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Apple TV Стриминговый видеосервис Онлайн-кинотеатр

Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр

СОБЫТИЯ

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28.03.2024 Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV

Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс. Приложение «VK Видео» для Apple TV включает возможность создания персонализиро
28.12.2021 В Сеть выложено ПО для бесплатной скачки фильмов с Netflix и Apple TV+. Видео

в своем GitHub-репозитории 12 скриптов, по одному для отдельного сервиса. В списке есть и Netflix, Apple TV+, Paramount Plus и др. Widevinedump отметил, что у него есть инструменты и для скачи
13.04.2021 Apple создает сразу два устройства нового типа. Одно будет уникальным, а второе она подсмотрела у Xiaomi и Сбербанка

г. по причине низкого спроса на нее. По информации издания, новинка Apple станет «самым амбициозным» продуктом для умного дома. Компания собирается объединить в одном устройстве функции ТВ-приставки Apple TV (она не обновлялась с 2017 г.) и смарт-колонку HomePod, а также добавить в него веб-камеру для видеоконференций и научить его интегрироваться в систему умного дома. Сама Apple пока не

30.10.2020 Единая подписка Apple One сегодня станет доступна пользователям всего мира, в том числе и в России

Apple One – это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в

16.09.2020 Apple представила подписку на все свои сервисы Apple One. Цены в России

One. Apple One — это самый простой способ подписаться на сервисы Apple, в том числе на Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+ и iCloud. Сервисами, которые включены в

28.05.2020 Приложение YouTube Детям теперь доступно на Apple TV

Google объявила о том, что приложение «YouTube Детям» теперь доступно на устройствах с Apple TV. Оно помогает юным зрителям находить и смотреть увлекательные ролики, а взрослым — с
21.06.2019 Онлайн-кинотеатр ivi перезапустил Apple TV

Онлайн-кинотеатр ivi обновил приложение для пользователей Apple TV. Изменения приложения произошли на всех уровнях: переработан интерфейс, изменена логика в навигации, внедрено кроссплатформенное решение дизайн-системы, другой подход к подаче контента
14.05.2019 Телевизорам Samsung открывается мир Apple TV

оделей 2019 года и части SmartTV-моделей 2018 года включает в себя поддержку AirPlay 2 и приложение Apple TV. Пользователи Samsung смогут смотреть каналы Apple TV, а также фильмы и телеп
26.03.2019 Apple выпускает банковскую карту без платы за обслуживание, но с кэшбеком

сервис News+, платежный сервис Apple Card, игровой сервис Apple Arcade и развлекательные платформы Apple TV и Apple TV+. Мероприятие прошло в Театре имени Стива Джобса (Steve Jobs) в Ку
06.12.2016 МТС запустила приложение на Apple TV

МТС объявила о запуске приложения МТС ТВ на Apple TV. Как рассказали CNews в компании, это первое приложение в Apple TV, в котором доступен ТВ-стриминг с более чем 130 телеканалами, и сервис видео по запросу одновременно - более 3
28.10.2016 Презентация Apple: совершенно новые MacBook Pro

Обновление Apple TV Нет, новой Apple TV нам не показали. А жаль. Представленная год назад Apple TV 4-го поколения с точки зрения железа устарела в момент выхода. Отсутствие 4К вполне объясни
30.03.2016 «Одноклассники» появились на Chromeсast и Apple TV

Пользователи приложения «ОК Видео» смогут просматривать видеоролики на телевизоре через цифровые медиаплееры Chromeсast с Android-устройств и Apple TV с iOS-устройств. Приложение или браузер автоматически обнаруживает наличие в сети подключенных к телевизору Chromeсast и Apple TV и показывает в мобильном видеоплеере «Однокласс
27.01.2016 «Билайн» запустил собственное телевизионное приложение на платформе Apple TV

Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») запустила собственное телевизионное приложение «Билайн ТВ» на платформе Apple TV четвертого поколения. Оформить подписку и смотреть любимые каналы могут все владельцы Apple TV последнего поколения в России вне зависимости от провайдера домашнего интернета. В
21.12.2015 ivi стал доступен для пользователей Apple TV 4.0

Российский онлайн-кинотеатр ivi.ru («иви.ру») выпустил приложение для приставки Apple TV четвертого поколения. Найти его можно по поисковому запросу ivi. С выходом первой версии приложения пользователям приставок станут доступны все фильмы из огромного бесплатного каталога
02.12.2015 Apple TV 4-го поколения: всё, чего так не хватало телевизору

Внешний вид Apple TV стала больше. Изменилась высота — в полтора раза примерно.  Слева — Apple TV

06.11.2015 Rutube выпустил приложение для новой Apple TV

Российский видеосервис Rutube запустил приложение для Apple TV нового поколения. Новое приложение Rutube доступно в AppStore с сегодняшнего дня. «Мы рады стать одной из первых российских видео-площадок, запустивших собственное приложение для польз
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple

