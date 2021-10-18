Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Apple TV
Стриминговый видеосервис
Онлайн-кинотеатр
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Публикаций - 242, упоминаний - 447
Apple TV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NPD DisplaySearch 194 5
|Piper Jaffray 65 4
|NPD Group 80 2
|comScore 224 1
|IHS iSuppli 274 1
|eMarketer 77 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756799, в очереди разбора - 660489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756799, в очереди разбора - 660489.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru