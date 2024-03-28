Приложение «VK Видео» стало доступно для телевизионных приставок Apple TV

Бета-версия приложения «VK Видео» для телевизионных приставок Apple TV вышла на tvOS. Владельцам этих устройств станут доступны новые функции и адаптированный интерфейс.

Приложение «VK Видео» для Apple TV включает возможность создания персонализированных плейлистов, удобный поиск видео и авторов контента, а также регулирование качества видео в зависимости от скорости интернет-соединения. Удобный и интуитивно понятный интерфейс позволит быстро и легко найти интересующий контент.

Одной из главных особенностей приложения для платформы tvOS является возможность просмотра любого контента из обширной библиотеки «VK Видео» даже без авторизации. Приложение поддерживает нативные возможности приставок Apple TV, например, синхронизацию с другими устройствами Apple, позволяющие использовать мобильный телефон в качестве пульта управления и клавиатуры для ввода текста. В приложении доступны новости эфирных каналов, эксклюзивные шоу, видео от блогеров, спортивные трансляции, фильмы и сериалы.

Фёдор Ежов, директор по видеосервисам VK, сказал: «VK Видео» продолжает развиваться и предлагать новые возможности для пользователей, а также стремится удовлетворить их потребности в качественном и разнообразном видеоконтенте. Мы хотим сделать просмотр видео ещё более удобным и доступным для наших пользователей, и новое приложение — один из шагов в этом направлении».

Для удобства пользователей в приложении собраны 9 разделов. Раздел «Рекомендуем» предлагает персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся и добавленных в закладки видео. В разделе «Тренды» пользователи могут найти наиболее обсуждаемый, актуальный и вирусный видеоконтент. Раздел «Дети» предлагает мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы «Фильмы», «Сериалы», «Шоу», «Спорт» и «Киберспорт и игры» предлагают специализированный контент для любителей этих жанров. Обновлённый раздел «Подписки» поможет пользователям быстро найти и управлять актуальным контентом от избранных каналов и авторов.