Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр

Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс. Приложение «VK Видео» для Apple TV включает возможность создания персонализиро

В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео в своем GitHub-репозитории 12 скриптов, по одному для отдельного сервиса. В списке есть и Netflix, Apple TV+, Paramount Plus и др. Widevinedump отметил, что у него есть инструменты и для скачи

Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка г. по причине низкого спроса на нее. По информации издания, новинка Apple станет «самым амбициозным» продуктом для умного дома. Компания собирается объединить в одном устройстве функции ТВ-приставки Apple TV (она не обновлялась с 2017 г.) и смарт-колонку HomePod, а также добавить в него веб-камеру для видеоконференций и научить его интегрироваться в систему умного дома. Сама Apple пока не

Единая подписка Apple One сегодня станет доступна пользователям всего мира, в том числе и в России Apple One – это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в

Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в

Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV Google объявила о том, что приложение «YouTube Детям» теперь доступно на устройствах с Apple TV. Оно помогает юным зрителям находить и смотреть увлекательные ролики, а взрослым — с

Онлайн-кинотеатр ivi перезапустил Apple TV Онлайн-кинотеатр ivi обновил приложение для пользователей Apple TV. Изменения приложения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено кроссплатформенное решение дизайн-системы, другой подход к подаче контента

Телевизорам Samsung открывается мир Apple TV оделей 2019 года и части SmartTV-моделей 2018 года включает в себя поддержку AirPlay 2 и приложение Apple TV. Пользователи Samsung смогут смотреть каналы Apple TV, а также фильмы и телеп

Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком сервис News+, платежный сервис Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и развлекательные платформы Apple TV и Apple TV+. Мероприятие прошло в Театре имени Стива Джобса (Steve Jobs) в Ку

МТС запустила приложение на Apple TV МТС объявила о запуске приложения МТС ТВ на Apple TV. Как рассказали CNews в компании, это первое приложение в Apple TV, в котором доступен ТВ-стриминг с более чем 130 телеканалами, и сервис видео по запросу одновременно - более 3

Презентация Apple: совершенно новые MacBook Pro Обновление Apple TV Нет, новой Apple TV нам не показали. А жаль. Представленная год назад Apple TV 4-го поколения с точки зрения железа устарела в момент выхода. Отсутствие 4К вполне объясни

«Одноклассники» появились на Chromeсast и Apple TV Пользователи приложения «ОК Видео» смогут просматривать видеоролики на телевизоре через цифровые медиаплееры Chromeсast с Android-устройств и Apple TV с iOS-устройств. Приложение или браузер автоматически обнаруживает наличие в сети подключенных к телевизору Chromeсast и Apple TV и показывает в мобильном видеоплеере «Однокласс

«Билайн» запустил собственное телевизионное приложение на платформе Apple TV Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила собственное телевизионное приложение «Билайн ТВ» на платформе Apple TV четвертого поколения. Оформить подписку и смотреть любимые каналы могут все владельцы Apple TV последнего поколения в России вне зависимости от провайдера домашнего интернета. В

ivi стал доступен для пользователей Apple TV 4.0 Российский онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») выпустил приложение для приставки Apple TV четвертого поколения. Найти его можно по поисковому запросу ivi. С выходом первой версии приложения пользователям приставок станут доступны все фильмы из огромного бесплатного каталога

Apple TV 4-го поколения: всё, чего так не хватало телевизору Внешний вид Apple TV стала больше. Изменилась высота — в полтора раза примерно. Слева — Apple TV

Rutube выпустил приложение для новой Apple TV Российский видеосервис Rutube запустил приложение для Apple TV нового поколения. Новое приложение Rutube доступно в AppStore с сегодняшнего дня. «Мы рады стать одной из первых российских видео-площадок, запустивших собственное приложение для польз

Трансляция с презентации Apple нечто больше, чем просто смотреть фильмы и спорить в соцсетях. 10:47 — спецификации iPad Pro. Цены — от $800 до $1080 10:53 — Снова Тим Кук на сцене. Говорит про TV — а это значит только одно — новый Apple TV. 10:57 — Действительно, новому Apple TV быть. Голосовое управление и пульт с сенсорной поверхностью — как и «предсказывали» утечки. 11:04 — Пример работы голосового управления:

Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов учае оттопыренного вверх большого пальца при согнутых остальных и т. д. Описанная в патенте технология подходит для управления настольными компьютерами Apple iMac, ноутбуками MacBook и телеприставкой Apple TV при условии подключения специального контроллера, который будет содержать камеры и датчики. Система с помощью камер или датчиков сканирует пространство перед устройством СМИ отмечают,

Google выпустил «убийцу» Apple TV размером с флешку ция между мобильными устройствами, которые можно использовать как дистанционные пульты попеременно, пишет GigaOM. Пример работы Chromecast Выпуск Chromecast - это вторая попытка составить конкуренцию Apple TV и технологии Apple AirPlay, которая позволяет воспроизводить контент с iPhone и iPad на экране телевизора через Apple TV. В июне 2012 г. Google представила телеприставку Nexus Q

Samsung купил конкурента Apple TV за $30 млн HomeSync. Кроме того, компания встраивает функции потокового воспроизведения видео через интернет в «умные» телевизоры. Приобретение Boxee поможет компании эффективнее конкурировать с телеприставкой Apple TV, отмечает AppleInsider. В конце мая 2013 г. глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в ходе конференции D11 сообщил, что совокупные продажи Apple TV, впервые выпущенной в 2007 г., превыси

