Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр

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Apple TV
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Онлайн-кинотеатр


18.10.2021 Где смотреть контент в 4К: лучшие сервисы 5
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 2
14.06.2021 Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM 1
04.06.2021 Apple проговорилась о своей новой операционной системе 1
02.05.2021 Выбираем Smart TV: какая платформа лучше? 1
21.04.2021 Уникальный случай: Apple выпустила гаджет дешевле, чем у конкурентов. Видео 3
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка 7
26.01.2021 Режиссер «Турецкого гамбита» станет генеральным продюсером Okko 1
09.01.2021 Как подключить смартфон к телевизору: советы ZOOM 3
23.12.2020 Лучшие ноутбуки 2020 года: выбор ZOOM 1
10.12.2020 Tele2 запустил тариф для любителей кино 1
08.12.2020 Google дал россиянам доступ к подписке на игры и приложения без встроенных покупок. Цена 2
03.12.2020 Tele2 запустил оплату контента Apple со счета мобильного телефона 3
01.11.2020 Онлайн-кинотеатры в России: сравниваем цены и возможности 2
30.10.2020 Единая подписка Apple One сегодня станет доступна пользователям всего мира, в том числе и в России 4
20.10.2020 Власти США обвинили россиян в контрабанде iPhone на $50 млн 1
14.10.2020 Apple взвинтила цены на гаджеты в России сразу после премьеры новых iPhone 2
14.10.2020 Apple представила умную колонку HomePod mini. Цена 2
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России 2
16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России 10
16.09.2020 Apple выпустила дешевые часы, крутой iPad и первый в мире гаджет на процессоре 5 нм. Цены в России 4
16.09.2020 Много шума из ничего: что показали на презентации Apple 1
02.09.2020 Tele2 запускает кинотариф для любителей фильмов и сериалов 1
05.08.2020 «Связной» открыл обмен старых iPhone и iPad на новые 1
05.08.2020 Cstore и «Дампродам» запустили trade-in на технику Apple в онлайне 1
19.06.2020 Через три дня Apple прекратит выпускать iPhone? 1
03.06.2020 Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять «умным домом» и онлайн-кинотеатром 1
28.05.2020 Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV 3
27.05.2020 Merlion будет поставлять в Россию весь ассортимент продукции Apple 1
19.05.2020 Телевизоры со Smart TV до 40 000 рублей: выбор ZOOM 1
28.04.2020 Samsung привезла в Россию ТВ на квантовых точках с «безграничным» экраном. Цена 1
16.04.2020 Apple выпустила дешевый iPhone. Цена в России 1
10.04.2020 «Мегафон» обновил инфраструктуру для ускорения онлайн-видео и ТВ 1
25.03.2020 Apple выпустила обновление iOS и iPadOS 13.4 1
16.03.2020 Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент 1
12.03.2020 LG начала продажи 14 новых моделей OLED-телевизоров 1
11.03.2020 В iPhone впервые добавят одну из главных «фишек» Android 2
04.03.2020 Cstore открыл магазин в парке «Остров мечты» 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
24.02.2020 Почему вам не нужны подписки на Apple Arcade и TV+ 7

