iPhone 11 – от 60 тыс. руб.

Россиянам придется переплатить

Несмотря на то, что в новый iPhone SE стоит дешевле других iPhone, его цена на российском рынке сильно завышена. Для сравнения, в США предзаказ на iPhone SE откроется 17 апреля 2020 г, а стоимость его базовой версии составляет $400 (29,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 апреля 2020 г.). Та же ситуация и с другими модификациями: iPhone SE со 128 ГБ за рубежом стоит $450 (33,2 тыс. руб.), а 256 ГБ – $550 (40,5 тыс. руб.). Другими словами, за те деньги, что американцы потратят на топовую версию смартфона, россияне смогут приобрести лишь базовую.

Классический iPhone SE 2016 года

Оригинальный 4-дюймовый iPhone SE первого поколения вышел в марте 2016 г. и стоил $400 за вариант с 16 ГБ бортовой памяти и $500 за версию с 64 ГБ. В России базовая версия смартфона оценивалась на момент релиза в 38 тыс. руб.

Форсированный iPhone 8

Новый iPhone SE, который мог получить название iPhone SE 2 или iPhone 9, позаимствовал у iPhone 8 не только внешний вид. От него ему достался и 4,7-дюймовый IPS-экран без выреза-моноброви и невысоким по современным разрешением 1334х750 пикселей вместе с поддержкой технологии TrueTone, улучшающей цветопередачу. За счет дисплея iPhone SE 2 стал самым компактным среди всех доступных iPhone – он меньше 6,1-дюймового iPhone 11 и 5,8-дюймового iPhone 11 Pro. Технологию распознавания силы нажатия 3D Touch, в отличие от iPhone 8, новый iPhone SE не поддерживает – Apple отказалась от нее в 2019 г.

По сравнению с оригинальным iPhone SE четырехлетней давности смартфон стал заметно крупнее. Его экран вырос с 4 до 4,7 дюйма, а габариты увеличились с 123х59х8 мм до 138х67х7 мм.

Apple iPhone 8

В смартфоне предусмотрена всего одна основная фотокамера с разрешением 12 Мп и диафрагмой f/1,8. Apple пока не раскрывает все ее спецификации, сообщая лишь, что она способна записывать 4К-ролики на частоте 60 кадров в секунду и делать портретные снимки. Фронтальная камера со времен iPhone 8 не изменилась – все те же 7 Мп с диафрагмой f /2,2, и пока неясно, планирует ли Apple «дорабатывать» ее при помощи программных алгоритмов.

Главное отличие нового iPhone SE от iPhone 8 – это 7-нанометровый процессор Apple A13, доставшийся ему от линейки iPhone 11 и заменивший собой 10-нанометровый Apple A11 образца 2017 г. Объем оперативной памяти своего нового смартфона и емкость аккумулятора Apple по традиции не указала – эти параметры станут известны после поступления iPhone SE в продажу.

Прочие особенности смартфона

Премьера обновленного iPhone SE ожидалась в марте 2020 г., но была перенесена из-за срыва его производства, ставшего следствием пандемии коронавируса. Смартфон получил корпус из авиационного алюминия и стеклянную заднюю панель. Фронтальная часть корпуса всегда окрашена в черный, вне зависимости от оттенка задней крышки. Предусмотрена защита от пыли и воды по стандарту IP67 – по заверениям Apple, телефон может выдержать пребывание под водой на глубине до одного метра в течение 30 минут.

Кратковременное пребывание в воде новый iPhone SE точно переживет

В iPhone SE нет технологии распознавания лица Face ID, но есть сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в кнопку Home, которой нет ни у одного другого iPhone из доступных в 2020 г. Смартфон поддерживает 18-ваттную быструю зарядку, однако в комплект поставки войдет классический 5-ваттный блок питания. В нем также есть поддержка двух SIM-карт – одной физической и одной виртуальной (eSIM).