нечто больше, чем просто смотреть фильмы и спорить в соцсетях. 10:47 — спецификации iPad Pro. Цены — от $800 до $1080 10:53 — Снова Тим Кук на сцене. Говорит про TV — а это значит только одно — новый Apple TV. 10:57 — Действительно, новому Apple TV быть. Голосовое управление и пульт с сенсорной поверхностью — как и «предсказывали» утечки. 11:04 — Пример работы голосового управления:

08.04.2015 Apple запатентовала управление iMac, Macbook и Apple TV с помощью жестов

учае оттопыренного вверх большого пальца при согнутых остальных и т. д. Описанная в патенте технология подходит для управления настольными компьютерами Apple iMac, ноутбуками MacBook и телеприставкой Apple TV при условии подключения специального контроллера, который будет содержать камеры и датчики. Система с помощью камер или датчиков сканирует пространство перед устройством СМИ отмечают,

25.07.2013 Google выпустил «убийцу» Apple TV размером с флешку

ция между мобильными устройствами, которые можно использовать как дистанционные пульты попеременно, пишет GigaOM. Пример работы Chromecast Выпуск Chromecast - это вторая попытка составить конкуренцию Apple TV и технологии Apple AirPlay, которая позволяет воспроизводить контент с iPhone и iPad на экране телевизора через Apple TV. В июне 2012 г. Google представила телеприставку Nexus Q
04.07.2013 Samsung купил конкурента Apple TV за $30 млн

HomeSync. Кроме того, компания встраивает функции потокового воспроизведения видео через интернет в «умные» телевизоры. Приобретение Boxee поможет компании эффективнее конкурировать с телеприставкой Apple TV, отмечает AppleInsider. В конце мая 2013 г. глава Apple Тим Кук (Tim Cook) в ходе конференции D11 сообщил, что совокупные продажи Apple TV, впервые выпущенной в 2007 г., превыси
25.02.2013 Samsung HomeSync: ответ телеприставке Apple TV

Компания Samsung Electronics анонсировала телеприставку Samsung HomeSync, призванную составить конкуренцию Apple TV и другим подобным медиаплеерам. Устройство базируется на платформе Android 4.1 Jelly Bean, оснащено 2-ядерным процессором с частотой 1,7 ГГц, 1 ГБ ОЗУ, флэш-накопителем емкостью 8 ГБ и
25.12.2012 В России начались продажи Apple TV

Сегодня, 25 декабря, в России начнутся официальные продажи телеприставки Apple TV. Об этом CNews уточнили в пресс-службе сети магазинов re:Store. Стоимость Apple TV составит 5290 руб. Ранее сообщалось, что устройство появится на российском розничном рынке офи
25.12.2012 Продажи Apple TV начнутся в России сегодня, 25 декабря

Сегодня, 25 декабря, в России начнутся официальные продажи телеприставки Apple TV. Об этом CNews уточнили в пресс-службе сети магазинов re:Store. Стоимость Apple TV составит 5290 руб. Ранее сообщалось, что устройство появится на российском розничном рынке офи
11.12.2012 Телеприставка Apple TV появится в России в декабре

Компания Apple приступит к продажам телевизионной приставки Apple TV в России до конца декабря 2012 г., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник. Apple TV позволяет транслировать цифровой контент с компьютера или iOS-устройства
16.08.2012 Операторы не пускают Apple в телевизионный бизнес

Apple приступила к переговорам с крупнейшими кабельными операторами США по поводу поставки телевизионного контента пользователям телеприставки Apple TV. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на осведомленный источник. Речи о телевизоре Apple в данном случае не идет. Пока Apple, по всей видимости, не удалось договориться ни с
22.12.2010 Apple намерена продать 1 млн Apple TV до конца года

Apple ожидает, что продажи телевизионной приставки Apple TV последнего поколения достигнут 1 млн штук до конца текущей недели. Об этом сообщила пресс-служба компании. Приставка Apple TV последнего поколения была представлена 1 сентября в
01.10.2010 Новой Apple TV отказали в совместимости в приставкой первого поколения

Apple разработала ТВ-приставка второго поколения с поддержкой iPod 4G. Новая модель Apple TV базируется на операционной системе Apple iOS (как XBMC и Boxee) и не совместима с первым поколением приставок Apple TV. Одновременно новая Apple TV в настоящее время не п
01.09.2010 Apple представила новые iPod, iTunes, Apple TV и социальную сеть

тариями, узнавать о концертах, которые будут проходить в ближайшее время. Обновления статусов транслируются в виде ленты. Все функции социальной сети доступны из интерфейса iTunes 10. Новая приставка Apple TV стала в четыре раза меньше и избавила пользователя от необходимости содержать библиотеку файлов В заключении мероприятия была представлена новая модель цифровой телеприставки Apple