Публикаций - 242, упоминаний - 447

Apple TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7680 89
Samsung Electronics 5633 43
Microsoft Corporation 11017 22
Google LLC 7128 17
Xiaomi 904 11
LG Electronics 1832 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 6
Nvidia Corp 2011 5
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 5
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1907 4
Intel Corporation 4152 3
Twitter 2204 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 2
Rambler Group - Рамблер ГК 484 2
Sony 2319 2
Philips 695 2
Telegram Group 702 2
Cisco Systems 2037 2
VK - Mail.ru Group 2482 2
IBM 3527 2
Facebook 3765 2
Yandex - Яндекс 4099 2
Beltel - Белтел 97 1
TÜV 16 1
QNAP Systems 49 1
Sanyo Electric 70 1
Прометей - Prometey 9 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис 78 1
Oculus VR 48 1
Hiper 18 1
Nortel Networks 219 1
Инфолинк 3 1
АльянсТелеком 8 1
LG Home Entertainment 8 1
Proview Technology 6 1
InfoGear 5 1
ИнтерКом 11 1
Apple Beats Electronics 15 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 7
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 6
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 4
Связной ГК 877 2
KGI Securities 47 2
ДамПродам - DamProdam 4 2
Sony Pictures Entertainment 78 2
The Walt Disney Company 166 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 1
Hyatt Hotels and Resorts - Хаятт 4 1
Аэрофлот 492 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Walmart - Wal-Mart Stores 151 1
Accor Hotels 11 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 36 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 74 1
Marriott Hotels 17 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 178 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 1
Формула Кино - Синема Парк 20 1
TÜV Rheinland Group 63 1
Русагро Группа Компаний 139 1
Era Capital 12 1
О2О Холдинг 43 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 140 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 418 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
PTO или USPTO - United States Patent and Trademark Office - Патентное бюро США - Ведомство по патентам и товарным знакам США 6 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 9 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 40 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 45 1
Интернет-видео - ассоциация 9 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 54
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1682 44
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 43
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 36
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 34
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 32
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 18
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1096 14
Lightning 131 14
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 13
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 432 10
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 334 8
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 7
8K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 173 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 542 6
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 813 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1201 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 304 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2928 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 4
Умные часы - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты 160 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 260 4
Smartphone - Смартфон 773 4
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 251 3
Flash 472 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 599 3
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 99 3
Телевизор - Телевизионный приёмник 483 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 2
USB Type-C - USB-C 901 2
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 350 2
ARM64 - Архитектура процессора 1017 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 437 2
Apple iOS 5741 80
Apple iPhone - Серия смартфонов 5121 70
Google Android 10750 66
Apple iPad 3263 63
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 39
Apple MacBook - серия ноутбуков 696 32
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 25
Google Android TV 173 23
Apple iPad Pro 226 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 17
Apple iPhone 6 547 17
Apple macOS 922 17
Apple Mac 1454 17
Apple iPadOS 62 15
Google Play - Google Store - Android Market 2515 15
Apple Arcade - Игровой онлайн-сервис 34 14
Apple iPhone 5 710 12
Apple iPad Air - Серия планшетов 194 11
Apple iPhone 8 157 11
Apple Music 72 10
Apple iPad mini 375 10
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 10
Microsoft Windows 10 6612 9
Apple tvOS 36 9
Apple - App Store 2198 9
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 9
Apple Face ID 118 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Apple iPhone 3 383 8
Apple iPod Touch 654 8
Nvidia GeForce GTX 2054 8
Apple iPhone 7 246 7
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 7
Apple WatchOS 45 7
Apple iPhone 11 152 7
Apple News 11 7
Apple Siri - Голосовой помощник 302 7
Apple iMac - Серия моноблоков 224 7
Apple AirPods - Наушники 70 7
Apple iCloud 200 7
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 21
Steve Jobs - Стив Джобс 700 6
Манзюк Юлия 5 2
Смирнов Константин 13 2
Federighi Craig - Федериги Крейг 22 2
Саидов Шохрух 1 1
Ottelini Paul - Оттелини Пол 1 1
Joswiak Greg - Джозвиак Грег 3 1
Cassidy Kevin - Кесседи Кевин 2 1
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 2 1
Prosser Jon - Проссер Джон 3 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 4 1
Топольский Алексей 1 1
Перевозников Антон 1 1
Петухова Варвара 1 1
Шадхин Марат 1 1
Сокхончук Кирилл 1 1
Искандеров Зокир 1 1
Бобомуродов Азамат 1 1
Асадов Акмал 1 1
Дайбагия Сайюз 1 1
Резник Мария 1 1
Бойко Александр 19 1
Скокова Татьяна 10 1
Жаров Александр 165 1
Греф Герман 205 1
Хасис Лев 96 1
Анохин Сергей 40 1
Мамут Александр 109 1
Кушнарев Андрей 12 1
Артамонова Анна 127 1
Абрамян Рафаэль 10 1
Иванова Дагмара 24 1
Краснова Марина 9 1
Чичваркин Евгений 82 1
Бырдин Алексей 21 1
Жуковский Антон 9 1
Самошкина Диана 28 1
Яловенко Илларион 14 1
Шурыгина Светлана 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 51
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 8
Германия - Федеративная Республика 3614 8
Япония 2760 8
Австралия - Австралийский Союз 1118 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 5
Канада 1294 5
Франция - Французская Республика 2112 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 4
Европа 3730 4
Испания - Королевство 1248 3
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 511 3
США - Купертино 204 3
Беларусь - Белоруссия 2081 3
Индия - Республика 2161 3
Новая Зеландия 290 2
США - Калифорния 969 2
Бразилия - Федеративная Республика 1121 2
Украина 3347 2
Россия - СФО - Новосибирск 1956 2
Россия - Оренбург 254 1
Россия - Иркутск 462 1
Китай - Пекин 319 1
Китай - Шанхай 244 1
Россия - Белгород 238 1
Россия - Сыктывкар 126 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 341 1
Чили - Республика 120 1
Россия - Орёл 214 1
Россия - Тульская область 752 1
Австрия - Австрийская Республика 524 1
Россия - Томск 446 1
Россия - Удомля 41 1
Россия - Калуга 295 1
Россия - Калужская область 570 1
Россия - Улан-Удэ 138 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Trade-in 54 2
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 58 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 2
Смешарики - анимационный сериал для детей 21 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Русский язык 970 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 1 1
Apple Park 4 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Cashback - Кэшбэк 37 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 15
Bloomberg 785 4
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
All Things Digital 156 2
Ars Technica 227 2
НТВ - Телекомпания 164 2
NYT - The New York Times 505 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1097 1
Thomson Reuters - Рейтер 1711 1
MacRumors 114 1
Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 47 1
The Wall Street Journal 709 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
Афиша.ру - Afisha.ru 24 1
Axios 6 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 1
ShowTime - телеканал 13 1
Wikipedia - Википедия 274 1
GigaOM 61 1
News Corp 90 1
Digg 51 1
NPD DisplaySearch 194 5
Piper Jaffray 65 4
NPD Group 80 2
comScore 224 1
IHS iSuppli 274 1
eMarketer 77 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 142 3
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 219 2
News & Documentary Emmy Awards 4 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 113 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 91 1
Золотой Орел - национальная кинонаграда России 1 1
Samsung Forum 14 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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