Samsung HomeSync: ответ телеприставке Apple TV Компания Samsung Electronics анонсировала телеприставку Samsung HomeSync, призванную составить конкуренцию Apple TV и другим подобным медиаплеерам. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, оснащено 2-ядерным процессором с частотой 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, флэш-накопителем емкостью 8 ГБ и

В России начались продажи Apple TV Сегодня, 25 декабря, в России начнутся официальные продажи телеприставки Apple TV. Об этом CNews уточнили в пресс-службе сети магазинов re:Store. Стоимость Apple TV составит 5290 руб. Ранее сообщалось, что устройство появится на российском розничном рынке офи

Продажи Apple TV начнутся в России сегодня, 25 декабря Сегодня, 25 декабря, в России начнутся официальные продажи телеприставки Apple TV. Об этом CNews уточнили в пресс-службе сети магазинов re:Store. Стоимость Apple TV составит 5290 руб. Ранее сообщалось, что устройство появится на российском розничном рынке офи

Телеприставка Apple TV появится в России в декабре Компания Apple приступит к продажам телевизионной приставки Apple TV в России до конца декабря 2012 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник. Apple TV позволяет транслировать цифровой контент с компьютера или iOS-устройства

Операторы не пускают Apple в телевизионный бизнес Apple приступила к переговорам с крупнейшими кабельными операторами США по поводу поставки телевизионного контента пользователям телеприставки Apple TV. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Речи о телевизоре Apple в данном случае не идет. Пока Apple, по всей видимости, не удалось договориться ни с

Apple намерена продать 1 млн Apple TV до конца года Apple ожидает, что продажи телевизионной приставки Apple TV последнего поколения достигнут 1 млн штук до конца текущей недели. Об этом сообщила пресс-служба компании. Приставка Apple TV последнего поколения была представлена 1 сентября в

Новой Apple TV отказали в совместимости в приставкой первого поколения Apple разработала ТВ-приставка второго поколения с поддержкой iPod 4G. Новая модель Apple TV базируется на операционной системе Apple iOS (как XBMC и Boxee) и не совместима с первым поколением приставок Apple TV. Одновременно новая Apple TV в настоящее время не п

Apple представила новые iPod, iTunes, Apple TV и социальную сеть тариями, узнавать о концертах, которые будут проходить в ближайшее время. Обновления статусов транслируются в виде ленты. Все функции социальной сети доступны из интерфейса iTunes 10. Новая приставка Apple TV стала в четыре раза меньше и избавила пользователя от необходимости содержать библиотеку файлов В заключении мероприятия была представлена новая модель цифровой телеприставки Apple

Новый iPad будет работать на ARM-процессоре, Apple TV – на AMD Fusion вом iPad будет по-прежнему использоваться разрешение 1024*768 пикселей с целью сохранения обратной совместимости с уже написанными приложениями. Также у господина Куо есть сведения о новом устройстве Apple TV. Он предполагает, что в него будут устанавливать iOS с поддержкой "облачной" системы хранения данных. Самое главное новшество – использование процессора AMD Fusion, поскольку в этом сл

Стив Джобс раскритиковал Google TV и намекнул на Apple TV нового поколения Главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) в беседе с журналистами на проходящей в эти дни конференции All Things Digital объяснил, почему Apple TV остается для Apple только хобби – компания не тратит значительных маркетинговых усилий на продвижение этой телеприставки и не занимается ей так плотно, как, например, персональными ком

Apple готовит ответ на Google TV Компания Apple завершает разработку телевизионной приставки Apple TV нового поколения, сообщает Engadget со ссылкой на осведомленный источник. Устройство базируется на платформе iPhone OS 4, обладает процессором Apple A4, 16 ГБ флэш-памяти и поддержкой

Продажи iPhone увеличились на 88%, Apple TV – на 200% онов. Продажи компьютеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года выросли на 9%, плееров – на 3%, телефонов – на 88%. Отмечается существенно более высокий спрос на телеприставку Apple TV. По словам CFO компании и исполняющего обязанности CEO Тима Кука (Tim Cook), спрос на устройство в I квартале текущего финансового года вырос по сравнению с аналогичным периодом год на

SanDisk представил аналог Apple TV ов, но каждую неделю компания обещает добавлять несколько десятков новых. SanDisk Sansa TakeTV Устройства для просмотра компьютерного контента на экране телевизора не являются чем-то новым. Например, Apple TV имеет гораздо больший объем встроенной памяти (до 160 ГБ) и гораздо более широкий выбор видеоконтента, однако, в отличие от продукта SanDisk, не поддерживает формат DivX и его открытый

Критическая уязвимость в Apple TV устранена Компания Apple объявила о том, что уязвимость в безопасности на сервисе Apple TV box закрыта, сообщает Register. Ранее с ее помощью хакеры могли получать доступ к пользовательской сети и шпионить за трафиком. Специалисты уверяют, что она полностью аналогична уязвим

Apple TV принесет мало прибыли, но главную цель достигнет Устройство Apple TV, оснащенное 40-гигабайтным винчестером, продается по цене $299, в то время как на его изготовление уходит $237, не включая упаковку и затраты на продажи. Уже при таком раскладе разница

Apple TV – иной принцип телевидения Итак, по своему устройству Apple TV — не что иное, как медиаплеер, внутри которого скрывается относительно небольшой жесткий диск (на 40 Гб), процессор для обработки сигналов, устройства коммутации и плата выходящих разъ

Apple TV стал полноценным компьютером Спустя четыре месяца после выпуска компанией Apple своего телевизионного устройства Apple TV в январе, хакеры дополнили его до полноценного компьютера, сообщил USAToday.com. Apple TV представляет собой устройство беспроводного подключения компьютерной аудио- и видеобибл