10.08.2010 Новый iPad будет работать на ARM-процессоре, Apple TV – на AMD Fusion

вом iPad будет по-прежнему использоваться разрешение 1024*768 пикселей с целью сохранения обратной совместимости с уже написанными приложениями. Также у господина Куо есть сведения о новом устройстве Apple TV. Он предполагает, что в него будут устанавливать iOS с поддержкой "облачной" системы хранения данных. Самое главное новшество – использование процессора AMD Fusion, поскольку в этом сл
02.06.2010 Стив Джобс раскритиковал Google TV и намекнул на Apple TV нового поколения

Главный исполнительный директор Apple Стив Джобс (Steve Jobs) в беседе с журналистами на проходящей в эти дни конференции All Things Digital объяснил, почему Apple TV остается для Apple только хобби – компания не тратит значительных маркетинговых усилий на продвижение этой телеприставки и не занимается ей так плотно, как, например, персональными ком
31.05.2010 Apple готовит ответ на Google TV

Компания Apple завершает разработку телевизионной приставки Apple TV нового поколения, сообщает Engadget со ссылкой на осведомленный источник. Устройство базируется на платформе iPhone OS 4, обладает процессором Apple A4, 16 ГБ флэш-памяти и поддержкой

22.01.2009 Продажи iPhone увеличились на 88%, Apple TV – на 200%

онов. Продажи компьютеров по сравнению с аналогичным периодом прошлого финансового года выросли на 9%, плееров – на 3%, телефонов – на 88%. Отмечается существенно более высокий спрос на телеприставку Apple TV. По словам CFO компании и исполняющего обязанности CEO Тима Кука (Tim Cook), спрос на устройство в I квартале текущего финансового года вырос по сравнению с аналогичным периодом год на
22.10.2007 SanDisk представил аналог Apple TV

ов, но каждую неделю компания обещает добавлять несколько десятков новых. SanDisk Sansa TakeTV Устройства для просмотра компьютерного контента на экране телевизора не являются чем-то новым. Например, Apple TV имеет гораздо больший объем встроенной памяти (до 160 ГБ) и гораздо более широкий выбор видеоконтента, однако, в отличие от продукта SanDisk, не поддерживает формат DivX и его открытый
22.06.2007 Критическая уязвимость в Apple TV устранена

Компания Apple объявила о том, что уязвимость в безопасности на сервисе Apple TV box закрыта, сообщает Register. Ранее с ее помощью хакеры могли получать доступ к пользовательской сети и шпионить за трафиком. Специалисты уверяют, что она полностью аналогична уязвим
14.06.2007 Apple TV принесет мало прибыли, но главную цель достигнет

Устройство Apple TV, оснащенное 40-гигабайтным винчестером, продается по цене $299, в то время как на его изготовление уходит $237, не включая упаковку и затраты на продажи. Уже при таком раскладе разница
28.05.2007 Apple TV – иной принцип телевидения

Итак, по своему устройству Apple TV — не что иное, как медиаплеер, внутри которого скрывается относительно небольшой жесткий диск (на 40 Гб), процессор для обработки сигналов, устройства коммутации и плата выходящих разъ
16.04.2007 Apple TV стал полноценным компьютером

Спустя четыре месяца после выпуска компанией Apple своего телевизионного устройства Apple TV в январе, хакеры дополнили его до полноценного компьютера, сообщил USAToday.com. Apple TV представляет собой устройство беспроводного подключения компьютерной аудио- и видеобибл
21.03.2007 Apple TV уже в продаже

Рекламный слоган устройства Apple TV гласит: If it`s on iTunes, it`s on your widescreen TV («То, что есть на iTunes, будет и на вашем широкоэкранном телевизоре»). И это чистая правда. Apple TV может загружать аудио

Публикаций - 329, упоминаний - 404

Apple TV и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 251
Google LLC 12688 55
Samsung Electronics 11064 54
LG Electronics 3735 32
Sony 6739 29
Microsoft Corporation 25775 27
Intel Corporation 12811 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Xiaomi - Сяоми 2231 17
X Corp - Twitter 2938 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
HTC Corporation 1512 11
Ростелеком 10948 11
Nvidia Corp 4002 9
Yandex - Яндекс 9216 8
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 131 8
Logitech 437 7
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 7
Roku 22 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
Huawei 4676 7
Qualcomm Technologies 1974 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 310 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
Adobe Systems 1597 5
Sharp Corporation 1062 5
Nintendo 823 5
МегаФон 10742 5
HP Inc. 5883 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 4
Связной ГК - CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 28 4
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 4
Haier Group 230 4
Best Buy 223 4
Box inc - box.com - box.net 375 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 40
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 13
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 12
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 11
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 11
Walt Disney Company 647 11
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 71 6
Warner Bros. International Television Distribution 289 5
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 5
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
Евросеть 1421 4
Nike 195 4
KGI Securities 50 4
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 3
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Visa International 1993 3
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
Формула Кино - Синема Парк - Кронверк Синема 40 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 43 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
ДамПродам - DamProdam 6 2
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 44 2
Резонанс НПП 407 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Coldplay 14 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 35
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 31
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 30
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 30
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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